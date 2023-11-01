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Proxy pro Taobao

Datacentrové čínské IP adresy pro Taobao: podpora HTTP/HTTPS/SOCKS5, automatické doručení a neomezený provoz v ceně.

Nakonfigurujte tarif →Proxy na 48 hodin
NeomezenýBez poplatků za GB
AMD EPYCServerový hardware nejnovější generace
Až 80 GbpsUplink na server
REST + MCPZřizování a správa přes API

Sestavte si tarif proxy.

Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.

ZeměPočet IP
Podpora UDP
Vypnuto

Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.

Více zemí v jednom balíčku, další IP na whitelistu nebo více připojení?Nastavit v ovládacím panelu

Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.

Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: ISP.

Datacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílenéVyhrazenéSoukromé, už od jedné IPDoporučeno zdeISPStatické adresy registrované u ISPRotujícíFakturace v API kreditech
Nejlepší proBoty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Uživatelé na adresuAž 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.Až 5Sdílený pool
Důvěryhodnost platformyStandardníDatacentrové ASNVysoká — exkluzivníVysoká — registrované u ISPLiší se podle poolu
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimální objednávka100 IP1 IP100 IP2.5M kreditů
Doba držení adresyStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuMění se s každým požadavkem
Přenos datNeomezenýNeomezenýNeomezenýKredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
UDP / hlasové hovoryVolitelný doplněkVolitelný doplněkVolitelný doplněkNení k dispozici
ProtokolyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentizaceSeznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.API klíč
Zobrazit plányZobrazit vyhrazené plányZobrazit plány ISPZobrazit plány
Doporučeno zde

ISP

Statické adresy registrované u ISP

Nejlepší pro

Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.

Uživatelé na adresu

Až 5

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — registrované u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány ISP

Datacentrový balíček

Prodáváno v blocích, sdílené

Nejlepší pro

Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.

Uživatelé na adresu

Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.

Důvěryhodnost platformy

StandardníDatacentrové ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány

Vyhrazené

Soukromé, už od jedné IP

Nejlepší pro

Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.

Uživatelé na adresu

1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — exkluzivní

Cena od

$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.

Minimální objednávka

1 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit vyhrazené plány

Rotující

Fakturace v API kreditech

Nejlepší pro

Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.

Uživatelé na adresu

Sdílený pool

Důvěryhodnost platformy

Liší se podle poolu

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimální objednávka

2.5M kreditů

Doba držení adresy

Mění se s každým požadavkem

Přenos dat

KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.

UDP / hlasové hovory

Není k dispozici

Protokoly

HTTP, SOCKS5

Autentizace

API klíč

Zobrazit plány

Proxy na 48 hodin

Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.

Proxy na 48 hodin

Nejžádanější lokality proxy

Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.

Zobrazit všechny lokality

Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.

FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.

Pak jen řekněte

  • Kupte 100 statických ISP IP v Číně pro účty Taobao
  • Přidejte 203.0.113.7 do seznamu povolených IP adres pro mou proxy službu
  • Exportujte můj seznam proxy jako JSON
  • Zobrazte lokality dostupné pro ISP proxy
  • Zobrazte stav a fakturační údaje mých proxy služeb
Zjistit více Vytvořit API klíč
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.

Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli

Utratit vaše peníze

Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.

Zaplatit víc, než je v nabídce

Každý nákup nese expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.

Zrušit bez potvrzení

Dva nevratné nástroje se bez confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.

Naúčtovat vám dvakrát

Platební volání vyžadují idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.

MCP: 49 nástrojů · 9 oprávněníJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstavovýREST API: 49 operací · OpenAPI 3.1

Ruční nastavení

Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.

VŠECHNY INTEGRACE

Systémy

Prohlížeče

Aplikace

Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.

FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.

Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.

500 Mbps

na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru

99.97%

navázaných spojení z 1,973,500 požadavků

96

souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu

0

limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu

Vyhrazené AMD EPYC

Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.

Vlastní podsítě

IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.

Uplink 80 Gbps

Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.

Tier III / IV

Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.

Poznámky k testu

Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.

Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.

Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.

2011poskytujeme proxy od

Správa účtů

Dostupnost: Vynikající proxy, které zůstávají stabilní 3–7 dní bez výpadků Rychlost: Dostatečně vysoká pro TikTok, Gmail a přihlašování do kryptoměnových peněženek Podporované protokoly: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, a dokonce i UDP Globální pokrytí: USA, Německo, Francie, Japonsko a další

esta bazaarSaasHub, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Používám tuto službu už více než pět let pro své projekty sběru dat a byla skvělá. Nabízejí rotační IP adresy, rychlou výkonnost a na rozdíl od mnoha jiných proxy serverů nejsou blokovány na sociálních platformách.

AliceDieg, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Lokality a zásoby

Používám tuto stránku už dlouho. Je to pro mě skvělé. Tady jsou nejlevnější ceny proxy adres na internetu. Protože používám pouze ruský proxy server, mám tu stránku ráda. Stránka je snadná v provozu, snadno lze kontaktovat zákaznickou službu. Všechno je v zájmu klienta. Nikdy nezměníme vaši stránku na jinou. Také bych chtěl požádat o přidání proxy z Afriky, který potřebuji.

Anton KovalInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

Používám FineProxy.org už několik měsíců a nemohu být spokojenější. Rychlost spojení je úžasná a nikdy jsem neměl problém s přerušením. Jejich široký výběr míst proxy na celém světě mi umožňuje bezpečně a anonymně využívat internet bez ohledu na to, kde jsem.

nabeel6294Norton Safe Web, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Zákaznická zkušenost

Zkoušel jsem to půl hodiny, bylo to opravdu skvělé, bylo to skvělé. Doporučuji každému, aby to zkusil. Bude to znamenat velký rozdíl.

eslam karmaTrustpilot, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Recenze citujeme v plném znění. Pokud zákazník zmínil něco, na co jsme mohli odpovědět, zobrazujeme spolu s recenzí i naši odpověď z původní platformy.

