新着 |APIを1回呼び出すだけで、整形済みデータを取得。スクレイパーは不要です。無料トークン10,000個を獲得 →

ボット用プロキシ

タスクに合わせてスケールできるIPv4パッケージ。HTTP/HTTPS/SOCKS5対応、決済後の自動配信、トラフィック無制限、API アクセス付き。

プランを設定 →48時間のプロキシ
無制限GB単位の料金なし
AMD EPYC最新世代のサーバーハードウェア
最大80 Gbpsサーバーあたりのアップリンク
REST + MCPAPIでプロビジョニング・管理

プロキシプラン を作成

実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。

IP数
UDP対応
オフ

基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。

複数の国を1つのパッケージにまとめる、許可リストIPや接続数を追加する場合ダッシュボードで構成する

プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。

FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： データセンターパッケージ.

こちらがおすすめデータセンターパッケージブロック単位で販売、共有専用個人利用、単一IPからISPISP登録済みの静的アドレスローテーティングAPIクレジットで課金
最適な用途大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
アドレスあたりの利用人数最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。最大5共有プール
プラットフォームの信頼性標準データセンターASN高 — 専有高 — ISP登録済みプールにより異なります
最低価格$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低注文数100 IP1 IP100 IP250万クレジット
アドレスの継続利用期間契約期間中は固定契約期間中は固定契約期間中は固定リクエストごとに変更
帯域幅無制限無制限無制限クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
UDP / 音声通話オプションのアドオンオプションのアドオンオプションのアドオン利用不可
プロトコルHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP、SOCKS5
認証IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。APIキー
プランを見る専用プランを見るISPプランを見るプランを見る
こちらがおすすめ

データセンターパッケージ

ブロック単位で販売、共有

最適な用途

大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。

アドレスあたりの利用人数

最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。

プラットフォームの信頼性

標準データセンターASN

最低価格

$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

プランを見る

専用

個人利用、単一IPから

最適な用途

長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。

アドレスあたりの利用人数

1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。

プラットフォームの信頼性

高 — 専有

最低価格

$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。

最低注文数

1 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

専用プランを見る

ISP

ISP登録済みの静的アドレス

最適な用途

ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。

アドレスあたりの利用人数

最大5

プラットフォームの信頼性

高 — ISP登録済み

最低価格

$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

ISPプランを見る

ローテーティング

APIクレジットで課金

最適な用途

アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。

アドレスあたりの利用人数

共有プール

プラットフォームの信頼性

プールにより異なります

最低価格

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低注文数

250万クレジット

アドレスの継続利用期間

リクエストごとに変更

帯域幅

クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。

UDP / 音声通話

利用不可

プロトコル

HTTP、SOCKS5

認証

APIキー

プランを見る

48時間のプロキシ

用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。

48時間のプロキシ

人気のプロキシ地域

FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。

すべてのロケーションを表示

接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。

FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。

あとは伝えるだけ

  • 自動化ボット向けにデータセンターIPを300個購入
  • プロキシサービスで203.0.113.7を許可リストに追加
  • プロキシリストをJSONでエクスポート
  • 今日エラー率が最も高かったサービスを表示
  • 今週期限を迎えるすべてのプロキシサービスを、合計$500以内で更新
詳細を見る APIキーを作成
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。

エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても

予算を活用

残高を操作する6つのツールには、すべてwallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。

見積額を超える支払い

すべての購入リクエストには、見積もりのexpected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。

いつでも気軽に解約

取り消し不能な2つのツールは、confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。

二重請求

決済処理ではidempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。

MCP：49ツール · 9権限スコープJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · ステートレスREST API：49の操作 · OpenAPI 3.1

