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匿名プロキシ

デフォルトでエリートレベルの匿名性：X-Forwarded-For/Viaヘッダーの除去、SOCKS5対応、複数ASNにまたがる100,000以上のIPv4アドレス、無制限トラフィック。

プランを設定 →48時間のプロキシ
無制限GB単位の料金なし
AMD EPYC最新世代のサーバーハードウェア
最大80 Gbpsサーバーあたりのアップリンク
REST + MCPAPIでプロビジョニング・管理

匿名プロキシプラン を作成

実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。

IP数
UDP対応
オフ

基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。

複数の国を1つのパッケージにまとめる、許可リストIPや接続数を追加する場合ダッシュボードで構成する

プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。

FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： 専用.

データセンターパッケージブロック単位で販売、共有こちらがおすすめ専用個人利用、単一IPからISPISP登録済みの静的アドレスローテーティングAPIクレジットで課金
最適な用途大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
アドレスあたりの利用人数最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。最大5共有プール
プラットフォームの信頼性標準データセンターASN高 — 専有高 — ISP登録済みプールにより異なります
最低価格$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低注文数100 IP1 IP100 IP250万クレジット
アドレスの継続利用期間契約期間中は固定契約期間中は固定契約期間中は固定リクエストごとに変更
帯域幅無制限無制限無制限クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
UDP / 音声通話オプションのアドオンオプションのアドオンオプションのアドオン利用不可
プロトコルHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP、SOCKS5
認証IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。APIキー
プランを見る専用プランを見るISPプランを見るプランを見る
こちらがおすすめ

専用

個人利用、単一IPから

最適な用途

長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。

アドレスあたりの利用人数

1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。

プラットフォームの信頼性

高 — 専有

最低価格

$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。

最低注文数

1 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

専用プランを見る

データセンターパッケージ

ブロック単位で販売、共有

最適な用途

大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。

アドレスあたりの利用人数

最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。

プラットフォームの信頼性

標準データセンターASN

最低価格

$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

プランを見る

ISP

ISP登録済みの静的アドレス

最適な用途

ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。

アドレスあたりの利用人数

最大5

プラットフォームの信頼性

高 — ISP登録済み

最低価格

$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

ISPプランを見る

ローテーティング

APIクレジットで課金

最適な用途

アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。

アドレスあたりの利用人数

共有プール

プラットフォームの信頼性

プールにより異なります

最低価格

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低注文数

250万クレジット

アドレスの継続利用期間

リクエストごとに変更

帯域幅

クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。

UDP / 音声通話

利用不可

プロトコル

HTTP、SOCKS5

認証

APIキー

プランを見る

48時間のプロキシ

用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。

48時間のプロキシ

人気のプロキシ地域

FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。

すべてのロケーションを表示

接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。

FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。

あとは伝えるだけ

  • 米国の匿名専用プロキシを1件購入
  • 匿名プロキシリストをJSONでエクスポート
  • 匿名プロキシサービスの許可リストに203.0.113.7を追加
  • 利用中の高匿名性プロキシサービスの状態を表示
  • 次回の無料交換が可能になったら、匿名データセンターIPを交換する
詳細を見る APIキーを作成
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。

エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても

予算を活用

残高を操作する6つのツールには、すべてwallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。

見積額を超える支払い

すべての購入リクエストには、見積もりのexpected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。

いつでも気軽に解約

取り消し不能な2つのツールは、confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。

二重請求

決済処理ではidempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。

MCP：49ツール · 9権限スコープJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · ステートレスREST API：49の操作 · OpenAPI 3.1

手動設定

お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。

すべての連携

システム

ブラウザ

アプリ

速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。

標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。

テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。

500 Mbps

標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり

99.97%

（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）

96

1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数

0

帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限

専用AMD EPYC

自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。

自社保有サブネット

IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。

80 Gbpsアップリンク

サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。

Tier III / IV

各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。

テスト備考

実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。

このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。

検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。

2011プロキシ提供開始：

アカウント運用

FineProxy.orgを二年以上利用していますが、率直に言って、これまで取引した中で最も安定したプロバイダーです。私は十数個のソーシャルメディアアカウントを管理しており、それぞれに専用IPが必要です。「ブラックリスト入り」したアドレスが原因でブロックされたことは一度もありません。サーバー稼働率は約99.9%で、自動化されたマーケティングキャンペーン中にはこれが極めて重要です。速度も申し分なく、ピーク時間帯にも煩わしい速度低下はなく、データが滑らかに流れます。管理パネルは直感的で、プロキシリストはリアルタイムで更新されます。FineProxyは安心の代名詞です。

