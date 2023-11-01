プロキシプラン を作成
実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。
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基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。
プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。
FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： データセンターパッケージ.
|こちらがおすすめデータセンターパッケージブロック単位で販売、共有
|専用個人利用、単一IPから
|ISPISP登録済みの静的アドレス
|ローテーティングAPIクレジットで課金
|最適な用途
|大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。
|長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。
|ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。
|アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
|アドレスあたりの利用人数
|最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。
|1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。
|最大5
|共有プール
|プラットフォームの信頼性
|標準データセンターASN
|高 — 専有
|高 — ISP登録済み
|プールにより異なります
|最低価格
|$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12
|$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。
|$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|最低注文数
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|250万クレジット
|アドレスの継続利用期間
|契約期間中は固定
|契約期間中は固定
|契約期間中は固定
|リクエストごとに変更
|帯域幅
|無制限
|無制限
|無制限
|クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
|UDP / 音声通話
|オプションのアドオン
|オプションのアドオン
|オプションのアドオン
|利用不可
|プロトコル
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP、SOCKS5
|認証
|IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
|IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
|IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
|APIキー
|プランを見る
|専用プランを見る
|ISPプランを見る
|プランを見る
データセンターパッケージ
ブロック単位で販売、共有
大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。
最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。
標準データセンターASN
$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12
100 IP
契約期間中は固定
無制限
オプションのアドオン
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
専用
個人利用、単一IPから
長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。
1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。
高 — 専有
$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。
1 IP
契約期間中は固定
無制限
オプションのアドオン
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
ISP
ISP登録済みの静的アドレス
ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。
最大5
高 — ISP登録済み
$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30
100 IP
契約期間中は固定
無制限
オプションのアドオン
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
ローテーティング
APIクレジットで課金
アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
共有プール
プールにより異なります
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
250万クレジット
リクエストごとに変更
クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
利用不可
HTTP、SOCKS5
APIキー
48時間のプロキシ
用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。
人気のプロキシ地域
FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。
接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。
FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。
あとは伝えるだけ
- ヨーロッパのデータセンターIPを1,000件購入する
- プロキシサービスで203.0.113.7を許可リストに追加
- プロキシリストをJSONとしてエクスポート
- 今日エラー率が最も高かったサービスを表示
- 利用中のプロキシサービスの状態と請求詳細を表示
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。
エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても
予算を活用
残高を操作する6つのツールには、すべて
wallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。
見積額を超える支払い
すべての購入リクエストには、見積もりの
expected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。
いつでも気軽に解約
取り消し不能な2つのツールは、
confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。
二重請求
決済処理では
idempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。
手動設定
お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。
システム
ブラウザ
アプリ
速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。
標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。
テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。
500 Mbps
標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり
99.97%
（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）
96
1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数
0
帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限
専用AMD EPYC
自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。
自社保有サブネット
IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。
80 Gbpsアップリンク
サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。
Tier III / IV
各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。
実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。
このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。
検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。
通信量による従量課金なし
価格が最安だとは言いませんが、トラフィックが無制限で速度が最大なのは間違いありません。少なくとも私自身は、サポートサービスに失望させられたことはありません。いつでも連絡が取れ、いつでも的確で、丁寧かつ落ち着いて対応してくれます。欧州のアドレスの30日間パッケージを、すでに2年目も使っています。支払い後は、すべてが即座に行われます。ミックスは試していませんが、私にはこれで十分です。
ほかのプロバイダーがGB単位、さらにはリクエスト単位で課金する一方、この会社はインターネットを自由で安全なものに保つという使命を貫いています。データセンターのプランは安価で、帯域幅も無制限です。
APIとエージェントによるアクセス
FineProxyのプロキシが大好きです。本当に高速で検出されません。キーワードツールなどの自動化ツールやスクレイピングツールで使いましたが、まさに状況を一変させる存在です。カスタマーサポートは一流で、助けが必要なときはいつでも24/7で問題を解決してくれます。プロキシの品質は本当に素晴らしいです。
FineProxyが大好きです。速度が素晴らしく、自動化ツール、ウェブスクレイピング、ブラウジングに使っています。接続は安定し、速度も非常に速く、切断されることもなく、BANされたIPもありません。何度でも購入します。サポートチームも本当に素晴らしく、時間どおりに返答してくれます。
サポート
非常に人気のあるサイトを対象にしていないのであれば、このプロキシは本当に最高です。速度も良く、テクニカルサポートも迅速です。使ってみてください。後悔はしません。
Procosiのサービスは概ね役割を果たしていますが、改善すべき点もあります。インターフェースは使いやすく、機能も豊富です。ただし、速度とカスタマーサポートには多少不便を感じるかもしれません。
支払い後、プロキシはどのくらいで有効化されますか？通常1～5分
お支払いが正常に完了すると、通常1〜5分以内にプロキシがアクティベーションされます。ほとんどの場合、アクセスはほぼ即座に付与されます。遅延が生じる場合は、銀行または決済プロセッサー側の処理が原因であることがほとんどです。
必要な金額より多く、または少なく支払ってしまった場合はどうすればよいですか？サポートに連絡
お支払い金額が請求額と異なる場合、システムが自動的に決済を認識できないことがあります。その場合はサポートまでご連絡ください。当社にて手動で確認・承認いたします。
クレジットカード決済に手数料はかかりますか？FineProxy手数料なし
当社ではカード決済に対する追加手数料は一切いただいておりません。ご注文画面に表示された価格のみのお支払いとなります。ただし、お客様のご利用銀行または決済プロバイダーが独自の処理手数料を課す場合がございますが、これは当社の管理外となります。
クレジットカード払いで自動更新を有効にできますか？はい
はい、Stripeをご利用の場合、自動課金を有効にすることで更新時に自動的に決済が行われます。また、あらかじめアカウント残高にチャージしておくことで、Stripeのサブスクリプションなしでも自動的に更新処理が行われます。
クレジットカードで支払った場合、返金は可能ですか？はい
はい、カード決済の返金は当社のサービスポリシーに基づき対応しております。返金はご利用のカードへの返金、またはアカウント残高へのクレジットのいずれかで処理可能です。
登録せずにカードでプロキシを購入できますか？いいえ
いいえ、登録は必須です。アカウントはプロキシへのアクセス提供、サービス期間の管理、交換リクエスト、テクニカルサポートの受付に使用されます。
利用可能なカードの種類は？VisaとMastercard
VisaやMastercardをはじめ、主要な国際カードに対応しています。
クレジットカードで支払えるプロキシの種類は何ですか？全プロキシタイプ
クレジットカードは、当社ウェブサイトで提供しているすべてのプロキシタイプのお支払いにご利用いただけます。決済プロセスとセキュリティレベルは、プロキシの種類に関係なく同一です。
カード決済の安全性はどの程度ですか？認定ゲートウェイ
すべての決済は、PCI DSSや3-Dセキュアなど最新のセキュリティ基準に対応した認定決済ゲートウェイを通じて処理されます。当社がお客様のカード情報を保存・閲覧することは一切ありません。
1枚のカードを複数のアカウントで使用できますか？1アカウント
当社のポリシーでは、1枚のカードにつき1アカウントへの紐付けとなっています。1枚のカードを複数のアカウントで使用すると、決済プロセッサーの不正検知に抵触し、トランザクションが拒否される可能性があります。複数のプロキシパッケージを管理する必要がある場合は、1つのアカウント内での管理をおすすめいたします。
決済が拒否された場合はどうすればよいですか？別の方法を試す
ご利用の銀行や決済プロバイダーによって取引が拒否された場合は、別のカードまたは決済方法をお試しください。解決しない場合は、当社サポートチームまでお問い合わせいただければ、ご購入完了をお手伝いいたします。
カード決済で対応している通貨は何ですか？デフォルトはUSD
お支払いはデフォルトでUSD建てで処理されます。カードが別の通貨で発行されている場合、お客様の銀行が現行の為替レートで自動的に換算を行います。当社側で通貨換算に対する追加手数料を請求することはありません。