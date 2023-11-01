NEU! |Ein API-Call, saubere Daten zurück. Keine Scraper nötig.10.000 Tokens gratis →

Proxy für Taobao

Rechenzentrums-Proxys mit chinesischen IPs für Taobao: HTTP/HTTPS/SOCKS5-Unterstützung, automatische Bereitstellung und unbegrenzter Traffic inklusive.

Tarif konfigurieren →Proxys für 48 Stunden
UnbegrenztKeine GB-Gebühren
AMD EPYCServer-Hardware der neuesten Generation
Bis zu 80 GbpsUplink pro Server
REST + MCPBereitstellung und Verwaltung per API

Erstellen Sie Ihren Proxy-Plan.

Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.

LandAnzahl der IPs
UDP-Unterstützung
Aus

Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.

Mehrere Länder in einem Paket, zusätzliche Whitelist-IPs oder Verbindungen?Im Dashboard konfigurieren

Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.

Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: ISP-Proxys.

Datacenter-PaketIm Block verkauft, geteiltDedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IPHier empfohlenISP-ProxysStatische ISP-registrierte AdressenRotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
Am besten fürBots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Nutzer pro AdresseBis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.Bis zu 5Geteilter Pool
Akzeptanz bei PlattformenBasisDatacenter-ASNHoch — exklusivHoch — ISP-registriertVariiert je nach Pool
Preis ab$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Mindestbestellung100 IPs1 IP100 IPs2,5 Mio. Guthaben
AdresslaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitWechselt pro Request
BandbreiteUnbegrenztUnbegrenztUnbegrenztGuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
UDP / SprachcallsOptionales Add-onOptionales Add-onOptionales Add-onNicht verfügbar
ProtokolleHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentifizierungIP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.API-Key
Tarife ansehenDedicated-Tarife ansehenISP-Tarife ansehenTarife ansehen
Hier empfohlen

ISP-Proxys

Statische ISP-registrierte Adressen

Am besten für

Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — ISP-registriert

Preis ab

$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

ISP-Tarife ansehen

Datacenter-Paket

Im Block verkauft, geteilt

Am besten für

Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.

Akzeptanz bei Plattformen

BasisDatacenter-ASN

Preis ab

$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Tarife ansehen

Dedizierte Proxys

Persönlich, ab einer einzelnen IP

Am besten für

Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.

Nutzer pro Adresse

1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — exklusiv

Preis ab

$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.

Mindestbestellung

1 IP

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Dedicated-Tarife ansehen

Rotierende Proxys

Abgerechnet in API-Guthaben

Am besten für

Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.

Nutzer pro Adresse

Geteilter Pool

Akzeptanz bei Plattformen

Variiert je nach Pool

Preis ab

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Mindestbestellung

2,5 Mio. Guthaben

Adresslaufzeit

Wechselt pro Request

Bandbreite

GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.

UDP / Sprachcalls

Nicht verfügbar

Protokolle

HTTP, SOCKS5

Authentifizierung

API-Key

Tarife ansehen

Proxys für 48 Stunden

Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.

Proxys für 48 Stunden

Top-Proxy-Standorte

Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.

Alle Standorte ansehen

Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.

FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.

Dann einfach sagen

  • Kaufen Sie 100 statische ISP-IPs in China für Taobao-Konten
  • Setzen Sie 203.0.113.7 für meinen Proxy-Dienst auf die Allowlist
  • Exportieren Sie meine Proxy-Liste als JSON
  • Zeigen Sie die verfügbaren Standorte für ISP proxies
  • Zeigen Sie Status und Rechnungsdetails für meine Proxy-Dienste
Mehr erfahren API-Key erstellen
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.

Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage

Ihr Guthaben ausgeben

Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.

Mehr zahlen als angeboten

Jeder Kauf enthält expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.

Willkürlich kündigen

Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.

Zweifach belasten

Zahlungsaufrufe verlangen einen idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.

MCP: 49 Tools · 9 Berechtigungs-ScopesJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · zustandslosREST API: 49 Operationen · OpenAPI 3.1

Manuelles Setup

Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

ALLE INTEGRATIONEN

Systeme

Browser

Apps

Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.

FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.

Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.

500 Mbps

pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern

99,97 %

der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt

96

gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation

0

Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif

Dedizierte AMD EPYC

Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.

Eigene Subnetze

IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.

80 Gbps Uplink

Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.

