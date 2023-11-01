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Proxy-Anwendungsfälle

Von öffentlichen Webdaten und KI-Automatisierung bis zu Social Platforms, Marktplätzen und Streaming — finden Sie das passende Proxy-Setup für Ihre Arbeit.

Anwendungsfälle erkunden ↓Tarif erstellen
UnbegrenztKeine GB-Gebühren
AMD EPYCServer-Hardware der neuesten Generation
Bis zu 80 GbpsUplink pro Server
REST + MCPBereitstellung und Verwaltung per API

Verzeichnis der Proxy-Anwendungsfälle

01

Daten & Scraping

Groß­angelegte Datenerfassung mit Tausenden von IPs für Parsing, Monitoring und Automatisierung.

3 Anleitungen
01Web-ScrapingtopÖffentliche Daten in großem Umfang ohne Sperren extrahieren02SEOSERP-Tracking, Ranking-Monitoring, Keyword-Recherche03AnzeigenprüfungAnzeigenplatzierungen in verschiedenen Regionen prüfen
02

AI-Proxy

Leiten Sie mehrere API-Keys über dedizierte IPs, um die Last zu verteilen und Rate-Limits zu vermeiden.

6 Anleitungen
01AI Proxy HubhubÜberblick über alle KI-Proxy-Lösungen02ChatGPTtopAnfragen auf mehrere Keys verteilen03DeepSeekDedizierte IPs für DeepSeek API Load Balancing04GeminiProxy-Rotation für die Google Gemini API05ClaudeStabile IPs für die Anthropic Claude API06Janitor AIRate-Limits auf der Janitor AI-Plattform umgehen
03

Gaming und Handel

Tausende von Proxys für hochvolumige Operationen: View-Boosting, Store-Parsing und Trading.

4 Anleitungen
01TwitchtopMassen-Boosting von Aufrufen mit tausenden IPs02SteamtopStore-Parsing und Multi-Account-Management03KryptotopTrading-Bots und Börsenautomatisierung04PlayStationPSN-Store-Zugang und Gaming-Proxys
04

Bots & Automatisierung

Hochgeschwindigkeits-Proxys, optimiert für Automatisierungssoftware.

5 Anleitungen
01Bots HubhubÜbersicht aller Automatisierungs-Proxy-Lösungen02Sneaker-BotsSchnelle ISP-Proxys für Sneaker-Drops03BASProxy-Integration für Browser Automation Studio04ZennoPosterMassenaufgaben-Automatisierung mit rotierenden Proxys05CaptchaProxys für CAPTCHA-Lösungsdienste
05

Social & Messaging

Verwalten Sie mehrere Accounts und automatisieren Sie Interaktionen auf verschiedenen Social-Plattformen.

9 Anleitungen
01TelegramtopMulti-Account-Management und Massen-Messaging02WhatsAppBusiness-Messaging und Massen-Outreach03InstagramtopAccount-Automatisierung und Daten-Scraping04DiscordServer-Management und Bot-Proxys05Twitter (X)Multi-Account-Posting und Scraping06FacebookVerwaltung von Werbekonten und Seiten07RedditKommentar-Scraping und Konto-Automatisierung08LinkedInLead-Generierung und Profil-Scraping09SnapchatMulti-Account und standortbasierter Zugriff
06

Medien & Streaming

Greifen Sie auf geo-gesperrte Inhalte zu und automatisieren Sie Interaktionen auf Medienplattformen.

5 Anleitungen
01YouTubetopView-Boosting und Datenextraktion02YouTube MusicMusik aus jeder Region streamen03TikToktopViews, Account-Farming und Scraping04SpotifyStreaming-Zugriff aus jedem Land05NetflixRegionsspezifische Inhaltsbibliotheken freischalten
07

Shopping & Finanzen

Preisüberwachung, Arbitrage und Marktplatz-Automatisierung.

4 Anleitungen
01AmazonPreisverfolgung und Produkt-Daten-Scraping02eBayAuktionsüberwachung und Listing-Automatisierung03TaobaoAuf den chinesischen Marktplatz von jedem Standort aus zugreifen04ArbitragePlattformübergreifender Preisvergleich im großen Maßstab
08

Weitere Anwendungsfälle

Spezialisierte Proxy-Lösungen für Nischenplattformen und -dienste.

8 Anleitungen
01CraigslistKleinanzeigen posten und scrapen im großen Stil02SIP ProxyVoIP- und IP-Telefonie-Routing03OnlyFansContent-Management und Multi-Account04LibGenBibliothekszugang über Proxy05DuckDuckGoSERP-Scraping der privaten Suchmaschine06YandexDatenerfassung der russischen Suchmaschine07Social MediaAllgemeiner Leitfaden zu Proxys für soziale Plattformen08StreamingAllgemeiner Leitfaden zu Proxys für Streaming-Dienste

Erstellen Sie Ihren Proxy-Plan.

Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.

LandAnzahl der IPs
UDP-Unterstützung
Aus

Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.

Mehrere Länder in einem Paket, zusätzliche Whitelist-IPs oder Verbindungen?Im Dashboard konfigurieren