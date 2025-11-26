Cómo configurar un servidor proxy en Vivaldi

Vivaldi es un navegador basado en Chromium cuya opción de proxy integrada simplemente abre la configuración de proxy del sistema operativo. En otras palabras, Vivaldi no ofrece una configuración de proxy independiente y completa dentro del propio navegador.

Si prefiere el método a nivel de sistema, siga las guías para su SO aquí: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux (GNOME): https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/

Sin embargo, si solo necesita un proxy para navegación web básica, no recomendamos configurar un proxy a nivel del sistema. Esto afecta a otras aplicaciones del dispositivo y puede generar inconsistencias, especialmente en Windows, donde la configuración de proxy integrada es limitada y no gestiona de forma fiable las conexiones con autenticación. Para la navegación diaria en Vivaldi, lo más práctico es configurar el proxy directamente en una extensión del navegador. Así mantiene la configuración del sistema intacta y facilita enormemente el cambio entre proxies.

Extensión recomendada para Vivaldi: Proxy Switcher: https://chromewebstore.google.com/detail/proxy-switcher/

En esta guía nos centraremos en el método de la extensión, ya que es la opción más práctica para navegar con Vivaldi (perfiles de proxy, cambio rápido y sin modificaciones en la configuración del sistema).

Usar la extensión Proxy Switcher en Vivaldi

Step 1 Buscar una extensión ProxySwitcher Haga clic en el icono del menú (“V”) en la esquina superior izquierda → Herramientas → Extensiones. Busque “Proxy Switcher” y acceda a su página. Click the image to view it in full size.

Step 2 Instalar ProxySwitcher Haga clic en “Add to Chrome”. Confirme la instalación para añadir la extensión a su barra de herramientas. Click the image to view it in full size.

Step 3 Configurar un proxy Vaya a la pestaña “Manual” → Active la autenticación e introduzca el nombre de usuario y la contraseña de su servicio de proxy activo (no la contraseña de su cuenta). Puede encontrar sus servicios aquí. Click the image to view it in full size.

Step 4 Verificar el resultado Compruebe si se está detectando la IP de su proxy. Click the image to view it in full size.