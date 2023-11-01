Proxy-Anwendungsfälle
Von öffentlichen Webdaten und KI-Automatisierung bis zu Social Platforms, Marktplätzen und Streaming — finden Sie das passende Proxy-Setup für Ihre Arbeit.
Verzeichnis der Proxy-Anwendungsfälle
Daten & Scraping
Großangelegte Datenerfassung mit Tausenden von IPs für Parsing, Monitoring und Automatisierung.
AI-Proxy
Leiten Sie mehrere API-Keys über dedizierte IPs, um die Last zu verteilen und Rate-Limits zu vermeiden.
Gaming und Handel
Tausende von Proxys für hochvolumige Operationen: View-Boosting, Store-Parsing und Trading.
Bots & Automatisierung
Hochgeschwindigkeits-Proxys, optimiert für Automatisierungssoftware.
Medien & Streaming
Greifen Sie auf geo-gesperrte Inhalte zu und automatisieren Sie Interaktionen auf Medienplattformen.
Shopping & Finanzen
Preisüberwachung, Arbitrage und Marktplatz-Automatisierung.
Weitere Anwendungsfälle
Spezialisierte Proxy-Lösungen für Nischenplattformen und -dienste.
Erstellen Sie Ihren Proxy-Plan.
Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.
Aktuelle Tarife werden geladen…
Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.
Social & Messaging
Verwalten Sie mehrere Accounts und automatisieren Sie Interaktionen auf verschiedenen Social-Plattformen.