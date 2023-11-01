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オランダ プロキシ

高信頼性のオランダ静的IPv4プロキシ — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5対応、稼働率99.9%、トラフィック無制限

プランを設定 →48時間のプロキシ
無制限GB単位の料金なし
AMD EPYC最新世代のサーバーハードウェア
最大80 Gbpsサーバーあたりのアップリンク
REST + MCPAPIでプロビジョニング・管理

オランダプロキシプラン を作成

実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。

IP数
UDP対応
オフ

基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。

複数の国を1つのパッケージにまとめる、許可リストIPや接続数を追加する場合ダッシュボードで構成する

プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。

FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： データセンターパッケージ.

こちらがおすすめデータセンターパッケージブロック単位で販売、共有専用個人利用、単一IPからISPISP登録済みの静的アドレスローテーティングAPIクレジットで課金
最適な用途大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
アドレスあたりの利用人数最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。最大5共有プール
プラットフォームの信頼性標準データセンターASN高 — 専有高 — ISP登録済みプールにより異なります
最低価格$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低注文数100 IP1 IP100 IP250万クレジット
アドレスの継続利用期間契約期間中は固定契約期間中は固定契約期間中は固定リクエストごとに変更
帯域幅無制限無制限無制限クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
UDP / 音声通話オプションのアドオンオプションのアドオンオプションのアドオン利用不可
プロトコルHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP、SOCKS5
認証IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。APIキー
プランを見る専用プランを見るISPプランを見るプランを見る
こちらがおすすめ

データセンターパッケージ

ブロック単位で販売、共有

最適な用途

大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。

アドレスあたりの利用人数

最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。

プラットフォームの信頼性

標準データセンターASN

最低価格

$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

プランを見る

専用

個人利用、単一IPから

最適な用途

長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。

アドレスあたりの利用人数

1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。

プラットフォームの信頼性

高 — 専有

最低価格

$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。

最低注文数

1 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

専用プランを見る

ISP

ISP登録済みの静的アドレス

最適な用途

ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。

アドレスあたりの利用人数

最大5

プラットフォームの信頼性

高 — ISP登録済み

最低価格

$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

ISPプランを見る

ローテーティング

APIクレジットで課金

最適な用途

アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。

アドレスあたりの利用人数

共有プール

プラットフォームの信頼性

プールにより異なります

最低価格

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低注文数

250万クレジット

アドレスの継続利用期間

リクエストごとに変更

帯域幅

クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。

UDP / 音声通話

利用不可

プロトコル

HTTP、SOCKS5

認証

APIキー

プランを見る

48時間のプロキシ

用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。

48時間のプロキシ

人気のプロキシ地域

FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。

すべてのロケーションを表示

接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。

FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。

あとは伝えるだけ

  • オランダのデータセンターIPを100個購入し、203.0.113.7を許可リストに追加
  • オランダのプロキシ通信における本日の成功率を表示
  • 今週期限を迎えるすべてのサービスを、合計$200以内で更新
  • 次回の無料更新が可能になったらIPをローテーション
  • 最新のプロキシリストをJSONでエクスポートする
詳細を見る APIキーを作成
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。

エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても

予算を活用

残高を操作する6つのツールには、すべてwallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。

見積額を超える支払い

すべての購入リクエストには、見積もりのexpected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。

いつでも気軽に解約

取り消し不能な2つのツールは、confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。

二重請求

決済処理ではidempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。

MCP：49ツール · 9権限スコープJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · ステートレスREST API：49の操作 · OpenAPI 3.1

手動設定

お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。

すべての連携

システム

ブラウザ

アプリ

速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。

標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。

テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。

500 Mbps

標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり

99.97%

（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）

96

1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数

0

帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限

専用AMD EPYC

自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。

自社保有サブネット

IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。

80 Gbpsアップリンク

サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。

Tier III / IV

各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。

テスト備考

実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。

このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。

検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。

2011プロキシ提供開始：

ロケーションと在庫

自分のデータの安全性を重視しており、速さと安全性のためなら相応の金額を払うつもりです。今ではプロキシサーバーが普及しています。価格が妥当で、何より私の匿名性が守られるので、ここで買うのが好みです。さまざまなプロキシパッケージがあり、ほかの国や地域のIPを選ぶこともできます。

Alisa SattelmaierFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

2016年にこのサービスを利用しました。そして現在（2024年）もユーザーです。サービスが今も続いていることに驚きました。料金プランの品ぞろえが良く、国別にも選べます。価格は妥当で、暗号資産での支払いも可能です。サービスに満足しており、皆さんにおすすめします。

