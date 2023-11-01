Odblokujte LinkedIn

LinkedIn nemá rád automatizaci. Ať už provozujete outreach kampaně, stahujete data o leadech, nebo se jen pokoušíte přistupovat ke svému účtu z regionu, kde platforma není dostupná — dříve či později narazíte na omezení. Zde je to, co se skutečně děje, a jak vám proxy pomohou.
Problém vzorců chování
LinkedIn nepočítá jen vaše akce. Sleduje, jak se chováte. Rychlost klikání, čas mezi žádostmi o připojení, způsob navigace po stránce, zda scrollujete, nebo skočíte rovnou na tlačítko “Connect”. Pokud vaše chování vypadá mechanicky, i 20 připojení denně může spustit varování.První příznaky problémů: vynucené odhlášení, výzvy “ověřte svou identitu”, relace vypršívající bez důvodu. Nejsou to chyby — takhle vám LinkedIn říká, abyste zpomalili.
Proč záleží na vaší IP adrese
LinkedIn spravuje seznamy IP rozsahů přiřazených datovým centrům. Pokud vaše IP patří známému poskytovateli hostingu, platforma zachází s každou akcí z této adresy se zvýšenou podezřívavostí. Zkombinujte IP z datového centra s jakoukoliv automatizací a máte zaručenou chybu 403 nebo úplné omezení účtu.Proto jsou rezidenční proxy standardní volbou pro vše, co zahrnuje aktivitu na účtu. Vypadají jako běžné domácí připojení, takže LinkedIn nemá důvod je označovat.Na druhou stranu, datacenter proxy nejsou k ničemu. Pro scrapování veřejných nabídek práce nebo firemních stránek — úlohy, kde se nepřihlašujete k účtu — datacenter IP fungují bez problémů, pokud je rotujete. FineProxy nabízí dedikované datacenter IP, které nesdílíte se stovkami dalších uživatelů, a to je zásadní rozdíl.
Výběr správné proxy pro váš úkol
Pro generování leadů a outreach — jedna statická rezidenční IP na účet. Žádné sdílení, žádné přepínání. LinkedIn spojuje váš účet s lokalitou a náhlý skok z New Yorku do Singapuru vás okamžitě odhalí.Pro scrapování velkém měřítku — rotující proxy, střídání IP po každých 200–300 požadavcích. Datacenter proxy jsou pro tento účel rychlé a levné. Pool 100 000 datacenter IP od FineProxy vám poskytne dostatečný prostor.Pro přístup k LinkedIn z omezených regionů — proxy pro otevření LinkedIn z libovolné lokality postačí. Zvolte server v zemi, kde je platforma dostupná. ISP proxy od FineProxy jsou zde skvělou volbou, protože kombinují stabilitu a rychlost datových center s IP adresami patřícími skutečným internetovým poskytovatelům.
Nezapomínejte na fingerprinting prohlížeče
Samotná čistá IP adresa nestačí. LinkedIn kontroluje také otisk prohlížeče — řetězec User-Agent, HTTP hlavičky, rozlišení obrazovky, časovou zónu a jazykové nastavení. Pokud váš fingerprint neodpovídá geografické lokaci proxy nebo vypadá jako výchozí podpis headless prohlížeče, budete označeni i na rezidenční IP. Používejte antidetekční prohlížeče nebo se ujistěte, že váš automatizační nástroj (Phantombuster, Dux-Soup, Linked Helper atd.) odesílá realistické hlavičky odpovídající lokaci vašeho proxy. Proxy od FineProxy fungují bezproblémově se všemi hlavními automatizačními platformami pro LinkedIn, takže strana IP je pokryta — jen se ujistěte, že zbytek nastavení odpovídá.
Pravidlo zahřívání účtu
Nové nebo neaktivní účty potřebují zahřívací období. Nepřipojujte čerstvý účet k automatizačnímu nástroji a neposílejte 100 požadavků hned první den. Začněte ručně — procházejte, dejte pár lajků, pošlete 5–10 žádostí o připojení ručně. Během 2–3 týdnů postupně navyšujte. LinkedIn porovnává vaši aktuální aktivitu s historií, takže náhlý skok z nuly na agresivní automatizaci je nejrychlejší cesta k omezení účtu.
Jedna proxy, jeden účet
Toto je naprosto nejdůležitější pravidlo pro práci s více účty. Každý LinkedIn účet potřebuje vlastní dedikovanou IP adresu. Pokud dva účty sdílejí jednu IP, LinkedIn je propojí — a pokud jeden dostane ban, druhý ho následuje.