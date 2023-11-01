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TikTok용 프록시

TikTok용 고정 ISP, 데이터센터, 로테이션 IPv4 프록시 — HTTP/HTTPS/SOCKS5 지원, 계정당 IP 1개, API 접근 포함.

플랜 구성 →48시간 프록시
무제한GB당 요금 없음
AMD EPYC최신 세대 서버 하드웨어
최대 80 Gbps서버당 업링크
REST + MCPAPI로 프로비저닝 및 관리

필요에 맞는 프록시 플랜.

정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.

국가IP 수
UDP 지원
끄기

기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.

하나의 패키지에 여러 국가, 추가 허용 목록 IP 또는 연결이 필요하신가요?대시보드에서 구성하기

프록시 구매 방법은 네 가지입니다.
이 워크로드에 맞는 방법을 선택하십시오.

모든 FineProxy 주소는 IPv4를 사용합니다. 데이터센터, 전용 및 ISP 프록시는 요금제 기간 동안 고정되며, 로테이팅 프록시는 요청마다 변경됩니다. 고정 프록시 요금제에는 무제한 트래픽이 포함됩니다. 강조된 옵션은 이 페이지의 주요 활용 사례에 적합합니다. ISP.

데이터센터 패키지묶음 판매, 공유형전용단일 IP부터 개인 전용이 페이지의 추천ISPISP에 등록된 고정 주소로테이션API 크레딧으로 결제
적합한 용도대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
주소당 사용자 수최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.최대 5명공유 풀
플랫폼 신뢰도표준데이터센터 ASN높음 — 독점 사용높음 — ISP 등록풀에 따라 다름
시작 가격$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
최소 주문IP 100개1 IPIP 100개250만 크레딧
주소 유지 기간계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정요청마다 변경
대역폭무제한무제한무제한크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
UDP / 음성 통화선택 추가 기능선택 추가 기능선택 추가 기능사용 불가
프로토콜HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
인증IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.API 키
플랜 보기전용 플랜 보기ISP 플랜 보기플랜 보기
이 페이지의 추천

ISP

ISP에 등록된 고정 주소

적합한 용도

ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명

플랫폼 신뢰도

높음 — ISP 등록

시작 가격

$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

ISP 플랜 보기

데이터센터 패키지

묶음 판매, 공유형

적합한 용도

대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.

플랫폼 신뢰도

표준데이터센터 ASN

시작 가격

$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

플랜 보기

전용

단일 IP부터 개인 전용

적합한 용도

장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.

주소당 사용자 수

1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.

플랫폼 신뢰도

높음 — 독점 사용

시작 가격

$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.

최소 주문

1 IP

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

전용 플랜 보기

로테이션

API 크레딧으로 결제

적합한 용도

계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.

주소당 사용자 수

공유 풀

플랫폼 신뢰도

풀에 따라 다름

시작 가격

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

최소 주문

250만 크레딧

주소 유지 기간

요청마다 변경

대역폭

크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.

UDP / 음성 통화

사용 불가

프로토콜

HTTP, SOCKS5

인증

API 키

플랜 보기

48시간 프록시

작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.

48시간 프록시

인기 프록시 위치

FineProxy 고객이 가장 자주 선택하는 프록시 위치 8곳입니다.

모든 위치 보기

한 번 연결하고
이후에는 요청만 하십시오.

FineProxy는 네이티브 MCP server를 운영합니다. 에이전트에 URL 하나를 붙여넣으면 구매, 갱신, IP 로테이션, Allowlist, 사용량 분석, 인보이스 및 지원을 위한 대시보드 도구 49개를 사용할 수 있습니다. 동일한 작업은 REST API 를 통해 직접 호출할 수도 있습니다.

이제 다음과 같이 요청하십시오

  • 100 static ISP IPs 용 TikTok accounts 구매하십시오
  • 203.0.113.7 프록시 서비스 allowlist에 등록하십시오
  • 프록시 목록 JSON 형식으로 내보내십시오
  • the locations 사용 가능한 ISP 프록시 표시하십시오
  • the 상태 및 결제 세부 정보 프록시 서비스 표시하십시오
자세히 보기 API 키 생성
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

구성을 저장한 후 Claude를 다시 시작하십시오. 그러면 사용 가능한 도구 목록에 FineProxy 도구 49개가 표시됩니다.

어떤 요청에도 에이전트가 수행하지 않는 작업

임의로 잔액 사용

잔액을 사용하는 도구 6개는 모두 wallet:spend 권한이 필요합니다. 키에서 이 권한을 제외하면 에이전트는 나머지 작업만 실행할 수 있습니다.

