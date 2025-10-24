Proxyserverinstellingen configureren in Firefox

Mozilla Firefox werkt over het algemeen goed met proxy's en kan rechtstreeks in de browser worden geconfigureerd, zonder afhankelijk te zijn van systeeminstellingen. Dat gezegd hebbende, de ingebouwde configuratie is niet altijd de handigste optie als u van plan bent regelmatig van proxy te wisselen of meerdere profielen te beheren.

In deze handleiding laten wij u twee manieren zien om een proxy in te stellen in Mozilla Firefox: via de ingebouwde browserinstellingen en via een proxy-extensie. U kunt kiezen welke optie het handigst is, maar wij raden FoxyProxy uitdrukkelijk aan voor de eenvoudigste en betrouwbaarste configuratie.

Een proxy configureren via Firefox-instellingen

Step 1 Firefox-netwerkinstellingen openen Klik op het menupictogram (☰) → Instellingen Ga naar het tabblad Algemeen en scroll omlaag naar Netwerkinstellingen → klik op Instellingen… Click the image to view it in full size.

Step 2 Voer proxygegevens in Selecteer Handmatige proxyconfiguratie en kies welk proxytype u wilt gebruiken (gebruik er slechts één): Voor HTTP-proxy's (dynamisch IP): gebruik poort 8080. Authenticatie wordt ondersteund — voer de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw actieve proxydienst in. U vindt uw diensten hier. Voor SOCKS5-proxy's (statisch IP): gebruik poort 1085. In deze configuratie ondersteunen de ingebouwde proxy-instellingen van Firefox geen SOCKS5-authenticatie met gebruikersnaam/wachtwoord. Click the image to view it in full size.

Let op: configureer in Firefox slechts één proxytype tegelijk — ofwel HTTP ofwel SOCKS. Als u beide instelt, werkt de proxy mogelijk niet zoals verwacht.

Firefox ondersteunt geen SOCKS5-proxy's die authenticatie met gebruikersnaam/wachtwoord gebruiken. In dat geval is de beste oplossing om de FoxyProxy extensie te installeren. Deze add-on is zeer eenvoudig en gebruiksvriendelijk, ondersteunt het werken met meerdere proxy's en laat u snel tussen deze schakelen.

Aanbevolen instelling: FoxyProxy-extensie in Firefox

Step 1 Installeer de FoxyProxy-extensie Open Firefox en ga naar Add-ons en thema's (Ctrl + Shift + A). Zoeken naar FoxyProxy Standard en klik op Add to Firefox. Bevestig de installatie om de extensie aan uw werkbalk toe te voegen. Zorg ervoor dat u FoxyProxy Standard installeert, aangezien deze extensie authenticatie en meerdere proxyprofielen ondersteunt Click the image to view it in full size.

Step 2 Open FoxyProxy Options Klik op het FoxyProxy-pictogram in de werkbalk en selecteer Options (of Open FoxyProxy Options). Click the image to view it in full size.

Step 3 Voeg een nieuwe SOCKS5-proxy toe Ga naar het tabblad “Proxies” Klik op “Add New Proxy” in de FoxyProxy-opties. Stel het proxytype in: SOCKS5. Voer het IP-adres en de poort van uw proxy in (1080 voor SOCKS5). Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in van uw actieve proxydienst (niet uw accountwachtwoord). U vindt uw diensten hier. Schakel de optie Proxy DNS in Click the image to view it in full size.

Zorg er bij SOCKS5 voor dat u ‘Proxy DNS’ inschakelt — anders kunt u te maken krijgen met DNS-lekken.

FoxyProxy stelt u in staat meerdere proxyprofielen aan te maken en moeiteloos tussen deze te schakelen. De extensie biedt ook geavanceerde routeringsinstellingen, waarmee u kunt opgeven welke websites de proxy moeten gebruiken en welke rechtstreeks verbinding moeten maken:

Step 4 Proxypatronen toevoegen (optioneel) Ga naar het tabblad “Proxies” Klik op het plusicoon bij “Proxy by Patterns”. Kies de optie “Include” of “Exclude” en “Wildcard”. Geef een titel op en voer het adres in met het formaat “*.mysite.site/*” Click the image to view it in full size.