eBay用プロキシ
タスクに合わせてスケールできるIPv4パッケージ。HTTP/HTTPS/SOCKS5対応、決済後の自動配信、トラフィック無制限、API アクセス付き。
eBay用プロキシ を作成
実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。
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基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。
プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。
FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： ローテーティング.
|データセンターパッケージブロック単位で販売、共有
|専用個人利用、単一IPから
|ISPISP登録済みの静的アドレス
|こちらがおすすめローテーティングAPIクレジットで課金
|最適な用途
|大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。
|長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。
|ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。
|アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
|アドレスあたりの利用人数
|最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。
|1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。
|最大5
|共有プール
|プラットフォームの信頼性
|標準データセンターASN
|高 — 専有
|高 — ISP登録済み
|プールにより異なります
|最低価格
|$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12
|$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。
|$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|最低注文数
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|250万クレジット
|アドレスの継続利用期間
|契約期間中は固定
|契約期間中は固定
|契約期間中は固定
|リクエストごとに変更
|帯域幅
|無制限
|無制限
|無制限
|クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
|UDP / 音声通話
|オプションのアドオン
|オプションのアドオン
|オプションのアドオン
|利用不可
|プロトコル
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP、SOCKS5
|認証
|IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
|IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
|IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
|APIキー
|プランを見る
|専用プランを見る
|ISPプランを見る
|プランを見る
ローテーティング
APIクレジットで課金
アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
共有プール
プールにより異なります
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
250万クレジット
リクエストごとに変更
クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
利用不可
HTTP、SOCKS5
APIキー
データセンターパッケージ
ブロック単位で販売、共有
大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。
最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。
標準データセンターASN
$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12
100 IP
契約期間中は固定
無制限
オプションのアドオン
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
専用
個人利用、単一IPから
長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。
1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。
高 — 専有
$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。
1 IP
契約期間中は固定
無制限
オプションのアドオン
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
ISP
ISP登録済みの静的アドレス
ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。
最大5
高 — ISP登録済み
$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30
100 IP
契約期間中は固定
無制限
オプションのアドオン
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
人気のプロキシ地域
FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。
接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。
FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。
あとは伝えるだけ
- eBayの商品情報収集用に、1,000万クレジットのローテーティングプランを購入
- eBay向けプロキシサービスで203.0.113.7を許可リストに追加
- eBayプロキシリストをJSONとしてエクスポート
- 本日エラー率が最も高かったeBay向けプロキシサービスを表示
- eBay向けプロキシサービスのステータスと請求詳細を表示
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。
エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても
予算を活用
残高を操作する6つのツールには、すべて
wallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。
見積額を超える支払い
すべての購入リクエストには、見積もりの
expected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。
いつでも気軽に解約
取り消し不能な2つのツールは、
confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。
二重請求
決済処理では
idempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。
手動設定
お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。
システム
ブラウザ
アプリ
速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。
標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。
テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。