견적보다 많이 결제

모든 구매에는 견적의 expected_total_cents가 포함됩니다. 1센트라도 차이가 나면 호출이 거부되고 결제되지 않습니다.

확인 없이 취소

되돌릴 수 없는 두 도구는 confirm=true 없이는 실행되지 않습니다. 다른 작업의 부수 효과로 해지될 수 없습니다.

이중 결제

결제 호출에는 idempotency_key가 사용됩니다. 시간 초과 후 재시도해도 두 번째 결제가 아닌 동일한 결제로 처리됩니다.

MCP: 도구 49개 · 권한 범위 9개JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 무상태REST API: 작업 49개 · OpenAPI 3.1

수동 설정

운영체제, 브라우저 또는 프록시 애플리케이션을 선택하여 단계별 설정 가이드를 확인하십시오.

모든 통합

시스템

브라우저

속도를 위해 설계했습니다.
트래픽은 측정하지 않습니다.

표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.

테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.

500 Mbps

표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도

99.97%

1,973,500회 요청에서 연결 성공률

96

성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드

0

대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽

전용 AMD EPYC

포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.

자체 서브넷

IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.

80 Gbps uplink

서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.

Tier III / IV

각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.

테스트 참고 사항

실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.

이 페이지의 모든 주장을 고객의 말로 확인하십시오.

검증된 리뷰 풀에서 관련 고객 의견을 선별하고 원문 출처에 연결했습니다.

2011프록시 제공 시작:

계정 운영

이 서비스를 일 년 넘게 이용하고 있으며 항상 모든 것이 좋고 차단이나 문제도 없습니다! 사용하기 쉽고 불필요한 기능이 없으며 필요한 것은 모두 있습니다. 샤워하면서도 합니다! 이 프록시에서 어떤 결점도 찾지 못했습니다.

Anton SmirnovFineProxy 내부 플랫폼영어에서 번역됨출처

데이터 스크래핑 프로젝트에 이 서비스를 오 년 넘게 사용해 왔는데 훌륭했습니다. 로테이팅 IP와 빠른 성능을 제공하며 다른 많은 프록시와 달리 소셜 미디어 플랫폼에서 차단되지 않습니다.

AliceDieg, 작년영어에서 번역됨출처

위치 및 재고

Fineproxy의 서비스에 매우 만족합니다. 프록시 네트워크가 크고 강력하여 안정적이고 빠른 연결을 제공합니다. 사이트는 탐색하기 쉽고 기술 지원팀은 신속하고 친절하게 대응합니다. 브라우징을 안전하게 보호하거나 지역 제한을 우회하려는 분들에게 확실한 선택입니다.

amarghezaliSaasHub, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

훌륭한 프록시 제품과 서비스입니다! 로테이팅 프록시를 비롯한 다양한 프록시 유형, 저렴한 가격, 지역 타기팅 옵션을 제공합니다. 결제 수단도 암호화폐, PayPal, 카드 등 다양합니다.

chyxbenc9929Norton Safe Web, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

부하 상태의 속도

FineProxy는 제 비즈니스 요구에 믿을 수 있는 도구였습니다. 프록시는 빠르고 안정적이며 여러 위치에서 이용할 수 있습니다. 가격이 저렴하고 고객 서비스팀은 신속하게 응답하며 지식도 풍부합니다. 필요한 사람이라면 누구에게나 강력히 추천합니다. 이 글을 읽고 다른 하나를 작성하세요.

W3sazzadProxyRate, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

가격이 저렴합니다. 작동하지 않는 프록시 비율이 <10%입니다. 지역과 서브넷이 다양합니다. 연결이 안정적이고 IP가 고정되어 있으며 매주 무료로 풀을 변경할 수 있습니다.

Denis ZadneprovskiyTrustpilot, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

리뷰는 전문을 인용합니다. 고객이 답변할 수 있는 내용을 제기한 경우 원본 플랫폼의 FineProxy 답변도 함께 표시합니다.

모든 고객 리뷰
어디서든 TikTok 차단을 해제하는 방법시스템 수준 또는

시스템 수준 또는 브라우저에서 프록시를 설정하십시오. 해당 플랫폼이 정상적으로 운영되는 서버 위치(미국, 영국, 독일 등)를 선택하십시오. 앱에서는 고객님의 IP 대신 프록시의 IP가 표시됩니다. 다양한 기기 및 브라우저별 상세 설정 가이드는 저희 Integration Hub를 참조하십시오.

