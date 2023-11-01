新着 |APIを1回呼び出すだけで、整形済みデータを取得。スクレイパーは不要です。無料トークン10,000個を獲得 →

クレジットカード決済対応プロキシ

HTTP/HTTPS/SOCKS5対応のIPv4プロキシ。無制限トラフィック、APIアクセス、VisaまたはMastercardでのお支払い後、数分以内に自動アクティベーション。

プランを設定 →48時間のプロキシ
無制限GB単位の料金なし
AMD EPYC最新世代のサーバーハードウェア
最大80 Gbpsサーバーあたりのアップリンク
REST + MCPAPIでプロビジョニング・管理

プロキシプラン を作成

実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。

IP数
UDP対応
オフ

基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。

複数の国を1つのパッケージにまとめる、許可リストIPや接続数を追加する場合ダッシュボードで構成する

プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。

FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： データセンターパッケージ.

こちらがおすすめデータセンターパッケージブロック単位で販売、共有専用個人利用、単一IPからISPISP登録済みの静的アドレスローテーティングAPIクレジットで課金
最適な用途大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
アドレスあたりの利用人数最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。最大5共有プール
プラットフォームの信頼性標準データセンターASN高 — 専有高 — ISP登録済みプールにより異なります
最低価格$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低注文数100 IP1 IP100 IP250万クレジット
アドレスの継続利用期間契約期間中は固定契約期間中は固定契約期間中は固定リクエストごとに変更
帯域幅無制限無制限無制限クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
UDP / 音声通話オプションのアドオンオプションのアドオンオプションのアドオン利用不可
プロトコルHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP、SOCKS5
認証IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。APIキー
プランを見る専用プランを見るISPプランを見るプランを見る
こちらがおすすめ

データセンターパッケージ

ブロック単位で販売、共有

最適な用途

大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。

アドレスあたりの利用人数

最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。

プラットフォームの信頼性

標準データセンターASN

最低価格

$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

プランを見る

専用

個人利用、単一IPから

最適な用途

長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。

アドレスあたりの利用人数

1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。

プラットフォームの信頼性

高 — 専有

最低価格

$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。

最低注文数

1 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

専用プランを見る

ISP

ISP登録済みの静的アドレス

最適な用途

ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。

アドレスあたりの利用人数

最大5

プラットフォームの信頼性

高 — ISP登録済み

最低価格

$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

ISPプランを見る

ローテーティング

APIクレジットで課金

最適な用途

アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。

アドレスあたりの利用人数

共有プール

プラットフォームの信頼性

プールにより異なります

最低価格

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低注文数

250万クレジット

アドレスの継続利用期間

リクエストごとに変更

帯域幅

クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。

UDP / 音声通話

利用不可

プロトコル

HTTP、SOCKS5

認証

APIキー

プランを見る

48時間のプロキシ

用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。

48時間のプロキシ

人気のプロキシ地域

FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。

すべてのロケーションを表示

接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。

FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。

あとは伝えるだけ

  • ヨーロッパのデータセンターIPを1,000件購入する
  • プロキシサービスで203.0.113.7を許可リストに追加
  • プロキシリストをJSONとしてエクスポート
  • 今日エラー率が最も高かったサービスを表示
  • 利用中のプロキシサービスの状態と請求詳細を表示
詳細を見る APIキーを作成
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。

エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても

予算を活用

残高を操作する6つのツールには、すべてwallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。

見積額を超える支払い

すべての購入リクエストには、見積もりのexpected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。

いつでも気軽に解約

取り消し不能な2つのツールは、confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。

二重請求

決済処理ではidempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。

MCP：49ツール · 9権限スコープJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · ステートレスREST API：49の操作 · OpenAPI 3.1

手動設定

お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。

すべての連携

システム

ブラウザ

アプリ

速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。

標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。

テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。

500 Mbps

標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり

99.97%

（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）

96

1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数

0

帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限

専用AMD EPYC

自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。

自社保有サブネット

IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。

80 Gbpsアップリンク

サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。

Tier III / IV

各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。

テスト備考

実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。

このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。

検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。

2011プロキシ提供開始：

通信量による従量課金なし

価格が最安だとは言いませんが、トラフィックが無制限で速度が最大なのは間違いありません。少なくとも私自身は、サポートサービスに失望させられたことはありません。いつでも連絡が取れ、いつでも的確で、丁寧かつ落ち着いて対応してくれます。欧州のアドレスの30日間パッケージを、すでに2年目も使っています。支払い後は、すべてが即座に行われます。ミックスは試していませんが、私にはこれで十分です。

Юрий ЮрийFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

ほかのプロバイダーがGB単位、さらにはリクエスト単位で課金する一方、この会社はインターネットを自由で安全なものに保つという使命を貫いています。データセンターのプランは安価で、帯域幅も無制限です。

