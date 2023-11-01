NEW! |Eén API-aanroep, schone gegevens terug. Geen scrapers nodig.Ontvang 10.000 gratis tokens →

Toepassingen voor proxy\'s

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UnmeteredNo per-GB fees
AMD EPYCLatest-generation server hardware
Up to 80 GbpsUplink per server
REST + MCPProvision and manage by API

Proxy use-case directory

01

Gegevens en scraping

Grootschalige dataverzameling met duizenden IP's voor parsing, monitoring en automatisering.

3 guides
01WebscrapingVerzamel publieke data op schaal zonder blokkades02SEOSERP-tracking, positiemonitoring, zoekwoordonderzoek03AdvertentieverificatieControleer advertentieplaatsingen in verschillende regio's
02

AI-proxy

Gebruik meerdere API-keys via dedicated IP's om de belasting te verdelen en rate limits te vermijden.

6 guides
01AI-proxyhubhubOverzicht van alle AI-proxyoplossingen02ChatGPTVerspreid verzoeken over meerdere keys03DeepSeekDedicated IP's voor DeepSeek API load balancing04GeminiProxy-rotatie voor Google Gemini API05ClaudeStabiele IP's voor Anthropic Claude API06Janitor AIOmzeil rate limits op het Janitor AI-platform
03

Gaming en trading

Duizenden proxy's voor grootschalige operaties: view boosting, store parsing en trading.

4 guides
01TwitchMassale view-boosting met duizenden IP's02SteamStore-parsing en multi-accountbeheer03CryptovalutaTradingbots en exchange-automatisering04PlayStationPSN Store-toegang en gaming-proxy's
04

Bots & Automatisering

Snelle proxy's, geoptimaliseerd voor automatiseringssoftware.

5 guides
01Bots HubhubOverzicht van alle proxy-oplossingen voor automatisering02SneakerbotsSnelle ISP-proxy's voor sneaker drops03BASProxy-integratie voor Browser Automation Studio04ZennoPosterBulktaakautomatisering met roterende proxy's05CAPTCHAProxy's voor CAPTCHA-oplossingsdiensten
05

Sociaal & Messaging

Beheer meerdere accounts en automatiseer interacties op sociale platforms.

9 guides
01TelegramMulti-accountbeheer en massa-berichten02WhatsAppZakelijke berichten en bulk-outreach03InstagramAccountautomatisering en data scraping04DiscordServerbeheer en bot-proxy's05Twitter (X)Multi-account posting en scraping06FacebookAdvertentieaccounts en paginabeheer07RedditComment scraping en accountautomatisering08LinkedInLeadgeneratie en profielscraping09SnapchatMulti-account en geo-gebaseerde toegang
06

Media en streaming

Krijg toegang tot geo-beperkte content en automatiseer interacties op mediaplatforms.

5 guides
01YouTubeView-boosting en data-extractie02YouTube MusicStream muziek vanuit elke regio03TikTokViews, account farming en scraping04SpotifyStreamingtoegang vanuit elk land05NetflixOntgrendel regio-specifieke contentbibliotheken
07

Shopping & Financiën

Prijsmonitoring, arbitrage en marketplace-automatisering.

4 guides
01AmazonPrijsmonitoring en productdata-scraping02eBayVeilingmonitoring en advertentie-automatisering03TaobaoToegang tot Chinese marketplaces vanuit elke locatie04ArbitrageCross-platform prijsvergelijking op schaal
08

Overige toepassingen

Gespecialiseerde proxy-oplossingen voor nicheplatforms en -diensten.

8 guides
01CraigslistAdvertenties plaatsen en scrapen op schaal02SIP-proxyVoIP- en IP-telefonie-routing03OnlyFansContentbeheer en multi-account04LibGenBibliotheebtoegang via proxy05DuckDuckGoSERP-scraping van privézoekmachine06YandexDataverzameling uit Russische zoekmachine07Social MediaAlgemene gids voor proxy's op sociale platformen08StreamingAlgemene gids voor proxy's bij streamingdiensten

Stel uw proxyabonnement samen.

Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.

LandAantal IP's
UDP-ondersteuning
Uit

Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.

Meerdere landen in één pakket, extra whitelist-IP’s of verbindingen?Stel het in via het dashboard