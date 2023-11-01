NEU! |Ein API-Call, saubere Daten zurück. Keine Scraper nötig.10.000 Tokens gratis →

Proxy für TikTok

Statische ISP-, Rechenzentrums- und rotierende IPv4-Proxys für TikTok — HTTP/HTTPS/SOCKS5, eine IP pro Konto, API-Zugang inklusive.

Tarif konfigurieren →Proxys für 48 Stunden
UnbegrenztKeine GB-Gebühren
AMD EPYCServer-Hardware der neuesten Generation
Bis zu 80 GbpsUplink pro Server
REST + MCPBereitstellung und Verwaltung per API

Erstellen Sie Ihren Proxy-Plan.

Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.

LandAnzahl der IPs
UDP-Unterstützung
Aus

Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.

Mehrere Länder in einem Paket, zusätzliche Whitelist-IPs oder Verbindungen?Im Dashboard konfigurieren

Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.

Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: ISP-Proxys.

Datacenter-PaketIm Block verkauft, geteiltDedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IPHier empfohlenISP-ProxysStatische ISP-registrierte AdressenRotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
Am besten fürBots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Nutzer pro AdresseBis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.Bis zu 5Geteilter Pool
Akzeptanz bei PlattformenBasisDatacenter-ASNHoch — exklusivHoch — ISP-registriertVariiert je nach Pool
Preis ab$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Mindestbestellung100 IPs1 IP100 IPs2,5 Mio. Guthaben
AdresslaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitWechselt pro Request
BandbreiteUnbegrenztUnbegrenztUnbegrenztGuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
UDP / SprachcallsOptionales Add-onOptionales Add-onOptionales Add-onNicht verfügbar
ProtokolleHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentifizierungIP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.API-Key
Tarife ansehenDedicated-Tarife ansehenISP-Tarife ansehenTarife ansehen
Hier empfohlen

ISP-Proxys

Statische ISP-registrierte Adressen

Am besten für

Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — ISP-registriert

Preis ab

$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

ISP-Tarife ansehen

Datacenter-Paket

Im Block verkauft, geteilt

Am besten für

Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.

Akzeptanz bei Plattformen

BasisDatacenter-ASN

Preis ab

$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Tarife ansehen

Dedizierte Proxys

Persönlich, ab einer einzelnen IP

Am besten für

Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.

Nutzer pro Adresse

1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — exklusiv

Preis ab

$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.

Mindestbestellung

1 IP

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Dedicated-Tarife ansehen

Rotierende Proxys

Abgerechnet in API-Guthaben

Am besten für

Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.

Nutzer pro Adresse

Geteilter Pool

Akzeptanz bei Plattformen

Variiert je nach Pool

Preis ab

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Mindestbestellung

2,5 Mio. Guthaben

Adresslaufzeit

Wechselt pro Request

Bandbreite

GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.

UDP / Sprachcalls

Nicht verfügbar

Protokolle

HTTP, SOCKS5

Authentifizierung

API-Key

Tarife ansehen

Proxys für 48 Stunden

Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.

Proxys für 48 Stunden

Top-Proxy-Standorte

Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.

Alle Standorte ansehen

Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.

FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.

Dann einfach sagen

  • Kaufen Sie 100 statische ISP-IPs für TikTok-Konten
  • Setzen Sie 203.0.113.7 für meinen Proxy-Dienst auf die Allowlist
  • Exportieren Sie meine Proxy-Liste als JSON
  • Zeigen Sie die verfügbaren Standorte für ISP proxies
  • Zeigen Sie Status und Rechnungsdetails für meine Proxy-Dienste
Mehr erfahren API-Key erstellen
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.

Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage

Ihr Guthaben ausgeben

Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.

Mehr zahlen als angeboten

Jeder Kauf enthält expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.

Willkürlich kündigen

Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.

Zweifach belasten

Zahlungsaufrufe verlangen einen idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.

