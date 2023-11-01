Rechenzentrums-Proxy
Pauschale Pro-IP-Preise, keine Bandbreiten-Limits, HTTP/HTTPS/SOCKS5 auf jeder Adresse — ~100.000 IPs über diverse Subnetze, bis zu 500 Mbps.
Erstellen Sie Ihren Datacenter-Proxy-Plan.
Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.
Aktuelle Tarife werden geladen…
Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.
Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.
Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: Datacenter-Paket.
|Hier empfohlenDatacenter-PaketIm Block verkauft, geteilt
|Dedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IP
|ISP-ProxysStatische ISP-registrierte Adressen
|Rotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
|Am besten für
|Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.
|Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.
|Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.
|Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
|Nutzer pro Adresse
|Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.
|1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.
|Bis zu 5
|Geteilter Pool
|Akzeptanz bei Plattformen
|BasisDatacenter-ASN
|Hoch — exklusiv
|Hoch — ISP-registriert
|Variiert je nach Pool
|Preis ab
|$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich
|$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.
|$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Mindestbestellung
|100 IPs
|1 IP
|100 IPs
|2,5 Mio. Guthaben
|Adresslaufzeit
|Statisch für die Laufzeit
|Statisch für die Laufzeit
|Statisch für die Laufzeit
|Wechselt pro Request
|Bandbreite
|Unbegrenzt
|Unbegrenzt
|Unbegrenzt
|GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
|UDP / Sprachcalls
|Optionales Add-on
|Optionales Add-on
|Optionales Add-on
|Nicht verfügbar
|Protokolle
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Authentifizierung
|IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
|IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
|IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
|API-Key
|Tarife ansehen
|Dedicated-Tarife ansehen
|ISP-Tarife ansehen
|Tarife ansehen
Datacenter-Paket
Im Block verkauft, geteilt
Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.
Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.
BasisDatacenter-ASN
$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich
100 IPs
Statisch für die Laufzeit
Unbegrenzt
Optionales Add-on
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
Dedizierte Proxys
Persönlich, ab einer einzelnen IP
Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.
1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.
Hoch — exklusiv
$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.
1 IP
Statisch für die Laufzeit
Unbegrenzt
Optionales Add-on
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
ISP-Proxys
Statische ISP-registrierte Adressen
Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.
Bis zu 5
Hoch — ISP-registriert
$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich
100 IPs
Statisch für die Laufzeit
Unbegrenzt
Optionales Add-on
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
Rotierende Proxys
Abgerechnet in API-Guthaben
Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Geteilter Pool
Variiert je nach Pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 Mio. Guthaben
Wechselt pro Request
GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
Nicht verfügbar
HTTP, SOCKS5
API-Key
Proxys für 48 Stunden
Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.
Top-Proxy-Standorte
Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.
Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.
FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.
Dann einfach sagen
- Kaufen Sie 100 Datacenter-Proxys in den USA
- Fügen Sie ein weiteres Land zu meinem Datacenter-Proxy-Tarif hinzu
- Exportieren Sie meine Proxy-Liste als JSON
- Aktualisieren Sie die IP-Allowlist für meinen Proxy-Dienst
- Zeigen Sie Status und nächstes Fälligkeitsdatum für meinen Dienst
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.
Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage
Ihr Guthaben ausgeben
Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen
wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.
Mehr zahlen als angeboten
Jeder Kauf enthält
expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.
Willkürlich kündigen
Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne
confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.
Zweifach belasten
Zahlungsaufrufe verlangen einen
idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.
Manuelles Setup
Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.
Systeme
Browser
Apps
Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.
FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.
Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.
500 Mbps
pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern
99,97 %
der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt
96
gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation
0
Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif
Dedizierte AMD EPYC
Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.
Eigene Subnetze
IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.
80 Gbps Uplink
Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.
Tier III / IV
Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.
Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.
Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.
Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.
Geschwindigkeit unter Last
Dies ist mit Abstand der schnellste Proxy, den ich je benutzt habe! Ich hatte keinerlei Probleme, auf eingeschränkte Inhalte zuzugreifen, und die Verbindung ist super stabil. Außerdem war ihr Kundensupport wirklich reaktionsschnell. Auf jeden Fall die Investition wert!
Ich hatte Probleme mit gefälschten IPs, und Sie haben mir diese Website empfohlen. Sie hat eine sehr benutzerfreundliche Oberfläche, und ich habe ein 89-Dollar-Paket mit hervorragender Reaktionszeit und Latenz gekauft.
Traffic nie limitiert
Sehr gutes Produkt, es gefällt mir. Alles funktioniert gut – unbegrenzter Datenverkehr, Spitzen-Geschwindigkeit und der niedrigste Preis auf dem Markt. Immer verfügbarer und reaktionsschneller technischer Support. Und ich werde es meinen Freunden empfehlen.
