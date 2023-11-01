Proxy met creditcardbetaling
IPv4-proxy's met HTTP/HTTPS/SOCKS5-ondersteuning, onbeperkt verkeer, API-toegang en automatische activering binnen enkele minuten na betaling met Visa of Mastercard.
Stel uw proxyabonnement.
Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.
Huidige abonnementen laden…
Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.
Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.
Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: Datacenterpakket.
|Hier aanbevolenDatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokken
|ExclusiefPersoonlijk, vanaf één IP
|ISPStatische, bij ISP geregistreerde adressen
|RoterendGefactureerd in API-tegoeden
|Ideaal voor
|Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.
|Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.
|Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.
|Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
|Gebruikers per adres
|Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.
|1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.
|Maximaal 5
|Gedeelde pool
|Platformvertrouwen
|StandaardDatacenter-ASN
|Hoog — exclusief
|Hoog — geregistreerd bij ISP
|Verschilt per pool
|Prijs vanaf
|$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand
|$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.
|$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimale bestelling
|100 IP’s
|1 IP
|100 IP’s
|2,5 miljoen tegoeden
|Behoud van adres
|Statisch tijdens de looptijd
|Statisch tijdens de looptijd
|Statisch tijdens de looptijd
|Wijzigt per aanvraag
|Bandbreedte
|Onbeperkt
|Onbeperkt
|Onbeperkt
|TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
|UDP / spraakoproepen
|Optionele uitbreiding
|Optionele uitbreiding
|Optionele uitbreiding
|Niet beschikbaar
|Protocollen
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Authenticatie
|IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
|IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
|IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
|API-sleutel
|Abonnementen bekijken
|Dedicated abonnementen bekijken
|ISP-abonnementen bekijken
|Abonnementen bekijken
Datacenterpakket
Verkocht in gedeelde blokken
Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.
Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.
StandaardDatacenter-ASN
$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand
100 IP’s
Statisch tijdens de looptijd
Onbeperkt
Optionele uitbreiding
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
Exclusief
Persoonlijk, vanaf één IP
Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.
1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.
Hoog — exclusief
$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.
1 IP
Statisch tijdens de looptijd
Onbeperkt
Optionele uitbreiding
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
ISP
Statische, bij ISP geregistreerde adressen
Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.
Maximaal 5
Hoog — geregistreerd bij ISP
$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand
100 IP’s
Statisch tijdens de looptijd
Onbeperkt
Optionele uitbreiding
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
Roterend
Gefactureerd in API-tegoeden
Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gedeelde pool
Verschilt per pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 miljoen tegoeden
Wijzigt per aanvraag
TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
Niet beschikbaar
HTTP, SOCKS5
API-sleutel
Proxy’s voor 48 uur
Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.
Populairste proxylocaties
De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.
Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.
FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.
Zeg vervolgens gewoon
- Koop 1,000 datacenter-IP’s in Europe
- Voeg toe aan de IP-toelatingslijst 203.0.113.7 voor mijn proxyservice
- Exporteer mijn proxylijst als JSON
- Toon welke services vandaag het hoogste foutpercentage hadden
- Toon de status en factureringsgegevens voor mijn proxyservices
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.
Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt
Uw geld uitgeven
Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen
wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.
Meer betalen dan de offerte
Elke aankoop bevat
expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.
Onbedoeld opzeggen
De twee onomkeerbare tools werken niet zonder
confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.
U dubbel belasten
Financiële aanroepen gebruiken een
idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.
Handmatige installatie
Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.
Systemen
Browsers
Apps
Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.
FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.
Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.
500 Mbps
per proxy in standaardtests op externe servers
99.97%
van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen
96
gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies
0
bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement
Dedicated AMD EPYC
Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.
Eigen subnetten
IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.
80 Gbps-uplink
Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.
Tier III / IV
Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.
De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.
Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.
Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.
Verkeer wordt nooit gemeten
Ik zal niet zeggen dat de prijzen zijn de laagste, maar onbeperkt verkeer en maximale snelheid is onmiskenbaar. De support service heeft niet gefaald me persoonlijk, altijd in contact, altijd actueel, beleefd en zonder gedoe. Ik gebruik het pakket voor 30 dagen, Europese adressen, voor het tweede jaar al. Na betaling, alles gebeurt onmiddellijk. Ik heb niet geprobeerd om te mengen, het is genoeg voor mij.
Terwijl andere aanbieders kosten per GB of zelfs per verzoek, deze jongens blijven trouw aan hun missie van het houden van Internet gratis en veilig. Hun Datacenter opties zijn goedkoop en komen met onbeperkte bandbreedte.
API- en agenttoegang
Ik hou van FineProxy proxies, zijn echt snel en niet detecteerbaar. Ik heb het gebruikt op automatisering tools zoals keyword tools, en voor het schrapen van tools, zijn zoals game changer, de klantenondersteuning is top notch wanneer u hulp nodig hebt ze zijn 24/7 beschikbaar om ur probleem op te lossen, de kwaliteit van proxies zijn gewoon geweldig.
