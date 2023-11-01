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봇용 프록시

작업을 확장할 수 있는 IPv4 패키지. HTTP/HTTPS/SOCKS5, 결제 후 자동 전송, 무제한 트래픽, API 액세스를 지원합니다.

플랜 구성 →48시간 프록시
무제한GB당 요금 없음
AMD EPYC최신 세대 서버 하드웨어
최대 80 Gbps서버당 업링크
REST + MCPAPI로 프로비저닝 및 관리

필요에 맞는 프록시 플랜.

정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.

국가IP 수
UDP 지원
끄기

기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.

하나의 패키지에 여러 국가, 추가 허용 목록 IP 또는 연결이 필요하신가요?대시보드에서 구성하기

프록시 구매 방법은 네 가지입니다.
이 워크로드에 맞는 방법을 선택하십시오.

모든 FineProxy 주소는 IPv4를 사용합니다. 데이터센터, 전용 및 ISP 프록시는 요금제 기간 동안 고정되며, 로테이팅 프록시는 요청마다 변경됩니다. 고정 프록시 요금제에는 무제한 트래픽이 포함됩니다. 강조된 옵션은 이 페이지의 주요 활용 사례에 적합합니다. 데이터센터 패키지.

이 페이지의 추천데이터센터 패키지묶음 판매, 공유형전용단일 IP부터 개인 전용ISPISP에 등록된 고정 주소로테이션API 크레딧으로 결제
적합한 용도대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
주소당 사용자 수최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.최대 5명공유 풀
플랫폼 신뢰도표준데이터센터 ASN높음 — 독점 사용높음 — ISP 등록풀에 따라 다름
시작 가격$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
최소 주문IP 100개1 IPIP 100개250만 크레딧
주소 유지 기간계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정요청마다 변경
대역폭무제한무제한무제한크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
UDP / 음성 통화선택 추가 기능선택 추가 기능선택 추가 기능사용 불가
프로토콜HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
인증IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.API 키
플랜 보기전용 플랜 보기ISP 플랜 보기플랜 보기
이 페이지의 추천

데이터센터 패키지

묶음 판매, 공유형

적합한 용도

대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.

플랫폼 신뢰도

표준데이터센터 ASN

시작 가격

$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

플랜 보기

전용

단일 IP부터 개인 전용

적합한 용도

장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.

주소당 사용자 수

1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.

플랫폼 신뢰도

높음 — 독점 사용

시작 가격

$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.

최소 주문

1 IP

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

전용 플랜 보기

ISP

ISP에 등록된 고정 주소

적합한 용도

ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명

플랫폼 신뢰도

높음 — ISP 등록

시작 가격

$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

ISP 플랜 보기

로테이션

API 크레딧으로 결제

적합한 용도

계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.

주소당 사용자 수

공유 풀

플랫폼 신뢰도

풀에 따라 다름

시작 가격

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

최소 주문

250만 크레딧

주소 유지 기간

요청마다 변경

대역폭

크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.

UDP / 음성 통화

사용 불가

프로토콜

HTTP, SOCKS5

인증

API 키

플랜 보기

48시간 프록시

작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.

48시간 프록시

인기 프록시 위치

FineProxy 고객이 가장 자주 선택하는 프록시 위치 8곳입니다.

모든 위치 보기

한 번 연결하고
이후에는 요청만 하십시오.

FineProxy는 네이티브 MCP server를 운영합니다. 에이전트에 URL 하나를 붙여넣으면 구매, 갱신, IP 로테이션, Allowlist, 사용량 분석, 인보이스 및 지원을 위한 대시보드 도구 49개를 사용할 수 있습니다. 동일한 작업은 REST API 를 통해 직접 호출할 수도 있습니다.

이제 다음과 같이 요청하십시오

  • 300 데이터센터 IP automation bot 구매하십시오
  • 203.0.113.7 프록시 서비스 allowlist에 등록하십시오
  • 프록시 목록 JSON 형식으로 내보내십시오
  • which services had the 가장 높은 오류율 today 표시하십시오
  • every 프록시 서비스 만료 예정인 이번 주, 이하 $500 갱신하십시오
자세히 보기 API 키 생성
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

구성을 저장한 후 Claude를 다시 시작하십시오. 그러면 사용 가능한 도구 목록에 FineProxy 도구 49개가 표시됩니다.

어떤 요청에도 에이전트가 수행하지 않는 작업

임의로 잔액 사용

잔액을 사용하는 도구 6개는 모두 wallet:spend 권한이 필요합니다. 키에서 이 권한을 제외하면 에이전트는 나머지 작업만 실행할 수 있습니다.

견적보다 많이 결제

모든 구매에는 견적의 expected_total_cents가 포함됩니다. 1센트라도 차이가 나면 호출이 거부되고 결제되지 않습니다.

확인 없이 취소

되돌릴 수 없는 두 도구는 confirm=true 없이는 실행되지 않습니다. 다른 작업의 부수 효과로 해지될 수 없습니다.

이중 결제

결제 호출에는 idempotency_key가 사용됩니다. 시간 초과 후 재시도해도 두 번째 결제가 아닌 동일한 결제로 처리됩니다.

