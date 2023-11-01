Proxy para Discord
HTTP/HTTPS/SOCKS5 con soporte UDP para voz en Discord, bots y gestión de múltiples cuentas — IPv4 estáticos o rotativos, tráfico ilimitado, entrega por API.
Configure su plan de proxies para Discord.
Cree un plan en torno a su carga de trabajo exacta. Elija el tipo de proxy, ubicaciones, volumen IP, plazo de facturación y soporte opcional UDP: las actualizaciones de precios al instante.
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Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.
Cuatro formas de comprar proxies.
Uno encaja con esta carga de trabajo.
Todas las direcciones de FineProxy usan IPv4. Los proxies de centro de datos, dedicados e ISP permanecen estáticos durante la vigencia del plan; los rotativos cambian con cada solicitud. Los planes estáticos incluyen tráfico ilimitado. La opción resaltada corresponde al caso de uso principal de esta página: Dedicado.
|Centro de datos del paqueteSe vende en bloques, compartidos
|Recomendado aquíDedicadoPersonal, de una sola IP
|ISPDirecciones estáticas registradas por ISP
|RotarFacturado en créditos API
|Mejor para
|Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.
|Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.
|Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.
|Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
|Personas por dirección
|Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.
|1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.
|Hasta 5
|Pool compartido
|Confianza en la plataforma
|EstándarCentro de datos ASN
|Alto — exclusivo
|Alta — ISP registrada
|Varía según el pool
|Precio desde
|$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual
|$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.
|$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Orden mínima
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|Créditos de 2,5 millones de dólares
|Abordar la tenencia
|Estático para el término
|Estático para el término
|Estático para el término
|Cambios por solicitud
|Ancho de banda
|Sin límite de tráfico
|Sin límite de tráfico
|Sin límite de tráfico
|CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
|UDP / llamadas de voz
|Aditivo opcional
|Aditivo opcional
|Aditivo opcional
|No disponible
|Protocolos
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autenticación
|lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
|lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
|lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
|Clave de API
|Ver planes
|Ver planes específicos
|Ver planes ISP
|Ver planes
Dedicado
Personal, de una sola IP
Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.
1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.
Alto — exclusivo
$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.
1 IP
Estático para el término
Sin límite de tráfico
Aditivo opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
Centro de datos del paquete
Se vende en bloques, compartidos
Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.
Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.
EstándarCentro de datos ASN
$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual
100 IP
Estático para el término
Sin límite de tráfico
Aditivo opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
ISP
Direcciones estáticas registradas por ISP
Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.
Hasta 5
Alta — ISP registrada
$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual
100 IP
Estático para el término
Sin límite de tráfico
Aditivo opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
Rotar
Facturado en créditos API
Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
Pool compartido
Varía según el pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Créditos de 2,5 millones de dólares
Cambios por solicitud
CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
No disponible
HTTP, SOCKS5
Clave de API
Proxies por 48 horas
Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.
Ubicaciones de proxy superior
Los ocho lugares proxy FineProxy clientes elegir con más frecuencia.
Conecte una vez.
Entonces, pregunta.
FineProxy ejecuta un nativo Servidor MCP: pegue una URL en su agente y este obtendrá 49 herramientas del panel — compras, renovaciones, rotación de IP, listas blancas, analítica de uso, facturas y soporte. Las mismas operaciones están disponibles mediante una REST API si prefiere escribir usted mismo las llamadas.
Entonces di
- Compre una IP dedicada con soporte UDP para una cuenta Discord
- Allowlist 203.0.113.7 para mi servicio proxy Discord
- Exportar mi lista de proxy Discord como JSON
- Mostrar qué servicios proxy Discord tenía la tasa de error más alta hoy
- Mostrar los detalles de estado y facturación de mis servicios proxy Discord
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Reinicie Claude después de guardar la configuración. Las 49 herramientas de FineProxy aparecerán en la lista de herramientas disponibles.