Bezahlbare EU-Proxys. Der einzige Proxy-Anbieter, der seine Preise weiterhin niedrig hält. Ich hatte im ganzen Internet nach so etwas gesucht, und am Ende erwies er sich als der günstigste Proxy-Anbieter mit unbegrenzter Bandbreite.
API- und Agent-Zugang
Ich liebe FineProxy-Proxies, sie sind wirklich schnell und nicht erkennbar. Ich habe sie für Automatisierungstools wie Keyword-Tools und für Scraping-Tools verwendet, es ist wie ein Game-Changer. Der Kundensupport ist erstklassig, wann immer man Hilfe benötigt, sie sind rund um die Uhr verfügbar, um dein Problem zu lösen. Die Qualität der Proxies ist einfach erstaunlich.
Sie stellen APIs bereit, über die Nutzer Proxys von ihrer Website abrufen können. Obwohl der Kundendienst nicht besonders gut Englisch sprach, hat er sich sehr bemüht, mir zu helfen. Außerdem bieten sie einen IP-Wechsel nach sieben Tagen.
Was genau ist ein Rechenzentrums-Proxy?DC-gehostetes IPv4
Es handelt sich um einen Proxy-Server, der in einer Rechenzentrumsanlage gehostet wird, anstatt über einen privaten ISP verbunden zu sein. Die IP-Adresse gehört zum Netzwerk des Rechenzentrums, nicht zu einem Privatanwender. Das macht Rechenzentrums-Proxys schnell und günstig, aber leichter identifizierbar als Residential-Proxys. Für Aufgaben, bei denen es nicht nötig ist, als Privatanwender zu erscheinen — Scraping, Monitoring, API-Zugriff — sind sie die effizienteste verfügbare Option.
Werden Rechenzentrums-Proxys auf jeder Website blockiert?Nein
Nein. Das Narrativ, Rechenzentrums-Proxys würden immer blockiert, stammt von Anwendern, die sie auf stark geschützten Plattformen wie Social-Media-Netzwerken oder Premium-E-Commerce-Sites mit fortschrittlichen Anti-Bot-Systemen einsetzen wollten. Die Realität: Der Großteil des Internets – Produktkataloge, Nachrichtenportale, Suchmaschinen, öffentliche APIs, Verzeichnisse, Behördendatenbanken – funktioniert problemlos mit Rechenzentrums-IPs. Starten Sie mit Rechenzentrums-Proxys und wechseln Sie nur dann zu ISP- oder Residential-Proxys, wenn Sie bestätigt haben, dass das Ziel diese gezielt blockiert.
Wie unterscheidet sich FineProxy's „UnlimitedKeine versteckten Caps
Einige Anbieter werben mit unbegrenzter Bandbreite, setzen aber Fair-Use-Richtlinien durch. Ein großer Anbieter begrenzt die effektive Nutzung beispielsweise auf 100 GB pro IP pro Abrechnungszeitraum, danach werden gleichzeitige Sessions stark gedrosselt. Bei FineProxy gibt es keine versteckten Limits, keine Drosselschwellen, keine Fair-Use-Sternchen. Unbegrenzter Traffic auf jeder IP, bei jedem Protokoll, an jedem Tag des Abrechnungszeitraums.
Was ist ein Subnetz-Ban und warum sollte ich mich dafür interessieren?Pool-Diversität zählt
Websites blockieren manchmal nicht nur eine einzelne IP, sondern das gesamte /24-Subnetz — 256 Adressen, die die gleichen ersten drei Oktette teilen. Wenn alle Ihre Proxys aus ein oder zwei Subnetzen stammen, kann ein einzelnes Ban-Event Ihren gesamten Pool lahmlegen. FineProxy verteilt seine ~100.000 IPs auf diverse Subnetze, sodass ein Ban in einem Bereich nicht zu Ihren übrigen Adressen durchschlägt.
Wie viele Rechenzentrums-Proxys benötige ich zum Scraping?Je nach Volumen
Das hängt vom Ziel und Volumen ab. Für sanftes Scraping ungeschützter Seiten (einige tausend Seiten täglich) reichen 50-100 IPs aus. Für großflächiges Erfassen über Millionen von Seiten möchten Sie mehrere tausend, um eine geringe Request-Dichte pro IP zu bewahren. Wir verkaufen von einzelnen Proxys bis zu großen Paketen — der Preis pro IP sinkt mit steigender Menge.
