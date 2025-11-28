Hoe stelt u een proxy in op Linux

Het uiterlijk van de gebruikersinterface hangt af van uw specifieke Linux-distributie, hoewel de meeste GNOME-desktops er vrijwel hetzelfde uitzien. Hier wordt het getoond op Fedora Linux (GNOME/KDE).

Schakel de Network Proxy-schakelaar in Kies Handmatige configuratie Voer uw IP-adres en poort in

De ingebouwde proxy-instellingen van GNOME ondersteunen SOCKS5-authenticatie met gebruikersnaam en wachtwoord niet op een betrouwbare manier. De veiligste aanpak is daarom om verkeer via een lokale proxylaag te routeren. Een veelgebruikte oplossing is Redsocks, dat TCP-verbindingen transparant kan omleiden naar een externe SOCKS5-proxy met de juiste authenticatie.