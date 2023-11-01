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Anonymní proxy

Elitní úroveň anonymity ve výchozím nastavení: odstraňuje hlavičky X-Forwarded-For/Via, podpora SOCKS5, 100K+ IPv4 adres napříč více ASN, neomezený provoz.

Nakonfigurujte tarif →Proxy na 48 hodin
NeomezenýBez poplatků za GB
AMD EPYCServerový hardware nejnovější generace
Až 80 GbpsUplink na server
REST + MCPZřizování a správa přes API

Sestavte si anonymní proxy tarif.

Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.

ZeměPočet IP
Podpora UDP
Vypnuto

Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.

Více zemí v jednom balíčku, další IP na whitelistu nebo více připojení?Nastavit v ovládacím panelu

Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.

Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: Vyhrazené.

Datacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílenéDoporučeno zdeVyhrazenéSoukromé, už od jedné IPISPStatické adresy registrované u ISPRotujícíFakturace v API kreditech
Nejlepší proBoty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Uživatelé na adresuAž 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.Až 5Sdílený pool
Důvěryhodnost platformyStandardníDatacentrové ASNVysoká — exkluzivníVysoká — registrované u ISPLiší se podle poolu
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimální objednávka100 IP1 IP100 IP2.5M kreditů
Doba držení adresyStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuMění se s každým požadavkem
Přenos datNeomezenýNeomezenýNeomezenýKredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
UDP / hlasové hovoryVolitelný doplněkVolitelný doplněkVolitelný doplněkNení k dispozici
ProtokolyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentizaceSeznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.API klíč
Zobrazit plányZobrazit vyhrazené plányZobrazit plány ISPZobrazit plány
Doporučeno zde

Vyhrazené

Soukromé, už od jedné IP

Nejlepší pro

Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.

Uživatelé na adresu

1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — exkluzivní

Cena od

$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.

Minimální objednávka

1 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit vyhrazené plány

Datacentrový balíček

Prodáváno v blocích, sdílené

Nejlepší pro

Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.

Uživatelé na adresu

Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.

Důvěryhodnost platformy

StandardníDatacentrové ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány

ISP

Statické adresy registrované u ISP

Nejlepší pro

Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.

Uživatelé na adresu

Až 5

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — registrované u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány ISP

Rotující

Fakturace v API kreditech

Nejlepší pro

Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.

Uživatelé na adresu

Sdílený pool

Důvěryhodnost platformy

Liší se podle poolu

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimální objednávka

2.5M kreditů

Doba držení adresy

Mění se s každým požadavkem

Přenos dat

KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.

UDP / hlasové hovory

Není k dispozici

Protokoly

HTTP, SOCKS5

Autentizace

API klíč

Zobrazit plány

Proxy na 48 hodin

Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.

Proxy na 48 hodin

Nejžádanější lokality proxy

Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.

Zobrazit všechny lokality

Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.

FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.

Pak jen řekněte

  • Kupte jednu vyhrazenou anonymní proxy v USA
  • Exportujte můj seznam anonymních proxy jako JSON
  • Přidejte 203.0.113.7 na seznam povolených IP adres u mé anonymní proxy služby
  • Zobrazte stav mých vysoce anonymních proxy služeb
  • Vyměňte anonymní datacentrovou IP, až bude k dispozici další bezplatná výměna
Zjistit více Vytvořit API klíč
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.

Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli

Utratit vaše peníze

Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.

Zaplatit víc, než je v nabídce

Každý nákup nese expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.

Zrušit bez potvrzení

Dva nevratné nástroje se bez confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.

Naúčtovat vám dvakrát

Platební volání vyžadují idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.

MCP: 49 nástrojů · 9 oprávněníJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstavovýREST API: 49 operací · OpenAPI 3.1

Ruční nastavení

Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.

VŠECHNY INTEGRACE

Systémy

Prohlížeče

Aplikace

Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.

FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.

Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.

500 Mbps

na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru

99.97%

navázaných spojení z 1,973,500 požadavků

96

souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu

0

limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu

Vyhrazené AMD EPYC

Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.

Vlastní podsítě

IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.

Uplink 80 Gbps

Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.

Tier III / IV

Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.

Poznámky k testu

Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.

Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.

Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.

2011poskytujeme proxy od

Správa účtů

S FineProxy.org jsem pracoval více než dva roky a můžu říct, že jsou nejstabilnější dodavatel, s kterým jsem kdy spolupracoval. Využívám více než tucet účtů na sociálních sítích, a každý z nich potřebuje věnovanou IP. Ani jednou jsem nebyl blokován kvůli černému seznamu adres. Služební načasování se udržuje na 99,9%, což je klíčové pro automatizované marketingové kampaně. Rychlost je více než uspokojivá, data proudí plynule, bez nepříjemného zpomalení během špičkových hodin. Správní panel je intuitivní a seznam proxy se aktualizuje v reálném čase. FineProxy je synonymem klidného ducha.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Dostupnost: Vynikající proxy, které zůstávají stabilní 3–7 dní bez výpadků Rychlost: Dostatečně vysoká pro TikTok, Gmail a přihlašování do kryptoměnových peněženek Podporované protokoly: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, a dokonce i UDP Globální pokrytí: USA, Německo, Francie, Japonsko a další

esta bazaarSaasHub, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Minimální objednávky

Vítejte, přátelé, chci vyjádřit svůj názor na proxy 5 z různých zemí s přístupem k 10 000 IP za 10 nebo 30 dnů za velmi nízkou cenu, takže můj závěr je, přátelé, že mohu říct, že budete muset přemýšlet.