MCP: 도구 49개 · 권한 범위 9개JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 무상태REST API: 작업 49개 · OpenAPI 3.1

수동 설정

운영체제, 브라우저 또는 프록시 애플리케이션을 선택하여 단계별 설정 가이드를 확인하십시오.

모든 통합

시스템

브라우저

속도를 위해 설계했습니다.
트래픽은 측정하지 않습니다.

표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.

테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.

500 Mbps

표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도

99.97%

1,973,500회 요청에서 연결 성공률

96

성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드

0

대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽

전용 AMD EPYC

포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.

자체 서브넷

IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.

80 Gbps uplink

서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.

Tier III / IV

각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.

테스트 참고 사항

실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.

이 페이지의 모든 주장을 고객의 말로 확인하십시오.

검증된 리뷰 풀에서 관련 고객 의견을 선별하고 원문 출처에 연결했습니다.

2011프록시 제공 시작:

부하 상태의 속도

훌륭한 프록시 서비스입니다. 오랫동안 사용해 왔으며 한 번도 저를 실망시키지 않았습니다. 모든 것이 시계처럼 정확히 작동하고 아무것도 멈추지 않습니다. 대단히 만족하며 모든 친구에게 이 서비스를 추천합니다.

NyashaFineProxy 내부 플랫폼영어에서 번역됨출처

FineProxy를 사용하며 아주 좋은 경험을 했습니다. 프록시의 속도와 안정성이 뛰어나고 다양한 사용 사례에 맞는 폭넓은 옵션을 제공합니다. 설정은 간단했고 고객 지원팀은 언제나 이용 가능하며 효율적입니다. 신뢰할 수 있는 프록시 솔루션이 필요한 모든 분께 FineProxy를 강력히 추천합니다!

Tan NguyenProxyRate, 작년영어에서 번역됨출처

계정 운영

FineProxy.org와 두 해 넘게 함께해 왔으며, 솔직히 제가 거래해 본 업체 중 가장 안정적인 곳이라고 할 수 있습니다. 열두 개가 넘는 소셜 미디어 계정을 관리하며 각 계정마다 전용 IP가 필요합니다. "블랙리스트에 오른" 주소 때문에 차단된 적은 단 한 번도 없습니다. 서버 가동률은 약 99.9%로, 자동화된 마케팅 캠페인 중에는 매우 중요합니다. 속도도 충분히 만족스럽고 사용량이 몰리는 시간에도 짜증 나는 속도 저하 없이 데이터가 원활하게 전송됩니다. 관리 패널은 직관적이며 프록시 목록은 실시간으로 업데이트됩니다. FineProxy는 마음의 평온함과 동의어입니다.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, 올해영어에서 번역됨출처

제가 평생 써 본 프록시 사이트 중 최고입니다. 어디에서도 차단되지 않고 완전히 비공개입니다. 정말 마음에 듭니다.

Andres DomfTrustpilot, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

무제한 트래픽

다른 업체들은 GB당 또는 심지어 요청당 요금을 부과하지만, 이 업체는 인터넷을 자유롭고 안전하게 유지한다는 사명을 충실히 지킵니다. 데이터 센터 옵션은 저렴하고 무제한 대역폭이 제공됩니다.

Nemanja DuricSaasHub, 올해영어에서 번역됨출처

환상적인 작업 환상적인 작업 – 멋진 프록시 환상적인 작업입니다, 팀 여러분! 이 서비스를 방금 알게 되었는데 진심으로 감탄했습니다. 이 가격에 제공하는 가치가 놀랍습니다. 이제 무제한 주거용 프록시까지 이용할 수 있다니요? 차원이 다릅니다. 여러분 모두에게 큰 존경을 보냅니다. 꼭 다시 이용하겠습니다!

hamzaerkoDieg, 올해영어에서 번역됨출처

리뷰는 전문을 인용합니다. 고객이 답변할 수 있는 내용을 제기한 경우 원본 플랫폼의 FineProxy 답변도 함께 표시합니다.

모든 고객 리뷰
모든 봇에 프록시가 필요합니까?동일한

동일한 대상에 반복적으로 요청을 보내는 모든 봇은 해당됩니다. 프록시 없이는 대상 사이트가 하나의 주소에서 오는 모든 트래픽을 감지하고 차단합니다. 분당 몇 건 정도의 적은 속도로 실행되는 봇이라도 여러 IP를 사용하면 도움이 됩니다. 많은 사이트가 수 시간에서 수일에 걸쳐 주소별 누적 활동을 추적하기 때문입니다.

봇당 프록시가 몇 개 필요합니까?스크래핑의 경우

스크래핑의 경우: 대상의 차단 강도와 속도에 따라 다릅니다. 중간 규모 스크래핑에는 100~500개의 IP, 대규모 수집에는 수천 개가 필요합니다. 계정 봇의 경우: 계정당 IP 하나, 공유 불가. 구매 봇의 경우: 작업당 IP 하나. API 봇의 경우: API 키당 IP 하나.

