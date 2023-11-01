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YouTube proxy

Datacenter proxy pro YouTube: až 500 Mbit/s, HTTP/HTTPS & SOCKS5, statické IP, kompatibilní s FoxyProxy, Selenium a TubeBuddy.

Nakonfigurujte tarif →Proxy na 48 hodin
NeomezenýBez poplatků za GB
AMD EPYCServerový hardware nejnovější generace
Až 80 GbpsUplink na server
REST + MCPZřizování a správa přes API

Sestavte si tarif proxy pro YouTube.

Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.

ZeměPočet IP
Podpora UDP
Vypnuto

Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.

Více zemí v jednom balíčku, další IP na whitelistu nebo více připojení?Nastavit v ovládacím panelu

Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.

FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.

Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.

500 Mbps

na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru

99.97%

navázaných spojení z 1,973,500 požadavků

96

souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu

0

limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu

Vyhrazené AMD EPYC

Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.

Vlastní podsítě

IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.

Uplink 80 Gbps

Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.

Tier III / IV

Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.

Poznámky k testu

Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.

Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.

Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: Vyhrazené.

Datacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílenéDoporučeno zdeVyhrazenéSoukromé, už od jedné IPISPStatické adresy registrované u ISPRotujícíFakturace v API kreditech
Nejlepší proBoty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Uživatelé na adresuAž 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.Až 5Sdílený pool
Důvěryhodnost platformyStandardníDatacentrové ASNVysoká — exkluzivníVysoká — registrované u ISPLiší se podle poolu
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimální objednávka100 IP1 IP100 IP2.5M kreditů
Doba držení adresyStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuMění se s každým požadavkem
Přenos datNeomezenýNeomezenýNeomezenýKredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
UDP / hlasové hovoryVolitelný doplněkVolitelný doplněkVolitelný doplněkNení k dispozici
ProtokolyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentizaceSeznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.API klíč
Zobrazit plányZobrazit vyhrazené plányZobrazit plány ISPZobrazit plány
Doporučeno zde

Vyhrazené

Soukromé, už od jedné IP

Nejlepší pro

Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.

Uživatelé na adresu

1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — exkluzivní

Cena od

$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.

Minimální objednávka

1 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit vyhrazené plány

Datacentrový balíček

Prodáváno v blocích, sdílené

Nejlepší pro

Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.

Uživatelé na adresu

Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.

Důvěryhodnost platformy

StandardníDatacentrové ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány

ISP

Statické adresy registrované u ISP

Nejlepší pro

Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.

Uživatelé na adresu

Až 5

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — registrované u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány ISP

Rotující

Fakturace v API kreditech

Nejlepší pro

Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.

Uživatelé na adresu

Sdílený pool

Důvěryhodnost platformy

Liší se podle poolu

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimální objednávka

2.5M kreditů

Doba držení adresy

Mění se s každým požadavkem

Přenos dat

KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.

UDP / hlasové hovory

Není k dispozici

Protokoly

HTTP, SOCKS5

Autentizace

API klíč

Zobrazit plány

Proxy na 48 hodin

Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.

Proxy na 48 hodin

Nejžádanější lokality proxy

Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.

Zobrazit všechny lokality

Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.

FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.

Pak jen řekněte

  • Kupte jednu vyhrazenou americkou IP pro stabilní přehrávání na YouTube
  • Přidejte 203.0.113.7 do seznamu povolených IP adres pro mou proxy službu
  • Exportujte můj seznam proxy jako JSON
  • Zobrazte, které služby měly dnes nejvyšší chybovost
  • Zobrazte stav a fakturační údaje mých proxy služeb
Zjistit více Vytvořit API klíč
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.

Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli

Utratit vaše peníze

Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.

Zaplatit víc, než je v nabídce

Každý nákup nese expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.

Zrušit bez potvrzení

Dva nevratné nástroje se bez confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.

Naúčtovat vám dvakrát

Platební volání vyžadují idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.

MCP: 49 nástrojů · 9 oprávněníJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstavovýREST API: 49 operací · OpenAPI 3.1

Ruční nastavení

Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.

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Aplikace

Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.

Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.

2011poskytujeme proxy od

Rychlost pod zátěží

Koupil jsem proxy pro osobní použití už několik měsíců. Jsem spokojený se všemi. Server funguje dobře, bez přerušení a bez přerušení, a cena je dostatečná.

George WeathersInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

Jsem velmi spokojený s FineProxy.org. Jejich služba je spolehlivá, rychlá a nabízí skvělé proxy řešení. Uživatelsky přívětivý rozhraní a konkurenceschopné ceny z něj činí nejlepší volbu.