MCP: 49 Tools · 9 Berechtigungs-ScopesJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · zustandslosREST API: 49 Operationen · OpenAPI 3.1

Manuelles Setup

Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

ALLE INTEGRATIONEN

Systeme

Browser

Apps

Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.

FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.

Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.

500 Mbps

pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern

99,97 %

der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt

96

gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation

0

Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif

Dedizierte AMD EPYC

Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.

Eigene Subnetze

IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.

80 Gbps Uplink

Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.

Tier III / IV

Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.

Testhinweise

Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.

Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.

Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.

2011liefert Proxys seit

Laufende Accounts

Dies ist die bequemste Option, wenn das Verbot nur auf Ihrem Gewissen liegt, sonst kann das Projekt wegen des “Nachbarn” einfach zusammenbrechen. Und der Preis für dieses Serviceniveau ist gut.

Juriy DivovInterne FineProxy-PlattformZur Quelle

Ich nutze diesen Service seit über fünf Jahren für meine Data-Scraping-Projekte, und es war ausgezeichnet. Sie bieten rotierende IPs, schnelle Leistung, und im Gegensatz zu vielen anderen Proxies werden sie auf Social-Media-Plattformen nicht blockiert.

AliceDieg, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Standorte und Bestand

Ich bin sehr zufrieden mit dem Service von FineProxy. Ihr Proxy-Netzwerk ist groß und leistungsstark und bietet eine stabile und schnelle Verbindung. Ihre Website ist einfach zu navigieren, und der technische Support ist reaktionsschnell und hilfsbereit. Es ist eine solide Wahl für diejenigen, die ihr Surfen sichern oder Geo-Beschränkungen umgehen möchten.

amarghezaliSaasHub, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Großartige Proxy-Produkte und -Service! Sie haben verschiedene Proxy-Typen, einschließlich rotierender, erschwingliche Preise und eine Geo-Targeting-Option. Verschiedene Zahlungsmöglichkeiten: Krypto, PayPal oder Karten

chyxbenc9929Norton Safe Web, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Geschwindigkeit unter Last

FineProxy war ein zuverlässiges Werkzeug für meine geschäftlichen Bedürfnisse. Die Proxys sind schnell, stabil und von vielen Standorten aus zugänglich. Es ist erschwinglich, und das Kundenserviceteam ist reaktionsschnell und kompetent. Sehr empfehlenswert für jeden, der eine Proxy-Lösung benötigt.

W3sazzadProxyRate, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Günstiger Preis. Niedrige Rate an defekten Proxies <10%. Viele Geo- und Subnetze. Stabile Verbindung, statische IPs und wöchentlicher kostenloser Poolwechsel.

Denis ZadneprovskiyTrustpilot, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bewertungen werden vollständig zitiert. Wenn ein Kunde etwas angesprochen hat, das wir beantworten konnten, zeigen wir unsere Antwort von der ursprünglichen Plattform dazu.

Alle Kundenbewertungen
Wie entsperren Sie TikTok von überall?Eine Region wählen

Konfigurieren Sie einen Proxy auf Systemebene oder in Ihrem Browser. Wählen Sie einen Serverstandort, an dem die Plattform normal funktioniert – USA, Großbritannien, Deutschland. Die App sieht die IP des Proxys statt Ihrer eigenen. Ausführliche Einrichtungsanleitungen für verschiedene Geräte und Browser finden Sie in unserem Integration Hub.

Funktioniert die Plattform über HTTP- oder SOCKS5-Proxys?Beides funktioniert

Beide eignen sich für das Surfen und die Kontoverwaltung. SOCKS5 bietet weniger Overhead und funktioniert besser mit einigen Automatisierungstools. HTTP/HTTPS-Proxys lassen sich im Browser einfacher konfigurieren. Für die meisten Aufgaben ist der Unterschied minimal — wählen Sie je nach Ihrem Setup.

