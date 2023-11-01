Proxy para scraping en Amazon
Proxies IPv4 para scraping y gestión de cuentas en Amazon: compatibles con HTTP/HTTPS/SOCKS5, rotación de IP por solicitud para recopilación de datos a gran escala e IP dedicadas para la separación de múltiples cuentas, con entrega automática y acceso por API.
Configure su Plan proxy.
Cree un plan en torno a su carga de trabajo exacta. Elija el tipo de proxy, ubicaciones, volumen IP, plazo de facturación y soporte opcional UDP: las actualizaciones de precios al instante.
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Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.
Cuatro formas de comprar proxies.
Uno encaja con esta carga de trabajo.
Todas las direcciones de FineProxy usan IPv4. Los proxies de centro de datos, dedicados e ISP permanecen estáticos durante la vigencia del plan; los rotativos cambian con cada solicitud. Los planes estáticos incluyen tráfico ilimitado. La opción resaltada corresponde al caso de uso principal de esta página: Rotar.
|Centro de datos del paqueteSe vende en bloques, compartidos
|DedicadoPersonal, de una sola IP
|ISPDirecciones estáticas registradas por ISP
|Recomendado aquíRotarFacturado en créditos API
|Mejor para
|Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.
|Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.
|Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.
|Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
|Personas por dirección
|Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.
|1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.
|Hasta 5
|Pool compartido
|Confianza en la plataforma
|EstándarCentro de datos ASN
|Alto — exclusivo
|Alta — ISP registrada
|Varía según el pool
|Precio desde
|$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual
|$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.
|$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Orden mínima
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|Créditos de 2,5 millones de dólares
|Abordar la tenencia
|Estático para el término
|Estático para el término
|Estático para el término
|Cambios por solicitud
|Ancho de banda
|Sin límite de tráfico
|Sin límite de tráfico
|Sin límite de tráfico
|CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
|UDP / llamadas de voz
|Aditivo opcional
|Aditivo opcional
|Aditivo opcional
|No disponible
|Protocolos
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autenticación
|lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
|lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
|lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
|Clave de API
|Ver planes
|Ver planes específicos
|Ver planes ISP
|Ver planes
Rotar
Facturado en créditos API
Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
Pool compartido
Varía según el pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Créditos de 2,5 millones de dólares
Cambios por solicitud
CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
No disponible
HTTP, SOCKS5
Clave de API
Centro de datos del paquete
Se vende en bloques, compartidos
Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.
Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.
EstándarCentro de datos ASN
$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual
100 IP
Estático para el término
Sin límite de tráfico
Aditivo opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
Dedicado
Personal, de una sola IP
Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.
1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.
Alto — exclusivo
$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.
1 IP
Estático para el término
Sin límite de tráfico
Aditivo opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
ISP
Direcciones estáticas registradas por ISP
Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.
Hasta 5
Alta — ISP registrada
$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual
100 IP
Estático para el término
Sin límite de tráfico
Aditivo opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
Ubicaciones de proxy superior
Los ocho lugares proxy FineProxy clientes elegir con más frecuencia.
Conecte una vez.
Entonces, pregunta.
FineProxy ejecuta un nativo Servidor MCP: pegue una URL en su agente y este obtendrá 49 herramientas del panel — compras, renovaciones, rotación de IP, listas blancas, analítica de uso, facturas y soporte. Las mismas operaciones están disponibles mediante una REST API si prefiere escribir usted mismo las llamadas.
Entonces di
- Comprar un plan rotativo de 5 millones de créditos para recopilar datos de Amazon
- Allowlist 203.0.113.7 para mi servicio proxy Amazon
- Exportar mis listas de proxy como JSON
- Mostrar qué servicios proxy tenía la tasa de error más alta hoy
- Mostrar el estado y los detalles de facturación de mis servicios proxy
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Reinicie Claude después de guardar la configuración. Las 49 herramientas de FineProxy aparecerán en la lista de herramientas disponibles.
