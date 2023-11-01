新着 |APIを1回呼び出すだけで、整形済みデータを取得。スクレイパーは不要です。無料トークン10,000個を獲得 →

LinkedInのブロック解除

LinkedIn専用IPv4プロキシ：アカウントごとに1 IP、スクレイピング用データセンターIP 100,000個、HTTP/HTTPS/SOCKS5対応、即時発行。

プランを設定 →48時間のプロキシ
無制限GB単位の料金なし
AMD EPYC最新世代のサーバーハードウェア
最大80 Gbpsサーバーあたりのアップリンク
REST + MCPAPIでプロビジョニング・管理

プロキシプラン を作成

実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。

IP数
UDP対応
オフ

基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。

複数の国を1つのパッケージにまとめる、許可リストIPや接続数を追加する場合ダッシュボードで構成する

プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。

FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： ISP.

データセンターパッケージブロック単位で販売、共有専用個人利用、単一IPからこちらがおすすめISPISP登録済みの静的アドレスローテーティングAPIクレジットで課金
最適な用途大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
アドレスあたりの利用人数最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。最大5共有プール
プラットフォームの信頼性標準データセンターASN高 — 専有高 — ISP登録済みプールにより異なります
最低価格$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低注文数100 IP1 IP100 IP250万クレジット
アドレスの継続利用期間契約期間中は固定契約期間中は固定契約期間中は固定リクエストごとに変更
帯域幅無制限無制限無制限クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
UDP / 音声通話オプションのアドオンオプションのアドオンオプションのアドオン利用不可
プロトコルHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP、SOCKS5
認証IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。APIキー
プランを見る専用プランを見るISPプランを見るプランを見る
こちらがおすすめ

ISP

ISP登録済みの静的アドレス

最適な用途

ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。

アドレスあたりの利用人数

最大5

プラットフォームの信頼性

高 — ISP登録済み

最低価格

$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

ISPプランを見る

データセンターパッケージ

ブロック単位で販売、共有

最適な用途

大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。

アドレスあたりの利用人数

最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。

プラットフォームの信頼性

標準データセンターASN

最低価格

$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

プランを見る

専用

個人利用、単一IPから

最適な用途

長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。

アドレスあたりの利用人数

1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。

プラットフォームの信頼性

高 — 専有

最低価格

$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。

最低注文数

1 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

専用プランを見る

ローテーティング

APIクレジットで課金

最適な用途

アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。

アドレスあたりの利用人数

共有プール

プラットフォームの信頼性

プールにより異なります

最低価格

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低注文数

250万クレジット

アドレスの継続利用期間

リクエストごとに変更

帯域幅

クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。

UDP / 音声通話

利用不可

プロトコル

HTTP、SOCKS5

認証

APIキー

プランを見る

48時間のプロキシ

用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。

48時間のプロキシ

人気のプロキシ地域

FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。

すべてのロケーションを表示

接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。

FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。

あとは伝えるだけ

  • LinkedInアカウント管理用にISP IPを100件購入
  • プロキシサービスで203.0.113.7を許可リストに追加
  • プロキシリストをJSONでエクスポート
  • 今日エラー率が最も高かったサービスを表示
  • 利用中のプロキシサービスの状態と請求詳細を表示
詳細を見る APIキーを作成
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。

エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても

予算を活用

残高を操作する6つのツールには、すべてwallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。

見積額を超える支払い

すべての購入リクエストには、見積もりのexpected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。

いつでも気軽に解約

取り消し不能な2つのツールは、confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。

二重請求

決済処理ではidempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。

MCP：49ツール · 9権限スコープJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · ステートレスREST API：49の操作 · OpenAPI 3.1

手動設定

お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。

すべての連携

システム

ブラウザ

アプリ

速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。

標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。

テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。

500 Mbps

標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり

99.97%

（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）

96

1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数

0

帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限

専用AMD EPYC

自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。

自社保有サブネット

IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。

80 Gbpsアップリンク

サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。

Tier III / IV

各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。

テスト備考

実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。

このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。

検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。

2011プロキシ提供開始：

アカウント運用

このサービスを1年以上使っていますが、いつもすべて順調で、BANやトラブルはありません！使いやすく、余計な機能もなく、必要なものがすべてそろっています。心の底から気に入っています！このプロキシに欠点は見つかりませんでした。

