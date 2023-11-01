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Hier wird die Rechnung interessant. Die meisten Proxy-Anbieter berechnen pro Gigabyte: 0,50–2 $/GB für Rechenzentrums-Traffic, 5–15 $/GB für Residential. Bei kleinen Mengen scheint der Unterschied überschaubar. Im großen Maßstab wird es absurd.

Ein Scraping-Betrieb, der monatlich 500 GB abruft, zahlt bei typischen Pro-GB-Sätzen etwa 4.000 Dollar (Scrapfly-Analyse). Und hier ist ein Detail, das die meisten Leute erst bemerken, wenn sie die Rechnung erhalten: Studien zeigen, dass 50–90 % des Traffic während Web-Scraping auf Bilder, Fonts, CSS und Tracking-Pixel verschwendet wird, die Ihr Scraper gar nicht benötigt. Bei Pro-GB-Preisgestaltung zahlen Sie für all diesen Müll.

Der unbegrenzte Rechenzentrums-Proxy-Pool von FineProxy behebt dieses Problem vollständig. Pauschalpreisgestaltung, kein Datenverkehrsmesser, keine Überraschungskosten am Ende des Monats. Scrapen Sie aggressiv, machen Sie sich keine Gedanken über die Optimierung jeder Anfrage, um Kilobyte zu sparen – die Bandbreite ist inbegriffen.

Ein wichtiger Hinweis: Einige Mitbewerber bewerben “unbegrenzte” Bandbreite, verstecken sich jedoch hinter Fair-Use-Richtlinien. Oxylabs etwa begrenzt die tatsächliche Nutzung auf 100 GB pro IP pro Abrechnungszeitraum – danach sinken Ihre gleichzeitigen Sessions von 100 auf 10. Bei FineProxy bedeutet unbegrenzt wirklich unbegrenzt. Kein Kleingedrucktes.