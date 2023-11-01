NOVINKA! |Jedno volání API, čistá data zpět. Žádné scrapery nejsou potřeba.Získejte 10,000 tokenů zdarma →

Odblokujte LinkedIn

Dedikované IPv4 proxy pro LinkedIn: jedna IP na účet, 100 000 datacenter IP pro scraping, HTTP/HTTPS/SOCKS5, okamžité dodání.

Nakonfigurujte tarif →Proxy na 48 hodin
NeomezenýBez poplatků za GB
AMD EPYCServerový hardware nejnovější generace
Až 80 GbpsUplink na server
REST + MCPZřizování a správa přes API

Sestavte si tarif proxy.

Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.

ZeměPočet IP
Podpora UDP
Vypnuto

Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.

Více zemí v jednom balíčku, další IP na whitelistu nebo více připojení?Nastavit v ovládacím panelu

Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.

Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: ISP.

Datacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílenéVyhrazenéSoukromé, už od jedné IPDoporučeno zdeISPStatické adresy registrované u ISPRotujícíFakturace v API kreditech
Nejlepší proBoty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Uživatelé na adresuAž 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.Až 5Sdílený pool
Důvěryhodnost platformyStandardníDatacentrové ASNVysoká — exkluzivníVysoká — registrované u ISPLiší se podle poolu
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimální objednávka100 IP1 IP100 IP2.5M kreditů
Doba držení adresyStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuMění se s každým požadavkem
Přenos datNeomezenýNeomezenýNeomezenýKredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
UDP / hlasové hovoryVolitelný doplněkVolitelný doplněkVolitelný doplněkNení k dispozici
ProtokolyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentizaceSeznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.API klíč
Zobrazit plányZobrazit vyhrazené plányZobrazit plány ISPZobrazit plány
Doporučeno zde

ISP

Statické adresy registrované u ISP

Nejlepší pro

Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.

Uživatelé na adresu

Až 5

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — registrované u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány ISP

Datacentrový balíček

Prodáváno v blocích, sdílené

Nejlepší pro

Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.

Uživatelé na adresu

Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.

Důvěryhodnost platformy

StandardníDatacentrové ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány

Vyhrazené

Soukromé, už od jedné IP

Nejlepší pro

Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.

Uživatelé na adresu

1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — exkluzivní

Cena od

$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.

Minimální objednávka

1 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit vyhrazené plány

Rotující

Fakturace v API kreditech

Nejlepší pro

Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.

Uživatelé na adresu

Sdílený pool

Důvěryhodnost platformy

Liší se podle poolu

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimální objednávka

2.5M kreditů

Doba držení adresy

Mění se s každým požadavkem

Přenos dat

KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.

UDP / hlasové hovory

Není k dispozici

Protokoly

HTTP, SOCKS5

Autentizace

API klíč

Zobrazit plány

Proxy na 48 hodin

Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.

Proxy na 48 hodin

Nejžádanější lokality proxy

Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.

Zobrazit všechny lokality

Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.

FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.

Pak jen řekněte

  • Kupte 100 ISP IP pro správu účtů LinkedIn
  • Přidejte 203.0.113.7 do seznamu povolených IP adres pro mou proxy službu
  • Exportujte mé seznamy proxy jako JSON
  • Zobrazte, které služby měly dnes nejvyšší chybovost
  • Zobrazte stav a fakturační údaje mých proxy služeb
Zjistit více Vytvořit API klíč
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.

Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli

Utratit vaše peníze

Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.

Zaplatit víc, než je v nabídce

Každý nákup nese expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.

Zrušit bez potvrzení

Dva nevratné nástroje se bez confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.

Naúčtovat vám dvakrát

Platební volání vyžadují idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.

MCP: 49 nástrojů · 9 oprávněníJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstavovýREST API: 49 operací · OpenAPI 3.1

Ruční nastavení

Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.

VŠECHNY INTEGRACE

Systémy

Prohlížeče

Aplikace

Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.

FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.

Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.

500 Mbps

na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru

99.97%

navázaných spojení z 1,973,500 požadavků

96

souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu

0

limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu

Vyhrazené AMD EPYC

Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.

Vlastní podsítě

IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.

Uplink 80 Gbps

Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.

Tier III / IV

Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.

Poznámky k testu

Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.

Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.

Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.

2011poskytujeme proxy od

Správa účtů

Pracoval jsem s touto službou více než rok, a všechno je v pořádku, bez blokády nebo nedorozumění! Jednoduchý v používání, žádné zbytečné funkce, vše, co potřebujete. Dělám to ve sprše! Našel jsem v tom proxy žádný nedostatek.