JakubDieg, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Správa účtů

Dostupnost: Vynikající proxy, které zůstávají stabilní 3–7 dní bez výpadků Rychlost: Dostatečně vysoká pro TikTok, Gmail a přihlašování do kryptoměnových peněženek Podporované protokoly: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, a dokonce i UDP Globální pokrytí: USA, Německo, Francie, Japonsko a další

esta bazaarSaasHub, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Použil jsem proxy 2 už několik měsíců a jsem naprosto spokojený, čistý IP, neblokovaný, dobrá podpora. Velmi vhodná pro správu několika účtů najednou!

phuongheocon98Norton Safe Web, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Lokality a zásoby

Je to levná cena. Nízké množství poruchy proxy < 10%. Hodně geolokalizací a podřízení. Stabilní připojení, statická IP a bezplatná výměna nádrže každý týden.

Denis ZadneprovskiyTrustpilot, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

FineProxy byl důvěryhodný nástroj pro mé obchodní potřeby. Proxy jsou rychlé, stabilní a dostupné z mnoha míst. Je to cenově dostupné a jejich tým zákaznické podpory je velmi citlivý a kompetentní. Velký doporučení každému, kdo to potřebuje.

W3sazzadProxyRate, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Recenze citujeme v plném znění. Pokud zákazník zmínil něco, na co jsme mohli odpovědět, zobrazujeme spolu s recenzí i naši odpověď z původní platformy.

Všechny recenze zákazníků
Mohu s vašimi proxy odblokovat YouTube?Ano

Ano, YouTube můžete odblokovat konfigurací prohlížeče pro použití serveru FineProxy. Doporučujeme rozšíření jako FoxyProxy nebo ZeroOmega pro Chrome a Firefox — umožňují rychlé přepínání mezi proxy profily. Jakmile je proxy aktivní, YouTube se načte přes IP adresu vybraného regionu bez dalšího nastavení.

Proč bych měl používat proxy místo VPN nebo webových proxy stránek?Vyšší rychlost

Proxy servery nabízejí nejvyšší rychlost připojení ve srovnání s VPN nebo webovými proxy stránkami. Vytváří přímou cestu mezi vaším zařízením a servery YouTube bez režie tunelování. Nastavení sice zabere o něco více času, ale budete moci sledovat YouTube videa se stabilním přehráváním a plnou kvalitou obrazu bez problémů s ukládáním do vyrovnávací paměti.

Mohu přes vaše proxy sledovat videa na YouTube ve 4K nebo UHD?Ano

Ano. Servery FineProxy podporují rychlosti až 500 Mbit/s, což zajišťuje plynulé přehrávání obsahu v kvalitě 4K, UHD a HDR. Infrastruktura datacentra a vyhrazená šířka pásma zabraňují omezování rychlosti, takže vaše YouTube relace zůstávají stabilní i během období vysokého provozu. Toto řešení funguje také jako spolehlivé proxy pro odblokování YouTube Shorts a dalšího krátkého video obsahu.

Fungují tyto proxy s automatizačními nástroji pro YouTube?Ano

Ano, FineProxy se bezproblémově integruje s oblíbenými nástroji pro automatizaci a analytiku YouTube. Připojení je možné prostřednictvím importovaných seznamů proxy, URL ke stažení nebo přímé API integrace. Každý proxy podporuje protokoly HTTP/HTTPS i SOCKS5, což zajišťuje kompatibilitu se všemi hlavními softwarovými řešeními.

Mohu s proxy používat více účtů na YouTube?Použijte statické IP

Ano, můžete. Pro nejlepší stabilitu a konzistenci relací doporučujeme používat jednu statickou proxy na účet. Toto nastavení zabraňuje konfliktům mezi relacemi a pomáhá udržovat důvěryhodnost účtu v průběhu času. Rotační proxy lze využít pro hromadný sběr dat nebo simulace zhlédnutí, nikoli však pro přihlášené relace.

Mohu přistupovat k YouTube TV ze zahraničí?Použijte americkou IP

Ano. S proxy serverem v USA můžete odblokovat YouTube TV a získat přístup k živým televizním kanálům, sportu a obsahu na vyžádání dostupnému pouze ve Spojených státech. Pro stabilitu relace použijte statickou IP adresu.

Mohu používat proxy FineProxy s chytrou televizí?Ano

Ano. Pokud vaše chytrá televize podporuje ruční konfiguraci sítě (IP a port proxy), můžete její provoz směrovat přímo přes server FineProxy. Alternativně můžete proxy nastavit na úrovni routeru, čímž pokryjete všechna zařízení v síti, včetně chytrých televizí, streamovacích zařízení a herních konzolí. To vám umožní odblokovat YouTube na zařízeních, která nepodporují rozšíření prohlížeče.

