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Прокси для LinkedIn

Выделенные IPv4 прокси для LinkedIn: один IP на аккаунт, 100 000 серверных IP для парсинга, HTTP/HTTPS/SOCKS5, мгновенная выдача.

Настроить тариф →Прокси на 48 часов
БезлимитБез платы за ГБ
AMD EPYCСерверы последнего поколения
До 80 GbpsКанал на сервер
REST + MCPВыдача и управление по API

Настройте тариф прокси.

Соберите тариф под свою нагрузку. Тип прокси, локации, объём IP, срок и опциональный UDP — цена обновляется сразу.

СтранаЧисло IP
Поддержка UDP
Выкл

Добавляет 50 % к базовой цене. Работает через SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — для игр, VoIP и стриминга.

Несколько стран в одном пакете, дополнительные IP для белого списка или подключения?Настроить в кабинете

Четыре способа купить прокси.
Один подходит этой нагрузке.

Все адреса FineProxy работают по IPv4. Пакетные, персональные и ISP-прокси остаются статическими на весь срок тарифа, а ротационные меняются при каждом запросе. Статические тарифы включают безлимитный трафик. Подсвеченный вариант соответствует основному сценарию этой страницы: ISP-прокси.

Пакетные проксиПродаётся общим блокомПерсональные проксиЛичные, от одного IPЛучший выборISP-проксиСтатические адреса в ISPРотационные проксиОплата API-кредитами
Лучше всего дляБоты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.
Пользователей на адресДо 5Репутация частично зависит от соседей.1 — выНикто больше не использует его весь срок.До 5Общий пул
Доверие площадокБазовыйASN датацентраВысокое — эксклюзивные адресаВысокое — ISPЗависит от пула
Цена от$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Минимальный заказ100 IP1 IP100 IP2,5 млн кредитов
Срок адресаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаМеняется на запрос
ПолосаБезлимитБезлимитБезлимитКредитыОплата за запрос, не за гигабайт.
UDP / голосОпцияОпцияОпцияНет
ПротоколыHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
АвторизацияIP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.API-ключ
Смотреть тарифыТарифы персональных проксиТарифы ISPСмотреть тарифы
Лучший выбор

ISP-прокси

Статические адреса в ISP

Лучше всего для

Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.

Пользователей на адрес

До 5

Доверие площадок

Высокое — ISP

Цена от

$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы ISP

Пакетные прокси

Продаётся общим блоком

Лучше всего для

Боты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.

Пользователей на адрес

До 5Репутация частично зависит от соседей.

Доверие площадок

БазовыйASN датацентра

Цена от

$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Смотреть тарифы

Персональные прокси

Личные, от одного IP

Лучше всего для

Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.

Пользователей на адрес

1 — выНикто больше не использует его весь срок.

Доверие площадок

Высокое — эксклюзивные адреса

Цена от

$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.

Минимальный заказ

1 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы персональных прокси

Ротационные прокси

Оплата API-кредитами

Лучше всего для

Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.

Пользователей на адрес

Общий пул

Доверие площадок

Зависит от пула

Цена от

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Минимальный заказ

2,5 млн кредитов

Срок адреса

Меняется на запрос

Полоса

КредитыОплата за запрос, не за гигабайт.

UDP / голос

Нет

Протоколы

HTTP, SOCKS5

Авторизация

API-ключ

Смотреть тарифы

Прокси на 48 часов

Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.

Прокси на 48 часов

Топ локаций прокси

Восемь локаций, которые клиенты FineProxy выбирают чаще всего.

Все локации

Подключитесь один раз.
Дальше просто спрашивайте.

FineProxy поднимает нативный MCP-сервер: вставьте один URL в агента — 49 инструментов кабинета: покупка, продление, ротация IP, allowlist, аналитика, счета и поддержка. Те же операции доступны через REST API если вы хотите писать вызовы сами.

