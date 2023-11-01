Steam biedt geen officiële Market-API. Als u prijsdata, inventarisinformatie nodig heeft of trading wilt automatiseren, heeft u twee opties: dure diensten van derden gebruiken of Steam zelf parsen. De meeste serieuze traders en resellers kiezen het tweede pad — en daar wordt een proxy voor Steam essentieel.
Waarom een Steam-proxy essentieel is voor market parsing
Steam Market bevat miljoenen items uit CS2, Dota 2, Rust en andere games. Prijzen handmatig bijhouden is op grote schaal onmogelijk. Geautomatiseerde parsing stelt u in staat om:
- Prijsschommelingen in realtime monitoren
- Vind ondergewaardeerde items vóór uw concurrenten
- Prijsdatabases opbouwen voor doorverkoopactiviteiten
- Inventaris bijhouden over meerdere accounts
Het probleem? Steam past agressieve rate-limiting toe. Stuur te veel verzoeken vanaf één IP en u krijgt „429 Too Many Requests“-fouten. Uw IP wordt tijdelijk geblokkeerd en al uw parsing stopt. Met goede proxyrotatie verdeelt u verzoeken over meerdere IP's en blijft u onder de radar van Steam.
Tradingbots en multi-account operaties
Als u trading bots draait — of het nu ArchiSteamFarm, maatwerkoplossingen of commerciële platformen betreft — bent u waarschijnlijk al rate limits tegengekomen. Steam staat ruwweg 10-15 botaccounts per IP toe voordat throttling intreedt. Daarboven hebt u dedicated proxy's nodig voor elk account of elke groep accounts.Meerdere accounts vanaf één IP draaien brengt nog een risico met zich mee: als Steam één account markeert vanwege verdachte activiteit, kan de IP-koppeling ook uw andere accounts treffen. Afzonderlijke proxy's isoleren elk account en beschermen uw volledige operatie tegen opeenvolgende bans.
Datacenter vs. residentieel: wat werkt voor Steam
Dit is de realiteit van een proxyserver om Steam te deblokkeren voor zakelijk gebruik.Datacenter-proxy's werken goed voor ervaren gebruikers. Ze zijn sneller en aanzienlijk goedkoper voor het parsen van grote volumes. De sleutel is het gebruik van dedicated IP's die niet zijn opgebrand door andere gebruikers. Gedeelde datacenter-IP's worden vaak direct geblokkeerd omdat iemand anders ze al heeft misbruikt op Steam.Residentiële en mobiele proxy's zijn veiliger voor beginners. Steam ziet ze als gewone thuisverbindingen, waardoor ze minder streng worden gecontroleerd. Ze zijn echter duurder en hebben bandbreedtelimieten — problematisch als u miljoenen items wilt parsen.FineProxy biedt dedicated datacenter-IP's speciaal voor Steam. Deze adressen zijn exclusief voor u binnen onze dienst — zolang u ze huurt, kan geen andere FineProxy-klant ze voor Steam gebruiken. Dit voorkomt het veelvoorkomende probleem dat u de slechte reputatie van iemand anders erft. Wij zijn de daadwerkelijke provider, geen reseller, wat directe controle over IP-kwaliteit betekent en snellere vervanging als er problemen optreden.
Praktische tips voor Steam-parsing
Respecteer rate limits: zelfs met proxy's mag u de servers van Steam niet bestoken. Pauzes van 10-15 seconden tussen verzoeken per IP houden u onder de drempel.Roteer intelligent: wissel niet bij elk verzoek van IP — dat ziet er verdacht uit. Gebruik sticky sessions waarbij hetzelfde IP een logische reeks verzoeken afhandelt en roteer daarna.Ga correct om met 429-fouten: wanneer u rate limits bereikt, wacht dan af. Agressief opnieuw proberen verlengt alleen uw blokkeerperiode.Gebruik de juiste endpoints: Steam's /market/priceoverview/ geeft actuele prijzen zonder authenticatie. /market/pricehistory/ vereist cookies en retourneert historische data. Weet welke u nodig heeft.Monitor IP-gezondheid: houd bij welke proxy's geblokkeerd worden en wanneer. Patronen worden zichtbaar — bepaalde tijdstippen of aanvraagvolumes veroorzaken vaker blokkades.
Hoe zit het met toegang tot gedeblokkeerde Steam?
Laten we duidelijk zijn: proxy's gebruiken om de regionale prijzen van Steam te omzeilen is in strijd met hun servicevoorwaarden. Games goedkoper kopen via de winkel van een andere regio brengt het risico op accountbeperkingen met zich mee. Wij raden dit niet aan.Maar toegang tot een niet-geblokkeerd Steam heeft wel legitieme toepassingen: als Steam geblokkeerd is op uw netwerk (school, werk, bepaalde landen), kunt u via een proxy het platform gewoon bereiken. Voor persoonlijke gamingtoegang volstaat elke betrouwbare proxy — u doet geen duizenden verzoeken, dus rate limits zijn niet van toepassing.