Sind Rechenzentrums-Proxys schneller als Residential-Proxys?Ja
Ja, erheblich schneller. Rechenzentrumsinfrastruktur verbindet sich direkt mit Internet-Backbone-Netzwerken via Glasfaser und liefert 3–4x niedrigere Latenz im Vergleich zu Residential-Proxys, die durch Privatanschlüsse geroutet werden. FineProxys Rechenzentrums-Proxys erreichen bis zu 500 Mbps pro Verbindung.
Kann ich Rechenzentrums-Proxys in sozialen Medien nutzen?Aufgabenabhängig
Das hängt von der Aufgabe ab. Zum Scraping öffentlicher Daten von Social-Media-Plattformen funktionieren Rechenzentrums-Proxys, wenn Sie Requests behutsam dosieren und IPs ordnungsgemäß rotieren. Zur Verwaltung von Konten und zum Posten werden diese Plattformen Rechenzentrums-IPs eher flaggen — erwägen Sie in diesem Fall stattdessen unsere ISP-Proxys oder dedizierten Proxys.
Datacenter-Proxys:
Speed, Skalierung und wann sie die richtige Wahl sind
Nicht jede Aufgabe erfordert eine Residential-IP, die wie eine Heimverbindung aussieht. Zum Scraping von Produktkatalogen, zur Überwachung von Suchergebnissen, zum Erfassen von Preisdaten oder zur Arbeit mit APIs sind Rechenzentrums-Proxy-Server schneller, günstiger und vorhersagbarer als jede andere Proxy-Art. Der Schlüssel liegt darin, zu wissen, wann sie geeignet sind, und einen Anbieter zu wählen, der die dahinter liegende Infrastruktur tatsächlich selbst betreibt.
Wodurch sich Rechenzentrums-Proxys unterscheiden
Ein Rechenzentrums-Proxy-Server leitet Ihren Traffic durch eine IP-Adresse weiter, die in einer Rechenzentrumsanlage gehostet wird, anstatt von einem ISP an einen Privathaushalt vergeben zu sein. Diese Adressen befinden sich auf leistungsstarken Servern mit direkter Backbone-Konnektivität, weshalb sie durchweg 3–4x schneller als Residential-Proxys sind (Benchmarks von Bright Data bestätigen dies in mehreren Testszenarien).
Der Kompromiss ist die Sichtbarkeit. Websites können Rechenzentrums-IP-Bereiche durch ASN-Lookups und umgekehrte DNS-Abfragen identifizieren. Auf stark geschützten Plattformen mit fortschrittlichen Anti-Bot-Systemen weisen Rechenzentrums-IPs höhere Erkennungsraten auf. Aber die große Mehrheit des Internets betreibt weder Cloudflare Enterprise noch DataDome. Nachrichtenwebsites, Produktkataloge, öffentliche Verzeichnisse, Suchmaschinen, APIs, Regierungsdatenbanken – Rechenzentrums-Proxys bewältigen all diese ohne Probleme und zu einem Bruchteil dessen, was Residential-Proxys kosten würden.
Die Wirtschaftlichkeit im großen Maßstab
Hier wird die Rechnung interessant. Die meisten Proxy-Anbieter berechnen pro Gigabyte: 0,50–2 $/GB für Rechenzentrums-Traffic, 5–15 $/GB für Residential. Bei kleinen Mengen scheint der Unterschied überschaubar. Im großen Maßstab wird es absurd.
Ein Scraping-Betrieb, der monatlich 500 GB abruft, zahlt bei typischen Pro-GB-Sätzen etwa 4.000 Dollar (Scrapfly-Analyse). Und hier ist ein Detail, das die meisten Leute erst bemerken, wenn sie die Rechnung erhalten: Studien zeigen, dass 50–90 % des Traffic während Web-Scraping auf Bilder, Fonts, CSS und Tracking-Pixel verschwendet wird, die Ihr Scraper gar nicht benötigt. Bei Pro-GB-Preisgestaltung zahlen Sie für all diesen Müll.
Der unbegrenzte Rechenzentrums-Proxy-Pool von FineProxy behebt dieses Problem vollständig. Pauschalpreisgestaltung, kein Datenverkehrsmesser, keine Überraschungskosten am Ende des Monats. Scrapen Sie aggressiv, machen Sie sich keine Gedanken über die Optimierung jeder Anfrage, um Kilobyte zu sparen – die Bandbreite ist inbegriffen.
Ein wichtiger Hinweis: Einige Mitbewerber bewerben “unbegrenzte” Bandbreite, verstecken sich jedoch hinter Fair-Use-Richtlinien. Oxylabs etwa begrenzt die tatsächliche Nutzung auf 100 GB pro IP pro Abrechnungszeitraum – danach sinken Ihre gleichzeitigen Sessions von 100 auf 10. Bei FineProxy bedeutet unbegrenzt wirklich unbegrenzt. Kein Kleingedrucktes.
