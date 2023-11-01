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HTTPSプロキシ

IP単位のSSL証明書、クライアント〜プロキシ間のTLS 1.3暗号化、HTTPSおよびSOCKS5対応――認証情報とヘッダーは最初のパケットから保護されます。

プランを設定 →48時間のプロキシ
無制限GB単位の料金なし
AMD EPYC最新世代のサーバーハードウェア
最大80 Gbpsサーバーあたりのアップリンク
REST + MCPAPIでプロビジョニング・管理

匿名SSLプロキシ を作成

実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。

IP数
UDP対応
オフ

基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。

複数の国を1つのパッケージにまとめる、許可リストIPや接続数を追加する場合ダッシュボードで構成する

プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。

FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： データセンターパッケージ.

こちらがおすすめデータセンターパッケージブロック単位で販売、共有専用個人利用、単一IPからISPISP登録済みの静的アドレスローテーティングAPIクレジットで課金
最適な用途大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
アドレスあたりの利用人数最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。最大5共有プール
プラットフォームの信頼性標準データセンターASN高 — 専有高 — ISP登録済みプールにより異なります
最低価格$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低注文数100 IP1 IP100 IP250万クレジット
アドレスの継続利用期間契約期間中は固定契約期間中は固定契約期間中は固定リクエストごとに変更
帯域幅無制限無制限無制限クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
UDP / 音声通話オプションのアドオンオプションのアドオンオプションのアドオン利用不可
プロトコルHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP、SOCKS5
認証IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。APIキー
プランを見る専用プランを見るISPプランを見るプランを見る
こちらがおすすめ

データセンターパッケージ

ブロック単位で販売、共有

最適な用途

大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。

アドレスあたりの利用人数

最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。

プラットフォームの信頼性

標準データセンターASN

最低価格

$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

プランを見る

専用

個人利用、単一IPから

最適な用途

長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。

アドレスあたりの利用人数

1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。

プラットフォームの信頼性

高 — 専有

最低価格

$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。

最低注文数

1 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

専用プランを見る

ISP

ISP登録済みの静的アドレス

最適な用途

ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。

アドレスあたりの利用人数

最大5

プラットフォームの信頼性

高 — ISP登録済み

最低価格

$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

ISPプランを見る

ローテーティング

APIクレジットで課金

最適な用途

アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。

アドレスあたりの利用人数

共有プール

プラットフォームの信頼性

プールにより異なります

最低価格

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低注文数

250万クレジット

アドレスの継続利用期間

リクエストごとに変更

帯域幅

クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。

UDP / 音声通話

利用不可

プロトコル

HTTP、SOCKS5

認証

APIキー

プランを見る

48時間のプロキシ

用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。

48時間のプロキシ

人気のプロキシ地域

FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。

すべてのロケーションを表示

接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。

FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。

あとは伝えるだけ

  • IPごとのSSL証明書付きヨーロッパのHTTPSデータセンターIPを1,000個購入
  • 安全なHTTPSプロキシリストをJSONでエクスポートする
  • HTTPSプロキシサービスの許可リストに203.0.113.7を追加
  • 暗号化プロキシプランのステータスと請求詳細を表示する
  • 次回の無料交換が可能になったらHTTPSプロキシリストを更新
詳細を見る APIキーを作成
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。

エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても

予算を活用

残高を操作する6つのツールには、すべてwallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。

見積額を超える支払い

すべての購入リクエストには、見積もりのexpected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。

いつでも気軽に解約

取り消し不能な2つのツールは、confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。

二重請求

決済処理ではidempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。

MCP：49ツール · 9権限スコープJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · ステートレスREST API：49の操作 · OpenAPI 3.1

手動設定

お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。

すべての連携

システム

ブラウザ

アプリ

速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。

標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。

テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。

500 Mbps

標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり

99.97%

（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）

96

1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数

0

帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限

専用AMD EPYC

自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。

自社保有サブネット

IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。

80 Gbpsアップリンク

サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。

Tier III / IV

各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。

テスト備考

実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。

このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。

検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。

2011プロキシ提供開始：

高負荷時の速度

このサイトがとても気に入っています。必要なプロキシがいつでもあります。ほかのサイトは使いもしません。すべて安定して動作し、不具合もありません。価格は少し高いですが、それだけの価値があります。

