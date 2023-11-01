FineProxyのすべてのプロキシは、デフォルトでエリートレベルの匿名性を備えています。リクエストがターゲットに届く前に、X-Forwarded-For、Via、Proxy-Connectionヘッダーを除去します。お客様の実際のIPがトラフィックに現れることはありません。有料プロバイダーから匿名プロキシサーバーアクセスを購入する場合、これはプレミアム機能ではなく基本仕様です。本当に問うべきは「このプロキシは匿名か？」ではなく、何年も前にヘッダーチェックに代わった検出手法をそのプロキシが突破できるかどうかです。

3つの匿名性レベル — 重要なのは1つだけ

プロキシ業界では匿名性を3つのティアに分類しています。透過型プロキシはヘッダーにお客様の実際のIPを転送するため、プライバシー保護には役立ちません。匿名プロキシはIPを隠しますが、Viaヘッダーを追加し、ターゲットに「このリクエストはプロキシ経由です」と伝えます。エリートプロキシ（高匿名プロキシサーバーとも呼ばれます）はすべてを除去します。転送されるIPも、プロキシの痕跡も、HTTPヘッダーに一切残りません。

重要な点があります。購入する価値のある有料プロキシは、何年も前からエリートレベルが標準です。3段階の匿名性分類は2000年代初頭、透過型や「アノニマス」レベルのプロキシが無料リストに溢れていた時代の遺物です。2026年の今、料金を払っているプロキシがエリートレベルでないなら、お金を無駄にしています。

FineProxyのプール全体（共有・専用、HTTP・SOCKS5すべて）は、エリート匿名レベルで運用されています。特別なティアだからではありません。それ以下では使い物にならないからです。

ヘッダーは簡単な部分にすぎない

X-Forwarded-Forの除去は2010年代の検出システムを突破できます。しかし、現代のプラットフォームはさらに多くをチェックしています：

IPレピュテーション — そのアドレスはMaxMind、IPInfo、DB-IPなどのプロキシデータベースに登録されていませんか？主要プラットフォームは少なくとも1つのサービスを利用しています。お客様のIPがデータセンターまたはプロキシとして分類されていれば、最初のリクエストが読み込まれる前にサイト側に把握されます。

ASNタイプ — そのIPはホスティング会社のものですか、それとも一般消費者向けISPのものですか？データセンターASNは、積極的な検出を行うプラットフォームではデフォルトでフラグ付けされます。ISPプロキシが存在する理由はここにあります。住宅用ASN分類を持っているためです。

TLSフィンガープリント — 接続時のSSLハンドシェイクには固有のシグネチャ（JA3/JA4）があります。通常のブラウザが生成するものと一致しなければ、IPの品質に関係なくサイト側でフラグ付けされます。

無料リストの匿名IPアドレスは、これらのチェックをすべて通過できません。直接プロバイダーから提供される適切に管理されたプロキシは、ほとんどのターゲットに対して最初の2つをクリアします。そしてそれが実際のユースケースの大部分をカバーします。

無料プロキシリストが機能しない理由

匿名インターネットプロキシリストの検索は、多くの方がまず試みることの一つです。これらのリストに掲載されているIPは、オープンプロキシ（外部接続を受け入れるよう誤って設定されたサーバー）からスクレイピングされたものです。そうしたIPはすでにあらゆるブロックリストデータベースに登録されています。透過型か、せいぜいアノニマスレベルであり、エリートレベルではありません。サーバーを管理しているのは第三者であり、トラフィックを閲覧される可能性があります。さらに、予告なくオフラインになります。

FineProxyは複数のASNにまたがる100,000以上のIPv4アドレスを保有しています。すべてのアドレスはエリートレベルで、アップタイムが監視され、レピュテーションが低下した場合はローテーションされます。これこそ機能する「リスト」です。IP品質が維持される管理されたプールであり、ランダムなオープンサーバーをスクレイピングして集めたダンプではありません。

プロトコルと暗号化

SOCKS5はHTTPプロキシよりも高い匿名性を提供します。低レベルで動作するため、情報を漏洩するHTTP固有のヘッダーがありません。FineProxyはすべてのプロキシでSOCKS5を追加料金なしでサポートしています。HTTPSターゲットの場合、各IPが独自のSSL証明書を持つため、お客様とプロキシ間のトラフィックは個別に暗号化されます。共有証明書も、検出のトリガーとなる証明書の不一致もありません。