Или просто скажите

  • Купите 100 ISP IP для управления аккаунтами LinkedIn
  • Добавьте IP-адрес 203.0.113.7 в список разрешённых для моего прокси
  • Экспортируйте списки прокси в JSON
  • Покажите, у каких сервисов сегодня самая высокая доля ошибок
  • Покажите статус и данные об оплате моих прокси
Подробнее Создать API-ключ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Перезапустите Claude после сохранения конфига. 49 инструментов FineProxy появятся в списке.

Чего агент не сделает — что бы вы ни попросили

Не потратит ваши деньги

Шесть инструментов трогают баланс, всем нужен wallet:spend. Не дайте scope — агент сделает всё остальное.

Точно не заплатит больше

Каждая покупка несёт expected_total_cents из котировки. Расхождение на цент — вызов отклонён, списания нет.

Не отменит без подтверждения

Два необратимых инструмента не запустятся без confirm=true. Удаление не случится побочным эффектом.

Не спишет деньги дважды

Денежные вызовы требуют idempotency_key. Повтор после таймаута закрывает тот же платёж, а не второй.

MCP: 49 инструментов · 9 областей разрешенийJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · без состоянияREST API: 49 операций · OpenAPI 3.1

Ручная настройка

Выберите ОС, браузер или прокси-приложение — откроется пошаговый гайд.

ВСЕ ИНТЕГРАЦИИ

Системы

Браузеры

Приложения

Сделано для скорости.
Трафик без лимита.

FineProxy держал до 500 Mbps в стандартных тестах на удалённых серверах. В парсинге потолок обычно ставит rate-limit цели, а не прокси.

Метод: 1 973 500 попыток соединения и до 96 потоков через один IP.

500 Mbps

на прокси в стандартных тестах на удалённом сервере

99.97%

успешных соединений из 1 973 500 запросов

96

параллельных потоков на одном IP без деградации

0

лимитов трафика — безлимит в каждом тарифе

Выделенные AMD EPYC

Собственные серверы без соседей на общих VPS, использующих тот же порт.

Свои подсети

IP из диапазонов, которые держим сами, не перепродажа чужого провайдера.

Канал 80 Гбит/с

Запас ёмкости на сервер — не обещание для одной сессии.

Tier III / IV

Датацентры с резервным питанием и охлаждением во всех локациях.

Заметки о тестах

Фактическая скорость зависит от маршрута, цели, состояния сети и конфигурации оборудования пользователя. Ноутбук на домашнем канале 500 Mbps на практике давал около 468 Mbps, а удалённые серверы в стандартных тестах — до 500 Mbps. В исключительных тестах с правильно настроенных высокопроизводительных серверов в Европе и США пропускная способность доходила до 700 Mbps; это не типичный результат одной сессии.

Каждое утверждение на этой странице — словами клиентов.

Релевантные отзывы из одного проверенного пула, со ссылкой на исходную публикацию.

2011отдаём прокси с

Рабочие аккаунты

Начал использовать fineproxy для работы с несколькими аккаунтами в соцсетях. Разобрался с настройками благодаря подробным инструкциям на сайте. За полгода использования сервис ни разу меня не подвел. Соотношение цены и качества полностью устраивает.

Антон М.Dieg, В прошлом годуК источнику

Я использую прокси-серверы от fineproxy.org для работы в социальных сетях, что помогает эффективно избегать блокировки аккаунтов. Это отличный инструмент для обеспечения анонимности и стабильной работы. Единственное, чего не хватает, – это бесплатного пробного периода для новых пользователей.

Aleksander123Dieg, Более 2 лет назадК источнику

Локации и запас

Fineproxy.org впечатляет надежностью и разнообразием прокси для разных целей. Выбор стран широкий, подключение простое, а анонимность гарантирована. Подходит для бизнеса и личных задач.

HanrikВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Пользуюсь сервисом FineProxy уже несколько месяцев, и это лучший выбор для работы с прокси! Высокая скорость, стабильное соединение и большой выбор локаций. Поддержка клиентов всегда на высоте — оперативно отвечают и помогают решить любые вопросы. Цены радуют, особенно в сравнении с аналогами. Рекомендую всем, кто ищет надежные и качественные прокси-сервисы

МаксимВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Скорость под нагрузкой

Я пользуюсь услугами Fineproxy и могу с уверенностью сказать, что это один из лучших сервисов по продаже прокси, с которыми я работал. Качество прокси на высоте: скорость соединения стабильная, а выпадение из сети – явление крайне редкое. Я использую прокси для защиты от блокировок. Fineproxy отлично справляется с поставленной задачей. Сайт удобный и интуитивно понятный. Процесс покупки прокси прост и быстр, а выбор тарифных планов достаточно широк, чтобы подобрать оптимальное решение под любой бюджет и потребности. Поддержка работает оперативно и эффективно решает возникающие вопросы. Я несколько раз обращался к ним за помощью, и каждый раз получал быстрый и компетентный ответ. Помимо высокого качества прокси, я ценю прозрачность работы сервиса. Информация о доступных локациях, типах прокси (анонимные, элитные и т.д.) представлена ясно и понятно. В целом, Fineproxy – это надежный и качественный сервис, который я рекомендую всем, кто нуждается в быстрых, стабильных и анонимных прокси. Отношение цена/качество здесь на отличном уровне.

IvanВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Отличный сервис! Пользуюсь прокси от fineproxy.org больше месяца — скорость стабильная, перебоев не было. Поддержка отвечает быстро, всегда помогает. Цены вполне адекватные для такого качества.

kirillDieg, В прошлом годуК источнику

Отзывы цитируем целиком. Если клиент поднял вопрос, на который мы ответили, ответ с исходной площадки показан рядом.

Все отзывы клиентов
LinkedIn блокирует датацентр прокси?Не

Не все, но платформа помечает диапазоны IP, принадлежащие известным хостинг-провайдерам. Общие датацентр прокси, которыми пользуются десятки людей одновременно, блокируются быстро. Выделенные датацентр IP — как у FineProxy — держатся гораздо лучше, потому что на этом адресе работаете только вы. Но для входа в аккаунт резидентные или ISP прокси всё равно надёжнее.

Получаю ошибку 403. Что делать?Обычно это означает

Обычно это означает, что LinkedIn заблокировал ваш IP. Переключитесь на другой прокси, очистите cookies и подождите как минимум несколько часов перед повторной попыткой. Если это происходит регулярно, скорее всего, IP вашего провайдера прокси выжжены на LinkedIn — рассмотрите переход к провайдеру с лучшими прокси для доступа к LinkedIn, например FineProxy, где IP чище и не перепроданы.

Можно ли использовать один прокси для нескольких аккаунтов?Нет

Нет. LinkedIn отслеживает, какие IP заходят в какие аккаунты. Два аккаунта на одном IP выглядят как один человек, который пытается обойти правила. Всегда используйте отдельный выделенный прокси на каждый аккаунт.

Что делать, если аккаунт заблокировали?Остановите всю

Остановите всю автоматизацию. Выйдите из всех инструментов. Очистите браузер. Подождите 48-72 часа — не пытайтесь заходить в аккаунт в это время. После этого войдите вручную с чистого IP (резидентного или ISP). Если ограничение не снимут, пишите в поддержку LinkedIn — держите документ с фото наготове.

Какой прокси лучше для парсинга LinkedIn?Для сбора открытых

Для сбора открытых данных без входа в аккаунт — датацентр прокси с ротацией. Быстро, дёшево, эффективно. Для парсинга из-под аккаунта — резидентные прокси, по одному на аккаунт. У FineProxy 100 000 датацентр IP — хороший выбор для масштабного сбора публичных данных, где нужен объём и скорость.

