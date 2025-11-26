Guía de integración
Configuración de proxy en Vivaldi
Configura tu proxy en Vivaldi fácilmente en unos pocos pasos
Cómo configurar un servidor proxy en Vivaldi
Vivaldi es un navegador basado en Chromium cuya opción de proxy integrada simplemente abre la configuración de proxy del sistema operativo. En otras palabras, Vivaldi no ofrece una configuración de proxy independiente y completa dentro del propio navegador.
Si prefiere el método a nivel de sistema, siga las guías para su SO aquí: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux (GNOME): https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/
Sin embargo, si solo necesita un proxy para navegación web básica, no recomendamos configurar un proxy a nivel del sistema. Esto afecta a otras aplicaciones del dispositivo y puede generar inconsistencias, especialmente en Windows, donde la configuración de proxy integrada es limitada y no gestiona de forma fiable las conexiones con autenticación. Para la navegación diaria en Vivaldi, lo más práctico es configurar el proxy directamente en una extensión del navegador. Así mantiene la configuración del sistema intacta y facilita enormemente el cambio entre proxies.
Extensión recomendada para Vivaldi: Proxy Switcher: https://chromewebstore.google.com/detail/proxy-switcher/
En esta guía nos centraremos en el método de la extensión, ya que es la opción más práctica para navegar con Vivaldi (perfiles de proxy, cambio rápido y sin modificaciones en la configuración del sistema).
Usar la extensión Proxy Switcher en Vivaldi
Buscar una extensión ProxySwitcher
Haga clic en el icono del menú (“V”) en la esquina superior izquierda → Herramientas → Extensiones. Busque “Proxy Switcher” y acceda a su página.
Instalar ProxySwitcher
Haga clic en “Add to Chrome”. Confirme la instalación para añadir la extensión a su barra de herramientas.
Configurar un proxy
Vaya a la pestaña “Manual” → Active la autenticación e introduzca el nombre de usuario y la contraseña de su servicio de proxy activo (no la contraseña de su cuenta). Puede encontrar sus servicios aquí.
Verificar el resultado
Compruebe si se está detectando la IP de su proxy.
Si necesita enrutamiento avanzado de proxy no solo para el navegador, sino también para aplicaciones de escritorio específicas, recomendamos usar Proxifier.
¿Dónde puedo encontrar mis credenciales FineProxy para Configuración de proxy en Vivaldi?
Abra su servicio activo en el panel de control FineProxy. Utilice el host proxy, puerto, nombre de usuario y contraseña mostrado para ese servicio.
¿Debo introducir mi contraseña de cuenta FineProxy?
No. Utilice la contraseña de autenticación de proxy de su servicio activo, no la contraseña que utiliza para iniciar sesión en su cuenta FineProxy.
¿Cómo puedo verificar que la configuración del proxy Configuración de proxy en Vivaldi funciona?
Abra un sitio web de verificación IP después de activar el proxy. La IP y la ubicación detectadas deben coincidir con el proxy que ha configurado.
¿Qué debo comprobar si Configuración de proxy en Vivaldi no puede conectarse a través del proxy?
Confirme primero los detalles del host, puerto, protocolo y autenticación. Después desactive cualquier perfil VPN o proxy en conflicto y vuelva a conectarse.
Proxies por 48 horas
Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.