Googleへのトラフィックの99.5%はすでに暗号化されています（Google Transparency Report）。アクセスするほぼすべてのウェブサイトがHTTPSで稼働しています。しかし、プロキシプロバイダーが説明しないことがあります。「HTTP/HTTPS」として販売されているプロキシの大半は、通信経路の半分しか暗号化していないのです。

暗号化のギャップが生じる箇所

プロキシプロバイダーが「HTTPSに対応」と言う場合、通常はそのプロキシがHTTPSサイトに接続できるという意味です。ウェブサイトからプロキシへの接続は暗号化されています。しかし、プロキシからお客様への接続はHTTP平文のまま。ネットワーク上の誰でも読み取り可能です。

最初の区間で何が流れるか考えてみてください。プロキシのログインIDとパスワード、リクエストするすべてのサイトのアドレス、すべてのHTTPヘッダーです。通常のHTTPプロキシでは、これらの情報がISP、ネットワーク管理者、同じWi-Fiを使っている人、そしてお客様とプロキシサーバーの間にあるあらゆるデバイスから完全に見える状態です。

これは理論上の話ではありません。2023年、広く使われているPythonのrequestsライブラリの脆弱性（CVE-2023-32681）が、まさに何が起こるかを示しました。プロキシ認証情報を含むProxy-Authorizationヘッダーが、リダイレクト時に宛先サーバーへ漏洩したのです。根本原因は、プロキシ接続を通じて認証情報がプレーンテキストで送信されていたことでした。この脆弱性は、パッチが適用されるまでバージョン2.3.0から2.30.xのすべてに影響しました。

認証情報窃取の実態

Fortinetの2025年版グローバル脅威レポートによると、ダークネットフォーラム上の窃取された認証情報はわずか1年間で42%急増し、メール、パスワード、セッショントークン、認証バイパスを含む1,000億件以上のユニークレコードに達しました。リアルタイムで認証情報を収集するインフォスティーラーマルウェアの活動は500%増加しています。

暗号化されていないプロキシ接続は、認証情報が傍受されるもう一つのポイントです。プロキシのパスワード、セッションヘッダー、アクセス先のサイト——接続が暗号化されていなければ、最初のホップでこれらすべてが丸裸の状態になります。

FineProxyはこう解決します

当社ネットワーク内のすべてのIPアドレスには、個別のSSL証明書が付与されています。FineProxy HTTPSプロキシサーバーに接続すると、最初の接続――お客様のデバイスからプロキシまで――がSSL/TLSで暗号化されます。認証情報、リクエスト、ヘッダーが最初から保護されます。

その違いは以下のとおりです：

一般的なHTTPプロキシ： お客様のデバイス → プロキシ（平文、すべて可視）→ ウェブサイト（HTTPS、暗号化済み） FineProxy HTTPSプロキシ： お客様のデバイス → プロキシ（HTTPS、IP単位のSSL証明書で暗号化） → Webサイト（HTTPS、暗号化）

チェーン全体が暗号化されています。露出するセグメントはありません。誰かがトラフィックを読み取る隙間は一切ありません。

当社では、プール全体で共有する証明書ではなく、各IPに専用のSSL証明書を発行しています。各プロキシは、独自の暗号化IDを持つ独立したSSL（セキュア暗号化）プロキシサーバーとして動作します。

IP単位の証明書が重要な理由

共有証明書の場合、1つの設定ミスや1つの鍵の漏洩がプール内のすべてのプロキシに影響します。IP単位の証明書なら、各アドレスが暗号学的に独立しています。1つに問題が生じても、残りは一切影響を受けません。

これはつまり、すべてのプロキシが単独でセキュアな匿名SSLプロキシとして機能することを意味します。FineProxyからHTTPSプロキシリストを購入すれば、各アドレスが個別に保護されており、数千人の他のユーザーと証明書インフラを共有することはありません。

TLSターミネーションプロキシサーバーの役割

この用語は技術ドキュメントに登場します。簡単に言えば、プロキシがお客様の暗号化された接続を受け入れ、リクエストを復号して宛先を確認し、宛先への新しい暗号化接続を確立する仕組みです。

2017年にジョージア工科大学とミシガン大学の研究者が行った調査によると、全HTTPSトラフィックの4〜10.9%が何らかのインターセプトプロキシを経由しており、そのほぼすべてがセキュリティを弱体化させていました――暗号化のダウングレード、古いTLSバージョン、証明書チェックの欠落などです。プロキシのSSL実装が不適切だと、プロキシを使わない場合よりも接続の安全性が低下する可能性があります。SSL実装の品質は、SSLを導入していること自体と同じくらい重要です。

実用的なユースケース

公共ネットワーク――カフェ、ホテル、コワーキングスペースで作業していませんか？ HTTPプロキシは、プロキシの認証情報やブラウジングデータをローカルネットワーク上に平文で送信します。HTTPSプロキシはそれを暗号化します。公共Wi-Fiでは、これがプライバシーの確保と情報漏洩の分かれ目になります。

SSL プロキシアドレス購入時に確認すべきポイント