Ik hou van FineProxy de snelheid is geweldig ik gebruik het op automatiseringstools, webscrapping en voor het browsen, de verbinding zijn stabiel en de snelheid is zeer goed, nooit loskoppelen en niet verboden ips, ik zal het kopen opnieuw en opnieuw, de ondersteuning team is echt geweldig antwoord op tijd
Ondersteuning
Als u niet werkt met een zeer populaire site, dan is de proxy is gewoon super. Goede snelheid. Snelle technische ondersteuning. Gebruik het, zult u geen spijt.
De Procosi service vervult over het algemeen haar taken, maar er zijn gebieden voor verbetering. De interface is gebruiksvriendelijk, en de functionaliteit is breed. Echter, de snelheid en de klantenondersteuning kunnen enige ongemakken veroorzaken.
Hoe snel worden proxy's geactiveerd na betaling?Na een geslaagde
Na een geslaagde betaling worden proxy's doorgaans binnen 1–5 minuten geactiveerd. In de meeste gevallen krijgt u vrijwel direct toegang; eventuele vertragingen worden meestal veroorzaakt door de bank of betalingsverwerker.
Wat moet ik doen als ik iets meer of minder heb betaald dan het vereiste bedrag?Als het
Als het bedrag afwijkt van het vereiste totaal, herkent het systeem de betaling mogelijk niet automatisch. Neem in dat geval contact op met de support en wij zullen uw transactie handmatig verifiëren en bevestigen.
Worden er kosten in rekening gebracht bij betaling met een creditcard?Wij brengen geen
Wij brengen geen extra kosten in rekening voor kaartbetalingen — u betaalt precies de prijs die in uw bestelling wordt weergegeven. Uw bank of betalingsprovider kan echter eigen verwerkingskosten in rekening brengen, waarop wij geen invloed hebben.
Kan ik automatische verlenging inschakelen wanneer ik met een kaart betaal?Ja
Ja, bij gebruik van Stripe kunt u automatische facturering inschakelen, zodat betalingen bij verlenging automatisch worden afgeschreven. U kunt ook uw accountsaldo vooraf opwaarderen; verlengingen worden dan automatisch daaruit verwerkt — zonder dat een Stripe-abonnement nodig is.
Kan ik een terugbetaling krijgen als ik met een creditcard heb betaald?Ja
Ja, terugbetalingen voor kaartbetalingen zijn mogelijk in overeenstemming met ons servicebeleid. Een terugbetaling kan worden verricht naar de oorspronkelijke kaart of als tegoed worden bijgeschreven op uw accountsaldo voor toekomstige aankopen.
Kan ik proxy's met een kaart kopen zonder te registreren?Nee
Nee, registratie is vereist omdat uw account wordt gebruikt om proxytoegang te verlenen, serviceperiodes te beheren, vervangingen aan te vragen en technische ondersteuning te ontvangen.
Welke kaarten worden geaccepteerd?Wij accepteren de
Wij accepteren de meeste internationale kaarten, waaronder Visa en Mastercard.
Welke typen proxy's kan ik met een creditcard betalen?Creditcards kunnen worden
Creditcards kunnen worden gebruikt om te betalen voor alle proxytypen die op onze website beschikbaar zijn. Het betaalproces en het beveiligingsniveau zijn hetzelfde, ongeacht het type proxy.
Hoe veilig is betaling met een kaart?Alle betalingen
Alle betalingen worden verwerkt via gecertificeerde betaalgateways die moderne beveiligingsstandaarden ondersteunen, zoals PCI DSS en 3-D Secure. Wij slaan uw kaartgegevens niet op en hebben daar geen toegang toe.
Kan ik één kaart gebruiken voor meerdere accounts?Ons beleid
Ons beleid staat toe dat één kaart aan één account wordt gekoppeld. Het gebruik van één kaart voor meerdere accounts kan anti-fraudecontroles van de betalingsverwerker activeren en leiden tot geweigerde transacties. Als u meerdere proxypakketten wilt beheren, raden wij aan dit binnen één account te doen.
Wat moet ik doen als mijn betaling is geweigerd?Als uw bank
Als uw bank of betaalprovider de transactie weigert, probeer dan een andere kaart of betaalmethode, of neem contact op met ons supportteam zodat wij u kunnen helpen uw aankoop af te ronden.
Welke valuta's worden ondersteund voor kaartbetalingen?Betalingen worden standaard
Betalingen worden standaard verwerkt in USD. Als uw kaart in een andere valuta is uitgegeven, rekent uw bank het bedrag automatisch om tegen de actuele wisselkoers. Er worden aan onze kant geen extra kosten in rekening gebracht voor valutaomrekening.