Verhindern Proxys einen Shadowban?Nicht allein

Proxys isolieren Konten nach IP-Adresse, sodass ein Ban auf einem Konto die anderen nicht beeinträchtigt. Die Plattform verfolgt jedoch auch Geräte-Fingerabdrücke und Inhaltsmuster. Kombinieren Sie Proxys mit schrittweisem Account-Warming, einzigartigen Inhalten und realem Nutzerverhalten für den besten Schutz.

Kann ich Live-Streams über einen Proxy ansehen?Ja

Ja. Streams benötigen stabile Bandbreite und geringe Latenz. Wählen Sie einen Proxy-Standort in der Nähe Ihres Standorts oder der CDN-Server der Plattform. SOCKS5 und HTTP funktionieren beide – entscheidend ist die Verbindungsqualität, nicht das Protokoll.

Warum Proxys statt VPN verwenden?Kontrolle pro Anwendung

VPNs leiten den gesamten Traffic des Geräts über einen einzigen Server, was andere Apps verlangsamt und Erkennungsmechanismen auslösen kann. Proxys funktionieren anwendungsbezogen: Sie konfigurieren sie nur für die Zielanwendung, während der übrige Traffic unberührt bleibt. Jedes Konto kann eine eigene Proxy-IP erhalten – mit den meisten VPNs ist das nicht möglich.

Was ist mit Rechenzentrums-Proxys?Vorsichtig nutzen

Die Plattform erkennt IP-Bereiche von Rechenzentren schnell. Sie eignen sich zum Betrachten von Inhalten oder für kurze Tests, sollten aber für Login, Posts oder Interaktionen gemieden werden. Für alles rund um die Kontoverwaltung setzen Sie besser auf ISP- oder Mobile-Proxys.

Wie viele Konten kann ich pro Proxy betreiben?Ein Konto

Eine statische IP pro Konto ist der sicherste Ansatz. Teilen sich mehrere Konten eine IP, entstehen Querverbindungen, die der Algorithmus erkennen kann. Bei rotierenden Proxys für Scraping oder Ad-Verification gilt diese Regel nicht – dort ist die Rotation gewollt.

Beeinflussen Proxys die Videoqualität?Meist vernachlässigbar

Proxys erhöhen die Latenz, beim normalen Scrollen fällt das jedoch kaum ins Gewicht. Für Uploads oder Livestreams wählen Sie einen latenzarmen Proxy in Ihrer Nähe. Wenn Geschwindigkeit wichtig ist, meiden Sie überlastete Shared-Proxys.

Leitfaden

Warum einen Proxy für TikTok verwenden?

4 Min. LesezeitFineProxy-Netzwerkteam

Die Plattform hat über 1,5 Milliarden Nutzer, strikte Anti-Fraud-Systeme und ein globales Netz an Einschränkungen. Sie erfasst IP-Adressen, Geräte-Fingerprints und Verhaltensmuster. Für alle, die mehr als gelegentliches Scrollen betreiben – also Konten verwalten, Kampagnen schalten oder auf Inhalte aus gesperrten Regionen zugreifen – sind Proxys unverzichtbare Infrastruktur.

Zugang aus gesperrten Netzwerken

Schulen, Universitäten und Unternehmen sperren die App häufig auf Firewall-Ebene. Sie lässt sich nicht laden, oder die Domain ist vollständig gesperrt. Ein Proxy leitet den Traffic über einen externen Server, sodass das lokale Netzwerk nur eine Verbindung zur Proxy-IP sieht – nicht zur gesperrten Zieladresse. So lässt sich TikTok entsperren, ohne VPN-Software zu installieren oder globale Geräteeinstellungen zu ändern. Für schnellen Zugang konfigurieren Sie einen Proxy auf Systemebene – die App übernimmt diese Einstellungen automatisch.

Zugang aus gesperrten Ländern

Die Plattform ist in mehreren Ländern vollständig gesperrt, in vielen weiteren gibt es Teilsperren. Wenn Sie in eine Region mit Einschränkungen reisen oder dort arbeiten, stellt ein Proxy aus einem ungesperrten Land – USA, UK, Deutschland – den Zugang wieder her. Sie können TikTok per Proxy in allen Regionen entsperren, ohne den gesamten Device-Traffic über ein VPN zu leiten. Für die Webversion funktioniert der Proxy-Zugang direkt im Browser.