Tier III / IV

Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.

Testhinweise

Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.

Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.

Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.

2011liefert Proxys seit

Laufende Accounts

Dies ist die bequemste Option, wenn das Verbot nur auf Ihrem Gewissen liegt, sonst kann das Projekt wegen des “Nachbarn” einfach zusammenbrechen. Und der Preis für dieses Serviceniveau ist gut.

Juriy DivovInterne FineProxy-PlattformZur Quelle

Verfügbarkeit: Ausgezeichnete Proxys, die 3–7 Tage lang ohne Ausfälle stabil bleiben. Geschwindigkeit: Schnell genug für TikTok, Gmail und Anmeldungen bei Krypto-Wallets. Unterstützte Protokolle: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 und sogar UDP. Globale Abdeckung: USA, Deutschland, Frankreich, Japan und weitere Länder.

esta bazaarSaasHub, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Standorte und Bestand

Am meisten beeindruckt hat mich die Vielfalt der verfügbaren Standorte. Ich benötigte bestimmte europäische IPs für ein lokalisiertes Projekt, und FineProxy hatte genau das, wonach ich suchte. Die IPs werden von den von mir häufig besuchten Seiten nicht als 'hohes Risiko' markiert, was ein großer Pluspunkt ist. Ich werde mein Abonnement nächsten Monat definitiv verlängern.

Bode HughDieg, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Ich benutze FineProxy.org nun seit mehreren Monaten und könnte mit dem Service nicht zufriedener sein. Die Verbindungsgeschwindigkeit ist beeindruckend, und ich hatte noch nie Probleme mit Ausfallzeiten. Ihre große Auswahl an Proxy-Standorten weltweit macht es mir leicht, das Internet sicher und anonym zu nutzen, egal wo ich mich befinde.

nabeel6294Norton Safe Web, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Kundenerfahrung

Ich habe es eine halbe Stunde ausprobiert, es ist wirklich wunderbar, es hat mir sehr gefallen. Ich empfehle jedem, es auszuprobieren. Es wird einen großen Unterschied bei den Ergebnissen machen.

eslam karmaTrustpilot, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bewertungen werden vollständig zitiert. Wenn ein Kunde etwas angesprochen hat, das wir beantworten konnten, zeigen wir unsere Antwort von der ursprünglichen Plattform dazu.

Alle Kundenbewertungen
Warum sperrt Taobao mein VPN, aber keine anderen chinesischen Websites?Strengere Erkennung

Taobao verfügt über strengere Erkennungsmechanismen als die meisten Plattformen. Es wird nicht nur geprüft, ob Ihre IP aus China stammt – die Plattform analysiert Ihre Verbindungsweise, Ihren Browser-Fingerprint und Ihre Verhaltensmuster. E-Commerce-Plattformen haben starke Anreize, ausländische Zugriffe zu sperren – aus Betrugsschutzgründen und wegen regionaler Preisunterschiede.

Benötige ich eine chinesische Telefonnummer, um Taobao mit einem Proxy zu nutzen?Nicht zum Surfen

Für das einfache Surfen nicht. Für die Kontoerstellung oder Einkäufe verlangt Taobao jedoch häufig eine Verifizierung per chinesischer Telefonnummer. Manche Nutzer umgehen dies mit virtuellen chinesischen Nummern, doch die Verifizierungsanforderungen wurden zuletzt verschärft.

Was ist der Unterschied zwischen Residential- und Rechenzentrums-Proxys für Taobao?Residential nutzen

Rechenzentrums-Proxys nutzen IPs von Hosting-Anbietern – Taobao pflegt Listen dieser Adressen und sperrt sie konsequent. Residential-Proxys hingegen verwenden IPs, die lokale Internetanbieter echten chinesischen Haushalten zugewiesen haben. Die besten Proxy-Optionen für Taobao sind immer Residential- oder Mobile-Proxys – niemals Rechenzentrums-Proxys.

Kann ich Taobao-Produktdaten mit Proxys scrapen?Ja

Ja, aber das erfordert Rotation und sorgfältiges Rate-Limiting. Taobao setzt starke Anti-Scraping-Maßnahmen ein. Sie benötigen rotierende chinesische Residential-IPs, realistische Request-Abstände und ein sauberes Session-Handling. Viele Unternehmen setzen auf spezialisierte Scraper-APIs, die diese Komplexität automatisch bewältigen.