HTTP 또는 SOCKS5 프록시를 통해 플랫폼이 작동합니까?두 프로토콜

두 프로토콜 모두 브라우징 및 계정 관리에 사용할 수 있습니다. SOCKS5는 오버헤드가 낮아 일부 자동화 도구에서 더 원활하게 작동합니다. HTTP/HTTPS 프록시는 브라우저에서 설정이 더 간편합니다. 대부분의 작업에서 차이는 미미하므로, 사용 환경에 맞춰 선택하십시오.

프록시로 섀도우밴을 방지할 수 있습니까?프록시는 IP

프록시는 IP 기반으로 계정을 격리하므로, 하나의 계정이 차단되어도 다른 계정에는 영향이 없습니다. 그러나 플랫폼은 기기 핑거프린트와 콘텐츠 패턴도 추적합니다. 최상의 보호를 위해 프록시와 함께 점진적인 계정 워밍업, 고유 콘텐츠, 자연스러운 활동 패턴을 병행하십시오.

프록시를 통해 라이브 스트리밍을 시청할 수 있습니까?

네, 가능합니다. 스트리밍에는 안정적인 대역폭과 낮은 지연 시간이 필요합니다. 고객님의 위치 또는 플랫폼의 CDN 서버와 가까운 프록시 위치를 선택하십시오. SOCKS5와 HTTP 모두 사용할 수 있으며, 핵심은 프로토콜이 아닌 연결 품질입니다.

VPN 대신 프록시를 사용해야 하는 이유VPN은 모든

VPN은 모든 기기 트래픽을 하나의 서버로 라우팅하여 다른 앱의 속도를 저하시키고 탐지를 유발할 수 있습니다. 프록시는 애플리케이션 단위로 작동하므로, 대상 앱에만 설정하고 나머지 트래픽은 그대로 유지할 수 있습니다. 각 계정에 고유한 프록시 IP를 할당할 수 있으며, 이는 대부분의 VPN으로는 불가능합니다.

데이터센터 프록시는 어떻습니까?플랫폼은 데이터센터

플랫폼은 데이터센터 IP 대역을 빠르게 감지합니다. 콘텐츠 열람이나 간단한 테스트에는 사용할 수 있지만, 로그인·게시·인게이지먼트 활동에는 적합하지 않습니다. 계정 관리가 포함되는 모든 작업에는 ISP 프록시 또는 모바일 프록시를 사용하십시오.

프록시 하나에 몇 개의 계정을 운영할 수 있습니까?계정당 하나의

계정당 하나의 고정 IP를 사용하는 것이 가장 안전한 방법입니다. 여러 계정이 하나의 IP를 공유하면 알고리즘이 감지할 수 있는 교차 신호가 발생합니다. 스크래핑이나 광고 검증에 사용하는 로테이션 프록시의 경우, 이 규칙은 적용되지 않습니다 — 로테이션 자체가 목적이기 때문입니다.

프록시가 영상 품질에 영향을 미칩니까?프록시는 지연

프록시는 지연 시간을 추가하지만, 일반적인 피드 탐색에서는 그 영향이 거의 없습니다. 업로드나 라이브 스트리밍의 경우, 고객님의 위치와 가까운 저지연 프록시를 선택하십시오. 속도가 중요하다면 과부하된 공유 프록시는 피하시기 바랍니다.

가이드

TikTok에 프록시를 사용하는 이유는 무엇입니까?

3 분 소요FineProxy 네트워크 팀

이 플랫폼은 15억 명 이상의 사용자, 엄격한 부정행위 방지 시스템, 그리고 전 세계적으로 다양한 접근 제한을 갖추고 있습니다. IP 주소, 기기 핑거프린트, 행동 패턴을 추적합니다. 단순 피드 탐색을 넘어 계정 관리, 캠페인 운영, 접근 제한 지역의 콘텐츠 접근 등을 수행하는 경우, 프록시는 필수 인프라가 됩니다.

제한된 네트워크에서의 접속

학교, 대학교, 직장에서는 방화벽 수준에서 앱을 차단하는 경우가 많습니다. 앱이 로드되지 않거나, 도메인 자체가 블랙리스트에 등록되어 있을 수 있습니다. 프록시는 외부 서버를 통해 트래픽을 라우팅하므로, 로컬 네트워크에서는 차단된 대상이 아닌 프록시 IP로의 연결만 확인됩니다. VPN 소프트웨어를 설치하거나 기기 설정을 전체적으로 변경하지 않고도 TikTok 차단을 해제하는 방법이 바로 이것입니다. 빠른 접근을 위해 시스템 수준에서 프록시를 설정하면, 앱이 해당 설정을 자동으로 상속받습니다.