Verwaltung mehrerer Konten

Das Einloggen in mehrere Profile von einer IP aus löst Verifizierungsanfragen oder einen Shadowban aus. Der Algorithmus verknüpft Konten anhand gemeinsamer IP, Geräte-Fingerprint und Aktivitätsmuster. Wird ein Konto geflaggt, können andere auf derselben IP dieselbe Strafe erhalten.

Proxys trennen Konten voneinander, sodass jedes scheinbar aus einem eigenen Netzwerk heraus agiert. Für SMM-Agenturen, Affiliate-Marketer und Content-Teams bedeutet das: eine statische IP pro Konto zuweisen, den Proxy-Standort auf die Zielgruppe des Kontos abstimmen und Länderwechsel mitten in einer Session vermeiden.

Shadowban vermeiden

Ein Shadowban reduziert Ihre Reichweite ohne jede Benachrichtigung — Ihre Videos erscheinen nicht mehr auf der For-You-Seite, ohne dass Sie darüber informiert werden. Häufige Auslöser: schnelles Folgen/Entfolgen, repetitive Inhalte oder mehrere Accounts, die über dieselbe IP verknüpft sind.

Wenn Accounts durch einen Proxy voneinander isoliert sind, betrifft ein Ban eines Profils die anderen nicht. Jedes Profil existiert in seiner eigenen Umgebung. Das ist entscheidend für alle, die Livestreams betreiben oder in mehreren Nischen gleichzeitig eine Zielgruppe aufbauen.

Von einem IP-Ban erholen

Wenn Ihre IP gesperrt wird — etwa weil Sie direkt nach einem Ban ein neues Konto erstellt haben — werden alle Accounts auf dieser Adresse unzugänglich. Ein neuer Proxy liefert eine frische IP ohne Ban-Verlauf. Kombinieren Sie dies mit einem sauberen Browser-Profil, um das beste Ergebnis zu erzielen.

Den richtigen Proxy-Typ wählen

Der beste Proxy für TikTok hängt von Ihrer Aufgabe ab. 4G/5G-Mobile-Proxys genießen das höchste Vertrauen — da die meisten echten Nutzer mobil surfen, fügen sich diese IPs ganz natürlich ein. Setzen Sie sie für wertvolle Accounts und die Anzeigenverwaltung ein.

Statische ISP-Proxys (Residential) verwenden IPs, die bei echten Internetanbietern registriert sind. Die Plattform kann sie nicht von Heimnutzern unterscheiden. Eine gute Balance aus Kosten und Zuverlässigkeit für Account-Management und regionalen Inhaltszugriff.

Rechenzentrums-Proxys sind schnell und günstig, jedoch leicht erkennbar. Die Plattform erkennt Rechenzentrums-Subnetze schnell und flaggt sie. Nutzen Sie diese nur für risikoarme Aufgaben wie das Aufrufen von Online-Inhalten oder Tests – nicht für Kontooperationen.

Accounts aufwärmen

Neue Accounts benötigen einen schrittweisen Aktivitätsaufbau. Posten, Liken und Folgen in einem normalen menschlichen Tempo in den ersten Wochen signalisiert dem Algorithmus Legitimität. Proxys allein verhindern keine Bans — sie müssen mit realistischem Verhalten kombiniert werden.

FineProxy bietet statische Rechenzentrums-, statische ISP- und rotierende Pakete mit schnellen Proxy-Servern zum Ansehen von TikTok-Inhalten und zur Verwaltung von Accounts. Alle unterstützen HTTP, HTTPS und SOCKS5. Authentifizierung per Login/Passwort oder IP-Whitelist. Schritt-für-Schritt-Einrichtungsanleitungen finden Sie in unserem Integration Hub.