Lo que el agente no hará — lo que usted pida
Gastar su dinero
Seis herramientas tocan el equilibrio y las seis necesitan monedero: gaste. Déjelo fuera de la llave y el agente puede ejecutar todo lo demás.
wallet:spend
Pagar más de lo cotizado
Cada compra lleva expected_total_cents de la cotización. Un centavo de deriva y la llamada es rechazada, sin nada cargado.
espera_total_centros
Cancelar por capricho
Las dos herramientas irreversibles se niegan a funcionar sin
confirmar=verdadero. La terminación no puede ocurrir como efecto secundario.
Te cobraré dos veces.
Las llamadas de dinero toman una idempotencia_key. Una reintención después de un tiempo de espera resuelve el mismo cargo, no una segunda.
idempotency_key
Configuración manual
Elija su sistema operativo, navegador o aplicación proxy para una guía de configuración paso a paso.
Sistemas
Navegadores
Aplicaciones
Construido para la velocidad.
El tráfico nunca se mide.
FineProxy ha sostenido hasta 500 Mbps en nuestras pruebas estándar de servidor remoto. En el scraping de cargas de trabajo, el límite de tarifas del sitio objetivo, no el proxy, era generalmente el techo.
Método de prueba: 1.973.500 intentos de conexión y pruebas de concurrencia de hasta 96 hilos a través de una IP proxy.
500Mbps
por proxy en pruebas estándar de servidor remoto
99.97%
de conexiones establecidas a lo largo de 1.973.500 solicitudes
96
Hilos concurrentes en una IP sin degradación
0
Límites de ancho de banda: tráfico ilimitado en cada plan
AMD EPYC dedicado
Nuestros propios servidores, sin vecinos de VPS compartidos compitiendo por el puerto.
Subredes propias
Las IPs provienen de rangos que nos mantenemos, no se revenden de otro proveedor.
Enlace ascendente de 80 Gbps
Capacidad de la cabeza por servidor, no es una promesa para una sola sesión proxy.
Nivel III / IV
Centros de datos con energía redundante y refrigeración en nuestras ubicaciones.
El rendimiento real depende de la ruta, destino, condiciones de red y la configuración y el rendimiento del equipo del usuario. Un portátil en una conexión a Internet de 500 Mbps en casa alcanzó aproximadamente 468 Mbps en la práctica, mientras que los servidores remotos alcanzaron hasta 500 Mbps en pruebas estándar. En pruebas excepcionales de servidores de alto rendimiento correctamente configurados en Europa y los Estados Unidos, el rendimiento alcanzó hasta 700 Mbps; este no es un resultado típico por sesión.
Cada reclamo en esta página, en palabras de otra persona.
Comentarios relevantes de los clientes, seleccionados de un grupo de revisión verificado y vinculados de nuevo a su fuente original.
Velocidad bajo carga
Como un ávido reproductor MMORPG que a menudo tiene que conectarse a servidores en el extranjero, he probado casi todas las VPN y la solución de proxy por ahí. FineProxy.org es el único servicio que me dio un ping estable sin picos de retraso durante redadas de horas de duración. Para mí era crucial la capacidad de elegir una dirección IP limpia de una ciudad específica para evitar bloqueos regionales en las teclas de Steam. Las direcciones no están marcadas como las de alojamiento, lo que a menudo las descalifica a los ojos de los sistemas y almacenes anti-trampa. La transacción fue muy rápida, y los proxies estaban activos inmediatamente después de que el pago fue liquidado. Mi juego virtual finalmente se ha vuelto suave.
He estado trabajando con FineProxy.org durante más de dos años, y puedo llamarles honestamente el proveedor más estable con el que he tratado. Manejo más de una docena de cuentas de redes sociales y cada una necesita una IP dedicada. Ni una sola vez me he encontrado con un bloqueo debido a una dirección "lista negra". El tiempo de funcionamiento del servidor ronda el 99,9%, lo cual es crucial durante las campañas de marketing automatizado. La velocidad es más que satisfactoria, los datos fluyen suavemente sin ralentizaciones molestas durante las horas punta. El panel de gestión es intuitivo y la lista de proxy se actualiza en tiempo real. FineProxy es sinónimo de paz mental.