제한된 국가에서의 접근

TikTok은 여러 국가에서 완전히 차단되어 있으며, 부분적인 제한이 적용되는 국가도 다수 존재합니다. 차단이 시행된 지역으로 여행하거나 근무하는 경우, 미국·영국·독일 등 제한이 없는 국가의 프록시를 사용하면 접속이 복구됩니다. 프록시를 통해 모든 지역에서 VPN으로 전체 기기 트래픽을 우회하지 않고도 TikTok 차단을 해제할 수 있습니다. 웹 버전의 경우, 프록시를 적용한 웹사이트를 통해 브라우저에서 직접 TikTok에 접속할 수 있습니다.

다중 계정 관리

하나의 IP에서 여러 프로필에 로그인하면 본인 인증 요청이나 섀도우밴이 발생할 수 있습니다. 알고리즘은 공유 IP, 기기 핑거프린트, 활동 패턴을 기반으로 계정을 연결합니다. 하나의 계정이 플래그 처리되면 동일 IP의 다른 계정에도 불이익이 전파될 수 있습니다.

프록시는 각 계정이 독립된 네트워크에서 운영되는 것처럼 분리합니다. SMM 에이전시, 제휴 마케터, 콘텐츠 팀에게 이는 다음을 의미합니다: 계정당 하나의 고정 IP를 할당하고, 프록시 위치를 계정의 타겟 오디언스와 일치시키며, 세션 중간에 국가를 전환하지 마십시오.

섀도우밴 방지

섀도우밴은 별도 알림 없이 도달 범위를 축소시킵니다. 동영상이 For You 페이지에 더 이상 노출되지 않지만, 이에 대한 안내는 제공되지 않습니다. 주요 원인으로는 급격한 팔로우/언팔로우, 반복적인 콘텐츠, 동일 IP에 연결된 다수의 계정 등이 있습니다.

프록시를 통해 계정이 격리되면, 하나의 계정이 차단되더라도 다른 계정에 연쇄적으로 영향을 미치지 않습니다. 각 프로필은 독립된 환경에서 운영됩니다. 라이브 스트리밍을 진행하거나 여러 니치에서 오디언스를 구축하는 경우 이 점이 매우 중요합니다.

IP 차단 복구

IP가 차단되면 — 예를 들어, 이전 차단 직후 새 계정을 생성한 경우 — 해당 주소의 모든 계정에 접근할 수 없게 됩니다. 새로운 프록시는 차단 이력이 없는 깨끗한 IP를 제공합니다. 최상의 결과를 위해 클린 브라우저 프로필과 함께 사용하십시오.

프록시 유형 선택 방법

TikTok에 가장 적합한 프록시는 사용 목적에 따라 달라집니다. 4G/5G 모바일 프록시는 가장 높은 신뢰도를 지닙니다 — 대부분의 실제 사용자가 모바일 데이터를 사용하기 때문에, 이러한 IP는 자연스럽게 어우러집니다. 고가치 계정 관리 및 광고 운영에 활용하십시오.

고정 ISP(주거용) 프록시는 실제 인터넷 서비스 제공업체에 등록된 IP를 사용합니다. 플랫폼에서는 이를 일반 가정 사용자와 구별할 수 없습니다. 계정 관리 및 지역 콘텐츠 접근에 있어 비용과 안정성의 균형이 우수합니다.

데이터센터 프록시는 빠르고 저렴하지만 탐지될 수 있습니다. 플랫폼은 데이터센터 서브넷을 빠르게 감지하여 차단합니다. 온라인 콘텐츠 열람이나 테스트 등 위험도가 낮은 작업에만 사용하시고, 계정 운영에는 사용하지 마십시오.

계정 워밍업

신규 계정은 점진적인 활동 축적이 필요합니다. 처음 몇 주 동안 자연스러운 사람의 속도로 게시, 좋아요, 팔로우를 수행하면 알고리즘에 정상 계정으로 인식됩니다. 프록시만으로는 차단을 방지할 수 없으며, 반드시 현실적인 행동 패턴과 함께 사용해야 합니다.

FineProxy는 TikTok 콘텐츠 시청 및 계정 관리를 위한 고정 데이터센터, 고정 ISP, 로테이션 패키지와 빠른 프록시 서버를 제공합니다. 모든 프록시는 HTTP, HTTPS, SOCKS5를 지원합니다. 로그인/비밀번호 또는 IP 화이트리스트를 통해 인증할 수 있습니다. 단계별 설정 안내는 저희 Integration Hub를 참조하십시오.