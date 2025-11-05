Chrome'da proxy sunucu ayarları nasıl yapılandırılır

Google Chrome, varsayılan olarak bilgisayarınızın sistem proxy ayarlarını kullanır. ancak pratikte bu ayarlar oldukça sınırlıdır ve kullanıcı adı/şifre kimlik doğrulaması gerektiren socks5 proxy'leri özellikle tutarsız çalışabilir. proxy'lerin Chrome içinde düzgün çalışmasını istiyorsanız, proxy profillerini ve geçişleri doğrudan tarayıcıda yöneten özel bir proxy uzantısı kullanmanız genellikle daha iyi bir çözümdür.

popüler uzantılar: proxy switcher, SwitchyOmega 3 (artık ZeroOmega olarak sürdürülmektedir), FoxyProxy ve proxy Helper.

Bu rehberde, proxy switcher kurulumuna odaklanacağız; çünkü deneyimlerimize göre günlük Chrome kullanımı için en kararlı ve pratik uzantılardan biridir.

Google Chrome'da klasik proxy ayarları

Step 1 Google Chrome'un yapılandırma ayarlarını açın menü simgesine (☰) tıklayın → Settings Click the image to view it in full size.

Step 2 Sistem ayarlarına gidin Sistem sekmesini seçin ve Bilgisayarınızın proxy ayarlarını açın düğmesine tıklayın Click the image to view it in full size.

Chrome, işletim sisteminizin proxy ayarlarını kullanır; bu nedenle Windows veya macOS sistem proxy yapılandırma penceresi açılacaktır. Ayrıntılı kurulum talimatları için Windows rehberimize göz atın burada; macOS için rehbere göz atın burada.

doğru yöntem: Google Chrome'da proxy switcher uzantısını kullanın

Step 1 ProxySwithcer uzantısını yükleyin menü simgesine (☰) tıklayın → uzantılar → Chrome Web Store'u ziyaret edin. Ara proxy değiştirici ve sayfasına gidin. Chrome'a ekle düğmesine tıklayın. uzantıyı araç çubuğunuza eklemek için kurulumu onaylayın. Click the image to view it in full size.

Step 2 Proxy yapılandırın Manuel sekmesine gidin → Manuel proxy'yi etkinleştirin proxy adresinizi ve port numaranızı girin (HTTP için 8080) Bu proxy sunucusunu tüm protokoller için kullan seçeneğini etkinleştirin proxy türü olarak HTTP seçin Kimlik doğrulama (Authentication) seçeneğini etkinleştirin ve aktif proxy hizmetinizin kullanıcı adı ile şifresini girin (hesap şifreniz değil). Hizmetlerinizi şu adreste bulabilirsiniz burada. Click the image to view it in full size.

Step 3 sonucu kontrol edin Proxy'nizin IP adresinin algılanıp algılanmadığını kontrol edin. Click the image to view it in full size.

Notlar ve Sorun Giderme

Proxy'yi işletim sisteminiz (Windows/macOS) üzerinden yapılandırırsanız, yalnızca Chrome değil, sistem proxy ayarlarını kullanan diğer tüm uygulamaları da etkileyebilir. Proxy'ye yalnızca web tarama için ihtiyacınız varsa, tarayıcı uzantısı kullanmak genellikle daha temiz bir seçenektir.