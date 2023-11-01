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Proxy pro scraping Amazonu

IPv4 proxy pro scraping Amazonu a správu účtů: podpora HTTP/HTTPS/SOCKS5, rotace IP při každém požadavku pro velkoobjemový sběr dat a dedikované IP adresy pro oddělení více účtů — s automatickým doručením a přístupem přes API.

Nakonfigurujte tarif →
NeomezenýBez poplatků za GB
AMD EPYCServerový hardware nejnovější generace
Až 80 GbpsUplink na server
REST + MCPZřizování a správa přes API

Sestavte si tarif proxy.

Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.

Více zemí v jednom balíčku, další IP na whitelistu nebo více připojení?Nastavit v ovládacím panelu

Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.

Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: Rotující.

Datacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílenéVyhrazenéSoukromé, už od jedné IPISPStatické adresy registrované u ISPDoporučeno zdeRotujícíFakturace v API kreditech
Nejlepší proBoty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Uživatelé na adresuAž 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.Až 5Sdílený pool
Důvěryhodnost platformyStandardníDatacentrové ASNVysoká — exkluzivníVysoká — registrované u ISPLiší se podle poolu
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimální objednávka100 IP1 IP100 IP2.5M kreditů
Doba držení adresyStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuMění se s každým požadavkem
Přenos datNeomezenýNeomezenýNeomezenýKredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
UDP / hlasové hovoryVolitelný doplněkVolitelný doplněkVolitelný doplněkNení k dispozici
ProtokolyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentizaceSeznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.API klíč
Zobrazit plányZobrazit vyhrazené plányZobrazit plány ISPZobrazit plány
Doporučeno zde

Rotující

Fakturace v API kreditech

Nejlepší pro

Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.

Uživatelé na adresu

Sdílený pool

Důvěryhodnost platformy

Liší se podle poolu

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimální objednávka

2.5M kreditů

Doba držení adresy

Mění se s každým požadavkem

Přenos dat

KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.

UDP / hlasové hovory

Není k dispozici

Protokoly

HTTP, SOCKS5

Autentizace

API klíč

Zobrazit plány

Datacentrový balíček

Prodáváno v blocích, sdílené

Nejlepší pro

Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.

Uživatelé na adresu

Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.

Důvěryhodnost platformy

StandardníDatacentrové ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány

Vyhrazené

Soukromé, už od jedné IP

Nejlepší pro

Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.

Uživatelé na adresu

1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — exkluzivní

Cena od

$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.

Minimální objednávka

1 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit vyhrazené plány

ISP

Statické adresy registrované u ISP

Nejlepší pro

Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.

Uživatelé na adresu

Až 5

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — registrované u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány ISP

Nejžádanější lokality proxy

Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.

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Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.

FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.

Pak jen řekněte

  • Kupte rotující tarif na 5 milionů kreditů pro sběr dat z Amazonu
  • Přidejte 203.0.113.7 do seznamu povolených IP adres pro mou proxy službu Amazon
  • Exportujte mé seznamy proxy jako JSON
  • Zobrazte, které proxy služby měly dnes nejvyšší chybovost
  • Zobrazte stav a fakturační údaje mých proxy služeb
Zjistit více Vytvořit API klíč
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.

Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli

Utratit vaše peníze

Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.

Zaplatit víc, než je v nabídce

Každý nákup nese expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.

Zrušit bez potvrzení

Dva nevratné nástroje se bez confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.

Naúčtovat vám dvakrát

Platební volání vyžadují idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.

MCP: 49 nástrojů · 9 oprávněníJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstavovýREST API: 49 operací · OpenAPI 3.1

Ruční nastavení

Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.

VŠECHNY INTEGRACE

Systémy

Prohlížeče

Aplikace

Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.

FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.

Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.

500 Mbps

na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru

99.97%

navázaných spojení z 1,973,500 požadavků

96

souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu

0

limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu

Vyhrazené AMD EPYC

Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.

Vlastní podsítě

IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.

Uplink 80 Gbps

Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.

Tier III / IV

Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.

Poznámky k testu

Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.

Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.

Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.

2011poskytujeme proxy od

Rychlost pod zátěží

Jako vášnivý hráč MMORPG, který se často musí spojit s zahraničními servery, jsem testoval téměř všechny VPN a proxy řešení. FineProxy.org je jediná služba, která mi poskytla stabilní ping bez skoků zpoždění během hodinových rajdů. Pro mě byla klíčová možnost vybrat čistou IP adresu z konkrétního města, aby se zabránilo blokování regionálních klíčů Steam. Adresy nejsou označeny jako hostitelské, což je často diskvalifikuje v očích anti-cheat systémů a obchodů. Transakce byla okamžitá a proxy byly aktivní okamžitě po účtování platby. Moje virtuální hra se konečně stala plynulou.

