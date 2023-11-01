LinkedInは自動化に厳しいプラットフォームです。アウトリーチキャンペーンの実行、リードデータの取得、あるいはプラットフォームが利用できない地域からのアカウントアクセスなど、どのような目的であっても、いずれ制限に直面します。ここでは実際に何が起こるのか、そしてプロキシがどのように役立つのかを解説します。

パターンの問題

LinkedInは単にアクションの数を数えるだけではありません。あなたの行動パターンを追跡しています。クリックの速度、コネクションリクエスト間の間隔、ページのナビゲーション方法、スクロールするのか直接“Connect”ボタンに飛ぶのか。行動が機械的に見える場合、1日わずか20件のコネクションでも警告がトリガーされる可能性があります。問題の初期兆候：強制ログアウト、“本人確認”プロンプト、理由なくセッションが切れる。これらはバグではありません — LinkedInからの「ペースを落とせ」というサインです。

IPアドレスが重要な理由

LinkedInはデータセンターに紐づくIPレンジのリストを保持しています。お使いのIPが既知のホスティングプロバイダーに属している場合、プラットフォームはそのアドレスからのすべてのアクションをより厳しく監視します。データセンターIPと何らかの自動化を組み合わせると、403エラーやアカウントの完全な制限を招くことになります。だからこそ、アカウント操作を伴うあらゆる用途において住宅用プロキシがデフォルトの選択肢となります。一般家庭の接続と同じように見えるため、LinkedInがフラグを立てる理由がありません。とはいえ、データセンタープロキシが無駄というわけではありません。公開求人情報や企業ページのスクレイピングなど、アカウントにログインしないタスクであれば、ローテーションさえすればデータセンターIPで十分対応できます。FineProxyの専用データセンターIPは、数百人のユーザーで共有されていないため、実際のパフォーマンスに大きな違いが出ます。

用途に合ったプロキシの選び方

リードジェネレーションやアウトリーチには、アカウントごとに1つの静的住宅用IPを使用してください。共有もIPの切り替えも不要です。LinkedInはアカウントをロケーションに紐づけており、ニューヨークからシンガポールへ突然ジャンプすれば、即座にフラグ付けされます。大規模スクレイピングには、200〜300リクエストごとにIPを切り替えるローテーションプロキシが最適です。データセンタープロキシはこの用途に高速かつ低コストで対応できます。FineProxyの100,000データセンターIPプールなら、十分な余裕があります。制限のある地域からLinkedInにアクセスする場合は、任意のロケーションからLinkedInを開けるプロキシが有効です。プラットフォームが利用可能な国のサーバーを選択してください。FineProxyのISPプロキシは、データセンターの速度安定性と実際のインターネットプロバイダーに属するIPアドレスを兼ね備えているため、この用途に最適です。

ブラウザフィンガープリントも忘れずに

クリーンなIPだけでは不十分です。LinkedInはブラウザフィンガープリントも検査します。具体的には、User-Agent文字列、HTTPヘッダー、画面解像度、タイムゾーン、言語設定などです。フィンガープリントがプロキシの地域と一致しない場合や、デフォルトのヘッドレスブラウザのシグネチャに見える場合、住宅用IPであってもフラグ付けされます。アンチディテクトブラウザを使用するか、自動化ツール（Phantombuster、Dux-Soup、Linked Helperなど）がプロキシの位置情報と一致するリアルなヘッダーを送信するよう設定してください。FineProxyのプロキシは主要なLinkedIn自動化プラットフォームすべてとシームレスに連携するため、IP側は問題ありません。あとはセットアップの他の部分を合わせるだけです。

ウォームアップのルール

新規または休眠アカウントにはウォームアップ期間が必要です。新しいアカウントを自動化ツールに接続して初日から100リクエストを一気に送るのは避けてください。まずは手動で操作しましょう。ブラウジング、いくつかの投稿への「いいね」、5〜10件のコネクションリクエストを手動で送信します。2〜3週間かけて徐々に増やしていきましょう。LinkedInは現在のアクティビティを過去の履歴と比較するため、ゼロから一気に積極的な自動化へ移行するのは、制限を受ける最短ルートです。

1プロキシ、1アカウント