Anton SmirnovFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

FineProxy.orgを二年以上利用していますが、率直に言って、これまで取引した中で最も安定したプロバイダーです。私は十数個のソーシャルメディアアカウントを管理しており、それぞれに専用IPが必要です。「ブラックリスト入り」したアドレスが原因でブロックされたことは一度もありません。サーバー稼働率は約99.9%で、自動化されたマーケティングキャンペーン中にはこれが極めて重要です。速度も申し分なく、ピーク時間帯にも煩わしい速度低下はなく、データが滑らかに流れます。管理パネルは直感的で、プロキシリストはリアルタイムで更新されます。FineProxyは安心の代名詞です。

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, 今年英語から翻訳ソース

ロケーションと在庫

FineProxyは、世界各地にサーバーを幅広くそろえた堅実なプロキシプロバイダーです。数か月にわたり、主にSEOツールと市場調査にサービスを利用してきましたが、性能は一貫して信頼できます。接続速度は速く、IPがフラグ付けされたりブロックされたりすることはほとんどありません。ダッシュボードは操作しやすく、プロキシの設定も分かりやすいです。カスタマーサポートはプロフェッショナルで、問い合わせへの返答も迅速です。料金体系には競争力があり、特に一括パッケージではお得です。総合的に、Fineproxy.orgは個人利用にもビジネス利用にも、優れた価値と信頼できるサービスを提供しています。

KavieDieg, 昨年英語から翻訳ソース

FineProxyのサービスにとても満足しています。プロキシネットワークは大規模で強力であり、安定した高速接続を提供しています。サイトは操作しやすく、テクニカルサポートも対応が早く親切です。ブラウジングの安全性を確保したい方や、地域制限を回避したい方には、手堅い選択肢です。

amarghezaliSaasHub, 2年以上前英語から翻訳ソース

高負荷時の速度

FineProxyは、私のビジネス上のニーズに応える信頼できるツールです。プロキシは高速で安定しており、多数のロケーションから利用できます。料金は手頃で、カスタマーサービスチームの対応は迅速、知識も豊富です。必要としている方には強くおすすめします。これを読んで、別のものをもう一つ書いてください。

W3sazzadProxyRate, 2年以上前英語から翻訳ソース

これまで利用した中で最高のプロキシサービスです。強くおすすめします。8か月以上、何の問題もなく利用しています。

matTrustpilot, 2年以上前英語から翻訳ソース

レビューは全文を掲載しています。お客様から回答可能なご意見が寄せられた場合は、元のプラットフォームでの当社の返信も併記しています。

すべてのカスタマーレビュー
LinkedInはデータセンタープロキシをブロックしますか？場合による

すべてが検出されるわけではありませんが、プラットフォームは既知のホスティングプロバイダーに属するIP範囲にフラグを立てます。多くの人が同時に使用する共有データセンターIPはすぐにブロックされます。一方、FineProxyが提供するような専用データセンターIPは、そのアドレスを使うのがあなただけのため、はるかに長持ちします。アカウントログインが関わる作業には、レジデンシャルプロキシやISPプロキシの方が安全な選択肢です。

"403 Forbidden"エラーが表示されました。どうすればいいですか？IPを変更

これは通常、LinkedInがお使いのIPをブロックしたことを意味します。別のプロキシに切り替え、Cookieをクリアし、少なくとも数時間待ってから再試行してください。この問題が繰り返し発生する場合、ご利用中のプロキシプロバイダーのIPがLinkedIn上で使い古されている可能性があります。FineProxyのように、クリーンで過剰販売されていないIPを提供する、LinkedIn アクセスに最適なプロキシプロバイダーへの切り替えをご検討ください。

1つのプロキシを複数のLinkedInアカウントで使えますか？いいえ

いいえ。LinkedInはどのIPがどのアカウントにアクセスしているかを追跡しています。同一IPで2つのアカウントを使えば、同じ人物がシステムを悪用しようとしているように見えます。必ずアカウントごとに1つの専用プロキシを使用してください。

アカウントが制限された場合はどうなりますか？自動化を停止

すべての自動化を直ちに停止してください。すべてのツールからログアウトし、ブラウザをクリアします。48〜72時間待機し、この間はログインを試みないでください。待機期間後、クリーンなIP（住宅用またはISP）から手動でログインしてください。制限が解除されない場合は、身分証明書を用意のうえLinkedInサポートに問い合わせてください。

LinkedInスクレイピングに最適なプロキシタイプは？ログイン次第

ログインせずに公開ページをスクレイピングする場合、ローテーション付きのデータセンタープロキシが効果的です。アカウントにログインした状態でスクレイピングする場合は、住宅用プロキシをアカウントごとに1つ使用してください。FineProxyのデータセンタープール（100,000 IP）は、ボリュームとスピードが求められる大規模な公開データ収集に最適な選択肢です。