D1smayDieg, 2年以上前英語から翻訳ソース

高負荷時の速度

FineProxyは、電光石火の速度、優れた信頼性、手頃な料金で卓越したプロキシサービスを提供しています。対応の早いカスタマーサポートが途切れのない利用体験を支えており、安全で効率的なブラウジングに最適なソリューションです。

seo.orchid.kidNorton Safe Web, 昨年英語から翻訳ソース

当社では、SEO調査、ソーシャルメディア管理、競合分析、自動化タスクのためにプロキシを多用しています。FineProxyは私たちのチームにとって救世主でした。高速で安全、かつ匿名性の高いプロキシを幅広く提供しており、効率的にタスクを実行できます。ダッシュボードは使いやすく、複数のプロキシを手間なく簡単に管理できます。過去に試した他のプロキシプロバイダーとは違い、FineProxyは速度と稼働率が常に安定しており、これは当社の業務に欠かせません。ビジネス向けのプロキシソリューションが必要なら、ぜひ試してみることを強くおすすめします！

omkaarSaasHub, 昨年英語から翻訳ソース

通信量による従量課金なし

FineProxyを2年間利用しています。帯域幅が無制限で、接続も驚くほど安定しています。強くおすすめします。

David RhodesTrustpilot, 2年以上前英語から翻訳ソース

オンラインでの安全を気にする方にふさわしいサービスです。10日間使っていますが、その速度に完全に満足しています。そして何よりうれしいのは、これほど低価格なのに通信量の制限がないことです。

Alex D.FineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

レビューは全文を掲載しています。お客様から回答可能なご意見が寄せられた場合は、元のプラットフォームでの当社の返信も併記しています。

すべてのカスタマーレビュー
Bol.comがスクレイパーに応答しません。何が違うのですか？JavaScript描画が必要

Bol.comはNextJSとReactで構築されており、商品データは初回HTMLに含まれません。価格、在庫、販売者情報はページレンダリング後に内部GraphQL APIコールで読み込まれます。単純なHTTPリクエストでは空のシェルしか取得できません。JavaScriptをレンダリングするヘッドレスブラウザ（PlaywrightまたはPuppeteer）に加え、NLカタログを表示するためにオランダのIPが必要です。オランダのIPがなければ、Bol.comはベルギー版にリダイレクトされるか、異なる価格が表示される場合があります。もう一つのオランダ大手家電小売店であるCoolblueも同様の挙動を示します。

オランダのチェックアウトでiDEALが表示されません。IPの問題ですか？ほぼ確実にIP要因

ほぼ間違いなくIPの問題です。iDEALはオランダの銀行インフラと紐付いており、オランダで最も利用されているオンライン決済手段です。オランダのオンラインストアは、IPに基づいてオランダ国内にいると判断した訪問者にのみiDEALを表示します。オランダ以外のIPからアクセスすると、チェックアウトはVisa、Mastercard、場合によってはPayPalなどの国際的な決済手段にフォールバックします。オランダの決済フローのテストやオランダ市場向けEコマースUXの分析を行う場合、オランダのIPがなければ実際のチェックアウト画面を確認できません。

オランダのCookie規制は厳しいようですが、スクレイピングにどう影響しますか？同意Cookieの保持が必要

Autoriteit Persoonsgegevens（オランダのデータ保護当局）は、ヨーロッパで最も積極的なCookie取り締まり機関の一つです。2025年には50の組織に警告を発し、年間約10,000のウェブサイトを監視しています。ほとんどの.nlサイトでは、操作するまでコンテンツをブロックする同意オーバーレイが表示されます。他のEUサイトと同様に対処してください。同意を1回受け入れ、Cookieを保存し、すべてのリクエストに添付して送信します。Accept-Language: nl-NLを一貫して設定してください。オランダではGDPRに加えてTelecommunicatiewet（オランダ通信法）が適用されるため、他のEU諸国よりもCookieコンプライアンスが厳格です。

NPO StartやVideolandがブロックされます。データセンターとISP、どちらがよいですか？両方とも地域制限あり

どちらもオランダ国外ではジオブロックされています。NPO Start（公共放送）とVideoland（RTL傘下の商用ストリーミング）は、いずれもIPロケーションをチェックします。データセンターIPの検出は年々厳しくなっており、NPO Startはプロキシを検出すると「Deze uitzending is niet beschikbaar buiten Nederland」と表示します。ISPプロキシはオランダのブロードバンドプロバイダーに登録されたIPを使うため、より効果的です。ストリーミングに最適なオランダIPをお求めなら、ISPプロキシが安全な選択肢です。