Anton SmirnovInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

S FineProxy.org jsem pracoval více než dva roky a můžu říct, že jsou nejstabilnější dodavatel, s kterým jsem kdy spolupracoval. Využívám více než tucet účtů na sociálních sítích, a každý z nich potřebuje věnovanou IP. Ani jednou jsem nebyl blokován kvůli černému seznamu adres. Služební načasování se udržuje na 99,9%, což je klíčové pro automatizované marketingové kampaně. Rychlost je více než uspokojivá, data proudí plynule, bez nepříjemného zpomalení během špičkových hodin. Správní panel je intuitivní a seznam proxy se aktualizuje v reálném čase. FineProxy je synonymem klidného ducha.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Lokality a zásoby

FineProxy je pevný proxy poskytovatel s dobrou nabídkou serverů po celém světě. Použil jsem jejich služby několik měsíců, především pro SEO a výzkum trhu, a výkonnost byla neustále spolehlivá. Rychlost spojení je rychlá a IP adresy jsou zřídka označené nebo zablokovány. Jejich panel je snadný pro navigaci a proxy je jednoduchý. Zákaznická podpora je profesionální a rychle reaguje na dotazy. Cenová struktura je konkurenceschopná, zejména pro velkoobchodní balíčky. Celkově FineProxy.org poskytuje vynikající hodnotu a spolehlivou službu pro osobní i firemní použití.

KavieDieg, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Jsem velmi spokojený se službami FineProxy. Jejich síť proxy je velká a výkonná a umožňuje stabilní a rychlé spojení. Stránka je snadná v provozu a technická podpora je vstřícná a ochotná. Je to solidní volba pro ty, kteří chtějí zajistit své prohlížení nebo obejít geografické omezení.

amarghezaliSaasHub, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Rychlost pod zátěží

FineProxy byl důvěryhodný nástroj pro mé obchodní potřeby. Proxy jsou rychlé, stabilní a dostupné z mnoha míst. Je to cenově dostupné a jejich tým zákaznické podpory je velmi citlivý a kompetentní. Velký doporučení každému, kdo to potřebuje.

W3sazzadProxyRate, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Nejlepší proxy služba, jakou jsem kdy využil. To bych rád doporučil. Používám 8 už měsíc bez problémů.

matTrustpilot, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Recenze citujeme v plném znění. Pokud zákazník zmínil něco, na co jsme mohli odpovědět, zobrazujeme spolu s recenzí i naši odpověď z původní platformy.

Všechny recenze zákazníků
Blokuje LinkedIn datacenter proxy?Ne

Ne všechny, ale platforma si označuje rozsahy IP adres patřící známým poskytovatelům hostingu. Sdílené datacenter IP používané mnoha uživateli najednou se blokují rychle. Dedikované datacenter IP — jako ty od FineProxy — vydrží mnohem déle, protože na dané adrese jste jediný uživatel. Pro vše, co zahrnuje přihlášení k účtu, jsou rezidenční nebo ISP proxy stále bezpečnější volbou.

Zobrazila se mi chyba "403 Forbidden". Co mám dělat?Změňte IP

To obvykle znamená, že LinkedIn zablokoval vaši IP adresu. Přepněte na jiný proxy, vymažte cookies a před dalším pokusem počkejte alespoň několik hodin. Pokud se to opakuje, IP adresy vašeho poskytovatele proxy jsou pravděpodobně na LinkedIn spálené — zvažte přechod k poskytovateli s nejlepším proxy pro přístup na LinkedIn, jako je FineProxy, kde jsou IP adresy čistší a nejsou přeprodané.

Mohu použít jednu proxy pro více účtů na LinkedIn?Ne

Ne. LinkedIn sleduje, které IP adresy přistupují ke kterým účtům. Dva účty na stejné IP vypadají jako jeden člověk, který se snaží obejít systém. Vždy používejte jednu dedikovanou proxy na účet.

Co se stane, když mi účet omezí?Zastavte automatizaci

Okamžitě zastavte veškerou automatizaci. Odhlaste se ze všech nástrojů. Vymažte prohlížeč. Počkejte 48–72 hodin — během této doby se nepokoušejte přihlásit. Po uplynutí čekací doby se přihlaste ručně z čisté IP adresy (rezidenční nebo ISP). Pokud se omezení nezruší, kontaktujte podporu LinkedIn s připraveným dokladem totožnosti.

Jaký typ proxy je nejlepší pro scraping LinkedIn?Záleží na přihlášení

Pro scraping veřejných stránek bez přihlášení fungují dobře datacenter proxy s rotací. Pro scraping s přihlášeným účtem používejte rezidenční proxy — jednu na účet. Datacenter pool FineProxy (100 000 IP) je spolehlivá volba pro velkoobjemový sběr veřejných dat, kde potřebujete objem a rychlost.

