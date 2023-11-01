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Proxy para CAPTCHA

Paquetes de IPv4 para escalar sus tareas. Compatible con HTTP/HTTPS/SOCKS5, entrega automática tras el pago, tráfico ilimitado y acceso por API.

Configure su plan →Proxies por 48 horas
Sin límite de tráficoSin tarifas por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última generación
Hasta 80 GbpsEnlace ascendente por servidor
REST + MCPAprovisionamiento y gestión mediante API

Configure su Plan proxy.

Cree un plan en torno a su carga de trabajo exacta. Elija el tipo de proxy, ubicaciones, volumen IP, plazo de facturación y soporte opcional UDP: las actualizaciones de precios al instante.

PaísNúmero de PI
Soporte UDP
Desactivado

Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.

¿Varios países en un paquete, IP adicionales para la lista blanca o más conexiones?Configúralo en el panel

Cuatro formas de comprar proxies.
Uno encaja con esta carga de trabajo.

Todas las direcciones de FineProxy usan IPv4. Los proxies de centro de datos, dedicados e ISP permanecen estáticos durante la vigencia del plan; los rotativos cambian con cada solicitud. Los planes estáticos incluyen tráfico ilimitado. La opción resaltada corresponde al caso de uso principal de esta página: Dedicado.

Centro de datos del paqueteSe vende en bloques, compartidosRecomendado aquíDedicadoPersonal, de una sola IPISPDirecciones estáticas registradas por ISPRotarFacturado en créditos API
Mejor paraBots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
Personas por direcciónHasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.Hasta 5Pool compartido
Confianza en la plataformaEstándarCentro de datos ASNAlto — exclusivoAlta — ISP registradaVaría según el pool
Precio desde$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Orden mínima100 IP1 IP100 IPCréditos de 2,5 millones de dólares
Abordar la tenenciaEstático para el términoEstático para el términoEstático para el términoCambios por solicitud
Ancho de bandaSin límite de tráficoSin límite de tráficoSin límite de tráficoCréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
UDP / llamadas de vozAditivo opcionalAditivo opcionalAditivo opcionalNo disponible
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Autenticaciónlista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.Clave de API
Ver planesVer planes específicosVer planes ISPVer planes
Recomendado aquí

Dedicado

Personal, de una sola IP

Mejor para

Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.

Personas por dirección

1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.

Confianza en la plataforma

Alto — exclusivo

Precio desde

$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.

Orden mínima

1 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes específicos

Centro de datos del paquete

Se vende en bloques, compartidos

Mejor para

Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.

Personas por dirección

Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.

Confianza en la plataforma

EstándarCentro de datos ASN

Precio desde

$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes

ISP

Direcciones estáticas registradas por ISP

Mejor para

Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.

Personas por dirección

Hasta 5

Confianza en la plataforma

Alta — ISP registrada

Precio desde

$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes ISP

Rotar

Facturado en créditos API

Mejor para

Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.

Personas por dirección

Pool compartido

Confianza en la plataforma

Varía según el pool

Precio desde

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Orden mínima

Créditos de 2,5 millones de dólares

Abordar la tenencia

Cambios por solicitud

Ancho de banda

CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.

UDP / llamadas de voz

No disponible

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticación

Clave de API

Ver planes

Proxies por 48 horas

Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.

Proxies por 48 horas

Ubicaciones de proxy superior

Los ocho lugares proxy FineProxy clientes elegir con más frecuencia.

Ver todas las ubicaciones

Conecte una vez.
Entonces, pregunta.

FineProxy ejecuta un nativo Servidor MCP: pegue una URL en su agente y este obtendrá 49 herramientas del panel — compras, renovaciones, rotación de IP, listas blancas, analítica de uso, facturas y soporte. Las mismas operaciones están disponibles mediante una REST API si prefiere escribir usted mismo las llamadas.

Entonces di

  • Comprar una IP dedicada para una sesión de rascador de solución CAPTCHA
  • Añadir 203.0.113.7 a la lista blanca de mi servicio de proxies
  • Exportar mi lista de proxy como JSON
  • Mostrar qué servicios tenían la tasa de error más alta hoy
  • Mostrar el estado y los detalles de facturación de mis servicios proxy
Más información Crear una clave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie Claude después de guardar la configuración. Las 49 herramientas de FineProxy aparecerán en la lista de herramientas disponibles.

Lo que el agente no hará — lo que usted pida

Gastar su dinero

Seis herramientas tocan el equilibrio y las seis necesitan monedero: gaste. Déjelo fuera de la llave y el agente puede ejecutar todo lo demás.wallet:spend

Pagar más de lo cotizado

Cada compra lleva expected_total_cents de la cotización. Un centavo de deriva y la llamada es rechazada, sin nada cargado.espera_total_centros

Cancelar por capricho

Las dos herramientas irreversibles se niegan a funcionar sin confirmar=verdadero. La terminación no puede ocurrir como efecto secundario.

Te cobraré dos veces.

Las llamadas de dinero toman una idempotencia_key. Una reintención después de un tiempo de espera resuelve el mismo cargo, no una segunda.idempotency_key

MCP: 49 herramientas · 9 límites de permisosJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sin estadoREST API: 49 operaciones · OpenAPI 3.1

Configuración manual

Elija su sistema operativo, navegador o aplicación proxy para una guía de configuración paso a paso.

TODAS LAS INTEGRACIONES

Sistemas

Navegadores

Aplicaciones

Construido para la velocidad.
El tráfico nunca se mide.

