Überlegen Sie vor dem Start, wofür Sie den Proxy verwenden möchten – das bestimmt die optimale Einrichtungsmethode unter Windows. 1. Wenn Sie einen Arbeitscomputer mit einer statischen IP-Adresse verwenden und lediglich grundlegende Proxy-Unterstützung benötigen, können Sie den Proxy über die Windows-Einstellungen konfigurieren. Beachten Sie jedoch, dass diese Option eingeschränkt ist und über einfache HTTP-Anwendungsfälle hinaus möglicherweise nicht zuverlässig funktioniert. 2. Wenn Sie den Proxy hauptsächlich zum Surfen im Internet nutzen möchten (Websites, Streaming-Videos, Messenger usw.), ist die stabilste Lösung, den Proxy direkt in Ihrem Browser einzurichten. Das ist in der Regel die beste Option für den täglichen Einsatz. So richten Sie den Proxy ein in Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera, Brave, Vivaldi. 3. Wenn Sie eine präzise Steuerung benötigen – also bestimmte Apps und Browser über den Proxy leiten, während andere direkt verbunden bleiben – ist die beste Lösung unter Windows Proxifier. Diese bietet das zuverlässigste Setup für erweitertes Routing, ist jedoch eine kostenpflichtige Anwendung.