EUハブとしてのオランダ — オランダのIPはEU全域のサイトに有効ですか？場合による

場合によります。Booking.com、Adyen、TomTomをはじめ、オランダの税制優遇やビジネスフレンドリーな規制に惹かれて、多くの国際企業がEU事業の拠点をオランダに置いています。EU向けサービスの中には、オランダのインフラを主要なヨーロッパエンドポイントとして使用しているものもあります。EU全体の製品テストやコンプライアンスチェックにはオランダのIPが役立ちます。ただし、ドイツのオンラインストアやフランスのストリーミングなど、特定のEU諸国をターゲットとするサイトには、各国のIPが必要です。

MarktplaatsにはオランダのIPが必要ですか？はい

出品情報の閲覧に関しては、はい。Marktplaats（Adevinta傘下、旧eBay Classifieds）はオランダ最大のクラシファイドプラットフォームです。検索結果はロケーションでフィルタリング・ソートされ、一部の機能にはオランダのIPが必要です。公開データのスクレイピングであれば、国レベルのNL IPで対応できます。ただし、出品や出品者アカウントとのやり取りには、IPだけでなく追加の認証が行われます。

FineProxyが販売するオランダ(NL)プロキシの種類は？3種類

データセンターIPv4 — 高速かつ手頃な価格で、モニタリング、API、大量スクレイピングに最適。ISP IPv4 — オランダのブロードバンドプロバイダーに登録されており、住宅用として認識されるため、ストリーミングやデータセンター範囲をフィルタリングするサイトに有効。プール内にNLを含むローテーション — リクエストごとに新しいIPを取得、大量収集向け。国レベルターゲティング（NL）、都市選択は不可。静的IPはIP単位の課金でトラフィック無制限、ローテーションはAPIクレジット単位の課金。すべてのプロキシは匿名：転送ヘッダーなし、個別SSL証明書。