Гайд

Как LinkedIn вычисляет автоматизацию — и что с этим делать

3 мин чтенияКоманда сети FineProxy

LinkedIn серьёзно относится к любой автоматизации. Неважно, запускаете ли вы рассылку, собираете базу лидов или просто пытаетесь зайти в аккаунт из региона, где платформа недоступна — рано или поздно столкнётесь с ограничениями. Разберём, что происходит на самом деле и как прокси помогают решить проблему.

Дело в поведении, а не в количестве

LinkedIn не просто считает ваши действия. Платформа следит за тем, как вы себя ведёте — скорость кликов, паузы между запросами на подключение, прокручиваете ли вы ленту или сразу жмёте "Подключиться". Если поведение выглядит механическим, даже 20 запросов в день могут вызвать подозрения.Первые звоночки: принудительный выход из аккаунта, просьба подтвердить личность, внезапное завершение сессии. Это не глюки — LinkedIn даёт понять, что пора сбавить обороты.

Почему важен ваш IP

LinkedIn ведёт списки IP-адресов, принадлежащих датацентрам. Если ваш адрес относится к известному хостинг-провайдеру, платформа относится к каждому действию с такого IP с повышенным вниманием. Датацентр IP + автоматизация — и вы получаете ошибку 403 или полную блокировку аккаунта.Поэтому для работы с аккаунтами большинство выбирает резидентные прокси. Они выглядят как обычные домашние подключения, и у LinkedIn нет причин их помечать.Но датацентр прокси не бесполезны. Для сбора данных с открытых страниц вакансий или компаний — задач, где вы не входите в аккаунт — они работают отлично при условии ротации. FineProxy предлагает выделенные датацентр прокси, которые не делятся между сотнями пользователей, и это заметно влияет на результат.

Какой прокси выбрать под задачу

Для лидогенерации и рассылки — один статический резидентный IP на каждый аккаунт. Без совместного использования, без переключений. LinkedIn привязывает аккаунт к локации, и резкий скачок из Москвы в Сингапур — прямой путь к блокировке.Для парсинга больших объёмов — ротационные прокси для LinkedIn со сменой IP каждые 200-300 запросов. Датацентр прокси здесь быстры и выгодны. У FineProxy 100 000 собственных датацентр IP — хватит на любой масштаб.Для доступа к LinkedIn из России через прокси и других регионов с ограничениями — достаточно подключиться через сервер в стране, где платформа доступна. ISP прокси от FineProxy отлично подходят: скорость как у датацентра, а IP принадлежат реальным интернет-провайдерам.

Не забывайте про цифровой отпечаток браузера

Одного чистого IP недостаточно. LinkedIn также проверяет отпечаток вашего браузера — строку User-Agent, HTTP-заголовки, разрешение экрана, часовой пояс и языковые настройки. Если отпечаток не соответствует геолокации вашего прокси или выглядит как стандартная сигнатура headless-браузера, вас пометят даже на резидентном IP. Используйте антидетект-браузеры или убедитесь, что ваш инструмент автоматизации (Phantombuster, Dux-Soup, Linked Helper и др.) отправляет реалистичные заголовки, совпадающие с локацией прокси. Прокси FineProxy бесшовно работают со всеми основными платформами автоматизации LinkedIn, так что IP-сторона закрыта — просто убедитесь, что остальная часть вашей настройки соответствует.

Правило прогрева

Новый или давно неактивный аккаунт нужно прогреть. Не подключайте свежий профиль к инструменту автоматизации и не запускайте 100 запросов в первый день. Начните вручную — полистайте ленту, поставьте пару лайков, отправьте 5-10 запросов на подключение руками. Через 2-3 недели постепенно наращивайте. LinkedIn сравнивает текущую активность с вашей историей, поэтому резкий скачок с нуля до агрессивной автоматизации — самый быстрый способ получить ограничение.

Один прокси — один аккаунт

Самое важное правило при работе с несколькими аккаунтами. У каждого профиля должен быть свой выделенный IP. Если два аккаунта сидят на одном адресе, LinkedIn их связывает — и если один забанят, второй полетит следом.