Margarita KomarovaFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

FineProxyのサービスをしばらく利用していますが、その品質に非常に満足しています。接続はとても安定しており、IPアドレスは何の問題もなく機能し、速度も常に高速です。必要なときにはカスタマーサポートも非常に素早く対応してくれます。信頼できるプロキシを探している方には強くおすすめします。

KrzyszofNorton Safe Web, 今年英語から翻訳ソース

通信量による従量課金なし

特に住宅用プロキシの無制限利用という点で、これより良いサービスは見つかりません。使い始めたら品質が落ちるだろうと思っていましたが、なんと利用している間ずっと99%を上回っていました。まさに最高です。幸運を祈りますし、このまま変わらないでほしいです。

ZainDieg, 昨年英語から翻訳ソース

ほかのプロバイダーがGB単位、さらにはリクエスト単位で課金する一方、この会社はインターネットを自由で安全なものに保つという使命を貫いています。データセンターのプランは安価で、帯域幅も無制限です。

Nemanja DuricSaasHub, 今年英語から翻訳ソース

APIとエージェントによるアクセス

価格は妥当で、プロキシも問題なく動作します。APIの設定も簡単です。この価格なら文句なくおすすめできます！

Felix KernerTrustpilot, 今年英語から翻訳ソース

FineProxyのプロキシが大好きです。本当に高速で検出されません。キーワードツールなどの自動化ツールやスクレイピングツールで使いましたが、まさに状況を一変させる存在です。カスタマーサポートは一流で、助けが必要なときはいつでも24/7で問題を解決してくれます。プロキシの品質は本当に素晴らしいです。

asdjkakarNorton Safe Web, 昨年英語から翻訳ソース

レビューは全文を掲載しています。お客様から回答可能なご意見が寄せられた場合は、元のプラットフォームでの当社の返信も併記しています。

すべてのカスタマーレビュー
なぜクライアント〜プロキシ間が弱点になるのか？暗号化されない最初のホップ

ほとんどのプロバイダーは暗号化していないからです。彼らが販売しているのはHTTPSサイトに接続できる「HTTPプロキシ」ですが、お客様からプロキシまでの接続はプレーンテキストのままです。プロキシの認証情報、リクエストするURL、ヘッダー情報——これらすべてが、ネットワークを監視している誰にでも丸見えになります。FineProxyのIP単位のSSL証明書はこの区間を暗号化し、このギャップを解消します。

HTTPプロキシとHTTPSプロキシの本当の違いとは？最初のホップを暗号化

暗号化がどこから始まるか。HTTPプロキシはトラフィックを暗号化せずにプロキシサーバーへ転送し、そこからHTTPSでターゲットサイトに接続します。一方、HTTPSプロキシはまさに最初のホップ――お客様のデバイスからプロキシまで――を暗号化します。Webトラフィックの99.5%がHTTPSである現在、プロキシ〜サイト間はほぼ常に暗号化されています。問題は、クライアント〜プロキシ間も暗号化されているかどうかです。

HTTPプロキシを使用していると、ISPに閲覧内容を見られますか？はい

はい — HTTPプロキシを使用している場合、ISPにはプロキシのアドレス、プロキシの認証情報（ベーシック認証の場合）、およびリクエスト先のサイトが見えます。一方、SSL対応のHTTPSプロキシを使用すれば、ISPからはプロキシIPへの暗号化された接続しか見えません。アクセス先のサイト、認証情報、データなど、すべての内容が秘匿されます。

SOCKS5は暗号化されていますか？本質的には違う

SOCKS5自体は暗号化を追加するものではありません。あらゆる種類のトラフィックに対応するトンネリングプロトコルです。しかし、SSL証明書を持つプロキシを経由してSOCKS5を使用する場合、プロキシへの接続は暗号化されたままです。FineProxyはすべてのIPでHTTPSとSOCKS5の両方をサポートしているため、接続のセキュリティを維持しながら、お客様のアプリケーションに適したプロトコルをお選びいただけます。

