Taobao je největší e-commerce platforma v Číně, ale přístup k ní ze zahraničí je neustálý boj. Platforma agresivně blokuje zahraniční IP adresy, VPN a cokoli, co nevypadá jako běžný čínský uživatel. Pokud jste někdy viděli chybovou zprávu “正在使用VPN或代理软件，访问被拒绝” — přesně víte, o čem mluvíme.
Proč běžné VPN nefungují
Taobao nekontroluje jen vaši IP adresu. Platforma analyzuje vzorce provozu, chování připojení a otisky prohlížeče. I když se připojíte přes čínský server, Taobao často dokáže odhalit, že používáte VPN, a přístup vám stejně zablokuje.Právě proto běžné VPN služby selhávají. Nebyly navrženy pro e-commerce platformy s pokročilými detekčními systémy. Potřebujete proxy pro Taobao, které poskytuje čisté rezidenční čínské IP adresy — adresy patřící skutečným čínským poskytovatelům internetu, nikoli serverům v datacentrech, které jsou okamžitě odhaleny.
Co skutečně funguje
Klíčem je vypadat jako legitimní čínský uživatel. To znamená:
- Čínské rezidenční IP adresy. Vaše připojení musí pocházet z IP adresy přidělené čínským poskytovatelem internetu. IP adresy z datacenter jsou zablokovány během sekund. Nejlepší nastavení Taobao proxy využívá rezidenční nebo mobilní IP adresy z velkých čínských měst.
- Konzistentní relace. Taobao sleduje vaši relaci od procházení až po dokončení objednávky. Pokud se vaše IP adresa změní uprostřed nákupu, pravděpodobně přijdete o košík nebo spustíte bezpečnostní kontrolu. Sticky sessions, které udržují stejnou IP po celé hodiny (ne minuty), jsou nezbytné.
- Odpovídající otisky prohlížeče. Časové pásmo, jazykové nastavení a technické otisky vašeho prohlížeče musí odpovídat umístění proxy. Připojení z “čínské IP” zatímco váš prohlížeč hlásí americké časové pásmo, je jasný varovný signál.
Běžné případy využití
- Nákupy ze zahraničí. Mnoho produktů na Taobao je výrazně levnějších než mezinárodní alternativy, ale platforma omezuje přístup ze zahraničních IP adres. Správně nakonfigurovaná Taobao proxy služba vám umožní procházet a nakupovat, jako byste byli v Číně.
- Dropshipping a velkoobchod. Prodejci, kteří získávají produkty z Taobao, často potřebují více účtů nebo provádějí hromadné nákupy. Platforma monitoruje neobvyklé nákupní vzorce a zmrazí účty, které vypadají automatizovaně nebo komerčně.
- Monitoring cen. Firmy sledující ceny konkurence nebo dostupnost produktů potřebují pravidelně scrapovat Taobao. Bez vhodných proxy rychle narazíte na limity požadavků a blokaci IP adres.
Problém s blokací účtů
Taobao uplatňuje pravidlo “tří pokusů”. Pokud vás třikrát přistihnou při porušení podmínek, budete trvale zablokováni. Mezi časté spouštěče patří:
- Přihlašování z rychle se měnících lokací
- Velké množství nákupů v krátkém čase
- Provozování více účtů z jednoho zařízení nebo IP adresy
- Používání zjevně falešných otisků prohlížeče
Pro dropshippery provozující více účtů platí, že každý účet potřebuje vlastní dedikovanou IP adresu a profil prohlížeče. Sdílení IP adres mezi účty je nejčastější způsob, jak být odhalen.