Proxy s API
REST API na api.fineproxy.org: objednávejte proxy, stahujte seznamy IP v CSV/JSON, monitorujte stav a rotujte hesla — bez nutnosti otevírat dashboard.
Sestavte si tarif proxy s API.
Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.
Načítání aktuálních tarifů…
Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.
Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.
FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.
Pak jen řekněte
- Kupte 3 000 datacentrových proxy spravovaných přes API v Evropě
- Exportujte můj seznam HTTP proxy jako JSON přes API
- Aktualizujte povolenou IP u mé proxy služby
- Zkontrolujte mou proxy službu, zda v ní nejsou neaktivní IP nebo IP s chybami
- Zobrazte mé faktury za proxy a dostupný kredit na účtu
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.
Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli
Utratit vaše peníze
Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje
wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.
Zaplatit víc, než je v nabídce
Každý nákup nese
expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.
Zrušit bez potvrzení
Dva nevratné nástroje se bez
confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.
Naúčtovat vám dvakrát
Platební volání vyžadují
idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.
Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.
Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: Datacentrový balíček.
|Doporučeno zdeDatacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílené
|VyhrazenéSoukromé, už od jedné IP
|ISPStatické adresy registrované u ISP
|RotujícíFakturace v API kreditech
|Nejlepší pro
|Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.
|Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.
|Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.
|Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
|Uživatelé na adresu
|Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.
|1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.
|Až 5
|Sdílený pool
|Důvěryhodnost platformy
|StandardníDatacentrové ASN
|Vysoká — exkluzivní
|Vysoká — registrované u ISP
|Liší se podle poolu
|Cena od
|$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně
|$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.
|$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimální objednávka
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5M kreditů
|Doba držení adresy
|Statické po dobu tarifu
|Statické po dobu tarifu
|Statické po dobu tarifu
|Mění se s každým požadavkem
|Přenos dat
|Neomezený
|Neomezený
|Neomezený
|KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
|UDP / hlasové hovory
|Volitelný doplněk
|Volitelný doplněk
|Volitelný doplněk
|Není k dispozici
|Protokoly
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autentizace
|Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
|Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
|Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
|API klíč
|Zobrazit plány
|Zobrazit vyhrazené plány
|Zobrazit plány ISP
|Zobrazit plány
Datacentrový balíček
Prodáváno v blocích, sdílené
Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.
Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.
StandardníDatacentrové ASN
$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně
100 IP
Statické po dobu tarifu
Neomezený
Volitelný doplněk
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
Vyhrazené
Soukromé, už od jedné IP
Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.
1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.
Vysoká — exkluzivní
$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.
1 IP
Statické po dobu tarifu
Neomezený
Volitelný doplněk
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
ISP
Statické adresy registrované u ISP
Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.
Až 5
Vysoká — registrované u ISP
$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně
100 IP
Statické po dobu tarifu
Neomezený
Volitelný doplněk
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
Rotující
Fakturace v API kreditech
Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Sdílený pool
Liší se podle poolu
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5M kreditů
Mění se s každým požadavkem
KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
Není k dispozici
HTTP, SOCKS5
API klíč
Proxy na 48 hodin
Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.
Nejžádanější lokality proxy
Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.
Ruční nastavení
Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.
Systémy
Prohlížeče
Aplikace
Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.
FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.
Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.
500 Mbps
na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru
99.97%
navázaných spojení z 1,973,500 požadavků
96
souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu
0
limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu
Vyhrazené AMD EPYC
Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.
Vlastní podsítě
IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.
Uplink 80 Gbps
Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.
Tier III / IV
Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.
Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.
Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.
Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.
Přístup přes API a agenty
Při vytváření aplikací, které vyžadují různorodost IP, byl FINEproxy.ORG spojencem. Jeho integrace API s našimi systémy byla bezproblémová. Rychlost a spolehlivost byly obecně dobré, s příležitostnými poklesy, které jejich tým rychle vyřešil.
Rychlá a spolehlivá proxy služba s vynikající dostupností, vynikající podporou a přijatelnou cenou. Ideální pro bezpečné prohlížení internetu a automatizaci úkolů!
Provoz se neměří
Velmi dostupné evropské proxy. Myslím, že je to jediný proxy poskytovatel, který zůstává věrný svobodnému a bezpečnému internetu. Zatímco jiní účtují za GB nebo dokonce na požadavek, oni stále nabízejí plány s neomezenou kapacitou.
Zatímco jiní poskytovatelé účtují za GB nebo dokonce za požadavek, oni zůstávají věrní své poslání a nabízejí rozumně cenově dostupné proxy z datových center s neomezenou kapacitou. Hledal jsem na internetu službu jako je tato a jsem velmi rád, že jsem ji našel.
Lokality a zásoby
Proxy, které prodávají, jsou vzhledem ke své kvalitě velmi levné. Jsou to nejkvalitnější proxy, jaké jsem kdy viděl, a podporují mnoho zemí. Web je přehledný a snadno srozumitelný a podpora je nejlepší.
FineProxy byl důvěryhodný nástroj pro mé obchodní potřeby. Proxy jsou rychlé, stabilní a dostupné z mnoha míst. Je to cenově dostupné a jejich tým zákaznické podpory je velmi citlivý a kompetentní. Velký doporučení každému, kdo to potřebuje.
Mohu objednat nové proxy kompletně přes API bez použití webového rozhraní?Ano
Ano. POST /api/product/{pid} vytvoří novou službu. Stačí zadat ID produktu, ID klienta a volitelnou IP vazbu. API vrátí ID služby, ID objednávky, ID faktury a účtovanou částku — vše v jedné odpovědi. Služba se aktivuje okamžitě, pokud máte na účtu dostatečný kredit. Dostupný kredit ověříte pomocí GET /api/billing/credit ještě před objednáním.
Jaké formáty seznamu IP adres API podporuje?CSV TXT JSON
Tři formáty: CSV, TXT a JSON. Pět typů seznamů: http-ip (HTTP proxy s IP:port), socks-ip (SOCKS5 s IP:port), http-auth (HTTP s autentizačními údaji), ppr-http (rotující HTTP), ppr-socks (rotující SOCKS5). Vyžádejte si je na GET /api/iplist/{type}/{format}/{id}.
Jak rychle se projeví změny po aktualizaci služby přes API?Během minut
Aktualizace IP vazeb a změny hesel se projeví během několika minut. Aktualizace seznamů (update_list) obnoví proxy pool, ale platí zde omezení frekvence, které brání nadměrnému obnovování — API vrátí kód 429 s časovým razítkem, kdy bude možná další aktualizace.
Existuje omezení počtu API požadavků?Prodleva aktualizace
Operace update_list má nastavenou dobu mezi jednotlivými voláními. Ostatní endpointy (výpis produktů, kontrola fakturace, získání seznamů IP) nemají při běžném používání agresivní limity.
Mohu automaticky monitorovat stav proxy přes API?Ano
Ano. GET /api/networkstatus/errors/{id} vrátí IP adresy s aktuálními chybami a GET /api/networkstatus/inactive/{id} vrátí offline IP adresy. Vytvořte si cron úlohu nebo monitorovací skript, který tyto endpointy pravidelně kontroluje, odstraňuje nefunkční IP z vašeho pracovního poolu a upozorní váš tým, pokud počet chyb překročí stanovený práh.