Lo que el agente no hará — lo que usted pida
Gastar su dinero
Seis herramientas tocan el equilibrio y las seis necesitan monedero: gaste. Déjelo fuera de la llave y el agente puede ejecutar todo lo demás.
wallet:spend
Pagar más de lo cotizado
Cada compra lleva expected_total_cents de la cotización. Un centavo de deriva y la llamada es rechazada, sin nada cargado.
espera_total_centros
Cancelar por capricho
Las dos herramientas irreversibles se niegan a funcionar sin
confirmar=verdadero. La terminación no puede ocurrir como efecto secundario.
Te cobraré dos veces.
Las llamadas de dinero toman una idempotencia_key. Una reintención después de un tiempo de espera resuelve el mismo cargo, no una segunda.
idempotency_key
Configuración manual
Elija su sistema operativo, navegador o aplicación proxy para una guía de configuración paso a paso.
Sistemas
Navegadores
Aplicaciones
Construido para la velocidad.
El tráfico nunca se mide.
FineProxy ha sostenido hasta 500 Mbps en nuestras pruebas estándar de servidor remoto. En el scraping de cargas de trabajo, el límite de tarifas del sitio objetivo, no el proxy, era generalmente el techo.
Método de prueba: 1.973.500 intentos de conexión y pruebas de concurrencia de hasta 96 hilos a través de una IP proxy.
500Mbps
por proxy en pruebas estándar de servidor remoto
99.97%
de conexiones establecidas a lo largo de 1.973.500 solicitudes
96
Hilos concurrentes en una IP sin degradación
0
Límites de ancho de banda: tráfico ilimitado en cada plan
AMD EPYC dedicado
Nuestros propios servidores, sin vecinos de VPS compartidos compitiendo por el puerto.
Subredes propias
Las IPs provienen de rangos que nos mantenemos, no se revenden de otro proveedor.
Enlace ascendente de 80 Gbps
Capacidad de la cabeza por servidor, no es una promesa para una sola sesión proxy.
Nivel III / IV
Centros de datos con energía redundante y refrigeración en nuestras ubicaciones.
El rendimiento real depende de la ruta, destino, condiciones de red y la configuración y el rendimiento del equipo del usuario. Un portátil en una conexión a Internet de 500 Mbps en casa alcanzó aproximadamente 468 Mbps en la práctica, mientras que los servidores remotos alcanzaron hasta 500 Mbps en pruebas estándar. En pruebas excepcionales de servidores de alto rendimiento correctamente configurados en Europa y los Estados Unidos, el rendimiento alcanzó hasta 700 Mbps; este no es un resultado típico por sesión.
Cada reclamo en esta página, en palabras de otra persona.
Comentarios relevantes de los clientes, seleccionados de un grupo de revisión verificado y vinculados de nuevo a su fuente original.
Velocidad bajo carga
FineProxy.Org es un servicio fantástico con proxies rápidos y confiables, precios asequibles y una excelente atención al cliente. Altamente recomendado para todos!
Si usted está buscando un servicio proxy que combina velocidad, fiabilidad y asequibilidad, FineProxy es una opción sólida. La facilidad de uso, la conexión rápida y el anonimato confiable lo hacen ideal para todo, desde navegación casual hasta operaciones de datos a gran escala. ¡Muy recomendable!
Tráfico nunca medido
Proporcionan proxies seguros y de alta velocidad con ancho de banda ilimitado, precios asequibles y una experiencia fácil de usar para todos los usuarios. Es un servicio muy agradable, recomiendo FineProxy.org 100%.
Trabajo fantástico Trabajo fantástico – Impresionantes proxies ¡Trabajo fantástico, equipo! Acabo de descubrir este servicio y estoy realmente impresionado — el valor que está ofreciendo por el precio es increíble. ¿Y ahora con acceso residencial ilimitado? Ese es el siguiente nivel. Enorme respeto a todos ustedes. ¡Definitivamente regresaré!
API y acceso a agentes
El precio es justo y los proxies funcionan perfectamente. La parte de la API también es fácil de configurar. Por este precio, ¡es fácil recomendarlo!
Cambiar a FineProxy fue una de las mejores decisiones que he tomado. El proceso de configuración fue increíblemente suave, y sus proxies se integraron perfectamente con mis herramientas existentes. Lo que realmente los diferencia es la tranquilidad que ofrecen – sabiendo que tengo acceso a una pool de IP limpia y robusta cuando la necesito. Altamente recomendable para cualquier persona que busca servicios proxy sin problemas!
