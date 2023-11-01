NEU! |Ein API-Call, saubere Daten zurück. Keine Scraper nötig.10.000 Tokens gratis →

Kanada-Proxy

Zuverlässige statische Kanada-IPv4-Proxys – HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99,9 % Uptime, unbegrenzter Traffic

Tarif konfigurieren →Proxys für 48 Stunden
UnbegrenztKeine GB-Gebühren
AMD EPYCServer-Hardware der neuesten Generation
Bis zu 80 GbpsUplink pro Server
REST + MCPBereitstellung und Verwaltung per API

Erstellen Sie Ihren Proxy-Plan.

Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.

LandAnzahl der IPs
UDP-Unterstützung
Aus

Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.

Mehrere Länder in einem Paket, zusätzliche Whitelist-IPs oder Verbindungen?Im Dashboard konfigurieren

Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.

Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: Datacenter-Paket.

Hier empfohlenDatacenter-PaketIm Block verkauft, geteiltDedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IPISP-ProxysStatische ISP-registrierte AdressenRotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
Am besten fürBots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Nutzer pro AdresseBis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.Bis zu 5Geteilter Pool
Akzeptanz bei PlattformenBasisDatacenter-ASNHoch — exklusivHoch — ISP-registriertVariiert je nach Pool
Preis ab$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Mindestbestellung100 IPs1 IP100 IPs2,5 Mio. Guthaben
AdresslaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitWechselt pro Request
BandbreiteUnbegrenztUnbegrenztUnbegrenztGuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
UDP / SprachcallsOptionales Add-onOptionales Add-onOptionales Add-onNicht verfügbar
ProtokolleHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentifizierungIP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.API-Key
Tarife ansehenDedicated-Tarife ansehenISP-Tarife ansehenTarife ansehen
Hier empfohlen

Datacenter-Paket

Im Block verkauft, geteilt

Am besten für

Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.

Akzeptanz bei Plattformen

BasisDatacenter-ASN

Preis ab

$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Tarife ansehen

Dedizierte Proxys

Persönlich, ab einer einzelnen IP

Am besten für

Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.

Nutzer pro Adresse

1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — exklusiv

Preis ab

$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.

Mindestbestellung

1 IP

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Dedicated-Tarife ansehen

ISP-Proxys

Statische ISP-registrierte Adressen

Am besten für

Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — ISP-registriert

Preis ab

$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

ISP-Tarife ansehen

Rotierende Proxys

Abgerechnet in API-Guthaben

Am besten für

Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.

Nutzer pro Adresse

Geteilter Pool

Akzeptanz bei Plattformen

Variiert je nach Pool

Preis ab

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Mindestbestellung

2,5 Mio. Guthaben

Adresslaufzeit

Wechselt pro Request

Bandbreite

GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.

UDP / Sprachcalls

Nicht verfügbar

Protokolle

HTTP, SOCKS5

Authentifizierung

API-Key

Tarife ansehen

Proxys für 48 Stunden

Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.

Proxys für 48 Stunden

Top-Proxy-Standorte

Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.

Alle Standorte ansehen

Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.

FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.

Dann einfach sagen

  • Kaufen Sie 100 Datacenter-IPs in Kanada und setzen Sie 203.0.113.7 auf die Allowlist
  • Zeigen Sie die heutige Erfolgsrate für meinen kanadischen Proxy-Traffic
  • Verlängern Sie jeden Dienst, der diese Woche ausläuft, unter 200 $
  • Rotieren Sie meine IPs, sobald der nächste Refresh kostenlos ist
  • Exportieren Sie die aktuelle Proxy-Liste als JSON
Mehr erfahren API-Key erstellen
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.

Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage

Ihr Guthaben ausgeben

Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.

Mehr zahlen als angeboten

Jeder Kauf enthält expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.

Willkürlich kündigen

Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.

Zweifach belasten

Zahlungsaufrufe verlangen einen idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.

MCP: 49 Tools · 9 Berechtigungs-ScopesJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · zustandslosREST API: 49 Operationen · OpenAPI 3.1

Manuelles Setup

Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

ALLE INTEGRATIONEN

Systeme

Browser

Apps

Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.

FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.

Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.

500 Mbps

pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern

99,97 %

der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt

96

gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation

0

Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif

Dedizierte AMD EPYC

Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.

Eigene Subnetze

IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.