500 Mbps
標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり
99.97%
（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）
96
1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数
0
帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限
専用AMD EPYC
自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。
自社保有サブネット
IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。
80 Gbpsアップリンク
サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。
Tier III / IV
各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。
実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。
このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。
検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。
高負荷時の速度
FineProxyのおかげで、私のSEOツールの使い勝手が劇的に変わりました。クリーンなIPと安定した接続により、作業がスムーズに中断なく進みます。
技術に詳しくない私でも、Fineproxyは驚くほど簡単に使い始められました。インターフェースは直感的で、プロキシ自体も驚くほど簡単に連携できます。性能にはまったく問題がなく、オンラインでの作業がずっとスムーズになりました。間違いなく素晴らしい選択肢です！
APIとエージェントによるアクセス
FineProxy.orgを二年以上利用していますが、率直に言って、これまで取引した中で最も安定したプロバイダーです。私は十数個のソーシャルメディアアカウントを管理しており、それぞれに専用IPが必要です。「ブラックリスト入り」したアドレスが原因でブロックされたことは一度もありません。サーバー稼働率は約99.9%で、自動化されたマーケティングキャンペーン中にはこれが極めて重要です。速度も申し分なく、ピーク時間帯にも煩わしい速度低下はなく、データが滑らかに流れます。管理パネルは直感的で、プロキシリストはリアルタイムで更新されます。FineProxyは安心の代名詞です。
ウェブサイトからプロキシを取得できるAPIをユーザー向けに提供しています。カスタマーサービスの英語はあまり上手ではありませんでしたが、懸命にサポートしてくれました。また、7日ごとのIP交換も提供しています。
アカウント運用
データスクレイピングに最適なプロキシです。5+年使っています。ローテーティングIPがあり、高速で、ほぼすべてのプロキシがソーシャルネットワークでブロックされていません。
高品質で高速、安定して動作するプロキシで、とても満足しています。まさに必要としていたものです。私の国（ウクライナ）では多くのサイトやソーシャルネットワークがブロックされていますが、今ではこの問題が解決しました。価格もうれしい設定で、膨大な数のプロキシ（1000超）に対してわずか20ドルしか払っていません。これより安くて速いプロキシはどこにもないので、このサービスをおすすめします。
eBayでプロキシが必要になる作業は何ですか？スクレイピングとアカウント
プロキシは、カタログや商品ページのスクレイピング、価格監視、出品者データの収集、自動入札、出品管理、および単一システム内での複数アカウント運用に使用されます。
eBayに最適なプロキシの種類は何ですか？タスク次第
目的によって異なります。商品リストのスクレイピング、価格モニタリング、アナリティクスの取得には、データセンタープロキシで問題なく対応できます。IPあたりのコストが安く高速で、必要な数だけ取得できます。アカウントに紐づく操作（出品者プロフィールの管理、入札など）には、ISPプロキシまたは住宅用プロキシが適しています。eBayはアカウントアクティビティをより厳しく監視しており、データセンターIPではフラグが立つ可能性があります。
eBayのアカウントごとに別々のプロキシを使用すべきですか？はい
はい、常にそうしてください。1アカウント1IPが基本ルールです。同じアドレスから2つのアカウントがログインするのをeBayが検知すると、両方がフラグを立てられる可能性があります。設定の異なる部分についても同様です。スクレイパーはアカウント管理とは別のIPで運用してください。何か問題が発生した際に、原因の特定がはるかに容易になります。
eBay APIとブラウザ自動化で同じプロキシを使用できますか？はい
はい、可能です。プロキシはトラフィックがAPI呼び出しからのものか、ヘッドレスブラウザからのものかを区別しません。ただし、共有すべきでないタスク間でIPが混在しないよう注意してください。APIスクレイピングとアカウント管理は別々のプールで運用してください。
eBay向けプロキシを選ぶ際に確認すべきポイントは何ですか？稼働率を優先
まず稼働率（Uptime）です。セッション中にプロキシが切断されると、eBayがIPの切り替えをフラグとして検知する可能性があります。次に、低レイテンシとリクエストがタイムアウトしないだけの十分な帯域幅が重要です。クリーンなIPも欠かせません。以前のユーザーがそのアドレスをブラックリストに登録されていた場合、その問題を引き継ぐことになります。また、スケールアップが必要な際に手間なくIPを追加できるプロバイダーを選ぶことも重要です。
リクエスト数を増やす必要がある場合はどうすればよいですか？IPを追加
プールにIPを追加してください。単一のアドレスに負荷が集中しないよう分散させましょう。ローテーションを使用している場合は、ロジックをシンプルに保ってください。リクエストごと、または一定間隔でIPを切り替えます。コードを作り直す必要はありません。同じ設定のまま、IPを増やすだけです。
eBayがリクエストをブロックし始めた場合はどうすればよいですか？ローテーションして低速化
まずコードには手を触れないでください。多くの場合、ロジックの問題ではなくIPの問題です。クリーンなIPへ切り替えるか、ローテーションにアドレスを追加してみてください。少数のIPから同じエンドポイントを過剰なペースで叩いていると、eBayは制限をかけてきます。リクエストを分散させ、1IPあたりの速度を少し落とし、ボットが同じページに1分間に500回アクセスしているように見えるリクエストパターンにならないよう注意してください。
大量のeBay出品をスクレイピングするには、プロキシがいくつ必要ですか？量に応じて拡張
必要なプロキシ数は、リクエストの速度と量によって異なります。おおよその目安として、1つのIPあたり3〜5秒に1リクエストのペースであれば、1つのプロキシで1時間あたり約700〜1,200リクエストを処理できます。1日で50,000件のリスティングをスクレイピングするには、適切な遅延を設けながらデータセンタープロキシを20〜30個並列稼働させる必要があります。200,000件以上の場合は、80〜100個以上のIPを用意してください。まずは少数のIPから始めて、徐々にスケールアップするのが得策です。急ぎすぎて大規模ブロックに遭うよりも、後から増設する方がはるかに簡単です。
eBayに無料プロキシを使えますか？非推奨
技術的には可能ですが、現実的にはお勧めできません。無料プロキシは何百・何千ものユーザーと共有されているため、そのIPはほぼ確実にeBayでフラグが立てられているか、ブラックリストに登録済みです。また、速度が遅く信頼性も低く、予告なくオフラインになることも多いため、セッション中にIPが切り替わり、eBayに不審な動作と判断されてしまいます。さらに深刻なのは、接続がエンドツーエンドで暗号化されていない場合、無料プロキシの運営者にログイン情報を含むすべてのトラフィックを盗み見られるリスクがある点です。スクレイピングに使えば節約どころか時間の無駄になり、アカウントが関わる用途では深刻なセキュリティリスクとなります。