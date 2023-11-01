다음 조건으로 구성하십시오. 월간 데이터센터 또는 ISP 프록시.
정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.
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기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.
프록시 구매 방법은 네 가지입니다.
이 워크로드에 맞는 방법을 선택하십시오.
모든 FineProxy 주소는 IPv4를 사용합니다. 데이터센터, 전용 및 ISP 프록시는 요금제 기간 동안 고정되며, 로테이팅 프록시는 요청마다 변경됩니다. 고정 프록시 요금제에는 무제한 트래픽이 포함됩니다. 강조된 옵션은 이 페이지의 주요 활용 사례에 적합합니다. 데이터센터 패키지.
|이 페이지의 추천데이터센터 패키지묶음 판매, 공유형
|전용단일 IP부터 개인 전용
|ISPISP에 등록된 고정 주소
|로테이션API 크레딧으로 결제
|적합한 용도
|대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.
|장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.
|ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.
|계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
|주소당 사용자 수
|최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.
|1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.
|최대 5명
|공유 풀
|플랫폼 신뢰도
|표준데이터센터 ASN
|높음 — 독점 사용
|높음 — ISP 등록
|풀에 따라 다름
|시작 가격
|$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12
|$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.
|$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|최소 주문
|IP 100개
|1 IP
|IP 100개
|250만 크레딧
|주소 유지 기간
|계약 기간 동안 고정
|계약 기간 동안 고정
|계약 기간 동안 고정
|요청마다 변경
|대역폭
|무제한
|무제한
|무제한
|크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
|UDP / 음성 통화
|선택 추가 기능
|선택 추가 기능
|선택 추가 기능
|사용 불가
|프로토콜
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|인증
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|API 키
|플랜 보기
|전용 플랜 보기
|ISP 플랜 보기
|플랜 보기
데이터센터 패키지
묶음 판매, 공유형
대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.
최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.
표준데이터센터 ASN
$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12
IP 100개
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
전용
단일 IP부터 개인 전용
장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.
1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.
높음 — 독점 사용
$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.
1 IP
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
ISP
ISP에 등록된 고정 주소
ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.
최대 5명
높음 — ISP 등록
$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30
IP 100개
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
로테이션
API 크레딧으로 결제
계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
공유 풀
풀에 따라 다름
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
250만 크레딧
요청마다 변경
크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
사용 불가
HTTP, SOCKS5
API 키
48시간 프록시
작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.
인기 프록시 위치
FineProxy 고객이 가장 자주 선택하는 프록시 위치 8곳입니다.
한 번 연결하고
이후에는 요청만 하십시오.
FineProxy는 네이티브 MCP server를 운영합니다. 에이전트에 URL 하나를 붙여넣으면 구매, 갱신, IP 로테이션, Allowlist, 사용량 분석, 인보이스 및 지원을 위한 대시보드 도구 49개를 사용할 수 있습니다. 동일한 작업은 REST API 를 통해 직접 호출할 수도 있습니다.
이제 다음과 같이 요청하십시오
- 1,000 FineProxy 데이터센터 IP 내 Europe 구매하십시오
- auto-renewal FineProxy 프록시 플랜 활성화하십시오
- every FineProxy 프록시 서비스 만료 예정인 이번 주 표시하십시오
- FineProxy 프록시 목록 JSON 형식으로 내보내십시오
- the 상태 및 결제 세부 정보 FineProxy 프록시 플랜 표시하십시오
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
구성을 저장한 후 Claude를 다시 시작하십시오. 그러면 사용 가능한 도구 목록에 FineProxy 도구 49개가 표시됩니다.
어떤 요청에도 에이전트가 수행하지 않는 작업
임의로 잔액 사용
잔액을 사용하는 도구 6개는 모두
wallet:spend 권한이 필요합니다. 키에서 이 권한을 제외하면 에이전트는 나머지 작업만 실행할 수 있습니다.
견적보다 많이 결제
모든 구매에는 견적의
expected_total_cents가 포함됩니다. 1센트라도 차이가 나면 호출이 거부되고 결제되지 않습니다.
확인 없이 취소
되돌릴 수 없는 두 도구는
confirm=true 없이는 실행되지 않습니다. 다른 작업의 부수 효과로 해지될 수 없습니다.
이중 결제
결제 호출에는
idempotency_key가 사용됩니다. 시간 초과 후 재시도해도 두 번째 결제가 아닌 동일한 결제로 처리됩니다.
