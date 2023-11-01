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Windows 10 y 11
- Configure el proxy nativo de Windows
- Use Proxifier para SOCKS5 y el enrutamiento por aplicación
Centro de integración
Guías de configuración verificadas para sistemas operativos, navegadores, herramientas de proxy, plataformas antidetección y código de aplicaciones.
Cada guía sigue la misma estructura: primero los requisitos previos, después pasos numerados con capturas de pantalla, solución de problemas y una prueba final de conexión.
Inicio rápido
Sustituya USER, PASS, HOST y PORT por las credenciales de su servicio FineProxy.
curl -x http://USER:PASS@HOST:PORT http://api.ipify.org
import axios from "axios";
import { HttpProxyAgent } from "http-proxy-agent";
import { HttpsProxyAgent } from "https-proxy-agent";
const proxyUrl = "http://USER:PASS@HOST:PORT";
const res = await axios.get("https://api.ipify.org", {
httpAgent: new HttpProxyAgent(proxyUrl),
httpsAgent: new HttpsProxyAgent(proxyUrl),
timeout: 20000,
});
console.log(res.data);
import requests
proxies = {
"http": "http://USER:PASS@HOST:PORT",
"https": "http://USER:PASS@HOST:PORT"
}
print(requests.get("https://api.ipify.org", proxies=proxies, timeout=20).text)
<?php
$proxy = "http://USER:PASS@HOST:PORT";
$ch = curl_init("https://api.ipify.org");
curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXY, $proxy);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 20);
echo curl_exec($ch);
curl_close($ch);
proxyURL, _ := url.Parse("http://USER:PASS@HOST:PORT")
client := &http.Client{
Timeout: 20 * time.Second,
Transport: &http.Transport{Proxy: http.ProxyURL(proxyURL)},
}
resp, err := client.Get("https://api.ipify.org")
Utilice proxies únicamente para objetivos y flujos de trabajo permitidos. Consulte nuestras normas de uso antes de utilizarlos.
Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.