Аноним FaiersInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

Vynikající proxy, které fungují jako hodinky. Používám je už rok, využívám je neustále a kupuji jich po 1 000.

IvanTrustpilot, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Zákaznická zkušenost

Proxy server je jako prostředník mezi vaším počítačem a internetem. Když používáte proxy, vaše internetové požadavky nejdříve projdou prostředkem, který je pak přenáší na stránku, kterou chcete navštívit. Takže stránka vidí informace o proxy místo vašeho. Osobně používám proxy https://dieg.info/en/review/review-nodemaven/ pro tyto účely. Je to spolehlivá a uživatelsky přívětivá služba, která mi pomáhá bezpečně prohlížet stránky a získat přístup k obsahu z různých regionů. Pokud hledáte dobré proxy služby, rozhodně doporučuji vyzkoušet proxy.

MartaDieg, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Recenze citujeme v plném znění. Pokud zákazník zmínil něco, na co jsme mohli odpovědět, zobrazujeme spolu s recenzí i naši odpověď z původní platformy.

Všechny recenze zákazníků
Jaký je rozdíl mezi anonymním a elitním proxy?Hlavičky se liší

Anonymní proxy skryje vaši IP adresu, ale odesílá hlavičku Via — cílový server tak ví, že je zapojen proxy. Elitní proxy (vysoká anonymita) odstraní z hlaviček veškeré indikátory proxy. Vaše připojení vypadá jako přímé. Každý proxy od FineProxy je na elitní úrovni. Klasifikace “anonymní” je převážně pozůstatek z éry bezplatných proxy seznamů.

Mohou weby i přesto detekovat elitní proxy?Ano

Ano — prostřednictvím metod, které nesouvisí s hlavičkami. Reputační databáze IP adres (MaxMind, IPInfo), klasifikace ASN (datacenter vs. rezidenční), TLS fingerprinting a behaviorální analýza fungují bez ohledu na anonymitu hlaviček. Elite hlavičky jsou nutné, ale ne dostačující. Na čem záleží vedle nich: čistá historie IP, správná diverzita ASN a shoda otisku vašeho připojení s očekávaným chováním prohlížeče.

Anonymní proxy vs. VPN — kdy použít co?Záleží na zátěži

VPN šifruje veškerý provoz z vašeho zařízení a funguje na úrovni celého systému. Proxy funguje na úrovni aplikace nebo jednotlivého připojení. Pro osobní ochranu soukromí při prohlížení je VPN jednodušší. Pro správu více účtů, scraping nebo jakýkoli úkol vyžadující různé IP adresy pro každou relaci jsou proxy jediná možnost — VPN vám dá jednu IP adresu pro vše. HTTPS proxy od FineProxy s individuálními SSL certifikáty poskytují šifrování srovnatelné s VPN pro každé připojení zvlášť.

Jsou bezplatné seznamy anonymních proxy bezpečné?Ne

Ne. Tyto IP adresy pocházejí ze špatně nakonfigurovaných serverů. Provozovatel může zachytávat váš provoz, vkládat obsah nebo zaznamenávat přihlašovací údaje. IP adresy jsou na každém blacklistu. Málokdy jsou na úrovni elite, přestože jsou označeny jako “anonymní.” Pro cokoli, co zahrnuje skutečné účty nebo data, jsou placené proxy od poskytovatele, který vlastní svou infrastrukturu, absolutním minimem.

SOCKS5 nebo HTTP — co je anonymnější?SOCKS5

SOCKS5 ze své podstaty. HTTP proxy mohou propouštět informace prostřednictvím hlaviček specifických protokol, a to i na elitní úrovni. SOCKS5 funguje pod aplikační vrstvou a přenáší provoz bez jeho interpretace — není co manipulovat ani propouštět. Pro maximální anonymitu používejte SOCKS5. Každý proxy od FineProxy podporuje oba protokoly za stejnou cenu.

Dostávám na webu hlášku "anonymous proxy detected" — co s tím?Kontrolujte signály

To znamená, že web identifikoval vaše připojení jako proxy — obvykle prostřednictvím databází IP reputace nebo ASN klasifikace, nikoli hlaviček. Přepněte na jinou IP z poolu. Pokud blokování přetrvává, zkuste pro daný cíl místo datacenter proxy použít ISP proxy — nesou rezidenční ASN klasifikaci. Zkontrolujte také, zda otisk vašeho prohlížeče a TLS signatura odpovídají tomu, co web očekává od skutečného prohlížeče. Tato chyba zřídkakdy znamená, že je proxy nefunkční — znamená, že konkrétní typ IP je na daném webu označen jako podezřelý.