Všechny recenze zákazníků
Proč Taobao blokuje mou VPN, ale jiné čínské stránky ne?Přísnější detekce

Taobao má přísnější detekci než většina platforem. Nekontroluje jen to, zda je vaše IP čínská — analyzuje způsob vašeho připojení, otisk prohlížeče a vzorce chování. E-commerce platformy mají silnou motivaci blokovat zahraniční přístupy kvůli riziku podvodů a regionálním cenovým rozdílům.

Potřebuji k používání Taobao přes proxy čínské telefonní číslo?Ne pro prohlížení

Pro běžné prohlížení ne. Pro vytvoření účtu nebo nákup Taobao často vyžaduje ověření čínským telefonním číslem. Někteří uživatelé to řeší virtuálními čínskými čísly, ale požadavky na ověření se v poslední době zpřísnily.

Jaký je rozdíl mezi rezidenčními a datovými proxy pro Taobao?Použijte rezidenční

Datacentrové proxy používají IP adresy od poskytovatelů hostingu — Taobao si vede jejich seznamy a agresivně je blokuje. Rezidenční proxy používají IP adresy přidělené skutečným čínským domácnostem místními poskytovateli internetu. Nejlepší proxy pro Taobao jsou vždy rezidenční nebo mobilní, nikdy datacentrové.

Mohu pomocí proxy scrapovat produktová data z Taobao?Ano

Ano, ale vyžaduje to rotaci a pečlivé omezování frekvence požadavků. Taobao má silná opatření proti scrapingu. Budete potřebovat rotující rezidenční čínské IP adresy, realistické intervaly mezi požadavky a správnou správu sessions. Mnoho firem využívá specializovaná scraper API, která tuto komplexitu řeší automaticky.

Průvodce

Proč potřebujete proxy pro Taobao

3 min. čteníSíťový tým FineProxy

Taobao je největší e-commerce platforma v Číně, ale přístup k ní ze zahraničí je neustálý boj. Platforma agresivně blokuje zahraniční IP adresy, VPN a cokoli, co nevypadá jako běžný čínský uživatel. Pokud jste někdy viděli chybovou zprávu “正在使用VPN或代理软件，访问被拒绝” — přesně víte, o čem mluvíme.

Proč běžné VPN nefungují

Taobao nekontroluje jen vaši IP adresu. Platforma analyzuje vzorce provozu, chování připojení a otisky prohlížeče. I když se připojíte přes čínský server, Taobao často dokáže odhalit, že používáte VPN, a přístup vám stejně zablokuje.Právě proto běžné VPN služby selhávají. Nebyly navrženy pro e-commerce platformy s pokročilými detekčními systémy. Potřebujete proxy pro Taobao, které poskytuje čisté rezidenční čínské IP adresy — adresy patřící skutečným čínským poskytovatelům internetu, nikoli serverům v datacentrech, které jsou okamžitě odhaleny.

Co skutečně funguje

Klíčem je vypadat jako legitimní čínský uživatel. To znamená:

  • Čínské rezidenční IP adresy. Vaše připojení musí pocházet z IP adresy přidělené čínským poskytovatelem internetu. IP adresy z datacenter jsou zablokovány během sekund. Nejlepší nastavení Taobao proxy využívá rezidenční nebo mobilní IP adresy z velkých čínských měst.
  • Konzistentní relace. Taobao sleduje vaši relaci od procházení až po dokončení objednávky. Pokud se vaše IP adresa změní uprostřed nákupu, pravděpodobně přijdete o košík nebo spustíte bezpečnostní kontrolu. Sticky sessions, které udržují stejnou IP po celé hodiny (ne minuty), jsou nezbytné.
  • Odpovídající otisky prohlížeče. Časové pásmo, jazykové nastavení a technické otisky vašeho prohlížeče musí odpovídat umístění proxy. Připojení z “čínské IP” zatímco váš prohlížeč hlásí americké časové pásmo, je jasný varovný signál.

Běžné případy využití

  • Nákupy ze zahraničí. Mnoho produktů na Taobao je výrazně levnějších než mezinárodní alternativy, ale platforma omezuje přístup ze zahraničních IP adres. Správně nakonfigurovaná Taobao proxy služba vám umožní procházet a nakupovat, jako byste byli v Číně.
  • Dropshipping a velkoobchod. Prodejci, kteří získávají produkty z Taobao, často potřebují více účtů nebo provádějí hromadné nákupy. Platforma monitoruje neobvyklé nákupní vzorce a zmrazí účty, které vypadají automatizovaně nebo komerčně.
  • Monitoring cen. Firmy sledující ceny konkurence nebo dostupnost produktů potřebují pravidelně scrapovat Taobao. Bez vhodných proxy rychle narazíte na limity požadavků a blokaci IP adres.

Problém s blokací účtů

Taobao uplatňuje pravidlo “tří pokusů”. Pokud vás třikrát přistihnou při porušení podmínek, budete trvale zablokováni. Mezi časté spouštěče patří:

  • Přihlašování z rychle se měnících lokací
  • Velké množství nákupů v krátkém čase
  • Provozování více účtů z jednoho zařízení nebo IP adresy
  • Používání zjevně falešných otisků prohlížeče

Pro dropshippery provozující více účtů platí, že každý účet potřebuje vlastní dedikovanou IP adresu a profil prohlížeče. Sdílení IP adres mezi účty je nejčastější způsob, jak být odhalen.