手動設定

お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。

すべての連携

システム

ブラウザ

アプリ

速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。

標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。

テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。

500 Mbps

標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり

99.97%

（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）

96

1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数

0

帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限

専用AMD EPYC

自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。

自社保有サブネット

IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。

80 Gbpsアップリンク

サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。

Tier III / IV

各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。

テスト備考

実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。

このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。

検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。

2011プロキシ提供開始：

高負荷時の速度

素晴らしいプロキシサービスです。長い間利用していますが、一度も期待を裏切られたことはありません。すべて時計のように正確に動き、何もクラッシュしません。大変満足しており、友人全員にこのサービスを勧めています。

NyashaFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

FineProxyを利用して、とても良い体験ができています。プロキシの速度と安定性は抜群で、用途に応じた多種多様な選択肢も用意されています。設定は簡単で、カスタマーサポートはいつでも利用でき、効率的に対応してくれます。信頼できるプロキシソリューションを必要とする方には、FineProxyを強くおすすめします！

Tan NguyenProxyRate, 昨年英語から翻訳ソース

アカウント運用

FineProxy.orgを二年以上利用していますが、率直に言って、これまで取引した中で最も安定したプロバイダーです。私は十数個のソーシャルメディアアカウントを管理しており、それぞれに専用IPが必要です。「ブラックリスト入り」したアドレスが原因でブロックされたことは一度もありません。サーバー稼働率は約99.9%で、自動化されたマーケティングキャンペーン中にはこれが極めて重要です。速度も申し分なく、ピーク時間帯にも煩わしい速度低下はなく、データが滑らかに流れます。管理パネルは直感的で、プロキシリストはリアルタイムで更新されます。FineProxyは安心の代名詞です。

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, 今年英語から翻訳ソース

このプロキシサイトは、これまで試した中で一番です。どこでもブロックされず、完全にプライベートです。とても気に入っています。

Andres DomfTrustpilot, 2年以上前英語から翻訳ソース

通信量による従量課金なし

ほかのプロバイダーがGB単位、さらにはリクエスト単位で課金する一方、この会社はインターネットを自由で安全なものに保つという使命を貫いています。データセンターのプランは安価で、帯域幅も無制限です。

Nemanja DuricSaasHub, 今年英語から翻訳ソース

素晴らしい仕事、素晴らしい仕事――最高のプロキシ。チームの皆さん、素晴らしい仕事です！このサービスを知ったばかりですが、心から感動しています。この価格で提供される価値は信じられないほどです。しかも今では住宅用プロキシを無制限に利用できるのですか？次元が違います。皆さんに心から敬意を表します。必ずまた利用します！

hamzaerkoDieg, 今年英語から翻訳ソース

レビューは全文を掲載しています。お客様から回答可能なご意見が寄せられた場合は、元のプラットフォームでの当社の返信も併記しています。

すべてのカスタマーレビュー
すべてのボットにプロキシは必要ですか？はい

同じターゲットに繰り返しリクエストを送るボットであれば、はい、必要です。プロキシがなければ、ターゲット側はすべてのトラフィックが1つのアドレスから来ていることを検知し、ブロックします。控えめな速度（1分あたり数リクエスト程度）で動作するボットでも、多くのサイトはアドレスごとの累積アクティビティを数時間～数日単位で追跡しているため、複数IPを使うメリットがあります。

ボット1台あたり何個のプロキシが必要ですか？タスク次第

スクレイピング用：ターゲットの厳格さと速度によって異なります。中規模スクレイピングなら100〜500 IP、大規模収集なら数千IP。アカウントボット用：1アカウントにつき1 IP、共有不可。購入ボット用：1タスクにつき1 IP。APIボット用：1 APIキーにつき1 IP。

1種類のプロキシですべてに対応できますか？タスクに合わせる

技術的には可能ですが、コストが高くなるか、パフォーマンスが落ちるかのどちらかです。ISPプロキシはあらゆる用途に使えますがコストが高く、大量スクレイピングに使うと費用がかさみます。データセンタープロキシは大量購入すれば安価ですが、アカウント運用ではフラグ付けされやすくなります。タスクに合ったタイプを選びましょう。