Průvodce

Co skutečně znamená „anonymní

4 min. čteníSíťový tým FineProxy

Každý proxy server FineProxy je ve výchozím nastavení plně anonymní na úrovni elite — odstraňuje hlavičky X-Forwarded-For, Via a Proxy-Connection ještě předtím, než váš požadavek dorazí k cílovému serveru. Vaše skutečná IP se v provozu nikdy neobjeví. Když si kupujete přístup k anonymnímu proxy serveru od placeného poskytovatele, tohle je základ, nikoliv prémiová funkce. Otázka, kterou byste si měli klást, není “je tento proxy anonymní?” Ale zda proxy obstojí vůči detekčním metodám, které kontrolu hlaviček nahradily už před lety.

Tři úrovně anonymity — a proč záleží jen na jedné

Proxy průmysl rozlišuje tři úrovně anonymity. Transparentní proxy servery předávají vaši skutečnou IP v hlavičkách — pro ochranu soukromí jsou nepoužitelné. Anonymní proxy servery vaši IP skryjí, ale přidávají hlavičku Via, která cílovému serveru prozradí, že “požadavek přišel přes proxy.” Elite proxy servery (označované také jako proxy server s vysokou anonymitou) odstraní vše — žádná přeposlaná IP, žádné indikátory proxy, žádná stopa v HTTP hlavičkách.

Jde o tohle: jakýkoli placený proxy, který stojí za koupi, funguje na úrovni elite už roky. Třístupňový systém pochází z počátku roku 2000, kdy byly transparentní a “anonymní” proxy servery běžné na bezplatných seznamech. V roce 2026 platí — pokud za proxy platíte a není elite, platíte za nic.

Celý pool FineProxy — sdílené i dedikované, HTTP i SOCKS5 — funguje na úrovni elitní anonymity. Ne proto, že by šlo o speciální tarif. Protože cokoli nižšího je k ničemu.

Hlavičky jsou ta snadná část

Odstranění X-Forwarded-For vás dostane přes detekční systémy z roku 2010. Moderní platformy kontrolují mnohem víc:

Reputace IP — je tato adresa evidována v proxy databázích jako MaxMind, IPInfo nebo DB-IP? Každá velká platforma odebírá minimálně jednu z nich. Pokud se vaše IP objeví v jejich klasifikaci jako datacenter nebo proxy, web to ví ještě dříve, než se načte váš první požadavek.

Typ ASN — patří tato IP hostingové společnosti, nebo běžnému ISP? Datacenter ASN jsou na platformách s agresivní detekcí ve výchozím nastavení označovány jako podezřelé. Proto existují ISP proxy — nesou klasifikaci rezidenčního ASN.

TLS fingerprinting — SSL handshake vašeho připojení má unikátní podpis (JA3/JA4). Pokud neodpovídá tomu, co vytváří běžný prohlížeč, web jej označí jako podezřelý bez ohledu na kvalitu IP.

Anonymní IP adresa z bezplatného seznamu neuspěje v žádné z těchto kontrol. Správně spravované proxy od přímého poskytovatele projdou prvními dvěma u většiny cílů — a to pokrývá většinu reálných případů použití.

Proč bezplatné proxy seznamy nefungují

Hledání seznamů anonymních internetových proxy jednou z prvních věcí, které lidé zkouší. IP adresy na těchto seznamech jsou stahovány z otevřených proxy — špatně nakonfigurovaných serverů, které přijímají vnější připojení. Už jsou v každé blocklist databázi. Jsou v lepším případě na úrovni transparent nebo anonymous, nikoli elite. Server ovládá někdo jiný a může vidět váš provoz. Přestanou fungovat bez varování.

FineProxy vlastní více než 100 000 IPv4 adres napříč několika ASN. Každá adresa má elitní úroveň anonymity, je monitorována z hlediska dostupnosti a vyřazena z rotace při zhoršení reputace. To je ten “seznam”, který funguje — spravovaný pool, kde se kvalita IP udržuje, ne vytěžený výpis náhodných otevřených serverů.

Protokol a šifrování

SOCKS5 poskytuje vyšší anonymitu než HTTP proxy, protože pracuje na nižší úrovni — žádné HTTP hlavičky, které by mohly prozradit informace. FineProxy podporuje SOCKS5 na každém proxy bez příplatku. Pro HTTPS cíle má každá IP vlastní SSL certifikát, což znamená, že provoz mezi vámi a proxy je šifrován nezávisle. Žádné sdílené certifikáty, žádné nesoulady certifikátů, které spouštějí detekci.

Pro úlohy, kde na anonymitě skutečně záleží — správa více účtů, sběr dat na citlivých trzích, přístup k regionálně omezeným službám — záleží na protokolovém stacku stejně jako na samotné IP adrese.