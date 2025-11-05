Guía de integración
Configuración de proxy en Google Chrome
Configure su proxy en Chrome fácilmente en unos sencillos pasos
Cómo configurar los ajustes del servidor proxy en Chrome
De forma predeterminada, Google Chrome utiliza la configuración de proxy del sistema de su equipo. En la práctica, estos ajustes son bastante limitados, y los proxies SOCKS5 con autenticación por usuario y contraseña pueden funcionar de manera inconsistente. Si desea que los proxies funcionen correctamente en Chrome, lo más recomendable es usar una extensión de proxy dedicada que gestione los perfiles y el cambio de proxy directamente en el navegador.
Plugins populares: Proxy Switcher, SwitchyOmega 3 (ahora mantenido como ZeroOmega), FoxyProxy y Proxy Helper.
En esta guía nos centraremos en la configuración de Proxy Switcher, ya que, según nuestra experiencia, es una de las extensiones más estables y sencillas para el uso diario de Chrome.
Configuración clásica de proxy en Google Chrome
Abrir la configuración de red de Google Chrome
Haga clic en el icono de menú (☰) → Configuración
Ir a la configuración del sistema
Seleccione la pestaña Sistema y haga clic en Abrir la configuración de proxy de su equipo
Chrome utiliza la configuración de proxy de su sistema operativo, por lo que se abrirá la ventana de configuración de proxy del sistema en Windows o macOS. Para instrucciones detalladas de configuración, consulte nuestra guía para Windows aquí, Para macOS, consulte la guía aquí.
La forma correcta: usar la extensión Proxy Switcher en Google Chrome
Instalar la extensión Proxy Switcher
Haga clic en el icono de menú (☰) → Extensiones → Visitar Chrome Web Store. Buscar Proxy Switcher y acceda a su página. Haga clic en Añadir a Chrome. Confirme la instalación para añadir la extensión a su barra de herramientas.
Configurar un proxy
Vaya a la pestaña Manual → active Manual proxy Introduzca la dirección de su proxy y el puerto (8080 para HTTP) Active Use this proxy server for all protocols Seleccione HTTP como tipo de proxy Active Authentication e introduzca el nombre de usuario y la contraseña de su servicio de proxy activo (no la contraseña de su cuenta). Puede encontrar sus servicios aquí.
Verificar el resultado
Compruebe si se está detectando la IP de su proxy.
Notas y solución de problemas
Si configura el proxy a través de su sistema operativo (Windows/macOS), es posible que también afecte a otras aplicaciones que utilizan la configuración de proxy del sistema, no solo a Chrome. Si solo necesita el proxy para navegar, usar una extensión del navegador suele ser la opción más limpia.
Si nota conexiones inestables o ciertos sitios no cargan como se espera mientras usa un proxy, intente desactivar HTTP/3 (QUIC) en Chrome y pruebe de nuevo. Puede hacerlo desde chrome://flags (busque "QUIC") y luego reinicie el navegador.
¿Cómo desactivar el proxy en Chrome?
Para desactivar el proxy en Chrome, es necesario modificar la configuración de proxy del sistema, ya que Chrome utiliza la configuración del sistema operativo. Cómo encontrar la configuración del servidor proxy en Windows, MacOS, y Linux. Abra Chrome y vaya a Configuración. Desplácese hacia abajo y haga clic en Sistema. Seleccione Abrir la configuración de proxy de tu equipo. En la ventana que se abre, desactive todas las opciones de proxy activas. Esto deshabilitará el servidor proxy en Chrome y restablecerá la conexión directa.
¿Cómo restablecer la configuración de proxy en Chrome?
Chrome no cuenta con una configuración de proxy propia. Para restablecer la configuración de proxy, abra Chrome → Configuración → Sistema → Abrir la configuración de proxy de tu ordenador y elimine todas las entradas de proxy configuradas. Reinicie Chrome después de realizar los cambios para asegurarse de que se apliquen. Cómo encontrar la configuración del servidor proxy en Windows, MacOS, y Linux.
¿Cómo verificar la configuración de proxy en Chrome?
Si necesita saber cómo comprobar el proxy y el firewall, abra Chrome → Configuración → Sistema → Abrir la configuración de proxy de tu ordenador. Esto le mostrará si hay un proxy habilitado a nivel del sistema. Para una solución básica de problemas, generalmente basta con verificar el estado del proxy aquí.
Proxies por 48 horas
Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.