하나의 프록시 유형으로 모든 작업을 처리할 수 있습니까?기술적으로는 가능하지만, 비용이

기술적으로는 가능하지만, 비용이 과다하거나 성능이 저하됩니다. ISP 프록시는 모든 곳에서 작동하지만 비용이 더 높으므로, 대량 스크래핑에 사용하면 비용 부담이 큽니다. 데이터센터 프록시는 대량 구매 시 저렴하지만 계정 관련 작업에서는 플래그 처리됩니다. 작업에 맞는 유형을 선택하십시오.

봇에 어떤 프로토콜이 필요합니까?대부분의 봇은

대부분의 봇은 HTTP/HTTPS를 사용합니다. 일부는 SOCKS5가 필요하며, 특히 비-HTTP 트래픽(VoIP 봇, 게임 봇, UDP 기반 프로토콜)을 처리하는 경우에 해당합니다. FineProxy는 HTTP, HTTPS, SOCKS5 및 UDP 지원 SOCKS5를 모두 지원합니다.

가이드

봇에 적합한 프록시 선택하기

2 분 소요FineProxy 네트워크 팀

모든 봇은 결국 같은 벽에 부딪힙니다. 대상 사이트가 하나의 IP에서 반복되는 요청을 감지하고 차단하는 것입니다. 해결책은 언제나 프록시이지만, 어떤 유형이 적합한지는 봇의 용도와 접속 대상에 따라 완전히 달라집니다.

스크래핑 및 파싱 봇

크롤러, 가격 모니터링, SERP 트래커, 데이터 추출기 등 웹사이트에서 대량으로 정보를 수집하는 모든 도구가 해당됩니다. 이러한 봇은 시간당 수천 건의 요청을 보내며, 가장 큰 장애물은 속도 제한입니다.

데이터센터 프록시는 기본 선택입니다. 속도가 빠르고, IP당 비용이 저렴하며, 수백에서 수천 개를 구매하여 부하를 분산시킬 수 있습니다. 대부분의 스크래핑 대상 사이트는 IP가 주거용인지 여부보다 주소당 요청 빈도를 더 중요하게 봅니다. 대규모 풀에 요청을 분산시키고 각 IP의 속도를 낮게 유지하십시오.

공격적인 안티봇 시스템이 적용된 대상(Google, Amazon, 소셜 미디어)의 경우, ISP 프록시가 도움이 됩니다 — 일반 가정 사용자처럼 보이면서도 트래픽 제한이 없습니다.

소셜 미디어 봇

계정 관리 도구, 게시 스케줄러, 인게이지먼트 자동화. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok — 이 모든 플랫폼은 공유 IP와 브라우저 핑거프린트를 통해 계정을 연결합니다.

여기서 규칙은 엄격합니다. 계정당 하나의 고정 IP가 필요합니다. 매 세션마다 동일한 주소가 유지되어야 하며, 주거용 IP처럼 보여야 합니다. ISP 프록시는 이 두 가지 요구 사항을 모두 충족합니다. 핑거프린트 격리를 위해 안티디텍트 브라우저와 함께 사용하십시오.

데이터센터 프록시는 주요 플랫폼에서의 계정 활동에는 위험이 큽니다 — 게시물 작성이나 댓글 작성 시 플래그 처리됩니다. 공개 데이터 열람 및 수집에는 적합하지만, 계정에 연결된 활동에는 적합하지 않습니다.

스니커 및 구매 봇

AIO 봇, Nike SNKRS 봇, Supreme 봇 — 한정판 출시 시 체크아웃을 자동화합니다. 봇 작업당 프록시 하나, 예외는 없습니다. 속도는 은닉성만큼 중요합니다.

대기열 기반 사이트(Nike, Adidas)에는 ISP 프록시를, 속도 기반 Shopify 드롭에는 데이터센터 프록시를 사용하십시오. 프록시의 국가를 출시 지역에 맞추십시오 — 리테일러는 이를 결제 주소와 대조합니다.

API 및 트레이딩 봇

암호화폐 트레이딩 봇, AI API 래퍼, 모니터링 스크립트. 이러한 도구는 웹사이트가 아닌 API에 연결되므로 규칙이 다릅니다. API는 키로 인증하며, 서버는 IP가 주거용인지 여부를 확인하지 않습니다.

데이터센터 프록시는 완벽하게 작동합니다. 여러 개의 API 키를 각각 고유한 전용 프록시를 통해 라우팅하면, 속도 제한을 비례적으로 늘릴 수 있습니다. HTTPS가 필요한 API의 경우, FineProxy는 IP별 개별 SSL 인증서가 포함된 프록시를 제공합니다.

티켓 및 리테일 봇

스니커 봇과 유사합니다. 재고가 소진되기 전에 구매를 자동화합니다. Ticketmaster, 이벤트 사이트, 한정판 제품 드롭 등이 대상입니다. 안티봇 보호 수준은 사이트마다 다르지만 원칙은 동일합니다 — 세션당 하나의 IP, 클린 주소, 일치하는 지역.

봇용 프록시 서버는 봇의 작업에 맞게 선택해야 하며, 만능 솔루션이 아닙니다. 잘못된 유형을 선택하면 더 빠르게 차단되거나 불필요한 비용이 발생합니다.