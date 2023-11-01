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Steam-proxy

Dedicated IPv4-proxy's voor Steam Market-parsing en tradingbots — HTTP/HTTPS/SOCKS5, sticky sessions, diverse subnetmix voor 10–15 accounts per IP.

Abonnement configureren →Proxy’s voor 48 uur
OnbeperktGeen kosten per GB
AMD EPYCServerhardware van de nieuwste generatie
Tot 80 GbpsNetwerkverbinding per server
REST + MCPInrichten en beheren via API

Stel uw proxyabonnement voor Steam.

Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.

LandAantal IP's
UDP-ondersteuning
Uit

Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.

Meerdere landen in één pakket, extra whitelist-IP’s of verbindingen?Stel het in via het dashboard

Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.

Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: Datacenterpakket.

Hier aanbevolenDatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokkenExclusiefPersoonlijk, vanaf één IPISPStatische, bij ISP geregistreerde adressenRoterendGefactureerd in API-tegoeden
Ideaal voorBots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gebruikers per adresMaximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.Maximaal 5Gedeelde pool
PlatformvertrouwenStandaardDatacenter-ASNHoog — exclusiefHoog — geregistreerd bij ISPVerschilt per pool
Prijs vanaf$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimale bestelling100 IP’s1 IP100 IP’s2,5 miljoen tegoeden
Behoud van adresStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdWijzigt per aanvraag
BandbreedteOnbeperktOnbeperktOnbeperktTegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
UDP / spraakoproepenOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingNiet beschikbaar
ProtocollenHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthenticatieIP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.API-sleutel
Abonnementen bekijkenDedicated abonnementen bekijkenISP-abonnementen bekijkenAbonnementen bekijken
Hier aanbevolen

Datacenterpakket

Verkocht in gedeelde blokken

Ideaal voor

Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.

Gebruikers per adres

Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.

Platformvertrouwen

StandaardDatacenter-ASN

Prijs vanaf

$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Abonnementen bekijken

Exclusief

Persoonlijk, vanaf één IP

Ideaal voor

Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.

Gebruikers per adres

1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.

Platformvertrouwen

Hoog — exclusief

Prijs vanaf

$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.

Minimale bestelling

1 IP

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Dedicated abonnementen bekijken

ISP

Statische, bij ISP geregistreerde adressen

Ideaal voor

Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.

Gebruikers per adres

Maximaal 5

Platformvertrouwen

Hoog — geregistreerd bij ISP

Prijs vanaf

$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

ISP-abonnementen bekijken

Roterend

Gefactureerd in API-tegoeden

Ideaal voor

Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.

Gebruikers per adres

Gedeelde pool

Platformvertrouwen

Verschilt per pool

Prijs vanaf

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimale bestelling

2,5 miljoen tegoeden

Behoud van adres

Wijzigt per aanvraag

Bandbreedte

TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.

UDP / spraakoproepen

Niet beschikbaar

Protocollen

HTTP, SOCKS5

Authenticatie

API-sleutel

Abonnementen bekijken

Proxy’s voor 48 uur

Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.

Proxy’s voor 48 uur

Populairste proxylocaties

De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.

Alle locaties bekijken

Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.

FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.

Zeg vervolgens gewoon

  • Koop 10,000 Landenmix datacenter-IP’s voor Steam Market parsing
  • Voeg toe aan de IP-toelatingslijst 203.0.113.7 voor mijn proxyservice
  • Exporteer mijn proxylijst als JSON
  • Toon welke services vandaag het hoogste foutpercentage hadden
  • Toon de status en factureringsgegevens voor mijn proxyservices
Meer informatie API-sleutel maken
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.

Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt

Uw geld uitgeven

Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.

Meer betalen dan de offerte

Elke aankoop bevat expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.

Onbedoeld opzeggen

De twee onomkeerbare tools werken niet zonder confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.

U dubbel belasten

Financiële aanroepen gebruiken een idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.

MCP: 49 hulpmiddelen · 9 machtigingsbereikenJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · statusloosREST API: 49 bewerkingen · OpenAPI 3.1

Handmatige installatie

Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.

ALLE INTEGRATIES

Systemen

Browsers

Apps

Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.

FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.

Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.

500 Mbps

per proxy in standaardtests op externe servers

99.97%

van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen

96

gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies

0

bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement

Dedicated AMD EPYC

Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.

Eigen subnetten

IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.

80 Gbps-uplink

Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.

Tier III / IV

Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.

Testnotities

De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.

Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.

Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

Actieve accounts

Ik gebruikte het met een Twitch-bot en het werkte perfect. Ik bedank FineProxy voor het beschikbaar stellen van een zeer goed systeem dat precies aansluit op wat ik nodig heb.

blastzadaaaaSaasHub, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

grote proxies voor gegevens schrapen . . Ik heb het gebruikt voor 5+ jaar..ze hebben roterende IP's, ze zijn snel en bijna alle proxies zijn niet geblokkeerd in de sociale netwerken

AliceDieg, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Snelheid onder belasting

Groeten aan u, eervolle lezers van deze bescheiden recensie. Laat me praten over proxy-servers een beetje. Naar mijn mening, proxy-servers kunnen zeer nuttig zijn in verschillende gevallen en voor verschillende doeleinden. Ik denk dat FineProxy is een goede keuze, vooral voor de snelheid van het werk.Het is ook comfortabel in gebruik. Ik heb FineProxy al twee maanden, en ik ben oprecht tevreden met het.

Mike MillerIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

Ik heb geprobeerd verschillende proxy providers voor, maar fineproxy.org valt op voor zijn consistente uptime en solide verbinding kwaliteit. De snelheden zijn goed genoeg voor het streamen en gegevens schrapen, en ik heb niet geconfronteerd met grote problemen tot nu toe. Het is ook leuk dat alles duidelijk is uitgelegd op de website, waardoor het gemakkelijk om de juiste optie te kiezen.

HotBad2393Norton Safe Web, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Locaties en voorraad

Goedkope prijs. Lage prijs van gebroken proxies <10%. Veel geo en subnetten. Stabiele verbinding, statische ip's en gratis zwembad wisselen elke week.

Denis ZadneprovskiyTrustpilot, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

fineproxy.org biedt een fatsoenlijke proxy-service met een brede selectie van IP's en locaties. Echter, verbindingssnelheden kunnen soms inconsistent zijn, en ondersteuningsrespons kan langzamer zijn dan verwacht. Hoewel de service geschikt is voor basistaken, kan het niet volledig voldoen aan de behoeften van gebruikers met hogere eisen of specifieke eisen. Prijzen zijn concurrerend, maar de prestaties kunnen stabieler zijn voor degenen die erop vertrouwen voor professioneel of intensief gebruik.

Charles BrownProxyRate, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

Alle klantbeoordelingen
Waarom heb ik een proxy nodig voor Steam Market-parsing?Steam beperkt het

Steam beperkt het aantal verzoeken via rate-limiting om geautomatiseerde scraping te voorkomen. Zonder proxy's kunt u slechts een beperkt aantal verzoeken versturen voordat u “429 Too Many Requests”-fouten krijgt die uw IP blokkeren. Proxy's stellen u in staat verzoeken over meerdere IP's te verdelen, zodat u continue toegang behoudt tot prijsgegevens en inventarisinformatie. Voor serieuze handelsoperaties is dit geen optie — het is de enige manier om op schaal te parsen.

Kan ik gratis proxy's gebruiken voor Steam?Technisch gezien

Technisch gezien wel, maar verwacht problemen. Gratis proxy's zijn traag, onbetrouwbaar en worden door duizenden gebruikers gedeeld. Steam heeft de meeste gratis proxy-IP's waarschijnlijk al geblokkeerd. Voor trading-botoperaties of Market-parsing veroorzaken gratis proxy's meer hoofdpijn dan ze oplossen. U besteedt meer tijd aan het afhandelen van blokkades dan aan het daadwerkelijk verzamelen van data.

Hoeveel Steam-accounts kan ik op één IP draaien?Ongeveer 10-15

Ongeveer 10-15 accounts voordat de rate-limiting van Steam problematisch wordt. Dit geldt voor trading bots en geautomatiseerde operaties. Als u ArchiSteamFarm of vergelijkbare tools met meer accounts draait, heeft u meerdere proxy's nodig. Eén proxy per 10-15 accounts is een redelijk startpunt, hoewel intensievere operaties mogelijk minder accounts per IP vereisen.