「SSL付きセキュアHTTPプロキシ」とは実際どういう意味ですか？最初のホップでTLS

これは、プロキシが通常のHTTPではなくHTTPS（SSL/TLS対応のポート443）で接続を受け付けることを意味します。お客様のデバイスとプロキシ間のデータは暗号化され、その後プロキシがターゲットサイトへ別途暗号化された接続を確立します。「セキュア」とは、まさにこの最初の区間を指しており、ほとんどのHTTPプロキシにはこの保護が欠けています。

SSL暗号化はプロキシの速度に影響しますか？無視できるオーバーヘッド

SSL/TLSハンドシェイクにより、初回接続時に数ミリ秒の遅延が加わります。プロキシサーバーまでの距離にもよりますが、通常10〜30 ms程度です。ただし、初回接続以降は最新のTLS 1.3暗号化が現行のハードウェア上でほぼゼロに近いオーバーヘッドで動作します。実際のところ、スクレイピング、アカウント管理、API呼び出しにおいて、その差を体感することはほとんどありません。暗号化レイヤーよりも、ネットワーク経路自体のレイテンシの方がはるかに大きな影響を及ぼします。FineProxyでは、IP単位の証明書に最適化されたTLS設定を使用しているため、フル暗号化を維持しながら、体感できるほどの速度低下は発生しません。

ガイド

大半の「HTTPSプロキシ」が抱える問題 — 暗号化の本当の意味とは

1 分で読めますFineProxyネットワークチーム

Googleへのトラフィックの99.5%はすでに暗号化されています（Google Transparency Report）。アクセスするほぼすべてのウェブサイトがHTTPSで稼働しています。しかし、プロキシプロバイダーが説明しないことがあります。「HTTP/HTTPS」として販売されているプロキシの大半は、通信経路の半分しか暗号化していないのです。

暗号化のギャップが生じる箇所

プロキシプロバイダーが「HTTPSに対応」と言う場合、通常はそのプロキシがHTTPSサイトに接続できるという意味です。ウェブサイトからプロキシへの接続は暗号化されています。しかし、プロキシからお客様への接続はHTTP平文のまま。ネットワーク上の誰でも読み取り可能です。

最初の区間で何が流れるか考えてみてください。プロキシのログインIDとパスワード、リクエストするすべてのサイトのアドレス、すべてのHTTPヘッダーです。通常のHTTPプロキシでは、これらの情報がISP、ネットワーク管理者、同じWi-Fiを使っている人、そしてお客様とプロキシサーバーの間にあるあらゆるデバイスから完全に見える状態です。

これは理論上の話ではありません。2023年、広く使われているPythonのrequestsライブラリの脆弱性（CVE-2023-32681）が、まさに何が起こるかを示しました。プロキシ認証情報を含むProxy-Authorizationヘッダーが、リダイレクト時に宛先サーバーへ漏洩したのです。根本原因は、プロキシ接続を通じて認証情報がプレーンテキストで送信されていたことでした。この脆弱性は、パッチが適用されるまでバージョン2.3.0から2.30.xのすべてに影響しました。

認証情報窃取の実態

Fortinetの2025年版グローバル脅威レポートによると、ダークネットフォーラム上の窃取された認証情報はわずか1年間で42%急増し、メール、パスワード、セッショントークン、認証バイパスを含む1,000億件以上のユニークレコードに達しました。リアルタイムで認証情報を収集するインフォスティーラーマルウェアの活動は500%増加しています。

暗号化されていないプロキシ接続は、認証情報が傍受されるもう一つのポイントです。プロキシのパスワード、セッションヘッダー、アクセス先のサイト——接続が暗号化されていなければ、最初のホップでこれらすべてが丸裸の状態になります。