Leitfaden

Warum Sie einen Proxy für Taobao benötigen

3 Min. LesezeitFineProxy-Netzwerkteam

Taobao ist Chinas größte E-Commerce-Plattform, doch der Zugriff von außerhalb Chinas ist ein ständiger Kampf. Die Plattform sperrt ausländische IPs, VPNs und alles, was nicht wie ein regulärer chinesischer Nutzer aussieht, konsequent. Wenn Sie die Fehlermeldung “正在使用VPN或代理软件，访问被拒绝” bereits gesehen haben, wissen Sie genau, worum es geht.

Warum normale VPNs nicht funktionieren

Taobao prüft nicht nur Ihre IP-Adresse. Die Plattform analysiert Traffic-Muster, Verbindungsverhalten und Browser-Fingerprints. Selbst wenn Sie sich über einen chinesischen Server verbinden, kann Taobao in vielen Fällen erkennen, dass Sie ein VPN verwenden, und den Zugriff trotzdem sperren.Genau deshalb scheitern Standard-VPN-Dienste. Sie wurden nicht für E-Commerce-Plattformen mit ausgefeilten Erkennungssystemen entwickelt. Sie benötigen einen Proxy für Taobao, der saubere chinesische Residential-IPs bereitstellt – Adressen, die echten Internetanbietern in China gehören, keine Rechenzentrums-Server, die sofort geflaggt werden.

Was wirklich funktioniert

Der Schlüssel liegt darin, wie ein legitimer chinesischer Nutzer auszusehen. Das bedeutet:

  • Chinesische Residential-IPs. Ihre Verbindung muss von einer IP-Adresse stammen, die von einem chinesischen Internetanbieter vergeben wurde. Rechenzentrums-IPs werden innerhalb von Sekunden blockiert. Das optimale Taobao-Proxy-Setup nutzt Residential- oder Mobile-IPs aus chinesischen Großstädten.
  • Konsistente Sessions. Taobao verfolgt Ihre Session vom Browsen bis zum Checkout. Ändert sich Ihre IP mitten im Kaufvorgang, verlieren Sie wahrscheinlich Ihren Warenkorb oder lösen eine Sicherheitsprüfung aus. Sticky Sessions, die dieselbe IP über Stunden (nicht Minuten) aufrechterhalten, sind unverzichtbar.
  • Passende Fingerprints. Zeitzone, Spracheinstellungen und technische Fingerprints Ihres Browsers sollten zum Proxy-Standort passen. Eine “chinesische IP” zu verwenden, während Ihr Browser eine US-Zeitzone meldet, ist ein offensichtliches Warnsignal.

Häufige Anwendungsfälle

  • Einkaufen aus dem Ausland. Viele Produkte auf Taobao sind deutlich günstiger als internationale Alternativen, doch die Plattform schränkt den Zugriff von ausländischen IPs ein. Ein richtig konfigurierter Taobao-Proxy-Dienst ermöglicht es Ihnen, so zu browsen und einzukaufen, als wären Sie in China.
  • Dropshipping und Großhandel. Wiederverkäufer, die Produkte über Taobao beziehen, benötigen häufig mehrere Konten oder tätigen Großeinkäufe. Die Plattform überwacht ungewöhnliche Kaufmuster und sperrt Konten, die automatisiert oder kommerziell wirken.
  • Preisüberwachung. Unternehmen, die Konkurrenzpreise oder Produktverfügbarkeiten im Blick behalten, müssen Taobao regelmäßig scrapen. Ohne geeignete Proxys stoßen Sie schnell an Rate-Limits und riskieren IP-Sperren.

Das Problem mit Account-Sperren

Taobao wendet eine “Drei-Verstöße”-Regel an. Wer dreimal gegen die Nutzungsbedingungen verstößt, wird dauerhaft gesperrt. Häufige Auslöser sind:

  • Anmeldungen aus sich schnell wechselnden Standorten
  • Viele Käufe in kurzer Zeit
  • Mehrere Konten vom selben Gerät oder derselben IP
  • Offensichtlich gefälschte Browser-Fingerprints

Dropshipper, die mehrere Konten betreiben, benötigen für jedes Konto eine eigene dedizierte IP und ein eigenes Browser-Profil. Das Teilen von IPs zwischen Konten ist der häufigste Grund, warum Nutzer auffliegen.