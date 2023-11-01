すべてのボットはいずれ同じ壁にぶつかります。ターゲットサイトが1つのIPからの繰り返しリクエストを検出し、ブロックするのです。解決策は常にプロキシですが、どのタイプを選ぶかはボットの用途と接続先によって異なります。
スクレイピング・パーシングボット
クローラー、価格モニター、SERPトラッカー、データ抽出ツールなど、ウェブサイトから大量に情報を取得するあらゆるボットが該当します。これらのボットは1時間に数千件のリクエストを送信し、最大の敵はレート制限です。
データセンタープロキシがデフォルトの選択肢です。高速でIP単価が安く、数百～数千単位で購入して負荷を分散できます。ほとんどのスクレイピング対象はIPが住宅用かどうかを気にしません。重要なのはアドレスごとのリクエスト頻度です。大きなプールにリクエストを分散し、各IPのレートを低く抑えてください。
Google、Amazon、ソーシャルメディアなど高度なアンチボット対策を持つターゲットには、ISPプロキシが役立ちます。家庭ユーザーのように見えつつ、トラフィック制限がありません。
ソーシャルメディアボット
アカウント管理ツール、投稿スケジューラー、エンゲージメント自動化。Facebook、Instagram、Twitter、TikTok — いずれも共有IPやブラウザフィンガープリントを通じてアカウントを紐づけます。
ここでのルールは厳格です。1アカウントにつき1つの静的IP。IPアドレスは毎回のセッションで同一である必要があり、住宅用IPのように見えることが求められます。ISPプロキシはこの両方の要件を満たします。フィンガープリントの分離にはアンチディテクトブラウザと組み合わせてください。
データセンタープロキシは、主要プラットフォームでのアカウント操作にはリスクが高すぎます。投稿やコメントの際にフラグ付けされるためです。公開データの閲覧や収集には問題ありませんが、アカウントに紐づくアクションには向いていません。
スニーカー・購入ボット
AIOボット、Nike SNKRSボット、Supremeボット — いずれも限定リリース時のチェックアウトを自動化します。1ボットタスクにつき1プロキシ、例外はありません。ステルス性と同様にスピードも重要です。
Nike、Adidasなどキュー方式のサイトにはISPプロキシが最適です。スピード勝負のShopifyドロップにはデータセンタープロキシを使いましょう。プロキシの国をリリース地域に合わせてください。小売サイトは請求先住所との整合性をチェックしています。
API・トレーディングボット
暗号資産トレーディングボット、AI APIラッパー、モニタリングスクリプトなどが該当します。これらはウェブサイトではなくAPIに接続するため、ルールが異なります。APIはキーで認証を行い、サーバー側はIPが住宅用かどうかを気にしません。
データセンタープロキシは完璧に機能します。複数のAPIキーをそれぞれ独自の専用プロキシ経由でルーティングすることで、レート制限を比例的に拡大できます。HTTPSが必要なAPIについては、FineProxyがIPごとに個別のSSL証明書付きプロキシを提供しています。
チケット・リテールボット
スニーカーボットと同様に、在庫がなくなる前に購入を自動化します。Ticketmaster、イベントサイト、限定商品のドロップなどが対象です。アンチボット対策はサイトによって異なりますが、原則は同じです — 1セッションにつき1つのIP、クリーンなアドレス、一致するジオロケーション。
ボット用プロキシサーバーは、ボットのタスクに合ったものを選ぶべきであり、万能型のソリューションではありません。タイプを間違えると、BAN されるのが早くなるか、必要以上にコストがかかります。