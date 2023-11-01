Proxy para CAPTCHA
Paquetes de IPv4 para escalar sus tareas. Compatible con HTTP/HTTPS/SOCKS5, entrega automática tras el pago, tráfico ilimitado y acceso por API.
Configure su Plan proxy.
Cree un plan en torno a su carga de trabajo exacta. Elija el tipo de proxy, ubicaciones, volumen IP, plazo de facturación y soporte opcional UDP: las actualizaciones de precios al instante.
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Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.
Cuatro formas de comprar proxies.
Uno encaja con esta carga de trabajo.
Todas las direcciones de FineProxy usan IPv4. Los proxies de centro de datos, dedicados e ISP permanecen estáticos durante la vigencia del plan; los rotativos cambian con cada solicitud. Los planes estáticos incluyen tráfico ilimitado. La opción resaltada corresponde al caso de uso principal de esta página: Dedicado.
|Centro de datos del paqueteSe vende en bloques, compartidos
|Recomendado aquíDedicadoPersonal, de una sola IP
|ISPDirecciones estáticas registradas por ISP
|RotarFacturado en créditos API
|Mejor para
|Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.
|Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.
|Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.
|Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
|Personas por dirección
|Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.
|1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.
|Hasta 5
|Pool compartido
|Confianza en la plataforma
|EstándarCentro de datos ASN
|Alto — exclusivo
|Alta — ISP registrada
|Varía según el pool
|Precio desde
|$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual
|$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.
|$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Orden mínima
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|Créditos de 2,5 millones de dólares
|Abordar la tenencia
|Estático para el término
|Estático para el término
|Estático para el término
|Cambios por solicitud
|Ancho de banda
|Sin límite de tráfico
|Sin límite de tráfico
|Sin límite de tráfico
|CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
|UDP / llamadas de voz
|Aditivo opcional
|Aditivo opcional
|Aditivo opcional
|No disponible
|Protocolos
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autenticación
|lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
|lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
|lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
|Clave de API
|Ver planes
|Ver planes específicos
|Ver planes ISP
|Ver planes
Dedicado
Personal, de una sola IP
Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.
1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.
Alto — exclusivo
$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.
1 IP
Estático para el término
Sin límite de tráfico
Aditivo opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
Centro de datos del paquete
Se vende en bloques, compartidos
Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.
Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.
EstándarCentro de datos ASN
$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual
100 IP
Estático para el término
Sin límite de tráfico
Aditivo opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
ISP
Direcciones estáticas registradas por ISP
Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.
Hasta 5
Alta — ISP registrada
$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual
100 IP
Estático para el término
Sin límite de tráfico
Aditivo opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
Rotar
Facturado en créditos API
Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
Pool compartido
Varía según el pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Créditos de 2,5 millones de dólares
Cambios por solicitud
CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
No disponible
HTTP, SOCKS5
Clave de API
Proxies por 48 horas
Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.
Ubicaciones de proxy superior
Los ocho lugares proxy FineProxy clientes elegir con más frecuencia.
Conecte una vez.
Entonces, pregunta.
FineProxy ejecuta un nativo Servidor MCP: pegue una URL en su agente y este obtendrá 49 herramientas del panel — compras, renovaciones, rotación de IP, listas blancas, analítica de uso, facturas y soporte. Las mismas operaciones están disponibles mediante una REST API si prefiere escribir usted mismo las llamadas.
Entonces di
- Comprar una IP dedicada para una sesión de rascador de solución CAPTCHA
- Añadir 203.0.113.7 a la lista blanca de mi servicio de proxies
- Exportar mi lista de proxy como JSON
- Mostrar qué servicios tenían la tasa de error más alta hoy
- Mostrar el estado y los detalles de facturación de mis servicios proxy
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Reinicie Claude después de guardar la configuración. Las 49 herramientas de FineProxy aparecerán en la lista de herramientas disponibles.
Lo que el agente no hará — lo que usted pida
Gastar su dinero
Seis herramientas tocan el equilibrio y las seis necesitan monedero: gaste. Déjelo fuera de la llave y el agente puede ejecutar todo lo demás.
wallet:spend
Pagar más de lo cotizado
Cada compra lleva expected_total_cents de la cotización. Un centavo de deriva y la llamada es rechazada, sin nada cargado.
espera_total_centros
Cancelar por capricho
Las dos herramientas irreversibles se niegan a funcionar sin
confirmar=verdadero. La terminación no puede ocurrir como efecto secundario.
Te cobraré dos veces.
Las llamadas de dinero toman una idempotencia_key. Una reintención después de un tiempo de espera resuelve el mismo cargo, no una segunda.
idempotency_key
Configuración manual
Elija su sistema operativo, navegador o aplicación proxy para una guía de configuración paso a paso.
Sistemas
Navegadores
Aplicaciones
Construido para la velocidad.
El tráfico nunca se mide.