FineProxyはこう解決します

当社ネットワーク内のすべてのIPアドレスには、個別のSSL証明書が付与されています。FineProxy HTTPSプロキシサーバーに接続すると、最初の接続――お客様のデバイスからプロキシまで――がSSL/TLSで暗号化されます。認証情報、リクエスト、ヘッダーが最初から保護されます。

その違いは以下のとおりです：

一般的なHTTPプロキシ： お客様のデバイス → プロキシ（平文、すべて可視）→ ウェブサイト（HTTPS、暗号化済み） FineProxy HTTPSプロキシ： お客様のデバイス → プロキシ（HTTPS、IP単位のSSL証明書で暗号化） → Webサイト（HTTPS、暗号化）

チェーン全体が暗号化されています。露出するセグメントはありません。誰かがトラフィックを読み取る隙間は一切ありません。

当社では、プール全体で共有する証明書ではなく、各IPに専用のSSL証明書を発行しています。各プロキシは、独自の暗号化IDを持つ独立したSSL（セキュア暗号化）プロキシサーバーとして動作します。

IP単位の証明書が重要な理由

共有証明書の場合、1つの設定ミスや1つの鍵の漏洩がプール内のすべてのプロキシに影響します。IP単位の証明書なら、各アドレスが暗号学的に独立しています。1つに問題が生じても、残りは一切影響を受けません。

これはつまり、すべてのプロキシが単独でセキュアな匿名SSLプロキシとして機能することを意味します。FineProxyからHTTPSプロキシリストを購入すれば、各アドレスが個別に保護されており、数千人の他のユーザーと証明書インフラを共有することはありません。

TLSターミネーションプロキシサーバーの役割

この用語は技術ドキュメントに登場します。簡単に言えば、プロキシがお客様の暗号化された接続を受け入れ、リクエストを復号して宛先を確認し、宛先への新しい暗号化接続を確立する仕組みです。

2017年にジョージア工科大学とミシガン大学の研究者が行った調査によると、全HTTPSトラフィックの4〜10.9%が何らかのインターセプトプロキシを経由しており、そのほぼすべてがセキュリティを弱体化させていました――暗号化のダウングレード、古いTLSバージョン、証明書チェックの欠落などです。プロキシのSSL実装が不適切だと、プロキシを使わない場合よりも接続の安全性が低下する可能性があります。SSL実装の品質は、SSLを導入していること自体と同じくらい重要です。

実用的なユースケース

大規模スクレイピング——主要サイトはすべてHTTPSを必要とします。プロキシの認証情報が関わる以上、スクレイパーからプロキシへの接続も暗号化されるべきです。データセンタープロキシのIP単位SSL対応なら、この課題をスマートに解決できます。

アカウント管理——ログイン認証情報やセッショントークンは狙われやすい高価値なターゲットです。プロキシ区間が暗号化されていなければ、それらがネットワーク上を平文で流れることになります。ISPプロキシの個別SSL証明書により、各アカウントの接続が最初のパケットから暗号化されます。

API連携——Google、Meta、OpenAI、StripeなどHTTPSプロトコルを使う主要APIは、暗号化されていない接続を拒否します。独自のSSL証明書を持つ専用プロキシなら、APIキーが露出した状態で送信されることはありません。

公共ネットワーク――カフェ、ホテル、コワーキングスペースで作業していませんか？ HTTPプロキシは、プロキシの認証情報やブラウジングデータをローカルネットワーク上に平文で送信します。HTTPSプロキシはそれを暗号化します。公共Wi-Fiでは、これがプライバシーの確保と情報漏洩の分かれ目になります。

SSL プロキシアドレス購入時に確認すべきポイント

確認すべきポイントは3つあります。各IPに独自の証明書があるか（共有ではなく）、プロキシサービスがHTTPSに加えてSOCKS5もサポートしているか、そしてIPがプロバイダー自社ネットワークのものかどうかです。FineProxyはこの3つすべてを提供しています — アドレスごとの個別SSL、デュアルプロトコル対応、そして当社が所有・管理する自社IP。これこそが最もセキュアなプロキシ構成です。