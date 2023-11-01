Proxy pro scraping Amazonu
IPv4 proxy pro scraping Amazonu a správu účtů: podpora HTTP/HTTPS/SOCKS5, rotace IP při každém požadavku pro velkoobjemový sběr dat a dedikované IP adresy pro oddělení více účtů — s automatickým doručením a přístupem přes API.
Sestavte si tarif proxy.
Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.
Načítání aktuálních tarifů…
Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.
Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.
Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: Rotující.
|Datacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílené
|VyhrazenéSoukromé, už od jedné IP
|ISPStatické adresy registrované u ISP
|Doporučeno zdeRotujícíFakturace v API kreditech
|Nejlepší pro
|Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.
|Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.
|Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.
|Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
|Uživatelé na adresu
|Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.
|1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.
|Až 5
|Sdílený pool
|Důvěryhodnost platformy
|StandardníDatacentrové ASN
|Vysoká — exkluzivní
|Vysoká — registrované u ISP
|Liší se podle poolu
|Cena od
|$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně
|$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.
|$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimální objednávka
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5M kreditů
|Doba držení adresy
|Statické po dobu tarifu
|Statické po dobu tarifu
|Statické po dobu tarifu
|Mění se s každým požadavkem
|Přenos dat
|Neomezený
|Neomezený
|Neomezený
|KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
|UDP / hlasové hovory
|Volitelný doplněk
|Volitelný doplněk
|Volitelný doplněk
|Není k dispozici
|Protokoly
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autentizace
|Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
|Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
|Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
|API klíč
|Zobrazit plány
|Zobrazit vyhrazené plány
|Zobrazit plány ISP
|Zobrazit plány
Rotující
Fakturace v API kreditech
Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Sdílený pool
Liší se podle poolu
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5M kreditů
Mění se s každým požadavkem
KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
Není k dispozici
HTTP, SOCKS5
API klíč
Datacentrový balíček
Prodáváno v blocích, sdílené
Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.
Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.
StandardníDatacentrové ASN
$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně
100 IP
Statické po dobu tarifu
Neomezený
Volitelný doplněk
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
Vyhrazené
Soukromé, už od jedné IP
Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.
1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.
Vysoká — exkluzivní
$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.
1 IP
Statické po dobu tarifu
Neomezený
Volitelný doplněk
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
ISP
Statické adresy registrované u ISP
Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.
Až 5
Vysoká — registrované u ISP
$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně
100 IP
Statické po dobu tarifu
Neomezený
Volitelný doplněk
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
Nejžádanější lokality proxy
Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.
Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.
FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.
Pak jen řekněte
- Kupte rotující tarif na 5 milionů kreditů pro sběr dat z Amazonu
- Přidejte 203.0.113.7 do seznamu povolených IP adres pro mou proxy službu Amazon
- Exportujte mé seznamy proxy jako JSON
- Zobrazte, které proxy služby měly dnes nejvyšší chybovost
- Zobrazte stav a fakturační údaje mých proxy služeb
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.
Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli
Utratit vaše peníze
Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje
wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.
Zaplatit víc, než je v nabídce
Každý nákup nese
expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.
Zrušit bez potvrzení
Dva nevratné nástroje se bez
confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.
Naúčtovat vám dvakrát
Platební volání vyžadují
idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.
Ruční nastavení
Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.
Systémy
Prohlížeče
Aplikace
Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.
FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.
Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.
500 Mbps
na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru
99.97%
navázaných spojení z 1,973,500 požadavků
96
souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu
0
limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu
Vyhrazené AMD EPYC
Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.
Vlastní podsítě
IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.
Uplink 80 Gbps
Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.
Tier III / IV
Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.
Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.
Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.
Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.
Rychlost pod zátěží
Jako vášnivý hráč MMORPG, který se často musí spojit s zahraničními servery, jsem testoval téměř všechny VPN a proxy řešení. FineProxy.org je jediná služba, která mi poskytla stabilní ping bez skoků zpoždění během hodinových rajdů. Pro mě byla klíčová možnost vybrat čistou IP adresu z konkrétního města, aby se zabránilo blokování regionálních klíčů Steam. Adresy nejsou označeny jako hostitelské, což je často diskvalifikuje v očích anti-cheat systémů a obchodů. Transakce byla okamžitá a proxy byly aktivní okamžitě po účtování platby. Moje virtuální hra se konečně stala plynulou.