FineProxy ha sostenido hasta 500 Mbps en nuestras pruebas estándar de servidor remoto. En el scraping de cargas de trabajo, el límite de tarifas del sitio objetivo, no el proxy, era generalmente el techo.
Método de prueba: 1.973.500 intentos de conexión y pruebas de concurrencia de hasta 96 hilos a través de una IP proxy.
500Mbps
por proxy en pruebas estándar de servidor remoto
99.97%
de conexiones establecidas a lo largo de 1.973.500 solicitudes
96
Hilos concurrentes en una IP sin degradación
0
Límites de ancho de banda: tráfico ilimitado en cada plan
AMD EPYC dedicado
Nuestros propios servidores, sin vecinos de VPS compartidos compitiendo por el puerto.
Subredes propias
Las IPs provienen de rangos que nos mantenemos, no se revenden de otro proveedor.
Enlace ascendente de 80 Gbps
Capacidad de la cabeza por servidor, no es una promesa para una sola sesión proxy.
Nivel III / IV
Centros de datos con energía redundante y refrigeración en nuestras ubicaciones.
El rendimiento real depende de la ruta, destino, condiciones de red y la configuración y el rendimiento del equipo del usuario. Un portátil en una conexión a Internet de 500 Mbps en casa alcanzó aproximadamente 468 Mbps en la práctica, mientras que los servidores remotos alcanzaron hasta 500 Mbps en pruebas estándar. En pruebas excepcionales de servidores de alto rendimiento correctamente configurados en Europa y los Estados Unidos, el rendimiento alcanzó hasta 700 Mbps; este no es un resultado típico por sesión.
Cada reclamo en esta página, en palabras de otra persona.
Comentarios relevantes de los clientes, seleccionados de un grupo de revisión verificado y vinculados de nuevo a su fuente original.
Velocidad bajo carga
He estado usando FineProxy por un tiempo ahora, y debo decir, es uno de los mejores servicios proxy por ahí. Sus servidores son rápidos, confiables y ofrecen un excelente anonimato. Ya sea para el scraping web, la seguridad o simplemente la navegación privada, FineProxy ofrece un rendimiento suave sin mayores tiempos de inactividad.
Verdaderamente un servicio increíble, 3 años de uso sin problemas, suavizar un rayo proxies rápido más el soporte de primera clase. Fácil de configurar y precios justos. Altamente recomendado.
Mínimos de pedido
Uno de los mejores proxies en el negocio. Han pasado casi cinco años que estoy con FineProxy y todavía no pude encontrar algo mejor. Al comprar un gran número de IPs (a partir de 5000), más del 95% están funcionando estable 24/7. Descuentos si la tarifa se renueva mensualmente.
Proxies excelentes que funcionan como un reloj. Llevo un año usándolos, los uso constantemente y compro 1.000 cada vez.
Tráfico nunca medido
Trabajo fantástico Trabajo fantástico – Impresionantes proxies ¡Trabajo fantástico, equipo! Acabo de descubrir este servicio y estoy realmente impresionado — el valor que está ofreciendo por el precio es increíble. ¿Y ahora con acceso residencial ilimitado? Ese es el siguiente nivel. Enorme respeto a todos ustedes. ¡Definitivamente regresaré!
Llevamos dos años usando FineProxy. El ancho de banda ilimitado y la conexión son sencillamente increíbles y estables. Lo recomiendo encarecidamente.
¿Siempre necesito pasar mi proxy al servicio de resolución?No siempre
No. El modo proxyless funciona cuando los sitios no verifican si la IP de resolución coincide con la IP de la solicitud. Pruébelo primero: si las soluciones correctas siguen siendo rechazadas, cambie al modo proxy con sus propias direcciones. Eso casi siempre lo soluciona.
¿Cuántos proxies necesito?Uno por sesión
Uno por cada scraper que se ejecute simultáneamente. Si tiene 10 sesiones en paralelo accediendo a páginas con verificación, necesita 10 proxies. Cada sesión requiere su propia dirección consistente; de lo contrario, los tokens serán rechazados.
¿Datacenter o ISP para resolver desafíos?Normalmente datacenter
Datacenter cubre la mayoría de los casos. El servicio de resolución se conecta a través de tu proxy, obtiene el token y tu scraper lo envía desde la misma IP; el sitio ve un único visitante coherente. Los proxies ISP solo valen la pena cuando el objetivo bloquea específicamente los rangos de datacenter antes de que el desafío siquiera se cargue.
¿Por qué los tokens resueltos a veces expiran antes de que pueda usarlos?60–120 segundos
Los tokens tienen una vida útil muy corta, generalmente entre 60 y 120 segundos. Si tu scraper tarda demasiado entre recibir la solución y enviar la solicitud, el token expira. Mantén el intervalo entre la resolución y el envío lo más breve posible, y asegúrate de que tu conexión proxy sea lo suficientemente rápida para no añadir tiempo de espera innecesario.