Как настроить прокси сервер в Windows 10 и 11

Перед началом определите, для каких задач вам нужен прокси — от этого зависит оптимальный способ настройки в Windows. 1. Если вы используете рабочий компьютер со статическим IP-адресом и вам нужна только базовая поддержка прокси, можно настроить прокси через параметры Windows. При этом стоит учитывать, что такой вариант имеет ограничения и может работать нестабильно для задач, выходящих за рамки простых HTTP-подключений. 2. Если ваша цель — обычный веб-серфинг (сайты, стриминговое видео, мессенджеры и т. д.), наиболее стабильным вариантом будет настройка прокси непосредственно в браузере. В большинстве случаев это лучший вариант для повседневного использования. Инструкции по настройке прокси в Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera, Brave, Vivaldi. 3. Если вам требуется гибкое управление трафиком — например, направлять через прокси только определённые приложения и браузеры, а остальные оставлять с прямым подключением, — оптимальным решением для Windows будет ProxifierОн обеспечивает наиболее надёжную настройку сложной маршрутизации, но является платным приложением.

⚠️ Обратите внимание: встроенные настройки прокси в Windows имеют ограничения и могут работать нестабильно. Для надёжной работы мы настоятельно рекомендуем использовать специализированные менеджеры прокси, такие как Proxy Switcher, Proxifier или ProxyCap — особенно если вам нужны SOCKS5, авторизация по логину и паролю, UDP или маршрутизация на уровне отдельных приложений.

Классическая настройка прокси

Step 1 Откройте настройки прокси в Windows. Перейдите в: Параметры → Сеть и Интернет → Прокси Откройте раздел Настройка прокси вручную. Click the image to view it in full size.

Step 2 Введите данные прокси. Включите переключатель Использовать прокси-сервер и укажите: Адрес: IP-адрес или hostname вашего прокси Порт: порт вашего прокси (используйте порт 8080 для HTTP-прокси) Click the image to view it in full size.

Это единственный вариант, при котором встроенные настройки прокси в Windows обычно работают более-менее стабильно. К сожалению, Windows ненадёжно поддерживает другие порты и протоколы прокси через штатные системные настройки. Для более удобной работы и лучшей стабильности мы настоятельно рекомендуем использовать специализированный менеджер прокси — такие инструменты значительно упрощают настройку прокси и помогают избежать проблем с подключением.

Рекомендуемая настройка: Proxifier (на уровне всей системы + маршрутизация приложений)

Если вам нужен SOCKS5, авторизация по логину и паролю или более стабильная работа прокси, рекомендуем настраивать прокси через Proxifier. Он позволяет запускать прокси на уровне всей системы, а также выбирать, какие приложения должны работать через прокси, а какие — подключаться напрямую (без прокси). Это самый простой способ получить полный функционал и стабильную маршрутизацию в Windows на уровне всей системы.

Step 1 Установите и запустите Proxifier Скачайте последнюю версию Proxifier с официального сайта. Запустите установщик и завершите установку → запустите Proxifier. Затем перейдите в меню Profile → Proxy Servers… Click the image to view it in full size.

Step 2 Добавление SOCKS5 прокси Нажмите Add в окне Proxy Servers. В поле Address укажите IP-адрес или hostname вашего прокси и порт (используйте порт 1080 для SOCKS5-прокси). Выберите SOCKS5 протокол и включите Авторизация по логину/паролю Введите логин и пароль от вашей активной услуги (не пароль от аккаунта). Найти свои услуги можно в личном кабинете: https://fineproxy.org/account_new/dashboard Click the image to view it in full size.

Step 3 Включение проксирования для всей системы Чтобы направить весь исходящий трафик через SOCKS5 прокси, измените правило Default: Перейдите в меню Profile → Proxification Rules… Выберите правило Default, затем в выпадающем списке Action укажите ваш прокси Нажмите OK Click the image to view it in full size.

Step 4 Маршрутизация только для выбранных приложений Вы также можете использовать прокси только для отдельных программ, оставив остальные с прямым подключением: Откройте Profile → Proxification Rules… → Add. В разделе Applications нажмите Browse и выберите исполняемый файл приложения, трафик которого нужно направить через прокси. В разделе Action выберите Proxy, затем укажите ваш SOCKS5 прокси и нажмите OK, чтобы сохранить правило. Click the image to view it in full size.