Průvodce

Jak vás LinkedIn odhalí — a co s tím dělat

3 min. čteníSíťový tým FineProxy

LinkedIn nemá rád automatizaci. Ať už provozujete outreach kampaně, stahujete data o leadech, nebo se jen pokoušíte přistupovat ke svému účtu z regionu, kde platforma není dostupná — dříve či později narazíte na omezení. Zde je to, co se skutečně děje, a jak vám proxy pomohou.

Problém vzorců chování

LinkedIn nepočítá jen vaše akce. Sleduje, jak se chováte. Rychlost klikání, čas mezi žádostmi o připojení, způsob navigace po stránce, zda scrollujete, nebo skočíte rovnou na tlačítko “Connect”. Pokud vaše chování vypadá mechanicky, i 20 připojení denně může spustit varování.První příznaky problémů: vynucené odhlášení, výzvy “ověřte svou identitu”, relace vypršívající bez důvodu. Nejsou to chyby — takhle vám LinkedIn říká, abyste zpomalili.

Proč záleží na vaší IP adrese

LinkedIn spravuje seznamy IP rozsahů přiřazených datovým centrům. Pokud vaše IP patří známému poskytovateli hostingu, platforma zachází s každou akcí z této adresy se zvýšenou podezřívavostí. Zkombinujte IP z datového centra s jakoukoliv automatizací a máte zaručenou chybu 403 nebo úplné omezení účtu.Proto jsou rezidenční proxy standardní volbou pro vše, co zahrnuje aktivitu na účtu. Vypadají jako běžné domácí připojení, takže LinkedIn nemá důvod je označovat.Na druhou stranu, datacenter proxy nejsou k ničemu. Pro scrapování veřejných nabídek práce nebo firemních stránek — úlohy, kde se nepřihlašujete k účtu — datacenter IP fungují bez problémů, pokud je rotujete. FineProxy nabízí dedikované datacenter IP, které nesdílíte se stovkami dalších uživatelů, a to je zásadní rozdíl.

Výběr správné proxy pro váš úkol

Pro generování leadů a outreach — jedna statická rezidenční IP na účet. Žádné sdílení, žádné přepínání. LinkedIn spojuje váš účet s lokalitou a náhlý skok z New Yorku do Singapuru vás okamžitě odhalí.Pro scrapování velkém měřítku — rotující proxy, střídání IP po každých 200–300 požadavcích. Datacenter proxy jsou pro tento účel rychlé a levné. Pool 100 000 datacenter IP od FineProxy vám poskytne dostatečný prostor.Pro přístup k LinkedIn z omezených regionů — proxy pro otevření LinkedIn z libovolné lokality postačí. Zvolte server v zemi, kde je platforma dostupná. ISP proxy od FineProxy jsou zde skvělou volbou, protože kombinují stabilitu a rychlost datových center s IP adresami patřícími skutečným internetovým poskytovatelům.

Nezapomínejte na fingerprinting prohlížeče

Samotná čistá IP adresa nestačí. LinkedIn kontroluje také otisk prohlížeče — řetězec User-Agent, HTTP hlavičky, rozlišení obrazovky, časovou zónu a jazykové nastavení. Pokud váš fingerprint neodpovídá geografické lokaci proxy nebo vypadá jako výchozí podpis headless prohlížeče, budete označeni i na rezidenční IP. Používejte antidetekční prohlížeče nebo se ujistěte, že váš automatizační nástroj (Phantombuster, Dux-Soup, Linked Helper atd.) odesílá realistické hlavičky odpovídající lokaci vašeho proxy. Proxy od FineProxy fungují bezproblémově se všemi hlavními automatizačními platformami pro LinkedIn, takže strana IP je pokryta — jen se ujistěte, že zbytek nastavení odpovídá.

Pravidlo zahřívání účtu

Nové nebo neaktivní účty potřebují zahřívací období. Nepřipojujte čerstvý účet k automatizačnímu nástroji a neposílejte 100 požadavků hned první den. Začněte ručně — procházejte, dejte pár lajků, pošlete 5–10 žádostí o připojení ručně. Během 2–3 týdnů postupně navyšujte. LinkedIn porovnává vaši aktuální aktivitu s historií, takže náhlý skok z nuly na agresivní automatizaci je nejrychlejší cesta k omezení účtu.

Jedna proxy, jeden účet

Toto je naprosto nejdůležitější pravidlo pro práci s více účty. Každý LinkedIn účet potřebuje vlastní dedikovanou IP adresu. Pokud dva účty sdílejí jednu IP, LinkedIn je propojí — a pokud jeden dostane ban, druhý ho následuje.