ボットに必要なプロトコルは？主にHTTP/HTTPS

ほとんどのボットはHTTP/HTTPSを使用します。一部のボットはSOCKS5が必要です。特にHTTP以外のトラフィック（VoIPボット、ゲームボット、UDPベースのプロトコル）を扱う場合です。FineProxyはHTTP、HTTPS、SOCKS5、およびUDP対応のSOCKS5をサポートしています。

ガイド

ボットに最適なプロキシの選び方

1 分で読めますFineProxyネットワークチーム

すべてのボットはいずれ同じ壁にぶつかります。ターゲットサイトが1つのIPからの繰り返しリクエストを検出し、ブロックするのです。解決策は常にプロキシですが、どのタイプを選ぶかはボットの用途と接続先によって異なります。

スクレイピング・パーシングボット

クローラー、価格モニター、SERPトラッカー、データ抽出ツールなど、ウェブサイトから大量に情報を取得するあらゆるボットが該当します。これらのボットは1時間に数千件のリクエストを送信し、最大の敵はレート制限です。

データセンタープロキシがデフォルトの選択肢です。高速でIP単価が安く、数百～数千単位で購入して負荷を分散できます。ほとんどのスクレイピング対象はIPが住宅用かどうかを気にしません。重要なのはアドレスごとのリクエスト頻度です。大きなプールにリクエストを分散し、各IPのレートを低く抑えてください。

Google、Amazon、ソーシャルメディアなど高度なアンチボット対策を持つターゲットには、ISPプロキシが役立ちます。家庭ユーザーのように見えつつ、トラフィック制限がありません。

ソーシャルメディアボット

アカウント管理ツール、投稿スケジューラー、エンゲージメント自動化。Facebook、Instagram、Twitter、TikTok — いずれも共有IPやブラウザフィンガープリントを通じてアカウントを紐づけます。

ここでのルールは厳格です。1アカウントにつき1つの静的IP。IPアドレスは毎回のセッションで同一である必要があり、住宅用IPのように見えることが求められます。ISPプロキシはこの両方の要件を満たします。フィンガープリントの分離にはアンチディテクトブラウザと組み合わせてください。

データセンタープロキシは、主要プラットフォームでのアカウント操作にはリスクが高すぎます。投稿やコメントの際にフラグ付けされるためです。公開データの閲覧や収集には問題ありませんが、アカウントに紐づくアクションには向いていません。

スニーカー・購入ボット

AIOボット、Nike SNKRSボット、Supremeボット — いずれも限定リリース時のチェックアウトを自動化します。1ボットタスクにつき1プロキシ、例外はありません。ステルス性と同様にスピードも重要です。

Nike、Adidasなどキュー方式のサイトにはISPプロキシが最適です。スピード勝負のShopifyドロップにはデータセンタープロキシを使いましょう。プロキシの国をリリース地域に合わせてください。小売サイトは請求先住所との整合性をチェックしています。

API・トレーディングボット

暗号資産トレーディングボット、AI APIラッパー、モニタリングスクリプトなどが該当します。これらはウェブサイトではなくAPIに接続するため、ルールが異なります。APIはキーで認証を行い、サーバー側はIPが住宅用かどうかを気にしません。

データセンタープロキシは完璧に機能します。複数のAPIキーをそれぞれ独自の専用プロキシ経由でルーティングすることで、レート制限を比例的に拡大できます。HTTPSが必要なAPIについては、FineProxyがIPごとに個別のSSL証明書付きプロキシを提供しています。

チケット・リテールボット

スニーカーボットと同様に、在庫がなくなる前に購入を自動化します。Ticketmaster、イベントサイト、限定商品のドロップなどが対象です。アンチボット対策はサイトによって異なりますが、原則は同じです — 1セッションにつき1つのIP、クリーンなアドレス、一致するジオロケーション。

ボット用プロキシサーバーは、ボットのタスクに合ったものを選ぶべきであり、万能型のソリューションではありません。タイプを間違えると、BAN されるのが早くなるか、必要以上にコストがかかります。