Průvodce

YouTube Proxy: Praktický průvodce odblokováním a stabilním přehráváním

3 min. čteníSíťový tým FineProxy

YouTube je běžně blokován v podnikových sítích, na vysokých školách a univerzitách i v rámci státních institucí – za účelem dodržování zásad přijatelného užívání, snížení zatížení šířky pásma nebo splnění regulatorních požadavků. V některých regionech ISP zavádějí celostátní omezení na základě zákonných nařízení. Výsledkem je částečné nebo úplné odmítání požadavků směřujících na YouTube a jeho CDN. Pokud chcete spolehlivě odblokovat videa na YouTube, potřebujete předvídatelnou a kontrolovatelnou cestu pro svůj provoz.

Praktické způsoby, jak odblokovat YouTube přes proxy

1. VPN

VPN šifruje veškerý provoz zařízení a směruje jej přes vzdálený server. Klady: spuštění jedním kliknutím, žádné nastavování jednotlivých aplikací, pomáhá s geografickými omezeními. Zápory: dodatečná režie tunelování často snižuje rychlost; může kolidovat s firemními bezpečnostními nástroji; koncové body VPN jsou často blokovány.

2. Webové proxy stránky

Webové stránky v prohlížeči, které načítají YouTube ve vlastním rámci. Klady: není nutné nic instalovat. Zápory: pomalé, nestabilní video, omezené funkce (přihlášení, playlisty) a vážné obavy o soukromí – provoz proudí přes neznámého prostředníka, který může vkládat reklamy nebo skripty.

3. Aplikace třetích stran typu „unblocker

Různé aplikace/rozšíření slibující rychlé obejití blokace. Klady: minimální nastavení. Zápory: nejméně bezpečné — neprůhlední provozovatelé, nejasné šifrování, riziko sběru dat, časté výpadky při zátěži.

4. Nákup dedikovaných proxy (doporučeno pro stabilní YouTube)

Proxy směruje pouze vybraný provoz aplikací (např. vašeho prohlížeče) přes kontrolovanou IP. Směrování YouTube přes proxy vám zajistí nejvyšší praktickou rychlost, přesné zacílení (pouze YouTube), předvídatelné směrování, kompatibilitu s prohlížeči, chytrými televizemi s podporou ručního nastavení sítě, automatizaci a analytiku; flexibilní volbu regionu. Zápory: počáteční nastavení zabere minutu — stačí zadat IP/port a přihlašovací údaje (pokud se používají).

Pro přehrávání ve 4K/UHD a stabilní bitrate dedikované proxy obvykle překonávají VPN, webové proxy a „odblokovací

muž sedící u notebooku držící štít a zatržítko

Jak nastavit YouTube přes proxy

Použijte rozšíření jako FoxyProxy nebo ZeroOmega k přiřazení proxy k doménám YouTube. Proxy jsou k dispozici ve formátu ip:port nebo user:pass@ip:port a seznamy můžete exportovat v TXT/CSV/JSON nebo přes API. Pokud vaše chytrá televize podporuje ruční konfiguraci sítě (nebo váš router umožňuje přesměrování odchozího provozu), můžete provoz z televize směrovat přes proxy také.

4K, UHD a vysoká zátěž

Servery FineProxy dosahují rychlosti až 500 Mbit/s — vysokorychlostní proxy pro živé přenosy na YouTube, obsah v rozlišení 4K/UHD a HDR. Pokud dochází k zasekávání, zkontrolujte místní Wi-Fi/LAN, ujistěte se, že pravidlo proxy cílí pouze na domény YouTube, a používejte konzistentní statickou IP, abyste předešli změnám CDN tras.

Proč si pro přístup k YouTube vybrat FineProxy?

Naše datacentrové proxy jsou nejlepší bezpečnou volbou pro sledování YouTube, automatizaci a sběr dat.

  • 🚀 Servery s nízkou latencí pro plynulé načítání videa
  • 🛡️ Žádné logy, žádné omezování rychlosti, žádná omezení
  • 🌍 Globální pokrytí IP adres; k dispozici jsou servery v USA, Německu, Rusku a dalších zemích — využijte proxy pro přístup k YouTube z různých regionů
  • 🔒 Plná podpora SSL (šifrování) pro bezpečné připojení přes YouTube proxy
  • 🔄 Čerstvé statické IP adresy — stabilní a s nižším rizikem blokace
  • ⚙️ Kompatibilní s automatizačními nástroji pro YouTube líbí se mi TubeBuddy, Selenium, Python
  • 💬 Podpora 24/7 od skutečných lidí — jsme tu, abychom vám pomohli

Potřebujete proxy jen pro USA nebo z více lokací pro YouTube? Poradíme vám — stačí se zeptat ([email protected])

Pokud vám to přijde jako zbytečný kanón na vrabce

Zvažte alternativy, které nemusí být blokované:

  • Vimeo pro kvalitní kreativní/profesionální obsah.
  • Dailymotion pro rozsáhlou obecnou knihovnu.
  • BitChute / Rumble jako alternativní platformy.
  • Khan Academy, Coursera, edX pro akademický obsah.