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, 今年英語から翻訳ソース

稼働状況：接続が切れることなく3～7日間安定して使える優れたプロキシ 速度：TikTok、Gmail、暗号資産ウォレットへのログインに十分な速さ 対応プロトコル：HTTP、HTTPS、SOCKS4、SOCKS5、さらにはUDPにも対応 世界各地をカバー：米国、ドイツ、フランス、日本など

esta bazaarSaasHub, 昨年英語から翻訳ソース

最低注文数

皆さん、こんにちは。プロキシについて意見を述べたいと思います。5つの国があり、10,000個のIPへ10日間または30日間、非常に低価格でアクセスできます。では私の結論ですが、皆さんに考えてもらいたい、ということだけです。

Аноним FaiersFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

時計のように正確に動く素晴らしいプロキシです。1年間利用しており、常に使っています。毎回1,000個購入しています。

IvanTrustpilot, 2年以上前英語から翻訳ソース

カスタマーエクスペリエンス

プロキシサーバーは、コンピューターとインターネットの間に立つ仲介者のようなものです。プロキシを使うと、インターネットへのリクエストはまずこの仲介者を経由し、そこから訪問したいウェブサイトへ転送されます。これにより、ウェブサイトにはあなたの情報ではなくプロキシの情報が見えます。私は個人的に、こうした理由からhttps://dieg.info/en/review/review-nodemaven/ Proxyを利用しています。安全なブラウジングと異なる地域のコンテンツへのアクセスに役立つ、信頼性が高く使いやすいサービスです。良いプロキシソリューションを探しているなら、https://dieg.info/en/review/review-nodemaven/ Proxyをぜひ試してみることを強くおすすめします！

MartaDieg, 昨年英語から翻訳ソース

レビューは全文を掲載しています。お客様から回答可能なご意見が寄せられた場合は、元のプラットフォームでの当社の返信も併記しています。

すべてのカスタマーレビュー
匿名プロキシとエリートプロキシの違いは？ヘッダーが異なる

匿名プロキシはIPを隠しますが、Viaヘッダーを送信するため、ターゲットサイトはプロキシが介在していることを認識できます。エリートプロキシ（高匿名）はヘッダーからすべてのプロキシ指標を除去します。接続は直接アクセスのように見えます。FineProxyのプロキシはすべてエリートレベルです。「匿名」という分類は、無料プロキシリスト時代の名残にすぎません。

ウェブサイトはエリートプロキシを検出できますか？はい

はい — ヘッダーとは無関係な方法で検出されます。IPレピュテーションデータベース（MaxMind、IPInfo）、ASN分類（データセンター vs 住宅用）、TLSフィンガープリンティング、行動分析は、いずれもヘッダーの匿名性に関係なく機能します。エリートヘッダーは必要条件ですが十分条件ではありません。それと同時に重要なのは、クリーンなIP履歴、適切なASNの多様性、そして期待されるブラウザ動作に接続フィンガープリントを一致させることです。

匿名プロキシ vs VPN — どちらを使うべき？ワークロード次第

VPNはデバイスからのすべてのトラフィックを暗号化し、システム全体で動作します。プロキシはアプリケーション単位または接続単位で動作します。個人的なブラウジングプライバシーにはVPNの方がシンプルです。複数アカウントの運用、スクレイピング、セッションごとに異なるIPが必要なタスクには、プロキシが唯一の選択肢です。VPNではすべてに対して1つのIPしか使えません。FineProxyの個別SSL証明書付きHTTPSプロキシは、各接続ごとにVPNに匹敵する暗号化を提供します。

無料の匿名プロキシリストは安全ですか？いいえ

いいえ。それらのIPは設定ミスのあるサーバーから取得されたものです。運営者はトラフィックを傍受し、コンテンツを挿入し、認証情報を記録できます。そのIPはあらゆるブロックリストに掲載されています。「匿名」とラベル付けされていても、エリートレベルであることはほとんどありません。実際のアカウントやデータに関わる用途であれば、自社インフラを保有するプロバイダーの有料プロキシが最低限必要です。

SOCKS5とHTTP — より匿名性が高いのは？SOCKS5

設計上、SOCKS5が最適です。HTTPプロキシはエリートレベルであっても、プロトコル固有のヘッダーを通じて情報が漏洩する可能性があります。SOCKS5はアプリケーション層より下で動作し、トラフィックを解釈せずにそのまま通過させるため、操作や漏洩の余地がありません。最大限の匿名性を求めるなら、SOCKS5をご利用ください。 FineProxyのすべてのプロキシは、同一料金で両方のプロトコルに対応しています。

ウェブサイトで「anonymous proxy detected」と表示されます。どうすればよいですか？検出シグナルを確認

これは、サイト側がお客様の接続をプロキシと判定したことを意味します。通常、ヘッダーではなくIPレピュテーションデータベースやASN分類によるものです。プールから別のIPに切り替えてください。ブロックが続く場合は、そのターゲットに対してデータセンタープロキシではなくISPプロキシをお試しください。ISPプロキシは住宅用ASN分類を持っています。また、ブラウザフィンガープリントとTLSシグネチャが、実際のブラウザとしてサイトが期待するものと一致しているかもご確認ください。このエラーはプロキシが故障しているという意味ではなく、その特定のIPタイプがその特定のサイトでフラグ付けされているという意味です。

