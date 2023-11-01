Každý proxy server FineProxy je ve výchozím nastavení plně anonymní na úrovni elite — odstraňuje hlavičky X-Forwarded-For, Via a Proxy-Connection ještě předtím, než váš požadavek dorazí k cílovému serveru. Vaše skutečná IP se v provozu nikdy neobjeví. Když si kupujete přístup k anonymnímu proxy serveru od placeného poskytovatele, tohle je základ, nikoliv prémiová funkce. Otázka, kterou byste si měli klást, není “je tento proxy anonymní?” Ale zda proxy obstojí vůči detekčním metodám, které kontrolu hlaviček nahradily už před lety.
Tři úrovně anonymity — a proč záleží jen na jedné
Proxy průmysl rozlišuje tři úrovně anonymity. Transparentní proxy servery předávají vaši skutečnou IP v hlavičkách — pro ochranu soukromí jsou nepoužitelné. Anonymní proxy servery vaši IP skryjí, ale přidávají hlavičku Via, která cílovému serveru prozradí, že “požadavek přišel přes proxy.” Elite proxy servery (označované také jako proxy server s vysokou anonymitou) odstraní vše — žádná přeposlaná IP, žádné indikátory proxy, žádná stopa v HTTP hlavičkách.
Jde o tohle: jakýkoli placený proxy, který stojí za koupi, funguje na úrovni elite už roky. Třístupňový systém pochází z počátku roku 2000, kdy byly transparentní a “anonymní” proxy servery běžné na bezplatných seznamech. V roce 2026 platí — pokud za proxy platíte a není elite, platíte za nic.
Celý pool FineProxy — sdílené i dedikované, HTTP i SOCKS5 — funguje na úrovni elitní anonymity. Ne proto, že by šlo o speciální tarif. Protože cokoli nižšího je k ničemu.
Hlavičky jsou ta snadná část
Odstranění X-Forwarded-For vás dostane přes detekční systémy z roku 2010. Moderní platformy kontrolují mnohem víc:
Reputace IP — je tato adresa evidována v proxy databázích jako MaxMind, IPInfo nebo DB-IP? Každá velká platforma odebírá minimálně jednu z nich. Pokud se vaše IP objeví v jejich klasifikaci jako datacenter nebo proxy, web to ví ještě dříve, než se načte váš první požadavek.
Typ ASN — patří tato IP hostingové společnosti, nebo běžnému ISP? Datacenter ASN jsou na platformách s agresivní detekcí ve výchozím nastavení označovány jako podezřelé. Proto existují ISP proxy — nesou klasifikaci rezidenčního ASN.
TLS fingerprinting — SSL handshake vašeho připojení má unikátní podpis (JA3/JA4). Pokud neodpovídá tomu, co vytváří běžný prohlížeč, web jej označí jako podezřelý bez ohledu na kvalitu IP.
Anonymní IP adresa z bezplatného seznamu neuspěje v žádné z těchto kontrol. Správně spravované proxy od přímého poskytovatele projdou prvními dvěma u většiny cílů — a to pokrývá většinu reálných případů použití.
Proč bezplatné proxy seznamy nefungují
Hledání seznamů anonymních internetových proxy jednou z prvních věcí, které lidé zkouší. IP adresy na těchto seznamech jsou stahovány z otevřených proxy — špatně nakonfigurovaných serverů, které přijímají vnější připojení. Už jsou v každé blocklist databázi. Jsou v lepším případě na úrovni transparent nebo anonymous, nikoli elite. Server ovládá někdo jiný a může vidět váš provoz. Přestanou fungovat bez varování.
FineProxy vlastní více než 100 000 IPv4 adres napříč několika ASN. Každá adresa má elitní úroveň anonymity, je monitorována z hlediska dostupnosti a vyřazena z rotace při zhoršení reputace. To je ten “seznam”, který funguje — spravovaný pool, kde se kvalita IP udržuje, ne vytěžený výpis náhodných otevřených serverů.
Protokol a šifrování
SOCKS5 poskytuje vyšší anonymitu než HTTP proxy, protože pracuje na nižší úrovni — žádné HTTP hlavičky, které by mohly prozradit informace. FineProxy podporuje SOCKS5 na každém proxy bez příplatku. Pro HTTPS cíle má každá IP vlastní SSL certifikát, což znamená, že provoz mezi vámi a proxy je šifrován nezávisle. Žádné sdílené certifikáty, žádné nesoulady certifikátů, které spouštějí detekci.
Pro úlohy, kde na anonymitě skutečně záleží — správa více účtů, sběr dat na citlivých trzích, přístup k regionálně omezeným službám — záleží na protokolovém stacku stejně jako na samotné IP adrese.