S FineProxy.org jsem pracoval více než dva roky a můžu říct, že jsou nejstabilnější dodavatel, s kterým jsem kdy spolupracoval. Využívám více než tucet účtů na sociálních sítích, a každý z nich potřebuje věnovanou IP. Ani jednou jsem nebyl blokován kvůli černému seznamu adres. Služební načasování se udržuje na 99,9%, což je klíčové pro automatizované marketingové kampaně. Rychlost je více než uspokojivá, data proudí plynule, bez nepříjemného zpomalení během špičkových hodin. Správní panel je intuitivní a seznam proxy se aktualizuje v reálném čase. FineProxy je synonymem klidného ducha.
Správa účtů
Kvalitní, rychlé a stabilní proxy, jsem velmi spokojený, přesně to jsem potřeboval. V mé zemi (Ukrajině) je blokováno mnoho stránek a sociálních sítí, nyní je tento problém vyřešen. Ceny jsou příjemně nízké, za obrovské množství proxy serverů (1000+) platím jen 20 dolarů, je to levnější a rychlejší než proxy, které nikde jinde nenajdete, takže tuto službu doporučuji.
Tato stránka s proxy je nejlepší, jakou jsem kdy v životě vyzkoušel. Nikde nejsou blokované a jsou naprosto soukromé. Miluji je.
Lokality a zásoby
Služba FineProxy je upřímně docela dobrá rychlá podpora a spousta různých lokalit. Jediný nedostatek této služby je limit 600 proxy požadavků. Pro některé lidi je to málo, chtějí víc, ale firma říká: "Tohle je naše politika".
FineProxy.org nabízí slušnou proxy službu s širokým výběrem IP adres a lokalizací. Přesto mohou být rychlosti připojení někdy nestabilní a odpovědi podpory mohou být pomalejší, než se očekávalo. I když je služba vhodná pro základní úkoly, nemusí plně uspokojit potřeby uživatelů s vyššími požadavky nebo specifickými požadavky. Ceny jsou konkurenceschopné, ale produktivita by mohla být stabilnější pro ty, kteří na ní spoléhají v profesní práci nebo intenzivním využívání.
Které proxy jsou pro Amazon nejlepší?Záleží na úloze
Rezidenční a ISP proxy jsou díky vysoké míře důvěryhodnosti ideální pro nákupy, správu účtů a marketing. Mobilní proxy poskytují maximální anonymitu, když je rozhodující reputace IP. Datacentrové proxy se často používají jako proxy pro scraping Amazonu, protože nabízejí vysokou rychlost, stabilní připojení a rozsáhlé IP pooly vhodné pro automatizovaný sběr dat. Pro velkoobjemový scraping je nejlepší využít rozsáhlý proxy pool s rotací IP při každém požadavku.
Který proxy je nejlepší pro Amazon Prime?Rezidenční nebo ISP
Nejlepší proxy pro Amazon Prime je zpravidla rezidenční nebo ISP proxy s IP adresou z požadovaného regionu. Tyto proxy zajistí správný přístup k obsahu Prime, předplatným a regionálním funkcím a zároveň minimalizují chyby a omezení přístupu.
Mohu pro Amazon používat bezplatné proxy?Nedoporučujeme
Technicky lze pro Amazon použít bezplatné proxy, ale důrazně to nedoporučujeme. Většina bezplatných IP adres je již nadměrně využívána a platforma je rychle blokuje, což vede ke captchám, omezením a nestabilnímu výkonu. Placené proxy s čistou IP reputací jsou mnohem bezpečnější a spolehlivější volbou.
Mohu pro jeden účet na Amazonu používat více proxy IP adres?Ne
Ne. Každý účet na Amazonu by měl používat jednu jedinečnou proxy IP adresu a konzistentní otisk prohlížeče. Používání více proxy nebo časté střídání IP adresy u jednoho účtu zvyšuje pravděpodobnost označení za podezřelou aktivitu a může vést k omezením nebo zablokování účtu. Doporučený postup jeden účet, jedna proxy.
Jak často jsou vaše proxy aktualizovány a je možná jejich výměna?Ano
Náš proxy pool průběžně aktualizujeme a rozšiřujeme přidáváním nových IP adres a rozšiřováním geografického pokrytí, abychom udrželi vysokou spolehlivost a diverzitu. Pokud dojde ke kompromitaci nebo snížení výkonu jakýchkoli IP adres, bezplatné náhrady jsou k dispozici na vyžádání prostřednictvím našeho supportu — váš pool tak zůstává čistý a efektivní bez dalších nákladů. Naším cílem je poskytovat stále čerstvé adresy s vysokou reputací, vhodné pro náročné případy použití, jako je scraping Amazonu a správa účtů.