ガイド

LinkedInはこうしてあなたを検知する — その対策とは

1 分で読めますFineProxyネットワークチーム

LinkedInは自動化に厳しいプラットフォームです。アウトリーチキャンペーンの実行、リードデータの取得、あるいはプラットフォームが利用できない地域からのアカウントアクセスなど、どのような目的であっても、いずれ制限に直面します。ここでは実際に何が起こるのか、そしてプロキシがどのように役立つのかを解説します。

パターンの問題

LinkedInは単にアクションの数を数えるだけではありません。あなたの行動パターンを追跡しています。クリックの速度、コネクションリクエスト間の間隔、ページのナビゲーション方法、スクロールするのか直接“Connect”ボタンに飛ぶのか。行動が機械的に見える場合、1日わずか20件のコネクションでも警告がトリガーされる可能性があります。問題の初期兆候：強制ログアウト、“本人確認”プロンプト、理由なくセッションが切れる。これらはバグではありません — LinkedInからの「ペースを落とせ」というサインです。

IPアドレスが重要な理由

LinkedInはデータセンターに紐づくIPレンジのリストを保持しています。お使いのIPが既知のホスティングプロバイダーに属している場合、プラットフォームはそのアドレスからのすべてのアクションをより厳しく監視します。データセンターIPと何らかの自動化を組み合わせると、403エラーやアカウントの完全な制限を招くことになります。だからこそ、アカウント操作を伴うあらゆる用途において住宅用プロキシがデフォルトの選択肢となります。一般家庭の接続と同じように見えるため、LinkedInがフラグを立てる理由がありません。とはいえ、データセンタープロキシが無駄というわけではありません。公開求人情報や企業ページのスクレイピングなど、アカウントにログインしないタスクであれば、ローテーションさえすればデータセンターIPで十分対応できます。FineProxyの専用データセンターIPは、数百人のユーザーで共有されていないため、実際のパフォーマンスに大きな違いが出ます。

用途に合ったプロキシの選び方

リードジェネレーションやアウトリーチには、アカウントごとに1つの静的住宅用IPを使用してください。共有もIPの切り替えも不要です。LinkedInはアカウントをロケーションに紐づけており、ニューヨークからシンガポールへ突然ジャンプすれば、即座にフラグ付けされます。大規模スクレイピングには、200〜300リクエストごとにIPを切り替えるローテーションプロキシが最適です。データセンタープロキシはこの用途に高速かつ低コストで対応できます。FineProxyの100,000データセンターIPプールなら、十分な余裕があります。制限のある地域からLinkedInにアクセスする場合は、任意のロケーションからLinkedInを開けるプロキシが有効です。プラットフォームが利用可能な国のサーバーを選択してください。FineProxyのISPプロキシは、データセンターの速度安定性と実際のインターネットプロバイダーに属するIPアドレスを兼ね備えているため、この用途に最適です。

ブラウザフィンガープリントも忘れずに

クリーンなIPだけでは不十分です。LinkedInはブラウザフィンガープリントも検査します。具体的には、User-Agent文字列、HTTPヘッダー、画面解像度、タイムゾーン、言語設定などです。フィンガープリントがプロキシの地域と一致しない場合や、デフォルトのヘッドレスブラウザのシグネチャに見える場合、住宅用IPであってもフラグ付けされます。アンチディテクトブラウザを使用するか、自動化ツール（Phantombuster、Dux-Soup、Linked Helperなど）がプロキシの位置情報と一致するリアルなヘッダーを送信するよう設定してください。FineProxyのプロキシは主要なLinkedIn自動化プラットフォームすべてとシームレスに連携するため、IP側は問題ありません。あとはセットアップの他の部分を合わせるだけです。

ウォームアップのルール

新規または休眠アカウントにはウォームアップ期間が必要です。新しいアカウントを自動化ツールに接続して初日から100リクエストを一気に送るのは避けてください。まずは手動で操作しましょう。ブラウジング、いくつかの投稿への「いいね」、5〜10件のコネクションリクエストを手動で送信します。2〜3週間かけて徐々に増やしていきましょう。LinkedInは現在のアクティビティを過去の履歴と比較するため、ゼロから一気に積極的な自動化へ移行するのは、制限を受ける最短ルートです。

1プロキシ、1アカウント

マルチアカウント運用における最も重要なルールです。LinkedInアカウントごとに専用IPが必要です。2つのアカウントが同じIPを共有すると、LinkedInはそれらを関連付けます。片方がBANされれば、もう片方も道連れになります。