kluczykpikpikDieg, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

S FineProxy.org jsem pracoval více než dva roky a můžu říct, že jsou nejstabilnější dodavatel, s kterým jsem kdy spolupracoval. Využívám více než tucet účtů na sociálních sítích, a každý z nich potřebuje věnovanou IP. Ani jednou jsem nebyl blokován kvůli černému seznamu adres. Služební načasování se udržuje na 99,9%, což je klíčové pro automatizované marketingové kampaně. Rychlost je více než uspokojivá, data proudí plynule, bez nepříjemného zpomalení během špičkových hodin. Správní panel je intuitivní a seznam proxy se aktualizuje v reálném čase. FineProxy je synonymem klidného ducha.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Správa účtů

Kvalitní, rychlé a stabilní proxy, jsem velmi spokojený, přesně to jsem potřeboval. V mé zemi (Ukrajině) je blokováno mnoho stránek a sociálních sítí, nyní je tento problém vyřešen. Ceny jsou příjemně nízké, za obrovské množství proxy serverů (1000+) platím jen 20 dolarů, je to levnější a rychlejší než proxy, které nikde jinde nenajdete, takže tuto službu doporučuji.

Darya MolchanovaInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

Tato stránka s proxy je nejlepší, jakou jsem kdy v životě vyzkoušel. Nikde nejsou blokované a jsou naprosto soukromé. Miluji je.

Andres DomfTrustpilot, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Lokality a zásoby

Služba FineProxy je upřímně docela dobrá rychlá podpora a spousta různých lokalit. Jediný nedostatek této služby je limit 600 proxy požadavků. Pro některé lidi je to málo, chtějí víc, ale firma říká: "Tohle je naše politika".

kristina1999SaasHub, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

FineProxy.org nabízí slušnou proxy službu s širokým výběrem IP adres a lokalizací. Přesto mohou být rychlosti připojení někdy nestabilní a odpovědi podpory mohou být pomalejší, než se očekávalo. I když je služba vhodná pro základní úkoly, nemusí plně uspokojit potřeby uživatelů s vyššími požadavky nebo specifickými požadavky. Ceny jsou konkurenceschopné, ale produktivita by mohla být stabilnější pro ty, kteří na ní spoléhají v profesní práci nebo intenzivním využívání.

Charles BrownProxyRate, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Recenze citujeme v plném znění. Pokud zákazník zmínil něco, na co jsme mohli odpovědět, zobrazujeme spolu s recenzí i naši odpověď z původní platformy.

Všechny recenze zákazníků
Které proxy jsou pro Amazon nejlepší?Záleží na úloze

Rezidenční a ISP proxy jsou díky vysoké míře důvěryhodnosti ideální pro nákupy, správu účtů a marketing. Mobilní proxy poskytují maximální anonymitu, když je rozhodující reputace IP. Datacentrové proxy se často používají jako proxy pro scraping Amazonu, protože nabízejí vysokou rychlost, stabilní připojení a rozsáhlé IP pooly vhodné pro automatizovaný sběr dat. Pro velkoobjemový scraping je nejlepší využít rozsáhlý proxy pool s rotací IP při každém požadavku.

Který proxy je nejlepší pro Amazon Prime?Rezidenční nebo ISP

Nejlepší proxy pro Amazon Prime je zpravidla rezidenční nebo ISP proxy s IP adresou z požadovaného regionu. Tyto proxy zajistí správný přístup k obsahu Prime, předplatným a regionálním funkcím a zároveň minimalizují chyby a omezení přístupu.

Mohu pro Amazon používat bezplatné proxy?Nedoporučujeme

Technicky lze pro Amazon použít bezplatné proxy, ale důrazně to nedoporučujeme. Většina bezplatných IP adres je již nadměrně využívána a platforma je rychle blokuje, což vede ke captchám, omezením a nestabilnímu výkonu. Placené proxy s čistou IP reputací jsou mnohem bezpečnější a spolehlivější volbou.

Mohu pro jeden účet na Amazonu používat více proxy IP adres?Ne

Ne. Každý účet na Amazonu by měl používat jednu jedinečnou proxy IP adresu a konzistentní otisk prohlížeče. Používání více proxy nebo časté střídání IP adresy u jednoho účtu zvyšuje pravděpodobnost označení za podezřelou aktivitu a může vést k omezením nebo zablokování účtu. Doporučený postup jeden účet, jedna proxy.

Jak často jsou vaše proxy aktualizovány a je možná jejich výměna?Ano

Náš proxy pool průběžně aktualizujeme a rozšiřujeme přidáváním nových IP adres a rozšiřováním geografického pokrytí, abychom udrželi vysokou spolehlivost a diverzitu. Pokud dojde ke kompromitaci nebo snížení výkonu jakýchkoli IP adres, bezplatné náhrady jsou k dispozici na vyžádání prostřednictvím našeho supportu — váš pool tak zůstává čistý a efektivní bez dalších nákladů. Naším cílem je poskytovat stále čerstvé adresy s vysokou reputací, vhodné pro náročné případy použití, jako je scraping Amazonu a správa účtů.