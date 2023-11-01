LinkedIn серьёзно относится к любой автоматизации. Неважно, запускаете ли вы рассылку, собираете базу лидов или просто пытаетесь зайти в аккаунт из региона, где платформа недоступна — рано или поздно столкнётесь с ограничениями. Разберём, что происходит на самом деле и как прокси помогают решить проблему.
Дело в поведении, а не в количестве
LinkedIn не просто считает ваши действия. Платформа следит за тем, как вы себя ведёте — скорость кликов, паузы между запросами на подключение, прокручиваете ли вы ленту или сразу жмёте "Подключиться". Если поведение выглядит механическим, даже 20 запросов в день могут вызвать подозрения.Первые звоночки: принудительный выход из аккаунта, просьба подтвердить личность, внезапное завершение сессии. Это не глюки — LinkedIn даёт понять, что пора сбавить обороты.
Почему важен ваш IP
LinkedIn ведёт списки IP-адресов, принадлежащих датацентрам. Если ваш адрес относится к известному хостинг-провайдеру, платформа относится к каждому действию с такого IP с повышенным вниманием. Датацентр IP + автоматизация — и вы получаете ошибку 403 или полную блокировку аккаунта.Поэтому для работы с аккаунтами большинство выбирает резидентные прокси. Они выглядят как обычные домашние подключения, и у LinkedIn нет причин их помечать.Но датацентр прокси не бесполезны. Для сбора данных с открытых страниц вакансий или компаний — задач, где вы не входите в аккаунт — они работают отлично при условии ротации. FineProxy предлагает выделенные датацентр прокси, которые не делятся между сотнями пользователей, и это заметно влияет на результат.
Какой прокси выбрать под задачу
Для лидогенерации и рассылки — один статический резидентный IP на каждый аккаунт. Без совместного использования, без переключений. LinkedIn привязывает аккаунт к локации, и резкий скачок из Москвы в Сингапур — прямой путь к блокировке.Для парсинга больших объёмов — ротационные прокси для LinkedIn со сменой IP каждые 200-300 запросов. Датацентр прокси здесь быстры и выгодны. У FineProxy 100 000 собственных датацентр IP — хватит на любой масштаб.Для доступа к LinkedIn из России через прокси и других регионов с ограничениями — достаточно подключиться через сервер в стране, где платформа доступна. ISP прокси от FineProxy отлично подходят: скорость как у датацентра, а IP принадлежат реальным интернет-провайдерам.
Не забывайте про цифровой отпечаток браузера
Одного чистого IP недостаточно. LinkedIn также проверяет отпечаток вашего браузера — строку User-Agent, HTTP-заголовки, разрешение экрана, часовой пояс и языковые настройки. Если отпечаток не соответствует геолокации вашего прокси или выглядит как стандартная сигнатура headless-браузера, вас пометят даже на резидентном IP. Используйте антидетект-браузеры или убедитесь, что ваш инструмент автоматизации (Phantombuster, Dux-Soup, Linked Helper и др.) отправляет реалистичные заголовки, совпадающие с локацией прокси. Прокси FineProxy бесшовно работают со всеми основными платформами автоматизации LinkedIn, так что IP-сторона закрыта — просто убедитесь, что остальная часть вашей настройки соответствует.
Правило прогрева
Новый или давно неактивный аккаунт нужно прогреть. Не подключайте свежий профиль к инструменту автоматизации и не запускайте 100 запросов в первый день. Начните вручную — полистайте ленту, поставьте пару лайков, отправьте 5-10 запросов на подключение руками. Через 2-3 недели постепенно наращивайте. LinkedIn сравнивает текущую активность с вашей историей, поэтому резкий скачок с нуля до агрессивной автоматизации — самый быстрый способ получить ограничение.
Один прокси — один аккаунт
Самое важное правило при работе с несколькими аккаунтами. У каждого профиля должен быть свой выделенный IP. Если два аккаунта сидят на одном адресе, LinkedIn их связывает — и если один забанят, второй полетит следом.