Worden datacenter-proxy's geblokkeerd op Steam?Dat hangt

Dat hangt af van de proxykwaliteit. Gedeelde datacenter-IP's worden vaak geblokkeerd omdat eerdere gebruikers ze hebben misbruikt. Dedicated IP's die u exclusief beheert, hebben een veel hoger slagingspercentage. De Steam-dedicated datacenter-proxy's van FineProxy werken omdat ze exclusief aan u worden toegewezen — niemand anders kan ze op Steam opbranden terwijl u ze gebruikt.

Is het gebruik van proxy's op Steam in strijd met hun servicevoorwaarden?Proxy's gebruiken

Proxy's gebruiken om regionale prijsbeperkingen te omzeilen is in strijd met Steam’s voorwaarden en brengt het risico op accountstraffen met zich mee. Het gebruik van proxy's voor Market-parsing, trading bots of toegang tot Steam vanuit beperkte netwerken bevindt zich echter in een grijs gebied. Steam biedt geen officiële API voor Market-gegevens, dus geautomatiseerde toegang is de enige optie voor serieuze handelaren. De sleutel is verantwoord gebruik — misbruik het systeem niet, respecteer rate limits en gebruik geen proxy's voor verboden activiteiten zoals prijsmanipulatie.

Maakt de geolocatie van de proxy uit voor Steam-parsing en bots?Voor de meeste

Voor de meeste Steam Market-parsing- en trading-botoperaties maakt geolocatie weinig uit — Steam levert dezelfde Marktdata ongeacht de regio. Wat veel belangrijker is, is subnetdiversiteit. Mixpakketten met IP's verspreid over veel verschillende subnetten presteren het beste, omdat de anti-botsystemen van Steam clusters van verzoeken vanuit hetzelfde subnetbereik detecteren. De mixpakketten van FineProxy bieden maximale subnetvariatie, wat effectiever is dan concentratie op één enkele EU- of US-locatie.

Hoe verbind ik een proxy met ArchiSteamFarm of een browser voor Steam?Open voor

Open voor ArchiSteamFarm (ASF) uw ASF.json-configuratiebestand en voeg de proxyinstellingen toe via het veld "WebProxy" — bijvoorbeeld: "WebProxy": "http://ip:port". Als uw proxy authenticatie vereist, voegt u de velden "WebProxyUsername" en "WebProxyPassword" toe. Herstart ASF na het opslaan. Voor browsergebaseerde toegang kunt u de proxy configureren in de netwerkinstellingen van uw systeem of een browserextensie gebruiken zoals FoxyProxy of SwitchyOmega — voer het proxy-IP, de poort en de inloggegevens in en selecteer HTTP/HTTPS of SOCKS5 afhankelijk van uw proxytype. Zorg er bij geauthenticeerde Steam Market-parsingscripts voor dat uw proxy sticky sessions ondersteunt, zodat cookies en sessiegegevens consistent blijven bij opeenvolgende verzoeken op hetzelfde IP.

Handleiding

Proxy voor Steam: parsing, trading bots en multi-accountbeheer

4 min leestijdFineProxy-netwerkteam

Steam biedt geen officiële Market-API. Als u prijsdata, inventarisinformatie nodig heeft of trading wilt automatiseren, heeft u twee opties: dure diensten van derden gebruiken of Steam zelf parsen. De meeste serieuze traders en resellers kiezen het tweede pad — en daar wordt een proxy voor Steam essentieel.

Waarom een Steam-proxy essentieel is voor market parsing

Steam Market bevat miljoenen items uit CS2, Dota 2, Rust en andere games. Prijzen handmatig bijhouden is op grote schaal onmogelijk. Geautomatiseerde parsing stelt u in staat om:

  • Prijsschommelingen in realtime monitoren
  • Vind ondergewaardeerde items vóór uw concurrenten
  • Prijsdatabases opbouwen voor doorverkoopactiviteiten
  • Inventaris bijhouden over meerdere accounts

Het probleem? Steam past agressieve rate-limiting toe. Stuur te veel verzoeken vanaf één IP en u krijgt „429 Too Many Requests“-fouten. Uw IP wordt tijdelijk geblokkeerd en al uw parsing stopt. Met goede proxyrotatie verdeelt u verzoeken over meerdere IP's en blijft u onder de radar van Steam.