Subnetz-Diversität: das Detail, das die meisten Käufer übersehen
Wenn eine Website einen Rechenzentrums-Proxy sperrt, sperrt sie oft nicht nur eine IP. Sie sperrt das gesamte /24-Subnetz – alle 256 Adressen, die sich die gleichen ersten drei Oktette teilen. Falls Ihr Anbieter Ihnen 500 IPs gegeben hat und diese alle in zwei Subnetzen sitzen, kann ein einzelnes Sperrereignis Ihren gesamten Pool in Sekunden zerstören.
FineProxy verwaltet ungefähr 100.000 IPv4-Adressen, die über eine vielfältige Spanne von Subnetzen verteilt sind. Das ist kein einzelner Block von sequenziellen IPs – es ist eine verteilte Infrastruktur, die Subnetz-Level-Sperren übersteht. Wenn ein Adressbereich unter Druck von einer Zielseite gerät, funktionieren Ihre anderen Adressen weiterhin, weil sie sich in völlig verschiedenen Netzwerk-Nachbarschaften befinden.
Eigene Infrastruktur, nicht wiederverkauft
Die meisten Rechenzentrums-Proxy-Anbieter besitzen ihre IPs nicht. Sie leasen Blöcke von vorgelagerten Netzwerken und verkaufen sie weiter – oft gleichzeitig über mehrere Marken. Der gleiche IP-Pool erscheint unter verschiedenen Namen, und wenn die Kunden einer Marke aggressiv werden, leidet der gesamte Pool.
FineProxy besitzt seine IP-Blöcke und verwaltet die Server, auf denen sie laufen. Wir verkaufen nicht einfach Hetzner- oder OVH-Adressen mit einem Dashboard obendrauf weiter. Das bedeutet, wir kontrollieren die ASN-Reputation direkt – wir überwachen Spamhaus-Einträge und entfernen sofort jede geflagte Adresse aus dem aktiven Pool. Ihre Proxys profitieren von einer Infrastruktur-Hygiene, die Wiederverkäufer einfach nicht garantieren können.
Wer kauft Rechenzentrums-Proxys in großen Mengen
Scraping-Teams, die Millionen von Seiten pro Tag sammeln. SEO-Agenturen, die Keyword-Rankings an hunderten von Standorten verfolgen. Preis-Monitoring-Services, die jede Stunde tausende von Produktseiten checken müssen. Ad-Verification-Unternehmen, die Werbe-Platzierung über Regionen hinweg bestätigen. Data-Pipeline-Betreiber, die frische Web-Daten in Analyse-Systeme oder KI-Trainings-Sets einspeisen.
Der gemeinsame Nenner: hohes Request-Volumen, bei dem Geschwindigkeit und Kosten wichtiger sind als die Darstellung als Heimnutzer. Wenn Ihr Ziel nicht aktiv gegen Rechenzentrums-Traffic ankämpft, ist die 10-fach höhere Bezahlung für Residential-IPs einfach nur Geldverschwendung.
Protokolle und Sicherheit
Jeder FineProxy-DC-Proxy unterstützt HTTP, HTTPS und SOCKS5 auf der gleichen IP. Unsere HTTPS-Implementierung umfasst ein individuelles SSL-Zertifikat pro Adresse – die Verbindung von Ihrem Rechner zum Proxy wird verschlüsselt, nicht nur vom Proxy zur Zielseite. Die meisten Anbieter lassen diesen ersten Hop ungeschützt. Wir nicht.
SOCKS5 unterstützt vollständig UDP-assoziierte Verbindungen für Anwendungsfälle jenseits von Web-Traffic.
Erste Schritte
FineProxy verkauft Rechenzentrums-Proxys einzeln und in Mengenpaketen, wobei der Preis pro IP mit steigendem Volumen sinkt. Das Onboarding ist auf sofortige Bereitstellung ausgelegt: Nach der Zahlung wird Ihre Proxy-Liste mit IPs, Ports und Zugangsdaten automatisch generiert und innerhalb von ein bis zwei Minuten in Ihrem Dashboard bereitgestellt — keine manuelle Prüfung, kein Warten auf Geschäftszeiten. Jeder Proxy bietet unbegrenzte Bandbreite, HTTP/HTTPS/SOCKS5-Unterstützung, IP-Binding-Authentifizierung (mit optionalem Login/Passwort über /21-Subnetz-Flexibilität) und Geschwindigkeiten von bis zu 500 Mbps.
Für Setup-Anweisungen über Browser, Betriebssysteme und beliebte Tools besuchen Sie unser Integration Hub.