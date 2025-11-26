Integratiehandleiding
Vivaldi-proxyinstellingen
Configureer uw proxy in Vivaldi eenvoudig in een paar simpele stappen
Hoe stelt u proxyserverinstellingen in Vivaldi in
Vivaldi is een op Chromium gebaseerde browser en de ingebouwde proxyoptie opent simpelweg de proxy-instellingen van uw besturingssysteem. Met andere woorden: Vivaldi biedt geen volledige zelfstandige proxyconfiguratie binnen de browser.
Als u de voorkeur geeft aan de methode op systeemniveau, volg dan de besturingssysteemhandleidingen hier: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux (GNOME): https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/
Als u echter alleen een proxy nodig heeft voor dagelijks surfen, raden wij het instellen van een systeembrede proxy af. Dit heeft invloed op andere apps op uw apparaat en kan inconsistent werken — vooral op Windows, waar de ingebouwde proxy-instellingen beperkt zijn en niet betrouwbaar omgaan met geauthenticeerde proxy-configuraties. Voor dagelijks browsen in Vivaldi is het doorgaans beter om de proxy rechtstreeks in een browserextensie te configureren. Zo blijven uw systeeminstellingen onaangetast en wordt het wisselen van proxy veel eenvoudiger.
Aanbevolen extensie voor Vivaldi: Proxyswitcher: https://chromewebstore.google.com/detail/proxy-switcher/
In deze handleiding richten we ons op het instellen via de extensiemethode, aangezien dit de meest praktische optie is voor browsen in Vivaldi (proxyprofielen, snel wisselen en geen wijzigingen aan systeeminstellingen).
Gebruik de Proxy Switcher-extensie in Vivaldi
Zoek naar de ProxySwitcher-extensie
Klik op het menupictogram (“V”) in de linkerbovenhoek → Extra → Extensies. Zoek naar “Proxy Switcher” en ga naar de bijbehorende pagina.
Installeer ProxySwitcher
Klik op “Add to Chrome”. Bevestig de installatie om de extensie aan uw werkbalk toe te voegen.
Een proxy configureren
Ga naar het tabblad “Manual” → schakel Authentication in en voer de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw actieve proxydienst in (niet uw accountwachtwoord). U vindt uw diensten hier.
Controleer het resultaat
Controleer of het IP-adres van uw proxy wordt gedetecteerd.
Als u geavanceerde proxyroutering nodig heeft, niet alleen voor de browser maar ook voor specifieke desktoptoepassingen, raden wij aan om Proxifier te gebruiken.
Waar vind ik mijn FineProxy-gegevens voor Vivaldi-proxyinstellingen?
Open uw actieve service in het FineProxy-dashboard. Gebruik de proxyhost, poort, gebruikersnaam en het wachtwoord die bij deze service staan.
Moet ik het wachtwoord van mijn FineProxy-account invoeren?
Nee. Gebruik het proxyauthenticatiewachtwoord van uw actieve service, niet het wachtwoord waarmee u zich bij uw FineProxy-account aanmeldt.
Hoe controleer ik of de proxyconfiguratie voor Vivaldi-proxyinstellingen werkt?
Open na het inschakelen van de proxy een website die IP-adressen controleert. Het gedetecteerde IP en de locatie moeten overeenkomen met de geconfigureerde proxy.
Wat controleer ik als Vivaldi-proxyinstellingen geen verbinding via de proxy kan maken?
Controleer eerst host, poort, protocol en authenticatiegegevens. Schakel daarna conflicterende VPN- of proxyprofielen uit en maak opnieuw verbinding.
Proxy’s voor 48 uur
Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.