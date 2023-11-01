Discord용 프록시

필요에 맞는 Discord 프록시 플랜.
정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.
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기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.
프록시 구매 방법은 네 가지입니다.
이 워크로드에 맞는 방법을 선택하십시오.
모든 FineProxy 주소는 IPv4를 사용합니다. 데이터센터, 전용 및 ISP 프록시는 요금제 기간 동안 고정되며, 로테이팅 프록시는 요청마다 변경됩니다. 고정 프록시 요금제에는 무제한 트래픽이 포함됩니다. 강조된 옵션은 이 페이지의 주요 활용 사례에 적합합니다. 전용.
|데이터센터 패키지묶음 판매, 공유형
|이 페이지의 추천전용단일 IP부터 개인 전용
|ISPISP에 등록된 고정 주소
|로테이션API 크레딧으로 결제
|적합한 용도
|대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.
|장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.
|ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.
|계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
|주소당 사용자 수
|최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.
|1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.
|최대 5명
|공유 풀
|플랫폼 신뢰도
|표준데이터센터 ASN
|높음 — 독점 사용
|높음 — ISP 등록
|풀에 따라 다름
|시작 가격
|$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12
|$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.
|$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|최소 주문
|IP 100개
|1 IP
|IP 100개
|250만 크레딧
|주소 유지 기간
|계약 기간 동안 고정
|계약 기간 동안 고정
|계약 기간 동안 고정
|요청마다 변경
|대역폭
|무제한
|무제한
|무제한
|크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
|UDP / 음성 통화
|선택 추가 기능
|선택 추가 기능
|선택 추가 기능
|사용 불가
|프로토콜
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|인증
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|API 키
|플랜 보기
|전용 플랜 보기
|ISP 플랜 보기
|플랜 보기
전용
단일 IP부터 개인 전용
장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.
1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.
높음 — 독점 사용
$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.
1 IP
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
데이터센터 패키지
묶음 판매, 공유형
대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.
최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.
표준데이터센터 ASN
$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12
IP 100개
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
ISP
ISP에 등록된 고정 주소
ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.
최대 5명
높음 — ISP 등록
$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30
IP 100개
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
로테이션
API 크레딧으로 결제
계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
공유 풀
풀에 따라 다름
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
250만 크레딧
요청마다 변경
크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
사용 불가
HTTP, SOCKS5
API 키
48시간 프록시
작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.
인기 프록시 위치
FineProxy 고객이 가장 자주 선택하는 프록시 위치 8곳입니다.
한 번 연결하고
이후에는 요청만 하십시오.
FineProxy는 네이티브 MCP server를 운영합니다. 에이전트에 URL 하나를 붙여넣으면 구매, 갱신, IP 로테이션, Allowlist, 사용량 분석, 인보이스 및 지원을 위한 대시보드 도구 49개를 사용할 수 있습니다. 동일한 작업은 REST API 를 통해 직접 호출할 수도 있습니다.
이제 다음과 같이 요청하십시오
- one 전용 IP UDP 지원 용 a Discord account 구매하십시오
- 203.0.113.7 Discord 프록시 서비스 allowlist에 등록하십시오
- Discord 프록시 목록 JSON 형식으로 내보내십시오
- which Discord 프록시 서비스 had the 가장 높은 오류율 today 표시하십시오
- the 상태 및 결제 세부 정보 Discord 프록시 서비스 표시하십시오
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
구성을 저장한 후 Claude를 다시 시작하십시오. 그러면 사용 가능한 도구 목록에 FineProxy 도구 49개가 표시됩니다.
어떤 요청에도 에이전트가 수행하지 않는 작업
임의로 잔액 사용
잔액을 사용하는 도구 6개는 모두
wallet:spend 권한이 필요합니다. 키에서 이 권한을 제외하면 에이전트는 나머지 작업만 실행할 수 있습니다.
견적보다 많이 결제
모든 구매에는 견적의
expected_total_cents가 포함됩니다. 1센트라도 차이가 나면 호출이 거부되고 결제되지 않습니다.
확인 없이 취소
되돌릴 수 없는 두 도구는
confirm=true 없이는 실행되지 않습니다. 다른 작업의 부수 효과로 해지될 수 없습니다.
이중 결제
결제 호출에는
idempotency_key가 사용됩니다. 시간 초과 후 재시도해도 두 번째 결제가 아닌 동일한 결제로 처리됩니다.
수동 설정
운영체제, 브라우저 또는 프록시 애플리케이션을 선택하여 단계별 설정 가이드를 확인하십시오.
시스템
브라우저
앱
속도를 위해 설계했습니다.
트래픽은 측정하지 않습니다.
표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.
테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.
500 Mbps
표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도
99.97%
1,973,500회 요청에서 연결 성공률
96
성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드
0
대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽
전용 AMD EPYC
포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.
자체 서브넷
IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.
80 Gbps uplink
서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.
Tier III / IV
각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.
실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.
이 페이지의 모든 주장을 고객의 말로 확인하십시오.
검증된 리뷰 풀에서 관련 고객 의견을 선별하고 원문 출처에 연결했습니다.
부하 상태의 속도
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속도, 신뢰성, 경제성을 모두 갖춘 프록시 서비스를 찾는다면 Fineproxy는 탄탄한 선택입니다. 사용하기 쉽고 연결이 빠르며 익명성이 확실해 일상적인 브라우징부터 대규모 데이터 작업까지 모든 용도에 이상적입니다. 강력히 추천합니다!
