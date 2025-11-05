Entegrasyon rehberi
Google Chrome proxy ayarları
birkaç basit adımda Chrome'da proxy'nizi kolayca yapılandırın
Chrome'da proxy sunucu ayarları nasıl yapılandırılır
Google Chrome, varsayılan olarak bilgisayarınızın sistem proxy ayarlarını kullanır. ancak pratikte bu ayarlar oldukça sınırlıdır ve kullanıcı adı/şifre kimlik doğrulaması gerektiren socks5 proxy'leri özellikle tutarsız çalışabilir. proxy'lerin Chrome içinde düzgün çalışmasını istiyorsanız, proxy profillerini ve geçişleri doğrudan tarayıcıda yöneten özel bir proxy uzantısı kullanmanız genellikle daha iyi bir çözümdür.
popüler uzantılar: proxy switcher, SwitchyOmega 3 (artık ZeroOmega olarak sürdürülmektedir), FoxyProxy ve proxy Helper.
Bu rehberde, proxy switcher kurulumuna odaklanacağız; çünkü deneyimlerimize göre günlük Chrome kullanımı için en kararlı ve pratik uzantılardan biridir.
Google Chrome'da klasik proxy ayarları
Google Chrome'un yapılandırma ayarlarını açın
menü simgesine (☰) tıklayın → Settings
Sistem ayarlarına gidin
Sistem sekmesini seçin ve Bilgisayarınızın proxy ayarlarını açın düğmesine tıklayın
Chrome, işletim sisteminizin proxy ayarlarını kullanır; bu nedenle Windows veya macOS sistem proxy yapılandırma penceresi açılacaktır. Ayrıntılı kurulum talimatları için Windows rehberimize göz atın burada; macOS için rehbere göz atın burada.
doğru yöntem: Google Chrome'da proxy switcher uzantısını kullanın
ProxySwithcer uzantısını yükleyin
menü simgesine (☰) tıklayın → uzantılar → Chrome Web Store'u ziyaret edin. Ara proxy değiştirici ve sayfasına gidin. Chrome'a ekle düğmesine tıklayın. uzantıyı araç çubuğunuza eklemek için kurulumu onaylayın.
Proxy yapılandırın
Manuel sekmesine gidin → Manuel proxy'yi etkinleştirin proxy adresinizi ve port numaranızı girin (HTTP için 8080) Bu proxy sunucusunu tüm protokoller için kullan seçeneğini etkinleştirin proxy türü olarak HTTP seçin Kimlik doğrulama (Authentication) seçeneğini etkinleştirin ve aktif proxy hizmetinizin kullanıcı adı ile şifresini girin (hesap şifreniz değil). Hizmetlerinizi şu adreste bulabilirsiniz burada.
sonucu kontrol edin
Proxy'nizin IP adresinin algılanıp algılanmadığını kontrol edin.
Notlar ve Sorun Giderme
Proxy'yi işletim sisteminiz (Windows/macOS) üzerinden yapılandırırsanız, yalnızca Chrome değil, sistem proxy ayarlarını kullanan diğer tüm uygulamaları da etkileyebilir. Proxy'ye yalnızca web tarama için ihtiyacınız varsa, tarayıcı uzantısı kullanmak genellikle daha temiz bir seçenektir.
proxy kullanırken bağlantı kararsızlıkları yaşıyor veya bazı siteler beklendiği gibi yüklenmiyorsa, Chrome'da HTTP/3 (quic) protokolünü devre dışı bırakmayı deneyin ve tekrar test edin. bunu chrome://flags adresinden yapabilirsiniz («quic» ifadesini aratın), ardından tarayıcıyı yeniden başlatın.
Chrome'da proxy nasıl devre dışı bırakılır?
Chrome'da proxy'yi kapatmak için sistem proxy ayarlarını değiştirmeniz gerekir; çünkü Chrome, işletim sistemi yapılandırmasını kullanır. proxy sunucu ayarlarını şurada bulabilirsiniz: Windows, MacOSve Linux. Chrome'u açın ve ayarlara gidin. aşağı kaydırın ve sistem seçeneğine tıklayın. bilgisayarınızın proxy ayarlarını açın seçeneğini tıklayın. Açılan pencerede etkin olan tüm proxy seçeneklerini devre dışı bırakın. Bu işlem, Chrome'daki proxy sunucusunu devre dışı bırakır ve doğrudan bağlantıyı geri yükler.
Chrome'da proxy ayarları nasıl sıfırlanır?
Chrome'un kendi proxy yapılandırması yoktur. Proxy ayarlarını sıfırlamak için Chrome → Ayarlar → Sistem → Bilgisayarınızın proxy ayarlarını açın yolunu izleyin ve yapılandırılmış tüm proxy girişlerini kaldırın. Değişikliklerin geçerli olması için Chrome'u yeniden başlatın. Proxy sunucu ayarlarını şurada bulabilirsiniz: Windows, MacOSve Linux.
Chrome'da proxy ayarları nasıl kontrol edilir?
Proxy ve güvenlik duvarını nasıl kontrol edeceğinizi öğrenmek için Chrome → Ayarlar → Sistem → Bilgisayarınızın proxy ayarlarını açın yolunu izleyin. Bu, sistem düzeyinde bir proxy'nin etkin olup olmadığını gösterir. temel sorun giderme için genellikle buradaki proxy durumunu kontrol etmek yeterlidir.
48 saatlik proxy’ler
Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.