ガイド

プロキシ購入時に「匿名」が本当に意味すること

1 分で読めますFineProxyネットワークチーム

FineProxyのすべてのプロキシは、デフォルトでエリートレベルの匿名性を備えています。リクエストがターゲットに届く前に、X-Forwarded-For、Via、Proxy-Connectionヘッダーを除去します。お客様の実際のIPがトラフィックに現れることはありません。有料プロバイダーから匿名プロキシサーバーアクセスを購入する場合、これはプレミアム機能ではなく基本仕様です。本当に問うべきは「このプロキシは匿名か？」ではなく、何年も前にヘッダーチェックに代わった検出手法をそのプロキシが突破できるかどうかです。

3つの匿名性レベル — 重要なのは1つだけ

プロキシ業界では匿名性を3つのティアに分類しています。透過型プロキシはヘッダーにお客様の実際のIPを転送するため、プライバシー保護には役立ちません。匿名プロキシはIPを隠しますが、Viaヘッダーを追加し、ターゲットに「このリクエストはプロキシ経由です」と伝えます。エリートプロキシ（高匿名プロキシサーバーとも呼ばれます）はすべてを除去します。転送されるIPも、プロキシの痕跡も、HTTPヘッダーに一切残りません。

重要な点があります。購入する価値のある有料プロキシは、何年も前からエリートレベルが標準です。3段階の匿名性分類は2000年代初頭、透過型や「アノニマス」レベルのプロキシが無料リストに溢れていた時代の遺物です。2026年の今、料金を払っているプロキシがエリートレベルでないなら、お金を無駄にしています。

FineProxyのプール全体（共有・専用、HTTP・SOCKS5すべて）は、エリート匿名レベルで運用されています。特別なティアだからではありません。それ以下では使い物にならないからです。

ヘッダーは簡単な部分にすぎない

X-Forwarded-Forの除去は2010年代の検出システムを突破できます。しかし、現代のプラットフォームはさらに多くをチェックしています：

IPレピュテーション — そのアドレスはMaxMind、IPInfo、DB-IPなどのプロキシデータベースに登録されていませんか？主要プラットフォームは少なくとも1つのサービスを利用しています。お客様のIPがデータセンターまたはプロキシとして分類されていれば、最初のリクエストが読み込まれる前にサイト側に把握されます。

ASNタイプ — そのIPはホスティング会社のものですか、それとも一般消費者向けISPのものですか？データセンターASNは、積極的な検出を行うプラットフォームではデフォルトでフラグ付けされます。ISPプロキシが存在する理由はここにあります。住宅用ASN分類を持っているためです。

TLSフィンガープリント — 接続時のSSLハンドシェイクには固有のシグネチャ（JA3/JA4）があります。通常のブラウザが生成するものと一致しなければ、IPの品質に関係なくサイト側でフラグ付けされます。

無料リストの匿名IPアドレスは、これらのチェックをすべて通過できません。直接プロバイダーから提供される適切に管理されたプロキシは、ほとんどのターゲットに対して最初の2つをクリアします。そしてそれが実際のユースケースの大部分をカバーします。

無料プロキシリストが機能しない理由

匿名インターネットプロキシリストの検索は、多くの方がまず試みることの一つです。これらのリストに掲載されているIPは、オープンプロキシ（外部接続を受け入れるよう誤って設定されたサーバー）からスクレイピングされたものです。そうしたIPはすでにあらゆるブロックリストデータベースに登録されています。透過型か、せいぜいアノニマスレベルであり、エリートレベルではありません。サーバーを管理しているのは第三者であり、トラフィックを閲覧される可能性があります。さらに、予告なくオフラインになります。

FineProxyは複数のASNにまたがる100,000以上のIPv4アドレスを保有しています。すべてのアドレスはエリートレベルで、アップタイムが監視され、レピュテーションが低下した場合はローテーションされます。これこそ機能する「リスト」です。IP品質が維持される管理されたプールであり、ランダムなオープンサーバーをスクレイピングして集めたダンプではありません。

プロトコルと暗号化

SOCKS5はHTTPプロキシよりも高い匿名性を提供します。低レベルで動作するため、情報を漏洩するHTTP固有のヘッダーがありません。FineProxyはすべてのプロキシでSOCKS5を追加料金なしでサポートしています。HTTPSターゲットの場合、各IPが独自のSSL証明書を持つため、お客様とプロキシ間のトラフィックは個別に暗号化されます。共有証明書も、検出のトリガーとなる証明書の不一致もありません。

匿名性が本当に重要なタスク — マルチアカウント管理、センシティブな市場でのデータ収集、地域制限サービスへのアクセス — では、プロトコルスタックがIP自体と同じくらい重要になります。