稼働中のオランダプロキシ
15分ごとに更新

速度と稼働状況を定期的に検証している、オランダの無料公開プロキシです。IPを1件コピーすることも、最新リストをエクスポートすることもできます。登録は不要です。

プロトコル
匿名性
ポート
最終確認
1157 オンライン·さらに必要ですか？ →
45.131.208.50:80
IP : ポート スコア プロトコル匿名性都市速度 稼働率 最終確認 操作
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
エリート世界各国
500 Mbps
99.97%
たった今
購入
45.131.208.50:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
9.00 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.2:80
Cloudflare London, LLC· 204 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
8.82 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.244:80
Cloudflare London, LLC· 202 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
8.91 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.2:80
Cloudflare London, LLC· 204 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
8.82 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.244:80
Cloudflare London, LLC· 202 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
8.91 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.208.43:80
Cloudflare London, LLC· 195 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
9.00 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.185:80
Cloudflare London, LLC· 184 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
9.00 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.151:80
Cloudflare London, LLC· 203 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
8.87 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.18:80
Cloudflare London, LLC· 179 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
9.00 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.208.79:80
Cloudflare London, LLC· 178 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
9.00 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.136:80
Cloudflare London, LLC· 144 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
9.00 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.180:80
Cloudflare London, LLC· 92 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
9.00 Mbps
100.0%
1 時間前
77.239.108.71:80
DpkgSoft International Limited· 105 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Amsterdam
9.00 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.191:80
Cloudflare London, LLC· 216 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
8.33 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.135:80
Cloudflare London, LLC· 206 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
8.74 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.192:80
Cloudflare London, LLC· 208 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
8.65 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.37:80
Cloudflare London, LLC· 206 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
8.74 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.69:80
Cloudflare London, LLC· 220 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
8.18 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.69:80
Cloudflare London, LLC· 220 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
8.18 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.202:80
Cloudflare London, LLC· 223 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
8.07 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.186:80
Cloudflare London, LLC· 220 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
8.18 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.155:80
Cloudflare London, LLC· 222 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
8.11 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.230:80
Cloudflare London, LLC· 236 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
7.63 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.64:80
Cloudflare London, LLC· 237 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
7.59 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.208:80
Cloudflare London, LLC· 287 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
6.27 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.179:80
Cloudflare London, LLC· 269 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
6.69 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.130:80
Cloudflare London, LLC· 296 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
6.08 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.79:80
Cloudflare London, LLC· 298 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
6.04 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.165:80
Cloudflare London, LLC· 297 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
6.06 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.232:80
Cloudflare London, LLC· 313 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
5.75 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.81:80
Cloudflare London, LLC· 290 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
6.21 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.228:80
Cloudflare London, LLC· 329 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
5.47 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.131:80
Cloudflare London, LLC· 324 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
5.56 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.8:80
Cloudflare London, LLC· 433 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
4.16 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.61:80
Cloudflare London, LLC· 461 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
3.90 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.7:80
Cloudflare London, LLC· 561 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
3.21 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.223:80
Cloudflare London, LLC· 560 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
3.21 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.80:80
Cloudflare London, LLC· 627 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.87 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.57:80
Cloudflare London, LLC· 565 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
3.19 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.150:80
Cloudflare London, LLC· 580 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
3.10 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.120:80
Cloudflare London, LLC· 600 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
3.00 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.60:80
Cloudflare London, LLC· 632 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.85 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.208.55:80
Cloudflare London, LLC· 633 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.84 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.20:80
Cloudflare London, LLC· 613 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.94 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.57:80
Cloudflare London, LLC· 565 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
3.19 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.150:80
Cloudflare London, LLC· 580 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
3.10 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.120:80
Cloudflare London, LLC· 600 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
3.00 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.60:80
Cloudflare London, LLC· 632 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.85 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.208.55:80
Cloudflare London, LLC· 633 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.84 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.20:80
Cloudflare London, LLC· 613 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.94 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.243:80
Cloudflare London, LLC· 619 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.91 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.92:80
Cloudflare London, LLC· 547 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
3.29 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.93:80
Cloudflare London, LLC· 563 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
3.20 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.178:80
Cloudflare London, LLC· 578 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
3.11 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.168:80
Cloudflare London, LLC· 554 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
3.25 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.125:80
Cloudflare London, LLC· 643 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.80 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.161:80
Cloudflare London, LLC· 693 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.60 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.244:80
Cloudflare London, LLC· 684 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.63 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.49:80
Cloudflare London, LLC· 675 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.67 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.243:80
Cloudflare London, LLC· 695 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.59 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.127:80
Cloudflare London, LLC· 687 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.62 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.208.72:80
Cloudflare London, LLC· 647 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.78 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.212:80
Cloudflare London, LLC· 642 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.80 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.127:80
Cloudflare London, LLC· 687 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.62 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.208.72:80
Cloudflare London, LLC· 647 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.78 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.212:80
Cloudflare London, LLC· 642 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.80 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.102:80
Cloudflare London, LLC· 684 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.63 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.208.95:80
Cloudflare London, LLC· 675 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.67 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.31:80
Cloudflare London, LLC· 670 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.69 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.13:80
Cloudflare London, LLC· 705 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.55 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.146:80
Cloudflare London, LLC· 690 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.61 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.171:80
Cloudflare London, LLC· 672 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.68 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.208.46:80
Cloudflare London, LLC· 679 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.65 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.208.34:80
Cloudflare London, LLC· 745 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.42 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.208.14:80
Cloudflare London, LLC· 742 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.43 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.221:80
Cloudflare London, LLC· 736 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.45 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.81:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.6:80
Cloudflare London, LLC· 1406 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.28 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.208.22:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.254:80
Cloudflare London, LLC· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.44 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.253:80
Cloudflare London, LLC· 1237 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.46 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.31:80
Cloudflare London, LLC· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.211:80
Cloudflare London, LLC· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.108:80
Cloudflare London, LLC· 1423 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.26 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.9:80
Cloudflare London, LLC· 1498 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.20 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.11:80
Cloudflare London, LLC· 1494 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.21 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.170:80