Cuentas corrientes
Proxy de trabajo cualitativo, rápido y estable, estoy muy feliz, esto es exactamente lo que necesitaba. En mi país (Ucrania) muchos sitios y redes sociales están bloqueados, ahora este problema se resuelve. Los precios están agradablemente satisfechos, por un gran número de proxy (1000+) Estoy pagando sólo 20 drs, es más barato y más rápido que un proxy que no encontrará en ningún lugar, por lo que le recomiendo este servicio a usted.
Esta página de proxies es la mejor que he probado en mi vida. No están bloqueados en ningún sitio y son totalmente privados. Me encantan.
Ubicaciones y existencias
El servicio FineProxy es honestamente bastante bueno: soporte rápido y muchas ubicaciones diferentes. El único inconveniente de este servicio es el límite de 600 solicitudes proxy. Para algunas personas, esto no es suficiente; les gustaría más, pero la compañía dice: "Esta es nuestra política".
FineProxy.org ofrece un servicio proxy decente con una amplia selección de IPs y ubicaciones. Sin embargo, las velocidades de conexión pueden ser inconsistentes a veces, y la respuesta de soporte puede ser más lenta de lo esperado. Si bien el servicio es adecuado para tareas básicas, puede no satisfacer plenamente las necesidades de los usuarios con mayores demandas o requisitos específicos. El precio es competitivo, pero el rendimiento podría ser más estable para aquellos que confían en él para un uso profesional o intensivo.
¿Cuáles son los mejores proxies para Amazon?Según la tarea
Los proxies residenciales e ISP son ideales para compras, gestión de cuentas y marketing gracias a su alto nivel de confianza. Los proxies móviles proporcionan el máximo anonimato cuando la reputación de la IP es crítica. Los proxies de centro de datos se utilizan frecuentemente como proxies para scraping de Amazon, ya que ofrecen alta velocidad, conexiones estables y grandes pools de IP adecuados para la recopilación automatizada de datos. Para scraping a gran escala, lo mejor es utilizar un pool amplio de proxies con rotación de IP en cada solicitud.
¿Cuál es el mejor proxy para Amazon Prime?Residencial o ISP
El mejor proxy para Amazon Prime suele ser un proxy residencial o ISP con una dirección IP de la región requerida. Estos proxies garantizan el acceso adecuado al contenido de Prime, las suscripciones y las funciones regionales, minimizando errores y restricciones de acceso.
¿Puedo usar proxies gratuitos para Amazon?No recomendado
Técnicamente, los proxies gratuitos pueden usarse para Amazon, pero se desaconseja encarecidamente. La mayoría de las IP gratuitas ya están muy utilizadas y son bloqueadas rápidamente por la plataforma, lo que genera captchas, restricciones y un rendimiento inestable. Los proxies de pago con una reputación de IP limpia son una opción mucho más segura y fiable.
¿Puedo usar varias IP de proxy para una sola cuenta de Amazon?No
No. Cada cuenta de Amazon debe usar una única IP de proxy exclusiva y una huella digital de navegador consistente. Utilizar múltiples proxies o cambiar frecuentemente la IP de una cuenta aumenta la probabilidad de ser marcada por actividad sospechosa, lo que puede derivar en restricciones o suspensión de la cuenta. La práctica recomendada es: una cuenta, un proxy.
¿Con qué frecuencia se actualizan sus proxies y hay reemplazos disponibles?Sí
Actualizamos y ampliamos continuamente nuestro pool de proxies añadiendo nuevas IP y ampliando la cobertura geográfica para mantener una alta fiabilidad y diversidad. Si alguna IP se ve comprometida o presenta bajo rendimiento, ofrecemos reemplazos gratuitos a través de nuestro equipo de soporte, garantizando que tu pool se mantenga limpio y efectivo sin coste adicional. Nuestro objetivo es proporcionar direcciones constantemente nuevas y de alta reputación, adecuadas para casos de uso exigentes como el scraping de Amazon y la gestión de cuentas.