수동 설정
운영체제, 브라우저 또는 프록시 애플리케이션을 선택하여 단계별 설정 가이드를 확인하십시오.
시스템
브라우저
앱
속도를 위해 설계했습니다.
트래픽은 측정하지 않습니다.
표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.
테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.
500 Mbps
표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도
99.97%
1,973,500회 요청에서 연결 성공률
96
성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드
0
대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽
전용 AMD EPYC
포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.
자체 서브넷
IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.
80 Gbps uplink
서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.
Tier III / IV
각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.
실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.
이 페이지의 모든 주장을 고객의 말로 확인하십시오.
검증된 리뷰 풀에서 관련 고객 의견을 선별하고 원문 출처에 연결했습니다.
무제한 트래픽
저희는 FineProxy를 2년 동안 사용해 왔습니다. 무제한 대역폭과 연결이 정말 훌륭하고 안정적입니다. 강력히 추천합니다.
아주 좋은 제품이라 마음에 듭니다. 무제한 트래픽, 최고 속도, 시장 최저가 등 모든 것이 잘 작동합니다. 기술 지원은 언제나 이용할 수 있고 신속하게 대응합니다. 친구들에게도 추천하겠습니다.
최소 주문
이 서비스를 차별화하는 것은 IP 풀의 품질입니다. 제가 받은 100개 IP는 모두 주거용 등급이었고 탐지에 걸린 적이 전혀 없었습니다. 실제로 작동하는 깨끗한 로테이팅 프록시가 필요하다면 더 찾아볼 필요가 없습니다.
데이터 조사를 위해 신뢰할 수 있는 로테이팅 프록시 솔루션이 필요했는데, 이 서비스가 기대에 부응했습니다. IP 100개가 모두 깨끗하고 응답도 빨랐습니다. 고객 지원팀은 설정에 관한 제 질문에 한 시간 이내로 답했습니다. 망설임 없이 갱신할 생각입니다.
지원
빠른 속도와 높은 가동률, 대규모 IP 풀을 갖춘 훌륭한 프록시 서비스입니다. 웹 스크래핑, 스트리밍, 개인정보 보호에 이상적입니다. 사용하기 쉽고 지원팀의 응답이 빠르며 전반적인 성능도 강력합니다.
FineProxy를 사용하며 아주 좋은 경험을 했습니다. 프록시의 속도와 안정성이 뛰어나고 다양한 사용 사례에 맞는 폭넓은 옵션을 제공합니다. 설정은 간단했고 고객 지원팀은 언제나 이용 가능하며 효율적입니다. 신뢰할 수 있는 프록시 솔루션이 필요한 모든 분께 FineProxy를 강력히 추천합니다!
FineProxy 월간 프록시 가격은 얼마입니까?데이터센터 프록시는
데이터센터 프록시는 IP당 월 $0.07부터, ISP 프록시는 IP당 월 $0.25부터 시작합니다. IP 수량이 많을수록 단가가 낮아집니다. ISP 프록시는 주거용 ASN 분류가 적용되기 때문에 비용이 더 높습니다. 정확한 등급별 가격은 요금제 페이지에서 확인하실 수 있으며, 숨겨진 수수료나 GB당 초과 요금은 없습니다. 트래픽을 얼마나 사용하든 월간 가격은 고정입니다.
월 중간에 데이터센터 프록시와 ISP 프록시 간 전환이 가능합니까?고객지원팀에 문의하시면
고객지원팀에 문의하시면 플랜을 변경하실 수 있습니다. 결제 기간 중 프록시 유형을 전환하는 것도 가능하지만, 데이터센터와 ISP 대역이 서로 다른 풀에서 제공되므로 IP 주소가 변경됩니다.
여러 달을 약정해야 합니까?아닙니다
아닙니다. FineProxy는 장기 계약 없이 월 단위 결제를 제공합니다. 갱신 시점에 언제든 해지하거나 플랜을 변경하실 수 있습니다. 3개월 이상 프록시가 필요하신 경우, 장기 약정 시 IP당 단가가 더 유리합니다.
제때 갱신하지 않으면 어떻게 됩니까?고객님의 IP는 풀로
고객님의 IP는 풀로 반환됩니다. 만료 후 짧은 기간 내에 갱신하시면 동일한 주소를 재할당해 드리도록 노력하겠으나 보장되지는 않습니다. 서비스 공백을 방지하려면 자동 갱신을 설정하십시오.