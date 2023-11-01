Waarom een Steam-proxy essentieel is voor market parsing

Tradingbots en multi-account operaties

Als u trading bots draait — of het nu ArchiSteamFarm, maatwerkoplossingen of commerciële platformen betreft — bent u waarschijnlijk al rate limits tegengekomen. Steam staat ruwweg 10-15 botaccounts per IP toe voordat throttling intreedt. Daarboven hebt u dedicated proxy's nodig voor elk account of elke groep accounts.Meerdere accounts vanaf één IP draaien brengt nog een risico met zich mee: als Steam één account markeert vanwege verdachte activiteit, kan de IP-koppeling ook uw andere accounts treffen. Afzonderlijke proxy's isoleren elk account en beschermen uw volledige operatie tegen opeenvolgende bans.

Datacenter vs. residentieel: wat werkt voor Steam

Dit is de realiteit van een proxyserver om Steam te deblokkeren voor zakelijk gebruik.Datacenter-proxy's werken goed voor ervaren gebruikers. Ze zijn sneller en aanzienlijk goedkoper voor het parsen van grote volumes. De sleutel is het gebruik van dedicated IP's die niet zijn opgebrand door andere gebruikers. Gedeelde datacenter-IP's worden vaak direct geblokkeerd omdat iemand anders ze al heeft misbruikt op Steam.Residentiële en mobiele proxy's zijn veiliger voor beginners. Steam ziet ze als gewone thuisverbindingen, waardoor ze minder streng worden gecontroleerd. Ze zijn echter duurder en hebben bandbreedtelimieten — problematisch als u miljoenen items wilt parsen.FineProxy biedt dedicated datacenter-IP's speciaal voor Steam. Deze adressen zijn exclusief voor u binnen onze dienst — zolang u ze huurt, kan geen andere FineProxy-klant ze voor Steam gebruiken. Dit voorkomt het veelvoorkomende probleem dat u de slechte reputatie van iemand anders erft. Wij zijn de daadwerkelijke provider, geen reseller, wat directe controle over IP-kwaliteit betekent en snellere vervanging als er problemen optreden.