Tradingbots en multi-account operaties

Als u trading bots draait — of het nu ArchiSteamFarm, maatwerkoplossingen of commerciële platformen betreft — bent u waarschijnlijk al rate limits tegengekomen. Steam staat ruwweg 10-15 botaccounts per IP toe voordat throttling intreedt. Daarboven hebt u dedicated proxy's nodig voor elk account of elke groep accounts.Meerdere accounts vanaf één IP draaien brengt nog een risico met zich mee: als Steam één account markeert vanwege verdachte activiteit, kan de IP-koppeling ook uw andere accounts treffen. Afzonderlijke proxy's isoleren elk account en beschermen uw volledige operatie tegen opeenvolgende bans.

Datacenter vs. residentieel: wat werkt voor Steam

Dit is de realiteit van een proxyserver om Steam te deblokkeren voor zakelijk gebruik.Datacenter-proxy's werken goed voor ervaren gebruikers. Ze zijn sneller en aanzienlijk goedkoper voor het parsen van grote volumes. De sleutel is het gebruik van dedicated IP's die niet zijn opgebrand door andere gebruikers. Gedeelde datacenter-IP's worden vaak direct geblokkeerd omdat iemand anders ze al heeft misbruikt op Steam.Residentiële en mobiele proxy's zijn veiliger voor beginners. Steam ziet ze als gewone thuisverbindingen, waardoor ze minder streng worden gecontroleerd. Ze zijn echter duurder en hebben bandbreedtelimieten — problematisch als u miljoenen items wilt parsen.FineProxy biedt dedicated datacenter-IP's speciaal voor Steam. Deze adressen zijn exclusief voor u binnen onze dienst — zolang u ze huurt, kan geen andere FineProxy-klant ze voor Steam gebruiken. Dit voorkomt het veelvoorkomende probleem dat u de slechte reputatie van iemand anders erft. Wij zijn de daadwerkelijke provider, geen reseller, wat directe controle over IP-kwaliteit betekent en snellere vervanging als er problemen optreden.

Praktische tips voor Steam-parsing

Respecteer rate limits: zelfs met proxy's mag u de servers van Steam niet bestoken. Pauzes van 10-15 seconden tussen verzoeken per IP houden u onder de drempel.Roteer intelligent: wissel niet bij elk verzoek van IP — dat ziet er verdacht uit. Gebruik sticky sessions waarbij hetzelfde IP een logische reeks verzoeken afhandelt en roteer daarna.Ga correct om met 429-fouten: wanneer u rate limits bereikt, wacht dan af. Agressief opnieuw proberen verlengt alleen uw blokkeerperiode.Gebruik de juiste endpoints: Steam's /market/priceoverview/ geeft actuele prijzen zonder authenticatie. /market/pricehistory/ vereist cookies en retourneert historische data. Weet welke u nodig heeft.Monitor IP-gezondheid: houd bij welke proxy's geblokkeerd worden en wanneer. Patronen worden zichtbaar — bepaalde tijdstippen of aanvraagvolumes veroorzaken vaker blokkades.

Hoe zit het met toegang tot gedeblokkeerde Steam?

Laten we duidelijk zijn: proxy's gebruiken om de regionale prijzen van Steam te omzeilen is in strijd met hun servicevoorwaarden. Games goedkoper kopen via de winkel van een andere regio brengt het risico op accountbeperkingen met zich mee. Wij raden dit niet aan.Maar toegang tot een niet-geblokkeerd Steam heeft wel legitieme toepassingen: als Steam geblokkeerd is op uw netwerk (school, werk, bepaalde landen), kunt u via een proxy het platform gewoon bereiken. Voor persoonlijke gamingtoegang volstaat elke betrouwbare proxy — u doet geen duizenden verzoeken, dus rate limits zijn niet van toepassing.