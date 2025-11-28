Integratiehandleiding
Linux-proxyinstellingen
Stel uw proxy snel en eenvoudig in.
Hoe stelt u een proxy in op Linux
Het uiterlijk van de gebruikersinterface hangt af van uw specifieke Linux-distributie, hoewel de meeste GNOME-desktops er vrijwel hetzelfde uitzien. Hier wordt het getoond op Fedora Linux (GNOME/KDE).
Open netwerkinstellingen
Klik rechtsboven → Klik op het instellingenpictogram (tandwiel) Ga naar het tabblad Netwerk → Ga naar Proxy-instellingen
Systeemproxy configureren
Schakel de Network Proxy-schakelaar in Kies Handmatige configuratie Voer uw IP-adres en poort in
De ingebouwde proxy-instellingen van GNOME ondersteunen SOCKS5-authenticatie met gebruikersnaam en wachtwoord niet op een betrouwbare manier. De veiligste aanpak is daarom om verkeer via een lokale proxylaag te routeren. Een veelgebruikte oplossing is Redsocks, dat TCP-verbindingen transparant kan omleiden naar een externe SOCKS5-proxy met de juiste authenticatie.
Geavanceerde instelling met Redsocks
Als u een SOCKS5-proxy met gebruikersnaam- en wachtwoordauthenticatie wilt gebruiken, kunt u deze via Redsocks als systeembrede proxy configureren.
Redsocks installeren
Open Terminal (meestal ctrl-alt-t) Voer in: sudo dnf install redsocks (sudo-wachtwoord vereist)
dnf wordt gebruikt op Fedora, RHEL en CentOS Stream. Voor andere populaire distributies: Debian / Ubuntu / Linux Mint: sudo apt install redsocks Arch / Manjaro: sudo pacman -S redsocks openSUSE: sudo zypper install redsocks Alpine: sudo apk add redsocks
Proxy configureren
Open het Redsocks-configuratiebestand: sudo nano /etc/redsocks.conf Pers Alt + \ om naar het begin van het bestand te springen, en druk vervolgens herhaaldelijk op Ctrl + K totdat alles is verwijderd Plak de juiste configuratie (hieronder vermeld) en vul deze in met de inloggegevens van uw actieve proxydienst (niet uw accountwachtwoord). U vindt uw diensten hier Pers Ctrl + X, vervolgens Y, vervolgens Invoeren om op te slaan Voer uit in terminal: sudo systemctl enable –now redsocks sudo systemctl status redsocks
base { log_debug = on; log_info = on; log = "stderr"; daemon = on; redirector = nftables; } redsocks { local_ip = 127.0.0.1; local_port = 12345; ip = xxx.xxx.xx.xxx; port = 1080; type = socks5; login = "fineproxy"; password = "password"; }
nftables configureren
plak in terminal: sudo nano /etc/nftables.d/redsocks.nft Plak de juiste tabel (hieronder weergegeven) in de terminal: sudo nft -f /etc/nftables.d/redsocks.nft Ctrl X en Y om op te slaan Voer uit in terminal: sudo nft -f /etc/nftables.d/redsocks.nft sudo systemctl enable –now nftables
table inet redsocks { chain output { type nat hook output priority 0; ip daddr { 127.0.0.0/8, 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16 } return ip daddr xxx.xxx.xx.xxx return tcp redirect to :12345 } }
DNS over TCP configureren
Open het bestand: sudo nano /etc/NetworkManager/conf.d/99-dns.conf Plak: [main] dns=none Open bestand: sudo nano /etc/systemd/resolved.conf Plak: [Resolve] DNS=1.1.1.1#cloudflare-dns.com DNSOverTLS=yes Voer uit in terminal: sudo ln -sf /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf /etc/resolv.conf sudo systemctl restart NetworkManager systemd-resolved
Waar vind ik mijn FineProxy-gegevens voor Linux-proxyinstellingen?
Open uw actieve service in het FineProxy-dashboard. Gebruik de proxyhost, poort, gebruikersnaam en het wachtwoord die bij deze service staan.
Moet ik het wachtwoord van mijn FineProxy-account invoeren?
Nee. Gebruik het proxyauthenticatiewachtwoord van uw actieve service, niet het wachtwoord waarmee u zich bij uw FineProxy-account aanmeldt.
Hoe controleer ik of de proxyconfiguratie voor Linux-proxyinstellingen werkt?
Open na het inschakelen van de proxy een website die IP-adressen controleert. Het gedetecteerde IP en de locatie moeten overeenkomen met de geconfigureerde proxy.
Wat controleer ik als Linux-proxyinstellingen geen verbinding via de proxy kan maken?
Controleer eerst host, poort, protocol en authenticatiegegevens. Schakel daarna conflicterende VPN- of proxyprofielen uit en maak opnieuw verbinding.
Proxy’s voor 48 uur
Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.