무제한 트래픽
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환상적인 작업 환상적인 작업 – 멋진 프록시 환상적인 작업입니다, 팀 여러분! 이 서비스를 방금 알게 되었는데 진심으로 감탄했습니다. 이 가격에 제공하는 가치가 놀랍습니다. 이제 무제한 주거용 프록시까지 이용할 수 있다니요? 차원이 다릅니다. 여러분 모두에게 큰 존경을 보냅니다. 꼭 다시 이용하겠습니다!
API 및 에이전트 액세스
가격이 합리적이고 프록시도 문제없이 작동합니다. API 부분도 설정하기 쉽습니다. 이 가격이라면 부담 없이 추천할 수 있습니다!
Fineproxy로 전환한 것은 제가 내린 최고의 결정 중 하나였습니다. 설정 과정이 놀라울 정도로 원활했고 기존 도구와도 프록시가 매끄럽게 통합되었습니다. 이 서비스를 진정으로 차별화하는 것은 필요할 때마다 깨끗하고 강력한 IP 풀을 이용할 수 있다는 데서 오는 안도감입니다. 번거로움 없는 프록시 서비스를 찾는 누구에게나 강력히 추천합니다!
프록시를 왜 사용해야 합니까?개인 정보 보호
개인 정보 보호, 업무/개인 프로필 분리, 직장·호텔·캠퍼스 등에서의 네트워크 제한 우회에 적합합니다. 인증 또는 IP 바인딩이 적용된 프록시 서버를 통해 Discord에 접속하면 차단 없이 원활하게 이용할 수 있습니다.
Discord 음성 채팅 차단을 해제하는 방법음성 및 화면
음성 및 화면 공유는 WebRTC를 사용하며, 이는 UDP가 필요합니다. HTTP 프록시로는 처리할 수 없으므로 UDP를 지원하는 SOCKS5가 필요합니다. FineProxy SOCKS5 프록시는 UDP를 지원하므로 "RTC Connecting" 또는 "No Route" 오류 없이 음성이 연결됩니다. 시스템 수준에서 프록시를 설정하거나 Proxifier와 같은 프록시 클라이언트를 사용하여 Discord.exe를 SOCKS5를 통해 라우팅하십시오.
Discord는 어떤 프로토콜을 사용하며, 이는 프록시에 어떤 의미를 갖나요?채팅, API, 클라이언트
채팅, API, 클라이언트 연결은 HTTPS(TCP) 트래픽을 사용합니다. 음성 및 화면 공유는 WebRTC를 사용하며 UDP가 필요합니다. HTTP(S) 프록시는 TCP 트래픽을 처리하고, UDP에는 UDP를 지원하는 SOCKS5가 필요합니다.
프록시를 통해 음성 채팅이 가능합니까?네, UDP가 활성화된
네, UDP가 활성화된 경우 저희 SOCKS5 프록시를 통해 음성 채팅과 화면 공유가 정상적으로 작동합니다. UDP가 없으면 ICE/STUN 협상 과정에서 음성 연결이 실패하거나 끊길 수 있습니다. UDP를 명시적으로 지원하는 Discord용 최적의 SOCKS5 프록시를 선택하십시오.
HTTP와 SOCKS5 중 무엇을 선택해야 하나요?음성이 필요 없다면
음성이 필요 없다면 HTTP를 사용하십시오. 설정이 더 간단하고 브라우저/데스크톱 클라이언트와 호환됩니다. 웹 버전의 경우 브라우저 설정을 통한 Discord 웹 프록시만으로 충분합니다. 음성 또는 화면 공유가 필요하다면 UDP를 지원하는 SOCKS5를 선택하십시오.
PC와 모바일에서 프록시를 구성하는 방법은 무엇입니까?데스크톱 Discord 클라이언트는
데스크톱 Discord 클라이언트는 시스템 프록시 설정을 상속받습니다(Windows/macOS). 웹 버전은 브라우저 또는 OS 프록시 설정을 사용합니다. iOS/Android: Wi-Fi 설정에서 프록시를 구성하십시오. 봇 및 스크립트(discord.py, discord.js, httpx): 클라이언트 설정에서 프록시를 지정하십시오. 또한 Discord 트래픽만 라우팅하는 프록시 클라이언트를 통해 익명 SOCKS 프록시로 Discord를 실행할 수도 있습니다.
프록시는 ping과 품질에 영향을 미칩니까?네
네, 추가 홉과 RTT가 추가됩니다. 가까운 위치를 선택하고, 지속적인 연결(연결 유지/풀링)을 유지하고, 안정적인 DNS를 확보하세요. 프록시는 연결 속도를 높여주지 않습니다. 최대 속도는 ISP와 라우팅에 따라 결정됩니다.
여러 계정에 하나의 프록시를 사용할 수 있나요?기술적으로는 가능하지만
기술적으로는 가능하지만, Discord와 같은 세션 기반 워크플로우에서는 계정당 하나의 고정 IP를 강력히 권장합니다. IP별로 계정을 격리하면 교차 신호 위험(공유 핑거프린트, 혼합된 쿠키)이 줄어들고, 로그인, 프로필 수정, 기타 활동의 일관성이 유지됩니다.
이 프록시는 Discord 봇에서도 작동합니까?저희의
저희의 서버급 프록시는 대부분의 자동화 도구 및 커스텀 스크립트와 통합됩니다. 프록시 목록을 직접 업로드하거나, URL로 불러오거나, REST API를 통해 사용하실 수 있습니다.
공유 프록시인가요, 전용 프록시인가요?두
두 가지 옵션 모두 제공됩니다. 전용 IP는 고객님만 사용하도록 할당됩니다. 대형 풀 요금제는 공유 방식으로, 하나의 IP를 동시에 최대 3명의 고객이 사용할 수 있습니다. 민감하거나 장기 운영하는 계정에는 전용 IP를, 대규모 경량 작업에는 공유 풀을 선택하십시오.