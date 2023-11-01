모든 봇은 결국 같은 벽에 부딪힙니다. 대상 사이트가 하나의 IP에서 반복되는 요청을 감지하고 차단하는 것입니다. 해결책은 언제나 프록시이지만, 어떤 유형이 적합한지는 봇의 용도와 접속 대상에 따라 완전히 달라집니다.
스크래핑 및 파싱 봇
크롤러, 가격 모니터링, SERP 트래커, 데이터 추출기 등 웹사이트에서 대량으로 정보를 수집하는 모든 도구가 해당됩니다. 이러한 봇은 시간당 수천 건의 요청을 보내며, 가장 큰 장애물은 속도 제한입니다.
데이터센터 프록시는 기본 선택입니다. 속도가 빠르고, IP당 비용이 저렴하며, 수백에서 수천 개를 구매하여 부하를 분산시킬 수 있습니다. 대부분의 스크래핑 대상 사이트는 IP가 주거용인지 여부보다 주소당 요청 빈도를 더 중요하게 봅니다. 대규모 풀에 요청을 분산시키고 각 IP의 속도를 낮게 유지하십시오.
공격적인 안티봇 시스템이 적용된 대상(Google, Amazon, 소셜 미디어)의 경우, ISP 프록시가 도움이 됩니다 — 일반 가정 사용자처럼 보이면서도 트래픽 제한이 없습니다.
소셜 미디어 봇
계정 관리 도구, 게시 스케줄러, 인게이지먼트 자동화. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok — 이 모든 플랫폼은 공유 IP와 브라우저 핑거프린트를 통해 계정을 연결합니다.
여기서 규칙은 엄격합니다. 계정당 하나의 고정 IP가 필요합니다. 매 세션마다 동일한 주소가 유지되어야 하며, 주거용 IP처럼 보여야 합니다. ISP 프록시는 이 두 가지 요구 사항을 모두 충족합니다. 핑거프린트 격리를 위해 안티디텍트 브라우저와 함께 사용하십시오.
데이터센터 프록시는 주요 플랫폼에서의 계정 활동에는 위험이 큽니다 — 게시물 작성이나 댓글 작성 시 플래그 처리됩니다. 공개 데이터 열람 및 수집에는 적합하지만, 계정에 연결된 활동에는 적합하지 않습니다.
스니커 및 구매 봇
AIO 봇, Nike SNKRS 봇, Supreme 봇 — 한정판 출시 시 체크아웃을 자동화합니다. 봇 작업당 프록시 하나, 예외는 없습니다. 속도는 은닉성만큼 중요합니다.
대기열 기반 사이트(Nike, Adidas)에는 ISP 프록시를, 속도 기반 Shopify 드롭에는 데이터센터 프록시를 사용하십시오. 프록시의 국가를 출시 지역에 맞추십시오 — 리테일러는 이를 결제 주소와 대조합니다.
API 및 트레이딩 봇
암호화폐 트레이딩 봇, AI API 래퍼, 모니터링 스크립트. 이러한 도구는 웹사이트가 아닌 API에 연결되므로 규칙이 다릅니다. API는 키로 인증하며, 서버는 IP가 주거용인지 여부를 확인하지 않습니다.
데이터센터 프록시는 완벽하게 작동합니다. 여러 개의 API 키를 각각 고유한 전용 프록시를 통해 라우팅하면, 속도 제한을 비례적으로 늘릴 수 있습니다. HTTPS가 필요한 API의 경우, FineProxy는 IP별 개별 SSL 인증서가 포함된 프록시를 제공합니다.
티켓 및 리테일 봇
스니커 봇과 유사합니다. 재고가 소진되기 전에 구매를 자동화합니다. Ticketmaster, 이벤트 사이트, 한정판 제품 드롭 등이 대상입니다. 안티봇 보호 수준은 사이트마다 다르지만 원칙은 동일합니다 — 세션당 하나의 IP, 클린 주소, 일치하는 지역.
봇용 프록시 서버는 봇의 작업에 맞게 선택해야 하며, 만능 솔루션이 아닙니다. 잘못된 유형을 선택하면 더 빠르게 차단되거나 불필요한 비용이 발생합니다.