¿Por qué utilizar proxies?Privacidad y acceso
Para mayor privacidad, separar perfiles laborales y personales, y eludir restricciones de red en oficinas, hoteles o campus. Acceder a Discord a través de un servidor proxy con autenticación o vinculación de IP funciona perfectamente en estos casos.
¿Cómo desbloquear el chat de voz en Discord?Usar UDP SOCKS5
La voz y la pantalla compartida utilizan WebRTC, que requiere UDP. Los proxies HTTP no pueden manejar esto — necesita SOCKS5 con soporte UDP. Los proxies SOCKS5 de FineProxy soportan UDP, por lo que la voz se conecta sin errores «RTC Connecting» ni «No Route». Configure el proxy a nivel del sistema o utilice un cliente proxy como Proxifier para enrutar Discord.exe a través de SOCKS5.
¿Qué protocolos utiliza Discord y qué implica esto para los proxies?TCP y UDP
Los chats, la API y las conexiones del cliente utilizan tráfico HTTPS (TCP). La voz y la pantalla compartida utilizan WebRTC y requieren UDP. Los proxies HTTP(S) gestionan el tráfico TCP, mientras que UDP requiere SOCKS5 con soporte UDP.
¿El chat de voz funciona a través de sus proxies?Sí, con UDP
Sí: con UDP habilitado, el chat de voz y la función de compartir pantalla funcionan a través de nuestros proxies SOCKS5. Sin UDP, la voz puede no conectarse o caerse durante la negociación ICE/STUN. Elige un proxy SOCKS5 de calidad para Discord que soporte UDP de forma explícita.
¿Qué debo elegir: HTTP o SOCKS5?Según voz
Si no necesita voz, utilice HTTP: es más sencillo de configurar y compatible con clientes de navegador y escritorio. Para la versión web, un proxy for Discord web configurado desde el navegador es suficiente. Si requiere voz o compartir pantalla, elija SOCKS5 con soporte UDP.
¿Cómo configurar proxies en PC y móvil?Ajustes del sistema
El cliente de escritorio de Discord hereda la configuración de proxy del sistema (Windows/macOS). La versión web utiliza la configuración de proxy del navegador o del sistema operativo. iOS/Android: configure los proxies en los ajustes de Wi-Fi. Bots y scripts (discord.py, discord.js, httpx): especifique el proxy en la configuración del cliente. También puede ejecutar Discord a través de un proxy SOCKS en modo incógnito utilizando un cliente proxy que enrute únicamente el tráfico de Discord.
¿Un proxy afecta el ping y la calidad?Sí
Sí: añade saltos adicionales y aumenta el RTT. Elija una ubicación cercana, mantenga conexiones persistentes (keep-alive/pooling) y asegure un DNS estable. Los proxies no aceleran su conexión; la velocidad máxima depende de su ISP y del enrutamiento.
¿Puedo usar un solo proxy para varias cuentas?No recomendado
Técnicamente sí, pero recomendamos encarecidamente una IP estática por cuenta para flujos de trabajo basados en sesiones como los de Discord. Aislar las cuentas por IP reduce el riesgo de señales cruzadas (huellas digitales compartidas, cookies mezcladas) y mantiene la coherencia en inicios de sesión, ediciones de perfil y acciones.
¿Funcionarán estos proxies con bots de Discord?Sí
Nuestros proxies de nivel servidor se integran con la mayoría de herramientas de automatización y scripts personalizados. Puedes cargar listas de proxies directamente, obtenerlas por URL o usar nuestra REST API.
¿Son proxies compartidos o dedicados?Ambas cosas
Ambas opciones están disponibles. Las IP dedicadas se asignan exclusivamente a ti. Los planes de pool compartido pueden ser utilizados por hasta 3 clientes por IP al mismo tiempo. Elige IP dedicadas para cuentas sensibles o de larga duración; usa pools compartidos para tareas ligeras a gran escala.