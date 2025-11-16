Integrations-Guide
Windows-Proxy-Einstellungen
Richten Sie Ihren Proxy schnell und unkompliziert ein.
Proxy-Server unter Windows 10 & 11 einrichten
Überlegen Sie vor dem Start, wofür Sie den Proxy verwenden möchten – das bestimmt die optimale Einrichtungsmethode unter Windows. 1. Wenn Sie einen Arbeitscomputer mit einer statischen IP-Adresse verwenden und lediglich grundlegende Proxy-Unterstützung benötigen, können Sie den Proxy über die Windows-Einstellungen konfigurieren. Beachten Sie jedoch, dass diese Option eingeschränkt ist und über einfache HTTP-Anwendungsfälle hinaus möglicherweise nicht zuverlässig funktioniert. 2. Wenn Sie den Proxy hauptsächlich zum Surfen im Internet nutzen möchten (Websites, Streaming-Videos, Messenger usw.), ist die stabilste Lösung, den Proxy direkt in Ihrem Browser einzurichten. Das ist in der Regel die beste Option für den täglichen Einsatz. So richten Sie den Proxy ein in Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera, Brave, Vivaldi. 3. Wenn Sie eine präzise Steuerung benötigen – also bestimmte Apps und Browser über den Proxy leiten, während andere direkt verbunden bleiben – ist die beste Lösung unter Windows Proxifier. Diese bietet das zuverlässigste Setup für erweitertes Routing, ist jedoch eine kostenpflichtige Anwendung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die integrierten Proxy-Einstellungen von Windows sind begrenzt und können inkonsistent sein. Für ein stabiles Setup empfehlen wir dringend einen dedizierten Proxy-Manager wie Proxy Switcher, Proxifier oder ProxyCap – insbesondere wenn Sie SOCKS5, Benutzername/Passwort-Authentifizierung, UDP oder app-spezifisches Routing benötigen.
Klassisches Proxy-Setup
Windows-Proxy-Einstellungen öffnen
Gehen Sie zu: Einstellungen → Netzwerk & Internet → Proxy Zur manuellen Proxy-Einrichtung wechseln
Proxy-Daten eingeben
Aktivieren Sie „Proxy-Server verwenden Adresse: Ihre Proxy-IP oder Ihr Hostname Port: Ihr Proxy-Port (für HTTP-Proxy Port 8080 verwenden)
Dies ist die einzige Konfiguration, bei der die integrierten Proxy-Einstellungen von Windows einigermaßen zuverlässig funktionieren. Leider unterstützt Windows über seine nativen Einstellungen keine anderen Proxy-Ports oder Protokolle zuverlässig. Für ein reibungsloseres Erlebnis und mehr Stabilität empfehlen wir ausdrücklich den Einsatz eines dedizierten Proxy-Managers – diese Tools erleichtern die Proxy-Konfiguration erheblich und beugen Verbindungsproblemen vor.
Empfohlenes Setup: Proxifier (systemweit + App-Routing)
Wenn Sie SOCKS5, Benutzername/Passwort-Authentifizierung oder eine zuverlässigere Proxy-Performance benötigen, empfehlen wir, Ihren Proxy über Proxifiereinzurichten. Damit können Sie den Proxy systemweit betreiben und gezielt festlegen, welche Apps den Proxy nutzen und welche direkt verbinden sollen (ohne Proxy). Das ist der einfachste Weg, unter Windows den vollen Funktionsumfang und ein stabiles Routing zu erhalten.
Proxifier installieren und starten
Laden Sie die aktuelle Version von Proxifier von der offiziellen Website herunter. Führen Sie den Installer aus und schließen Sie das Setup ab → Proxifier starten Gehen Sie dann zu Profil → Proxy-Server…
Einen SOCKS5-Proxy-Server hinzufügen
Klicken Sie im Fenster „Proxy-Server Geben Sie unter „Adresse 1080 für einen SOCKS5-Proxy) Wählen Sie das SOCKS5 Protokoll aus und aktivieren Sie Authentifizierung Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort Ihres aktiven Proxy-Dienstes ein (nicht Ihr Account-Passwort). Ihre Dienste finden Sie in Ihrem Kundenbereich: https://fineproxy.org/account_new/dashboard
System-weites Tunneling aktivieren
Um den gesamten ausgehenden Traffic über Ihren SOCKS5-Proxy zu leiten, aktualisieren Sie die Standard-Regel: Gehen Sie zu Profil → Proxification Rules… Wählen Sie die Standard-Regel aus und wählen Sie dann Ihren Proxy aus dem Action-Dropdown OK klicken
Nur ausgewählte Anwendungen über den Proxy leiten
Sie können den Proxy auch nur für bestimmte Programme nutzen, während andere Programme weiterhin eine direkte Verbindung verwenden: Öffnen Sie Profile → Proxification Rules… → Add Klicken Sie unter Applications auf Browse und wählen Sie die ausführbare Datei der Anwendung aus, die Sie über den Proxy leiten möchten. Wählen Sie unter Action die Option Proxy, wählen Sie dann Ihren SOCKS5-Proxy aus und klicken Sie auf OK, um die Regel zu speichern.
Diesen Vorgang können Sie für beliebig viele Anwendungen wiederholen, die den Proxy nutzen sollen. Proxifier verarbeitet Regeln von oben nach unten. Platzieren Sie anwendungsspezifische Regeln oberhalb der Default-Regel.
Wie deaktiviert man den Proxy unter Windows 10 & 11 und stellt „Kein Proxy" ein?
Wenn Sie wissen möchten, wie Sie den Proxy in Windows 11 deaktivieren, öffnen Sie Einstellungen → Netzwerk & Internet → Proxy. Deaktivieren Sie “Einstellungen automatisch erkennen” und schalten Sie “Proxyserver verwenden” aus. Dadurch wird in Windows kein Proxy mehr verwendet und eine direkte Internetverbindung wiederhergestellt.
Windows konnte die Proxy-Einstellungen dieses Netzwerks nicht automatisch erkennen – wie lässt sich das beheben?
Der Fehler “windows cannot automatically detect proxy settings” tritt in der Regel aufgrund einer fehlerhaften automatischen Konfiguration auf. Öffnen Systemsteuerung → Internetoptionen → Verbindungen → LAN-Einstellungen und deaktivieren Sie “Einstellungen automatisch erkennen”, übernehmen Sie anschließend die Änderungen und starten Sie die Netzwerkverbindung neu.
Proxys für 48 Stunden
Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.