Cloudflare London, LLC· 1479 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.22 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.161:80
Cloudflare London, LLC· 1475 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.22 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.52:80
Cloudflare London, LLC· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.239:80
Cloudflare London, LLC· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.250:80
Cloudflare London, LLC· 1318 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.37 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.137:80
Cloudflare London, LLC· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.43:80
Cloudflare London, LLC· 1337 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.56:80
Cloudflare London, LLC· 1338 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.22:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.159:80
Cloudflare London, LLC· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.33 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.142:80
Cloudflare London, LLC· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.191:80
Cloudflare London, LLC· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.221:80
Cloudflare London, LLC· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.219:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.52:80
Cloudflare London, LLC· 1340 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.209:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.19:80
Cloudflare London, LLC· 1302 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.38 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.4:80
Cloudflare London, LLC· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.67:80
Cloudflare London, LLC· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.83:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.254:80
Cloudflare London, LLC· 1246 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.45 Mbps
98.8%
1 時間前
45.131.6.203:80
Cloudflare London, LLC· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.183:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.68:80
Cloudflare London, LLC· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.209:80
Cloudflare London, LLC· 1235 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.46 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.218:80
Cloudflare London, LLC· 1256 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.43 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.199:80
Cloudflare London, LLC· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.44 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.51:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.46 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.129:80
Cloudflare London, LLC· 1359 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.32 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.107:80
Cloudflare London, LLC· 1349 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.33 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.148:80
Cloudflare London, LLC· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.177:80
Cloudflare London, LLC· 1389 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.30 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.111:80
Cloudflare London, LLC· 1387 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.30 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.112:80
Cloudflare London, LLC· 1372 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.31 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.219:80
Cloudflare London, LLC· 1371 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.31 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.27:80
Cloudflare London, LLC· 1398 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.29 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.218:80
Cloudflare London, LLC· 1370 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.31 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.74:80
Cloudflare London, LLC· 1395 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.29 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.216:80
Cloudflare London, LLC· 1380 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.30 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.87:80
Cloudflare London, LLC· 1370 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.31 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.196:80
Cloudflare London, LLC· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.28 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.197:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.240:80
Cloudflare London, LLC· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.56 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.162:80
Cloudflare London, LLC· 1173 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.53 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.208.80:80
Cloudflare London, LLC· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.29 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.178:80
Cloudflare London, LLC· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.50 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.172:80
Cloudflare London, LLC· 1158 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.55 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.42:80
Cloudflare London, LLC· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.26 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.44:80
Cloudflare London, LLC· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.26 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.101:80
Cloudflare London, LLC· 1231 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.46 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.113:80
Cloudflare London, LLC· 1468 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.23 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.100:80
Cloudflare London, LLC· 1469 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.23 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.156:80
Cloudflare London, LLC· 1462 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.23 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.208.74:80
Cloudflare London, LLC· 1209 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.49 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.189:80
Cloudflare London, LLC· 1273 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.230:80
Cloudflare London, LLC· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.38 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.145:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.88:80
Cloudflare London, LLC· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.29 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.121:80
Cloudflare London, LLC· 1415 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.27 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.198:80
Cloudflare London, LLC· 1476 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.22 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.187:80
Cloudflare London, LLC· 1440 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.112:80
Cloudflare London, LLC· 1368 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.32 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.91:80
Cloudflare London, LLC· 1327 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.169:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.202:80
Cloudflare London, LLC· 1298 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.6:80
Cloudflare London, LLC· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.222:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.192:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.85:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.47:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.230:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.17:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.38:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.226:80
Cloudflare London, LLC· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.208.88:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.208.3:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.169:80
Cloudflare London, LLC· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.151:80
Cloudflare London, LLC· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.38 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.147:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.124:80
Cloudflare London, LLC· 1457 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.24 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.181:80
Cloudflare London, LLC· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.29 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.213:80
Cloudflare London, LLC· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.35 Mbps
99.9%
1 時間前
45.131.7.49:80
Cloudflare London, LLC· 1320 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.247:80
Cloudflare London, LLC· 1338 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.148:80
Cloudflare London, LLC· 1316 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.37 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.207:80
Cloudflare London, LLC· 1315 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.37 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.26:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.208.86:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.34:80
Cloudflare London, LLC· 1273 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.114:80
Cloudflare London, LLC· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.44 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.98:80
Cloudflare London, LLC· 1220 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.48 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.71:80
Cloudflare London, LLC· 1215 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.48 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.43:80
Cloudflare London, LLC· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.47 Mbps
99.6%
1 時間前
45.131.4.160:80
Cloudflare London, LLC· 1219 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.48 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.109:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.48 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.125:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.30:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.109:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
99.9%
1 時間前
45.131.7.139:80
Cloudflare London, LLC· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.247:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.209:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.135:80
Cloudflare London, LLC· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.242:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.46 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.223:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.47 Mbps
99.9%
1 時間前
45.131.7.10:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.55 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.100:80
Cloudflare London, LLC· 1192 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.51 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.228:80
Cloudflare London, LLC· 1179 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.53 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.164:80
Cloudflare London, LLC· 1179 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.53 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.245:80
Cloudflare London, LLC· 1443 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.121:80
Cloudflare London, LLC· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.26 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.116:80
Cloudflare London, LLC· 1440 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.75:80
Cloudflare London, LLC· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.26 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.3:80
Cloudflare London, LLC· 1475 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.22 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.239:80
Cloudflare London, LLC· 1488 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.21 Mbps
100.0%
1 時間前
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