FineProxy ha sostenido hasta 500 Mbps en nuestras pruebas estándar de servidor remoto. En el scraping de cargas de trabajo, el límite de tarifas del sitio objetivo, no el proxy, era generalmente el techo.

Método de prueba: 1.973.500 intentos de conexión y pruebas de concurrencia de hasta 96 hilos a través de una IP proxy.

500Mbps

por proxy en pruebas estándar de servidor remoto

99.97%

de conexiones establecidas a lo largo de 1.973.500 solicitudes

96

Hilos concurrentes en una IP sin degradación

0

Límites de ancho de banda: tráfico ilimitado en cada plan

AMD EPYC dedicado

Nuestros propios servidores, sin vecinos de VPS compartidos compitiendo por el puerto.

Subredes propias

Las IPs provienen de rangos que nos mantenemos, no se revenden de otro proveedor.

Enlace ascendente de 80 Gbps

Capacidad de la cabeza por servidor, no es una promesa para una sola sesión proxy.

Nivel III / IV

Centros de datos con energía redundante y refrigeración en nuestras ubicaciones.

Notas de ensayo

El rendimiento real depende de la ruta, destino, condiciones de red y la configuración y el rendimiento del equipo del usuario. Un portátil en una conexión a Internet de 500 Mbps en casa alcanzó aproximadamente 468 Mbps en la práctica, mientras que los servidores remotos alcanzaron hasta 500 Mbps en pruebas estándar. En pruebas excepcionales de servidores de alto rendimiento correctamente configurados en Europa y los Estados Unidos, el rendimiento alcanzó hasta 700 Mbps; este no es un resultado típico por sesión.

Cada reclamo en esta página, en palabras de otra persona.

Comentarios relevantes de los clientes, seleccionados de un grupo de revisión verificado y vinculados de nuevo a su fuente original.

2011servir a proxies desde

Velocidad bajo carga

He estado usando FineProxy por un tiempo ahora, y debo decir, es uno de los mejores servicios proxy por ahí. Sus servidores son rápidos, confiables y ofrecen un excelente anonimato. Ya sea para el scraping web, la seguridad o simplemente la navegación privada, FineProxy ofrece un rendimiento suave sin mayores tiempos de inactividad.

harshSaasHub, El año pasadoTraducido del inglésFuente

Verdaderamente un servicio increíble, 3 años de uso sin problemas, suavizar un rayo proxies rápido más el soporte de primera clase. Fácil de configurar y precios justos. Altamente recomendado.

Katona FerencPlataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

Mínimos de pedido

Uno de los mejores proxies en el negocio. Han pasado casi cinco años que estoy con FineProxy y todavía no pude encontrar algo mejor. Al comprar un gran número de IPs (a partir de 5000), más del 95% están funcionando estable 24/7. Descuentos si la tarifa se renueva mensualmente.

aboveundbeyondNorton Safe Web, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Proxies excelentes que funcionan como un reloj. Llevo un año usándolos, los uso constantemente y compro 1.000 cada vez.

IvanTrustpilot, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Tráfico nunca medido

Trabajo fantástico Trabajo fantástico – Impresionantes proxies ¡Trabajo fantástico, equipo! Acabo de descubrir este servicio y estoy realmente impresionado — el valor que está ofreciendo por el precio es increíble. ¿Y ahora con acceso residencial ilimitado? Ese es el siguiente nivel. Enorme respeto a todos ustedes. ¡Definitivamente regresaré!

hamzaerkoDieg, Este añoTraducido del inglésFuente

Llevamos dos años usando FineProxy. El ancho de banda ilimitado y la conexión son sencillamente increíbles y estables. Lo recomiendo encarecidamente.

David RhodesTrustpilot, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Las críticas se citan en su totalidad. Cuando un cliente ha planteado algo que podríamos responder, nuestra respuesta de la plataforma original se muestra con ella.

Todos los comentarios de clientes
¿Siempre necesito pasar mi proxy al servicio de resolución?No siempre

No. El modo proxyless funciona cuando los sitios no verifican si la IP de resolución coincide con la IP de la solicitud. Pruébelo primero: si las soluciones correctas siguen siendo rechazadas, cambie al modo proxy con sus propias direcciones. Eso casi siempre lo soluciona.

¿Cuántos proxies necesito?Uno por sesión

Uno por cada scraper que se ejecute simultáneamente. Si tiene 10 sesiones en paralelo accediendo a páginas con verificación, necesita 10 proxies. Cada sesión requiere su propia dirección consistente; de lo contrario, los tokens serán rechazados.

¿Datacenter o ISP para resolver desafíos?Normalmente datacenter

Datacenter cubre la mayoría de los casos. El servicio de resolución se conecta a través de tu proxy, obtiene el token y tu scraper lo envía desde la misma IP; el sitio ve un único visitante coherente. Los proxies ISP solo valen la pena cuando el objetivo bloquea específicamente los rangos de datacenter antes de que el desafío siquiera se cargue.

¿Por qué los tokens resueltos a veces expiran antes de que pueda usarlos?60–120 segundos

Los tokens tienen una vida útil muy corta, generalmente entre 60 y 120 segundos. Si tu scraper tarda demasiado entre recibir la solución y enviar la solicitud, el token expira. Mantén el intervalo entre la resolución y el envío lo más breve posible, y asegúrate de que tu conexión proxy sea lo suficientemente rápida para no añadir tiempo de espera innecesario.