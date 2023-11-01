Taobao ist Chinas größte E-Commerce-Plattform, doch der Zugriff von außerhalb Chinas ist ein ständiger Kampf. Die Plattform sperrt ausländische IPs, VPNs und alles, was nicht wie ein regulärer chinesischer Nutzer aussieht, konsequent. Wenn Sie die Fehlermeldung “正在使用VPN或代理软件，访问被拒绝” bereits gesehen haben, wissen Sie genau, worum es geht.
Warum normale VPNs nicht funktionieren
Taobao prüft nicht nur Ihre IP-Adresse. Die Plattform analysiert Traffic-Muster, Verbindungsverhalten und Browser-Fingerprints. Selbst wenn Sie sich über einen chinesischen Server verbinden, kann Taobao in vielen Fällen erkennen, dass Sie ein VPN verwenden, und den Zugriff trotzdem sperren.Genau deshalb scheitern Standard-VPN-Dienste. Sie wurden nicht für E-Commerce-Plattformen mit ausgefeilten Erkennungssystemen entwickelt. Sie benötigen einen Proxy für Taobao, der saubere chinesische Residential-IPs bereitstellt – Adressen, die echten Internetanbietern in China gehören, keine Rechenzentrums-Server, die sofort geflaggt werden.
Was wirklich funktioniert
Der Schlüssel liegt darin, wie ein legitimer chinesischer Nutzer auszusehen. Das bedeutet:
- Chinesische Residential-IPs. Ihre Verbindung muss von einer IP-Adresse stammen, die von einem chinesischen Internetanbieter vergeben wurde. Rechenzentrums-IPs werden innerhalb von Sekunden blockiert. Das optimale Taobao-Proxy-Setup nutzt Residential- oder Mobile-IPs aus chinesischen Großstädten.
- Konsistente Sessions. Taobao verfolgt Ihre Session vom Browsen bis zum Checkout. Ändert sich Ihre IP mitten im Kaufvorgang, verlieren Sie wahrscheinlich Ihren Warenkorb oder lösen eine Sicherheitsprüfung aus. Sticky Sessions, die dieselbe IP über Stunden (nicht Minuten) aufrechterhalten, sind unverzichtbar.
- Passende Fingerprints. Zeitzone, Spracheinstellungen und technische Fingerprints Ihres Browsers sollten zum Proxy-Standort passen. Eine “chinesische IP” zu verwenden, während Ihr Browser eine US-Zeitzone meldet, ist ein offensichtliches Warnsignal.
Häufige Anwendungsfälle
- Einkaufen aus dem Ausland. Viele Produkte auf Taobao sind deutlich günstiger als internationale Alternativen, doch die Plattform schränkt den Zugriff von ausländischen IPs ein. Ein richtig konfigurierter Taobao-Proxy-Dienst ermöglicht es Ihnen, so zu browsen und einzukaufen, als wären Sie in China.
- Dropshipping und Großhandel. Wiederverkäufer, die Produkte über Taobao beziehen, benötigen häufig mehrere Konten oder tätigen Großeinkäufe. Die Plattform überwacht ungewöhnliche Kaufmuster und sperrt Konten, die automatisiert oder kommerziell wirken.
- Preisüberwachung. Unternehmen, die Konkurrenzpreise oder Produktverfügbarkeiten im Blick behalten, müssen Taobao regelmäßig scrapen. Ohne geeignete Proxys stoßen Sie schnell an Rate-Limits und riskieren IP-Sperren.
Das Problem mit Account-Sperren
Taobao wendet eine “Drei-Verstöße”-Regel an. Wer dreimal gegen die Nutzungsbedingungen verstößt, wird dauerhaft gesperrt. Häufige Auslöser sind:
- Anmeldungen aus sich schnell wechselnden Standorten
- Viele Käufe in kurzer Zeit
- Mehrere Konten vom selben Gerät oder derselben IP
- Offensichtlich gefälschte Browser-Fingerprints
Dropshipper, die mehrere Konten betreiben, benötigen für jedes Konto eine eigene dedizierte IP und ein eigenes Browser-Profil. Das Teilen von IPs zwischen Konten ist der häufigste Grund, warum Nutzer auffliegen.