Nemanja DuricSaasHub, 今年英語から翻訳ソース

APIとエージェントによるアクセス

FineProxyのプロキシが大好きです。本当に高速で検出されません。キーワードツールなどの自動化ツールやスクレイピングツールで使いましたが、まさに状況を一変させる存在です。カスタマーサポートは一流で、助けが必要なときはいつでも24/7で問題を解決してくれます。プロキシの品質は本当に素晴らしいです。

asdjkakarNorton Safe Web, 昨年英語から翻訳ソース

FineProxyが大好きです。速度が素晴らしく、自動化ツール、ウェブスクレイピング、ブラウジングに使っています。接続は安定し、速度も非常に速く、切断されることもなく、BANされたIPもありません。何度でも購入します。サポートチームも本当に素晴らしく、時間どおりに返答してくれます。

7heGoatCR7Dieg, 昨年英語から翻訳ソース

サポート

非常に人気のあるサイトを対象にしていないのであれば、このプロキシは本当に最高です。速度も良く、テクニカルサポートも迅速です。使ってみてください。後悔はしません。

deigobrTrustpilot, 2年以上前英語から翻訳ソース

Procosiのサービスは概ね役割を果たしていますが、改善すべき点もあります。インターフェースは使いやすく、機能も豊富です。ただし、速度とカスタマーサポートには多少不便を感じるかもしれません。

HanrikProxyRate, 2年以上前英語から翻訳ソース

レビューは全文を掲載しています。お客様から回答可能なご意見が寄せられた場合は、元のプラットフォームでの当社の返信も併記しています。

すべてのカスタマーレビュー
支払い後、プロキシはどのくらいで有効化されますか？通常1～5分

お支払いが正常に完了すると、通常1〜5分以内にプロキシがアクティベーションされます。ほとんどの場合、アクセスはほぼ即座に付与されます。遅延が生じる場合は、銀行または決済プロセッサー側の処理が原因であることがほとんどです。

必要な金額より多く、または少なく支払ってしまった場合はどうすればよいですか？サポートに連絡

お支払い金額が請求額と異なる場合、システムが自動的に決済を認識できないことがあります。その場合はサポートまでご連絡ください。当社にて手動で確認・承認いたします。

クレジットカード決済に手数料はかかりますか？FineProxy手数料なし

当社ではカード決済に対する追加手数料は一切いただいておりません。ご注文画面に表示された価格のみのお支払いとなります。ただし、お客様のご利用銀行または決済プロバイダーが独自の処理手数料を課す場合がございますが、これは当社の管理外となります。

クレジットカード払いで自動更新を有効にできますか？はい

はい、Stripeをご利用の場合、自動課金を有効にすることで更新時に自動的に決済が行われます。また、あらかじめアカウント残高にチャージしておくことで、Stripeのサブスクリプションなしでも自動的に更新処理が行われます。

クレジットカードで支払った場合、返金は可能ですか？はい

はい、カード決済の返金は当社のサービスポリシーに基づき対応しております。返金はご利用のカードへの返金、またはアカウント残高へのクレジットのいずれかで処理可能です。

登録せずにカードでプロキシを購入できますか？いいえ

いいえ、登録は必須です。アカウントはプロキシへのアクセス提供、サービス期間の管理、交換リクエスト、テクニカルサポートの受付に使用されます。

利用可能なカードの種類は？VisaとMastercard

VisaやMastercardをはじめ、主要な国際カードに対応しています。

クレジットカードで支払えるプロキシの種類は何ですか？全プロキシタイプ

クレジットカードは、当社ウェブサイトで提供しているすべてのプロキシタイプのお支払いにご利用いただけます。決済プロセスとセキュリティレベルは、プロキシの種類に関係なく同一です。

カード決済の安全性はどの程度ですか？認定ゲートウェイ

すべての決済は、PCI DSSや3-Dセキュアなど最新のセキュリティ基準に対応した認定決済ゲートウェイを通じて処理されます。当社がお客様のカード情報を保存・閲覧することは一切ありません。

1枚のカードを複数のアカウントで使用できますか？1アカウント

当社のポリシーでは、1枚のカードにつき1アカウントへの紐付けとなっています。1枚のカードを複数のアカウントで使用すると、決済プロセッサーの不正検知に抵触し、トランザクションが拒否される可能性があります。複数のプロキシパッケージを管理する必要がある場合は、1つのアカウント内での管理をおすすめいたします。

決済が拒否された場合はどうすればよいですか？別の方法を試す

ご利用の銀行や決済プロバイダーによって取引が拒否された場合は、別のカードまたは決済方法をお試しください。解決しない場合は、当社サポートチームまでお問い合わせいただければ、ご購入完了をお手伝いいたします。

カード決済で対応している通貨は何ですか？デフォルトはUSD

お支払いはデフォルトでUSD建てで処理されます。カードが別の通貨で発行されている場合、お客様の銀行が現行の為替レートで自動的に換算を行います。当社側で通貨換算に対する追加手数料を請求することはありません。