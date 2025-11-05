Cómo configurar los ajustes del servidor proxy en Chrome

De forma predeterminada, Google Chrome utiliza la configuración de proxy del sistema de su equipo. En la práctica, estos ajustes son bastante limitados, y los proxies SOCKS5 con autenticación por usuario y contraseña pueden funcionar de manera inconsistente. Si desea que los proxies funcionen correctamente en Chrome, lo más recomendable es usar una extensión de proxy dedicada que gestione los perfiles y el cambio de proxy directamente en el navegador.

Plugins populares: Proxy Switcher, SwitchyOmega 3 (ahora mantenido como ZeroOmega), FoxyProxy y Proxy Helper.

En esta guía nos centraremos en la configuración de Proxy Switcher, ya que, según nuestra experiencia, es una de las extensiones más estables y sencillas para el uso diario de Chrome.

Configuración clásica de proxy en Google Chrome

Step 1 Abrir la configuración de red de Google Chrome Haga clic en el icono de menú (☰) → Configuración Click the image to view it in full size.

Step 2 Ir a la configuración del sistema Seleccione la pestaña Sistema y haga clic en Abrir la configuración de proxy de su equipo Click the image to view it in full size.

Chrome utiliza la configuración de proxy de su sistema operativo, por lo que se abrirá la ventana de configuración de proxy del sistema en Windows o macOS. Para instrucciones detalladas de configuración, consulte nuestra guía para Windows aquí, Para macOS, consulte la guía aquí.

La forma correcta: usar la extensión Proxy Switcher en Google Chrome

Step 1 Instalar la extensión Proxy Switcher Haga clic en el icono de menú (☰) → Extensiones → Visitar Chrome Web Store. Buscar Proxy Switcher y acceda a su página. Haga clic en Añadir a Chrome. Confirme la instalación para añadir la extensión a su barra de herramientas. Click the image to view it in full size.

Step 2 Configurar un proxy Vaya a la pestaña Manual → active Manual proxy Introduzca la dirección de su proxy y el puerto (8080 para HTTP) Active Use this proxy server for all protocols Seleccione HTTP como tipo de proxy Active Authentication e introduzca el nombre de usuario y la contraseña de su servicio de proxy activo (no la contraseña de su cuenta). Puede encontrar sus servicios aquí. Click the image to view it in full size.

Step 3 Verificar el resultado Compruebe si se está detectando la IP de su proxy. Click the image to view it in full size.

Notas y solución de problemas

Si configura el proxy a través de su sistema operativo (Windows/macOS), es posible que también afecte a otras aplicaciones que utilizan la configuración de proxy del sistema, no solo a Chrome. Si solo necesita el proxy para navegar, usar una extensión del navegador suele ser la opción más limpia.