Hoe stelt u proxyserverinstellingen in Vivaldi in

Vivaldi is een op Chromium gebaseerde browser en de ingebouwde proxyoptie opent simpelweg de proxy-instellingen van uw besturingssysteem. Met andere woorden: Vivaldi biedt geen volledige zelfstandige proxyconfiguratie binnen de browser.

Als u de voorkeur geeft aan de methode op systeemniveau, volg dan de besturingssysteemhandleidingen hier: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux (GNOME): https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/

Als u echter alleen een proxy nodig heeft voor dagelijks surfen, raden wij het instellen van een systeembrede proxy af. Dit heeft invloed op andere apps op uw apparaat en kan inconsistent werken — vooral op Windows, waar de ingebouwde proxy-instellingen beperkt zijn en niet betrouwbaar omgaan met geauthenticeerde proxy-configuraties. Voor dagelijks browsen in Vivaldi is het doorgaans beter om de proxy rechtstreeks in een browserextensie te configureren. Zo blijven uw systeeminstellingen onaangetast en wordt het wisselen van proxy veel eenvoudiger.

Aanbevolen extensie voor Vivaldi: Proxyswitcher: https://chromewebstore.google.com/detail/proxy-switcher/

In deze handleiding richten we ons op het instellen via de extensiemethode, aangezien dit de meest praktische optie is voor browsen in Vivaldi (proxyprofielen, snel wisselen en geen wijzigingen aan systeeminstellingen).

Gebruik de Proxy Switcher-extensie in Vivaldi

Step 1 Zoek naar de ProxySwitcher-extensie Klik op het menupictogram (“V”) in de linkerbovenhoek → Extra → Extensies. Zoek naar “Proxy Switcher” en ga naar de bijbehorende pagina. Click the image to view it in full size.

Step 2 Installeer ProxySwitcher Klik op “Add to Chrome”. Bevestig de installatie om de extensie aan uw werkbalk toe te voegen. Click the image to view it in full size.

Step 3 Een proxy configureren Ga naar het tabblad “Manual” → schakel Authentication in en voer de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw actieve proxydienst in (niet uw accountwachtwoord). U vindt uw diensten hier. Click the image to view it in full size.

Step 4 Controleer het resultaat Controleer of het IP-adres van uw proxy wordt gedetecteerd. Click the image to view it in full size.