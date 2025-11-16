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Настройки прокси в Windows
Настройте свой прокси быстро и легко.
Как настроить прокси сервер в Windows 10 и 11
Перед началом определите, для каких задач вам нужен прокси — от этого зависит оптимальный способ настройки в Windows. 1. Если вы используете рабочий компьютер со статическим IP-адресом и вам нужна только базовая поддержка прокси, можно настроить прокси через параметры Windows. При этом стоит учитывать, что такой вариант имеет ограничения и может работать нестабильно для задач, выходящих за рамки простых HTTP-подключений. 2. Если ваша цель — обычный веб-серфинг (сайты, стриминговое видео, мессенджеры и т. д.), наиболее стабильным вариантом будет настройка прокси непосредственно в браузере. В большинстве случаев это лучший вариант для повседневного использования. Инструкции по настройке прокси в Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera, Brave, Vivaldi. 3. Если вам требуется гибкое управление трафиком — например, направлять через прокси только определённые приложения и браузеры, а остальные оставлять с прямым подключением, — оптимальным решением для Windows будет ProxifierОн обеспечивает наиболее надёжную настройку сложной маршрутизации, но является платным приложением.
⚠️ Обратите внимание: встроенные настройки прокси в Windows имеют ограничения и могут работать нестабильно. Для надёжной работы мы настоятельно рекомендуем использовать специализированные менеджеры прокси, такие как Proxy Switcher, Proxifier или ProxyCap — особенно если вам нужны SOCKS5, авторизация по логину и паролю, UDP или маршрутизация на уровне отдельных приложений.
Классическая настройка прокси
Откройте настройки прокси в Windows.
Перейдите в: Параметры → Сеть и Интернет → Прокси Откройте раздел Настройка прокси вручную.
Введите данные прокси.
Включите переключатель Использовать прокси-сервер и укажите: Адрес: IP-адрес или hostname вашего прокси Порт: порт вашего прокси (используйте порт 8080 для HTTP-прокси)
Это единственный вариант, при котором встроенные настройки прокси в Windows обычно работают более-менее стабильно. К сожалению, Windows ненадёжно поддерживает другие порты и протоколы прокси через штатные системные настройки. Для более удобной работы и лучшей стабильности мы настоятельно рекомендуем использовать специализированный менеджер прокси — такие инструменты значительно упрощают настройку прокси и помогают избежать проблем с подключением.
Рекомендуемая настройка: Proxifier (на уровне всей системы + маршрутизация приложений)
Если вам нужен SOCKS5, авторизация по логину и паролю или более стабильная работа прокси, рекомендуем настраивать прокси через Proxifier. Он позволяет запускать прокси на уровне всей системы, а также выбирать, какие приложения должны работать через прокси, а какие — подключаться напрямую (без прокси). Это самый простой способ получить полный функционал и стабильную маршрутизацию в Windows на уровне всей системы.
Установите и запустите Proxifier
Скачайте последнюю версию Proxifier с официального сайта. Запустите установщик и завершите установку → запустите Proxifier. Затем перейдите в меню Profile → Proxy Servers…
Добавление SOCKS5 прокси
Нажмите Add в окне Proxy Servers. В поле Address укажите IP-адрес или hostname вашего прокси и порт (используйте порт 1080 для SOCKS5-прокси). Выберите SOCKS5 протокол и включите Авторизация по логину/паролю Введите логин и пароль от вашей активной услуги (не пароль от аккаунта). Найти свои услуги можно в личном кабинете: https://fineproxy.org/account_new/dashboard
Включение проксирования для всей системы
Чтобы направить весь исходящий трафик через SOCKS5 прокси, измените правило Default: Перейдите в меню Profile → Proxification Rules… Выберите правило Default, затем в выпадающем списке Action укажите ваш прокси Нажмите OK
Маршрутизация только для выбранных приложений
Вы также можете использовать прокси только для отдельных программ, оставив остальные с прямым подключением: Откройте Profile → Proxification Rules… → Add. В разделе Applications нажмите Browse и выберите исполняемый файл приложения, трафик которого нужно направить через прокси. В разделе Action выберите Proxy, затем укажите ваш SOCKS5 прокси и нажмите OK, чтобы сохранить правило.
Вы можете повторить этот процесс для любых приложений, которым требуется работа через прокси. Proxifier обрабатывает правила сверху вниз. Размещайте правила для конкретных приложений выше правила Default.
Как отключить прокси в Windows 10 и 11 и установить «Без прокси»?
Если вам нужно понять, как отключить прокси в Windows 11, откройте Параметры → Сеть и Интернет → Прокси. Отключите автоопределение и выключите использование прокси. Так вы установите режим без прокси в Windows и вернёте прямое подключение.
Ошибка “Windows could not automatically detect this network’s proxy settings” — как исправить?
Ошибка "windows cannot automatically detect proxy settings” чаще всего связана с некорректным автоопределением. Открытый Панель управления → Свойства браузера → Подключения → Настройка сети и отключите автоматическое определение параметров, затем перезапустите соединение.
Прокси на 48 часов
Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.