80 Gbps Uplink

Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.

Tier III / IV

Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.

Testhinweise

Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.

Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.

Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.

2011liefert Proxys seit

Standorte und Bestand

FineProxy ist ein zuverlässiger Proxy-Dienst, der für sein umfangreiches Netzwerk von IP-Adressen und flexible Pläne bekannt ist. Es bietet eine große Auswahl an Proxy-Optionen (HTTP, HTTPS, SOCKS) und deckt mehrere globale Standorte ab, wodurch es für verschiedene Online-Aufgaben wie Web-Scraping, anonymes Surfen und den Zugriff auf geografisch eingeschränkte Inhalte geeignet ist. Nutzer schätzen die schnelle Verbindungsgeschwindigkeit und die benutzerfreundliche Oberfläche sowie die Möglichkeit, zwischen geteilten oder privaten Proxys zu wählen. Das Support-Team von FineProxy ist reaktionsschnell und stellt sicher, dass bei Bedarf Hilfe bereitsteht. Obwohl es etwas teurer als einige Alternativen sein kann, machen seine Leistung und Stabilität es zu einer starken Wahl für Einzelpersonen und Unternehmen, die einen zuverlässigen Proxy-Dienst benötigen.

hamouInterne FineProxy-PlattformAus dem Englischen übersetztZur Quelle

FineProxy hat meine Erwartungen übertroffen! Ihre Proxys sind schnell, sicher und unglaublich zuverlässig. Die große Auswahl an IPs und Standorten erleichtert die Anpassung an meine Bedürfnisse. Das Support-Team ist reaktionsschnell und hilfsbereit, wodurch Probleme schnell gelöst werden. Sehr zu empfehlen für jeden, der einen vertrauenswürdigen Proxy-Dienst sucht!

tan55633035gNorton Safe Web, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Geschwindigkeit unter Last

FineProxy ist ein ausgezeichneter Dienst für diejenigen, die Stabilität und Sicherheit schätzen. Die Proxies funktionieren ohne Unterbrechungen, und das Support-Team ist immer verfügbar und löst Probleme schnell. Die Preise sind angenehm erschwinglich!

DarrelFaulknerSaasHub, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Absolut beeindruckt! Die Geschwindigkeiten sind unglaublich und ermöglichen es mir, nahtlos zu surfen und zu streamen. Die Benutzeroberfläche ist intuitiv und macht es einfach, Server zu wechseln. Wenn Sie einen zuverlässigen und schnellen Proxy benötigen, ist dies der richtige.

Nadeem KhanTrustpilot, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Traffic nie limitiert

Fantastische Arbeit Fantastische Arbeit – Tolle Proxys Fantastische Arbeit, Team! Ich habe diesen Service gerade entdeckt und bin wirklich beeindruckt – der Preis-Leistungs-Wert, den Sie bieten, ist unglaublich. Und jetzt mit unbegrenztem Zugang zu Wohnheimen? Das ist ein ganz neues Level. Großer Respekt an euch alle. Ich werde auf jeden Fall wiederkommen!

hamzaerkoDieg, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Während andere Anbieter pro GB oder sogar pro Anfrage berechnen, bleiben diese Jungs ihrer Mission treu und bieten preisgünstige Rechenzentrums-Proxies mit unbegrenzter Bandbreite an. Ich habe das ganze Internet nach einem solchen Dienst durchsucht und bin sehr froh, dass ich sie gefunden habe.

bhwowsersNorton Safe Web, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bewertungen werden vollständig zitiert. Wenn ein Kunde etwas angesprochen hat, das wir beantworten konnten, zeigen wir unsere Antwort von der ursprünglichen Plattform dazu.

Alle Kundenbewertungen
Funktionieren NHL-Blackout-Umgehungen mit einem Proxy aus einer anderen Provinz wirklich?Hängt davon ab

Das hängt vom Dienst ab. Sportsnet+ Standard und TSN prüfen die IP gegen Übertragungsgebiete. Eine IP außerhalb der Blackout-Zone – z. B. eine Vancouver-IP bei einem Toronto-Blackout – umgeht diese Prüfung. Sportsnet+ Premium ($34.99/Monat) hebt Blackouts vollständig auf, weshalb manche Nutzer Proxy-Kosten gegen das Upgrade abwägen. ISP-Proxys funktionieren für Streaming zuverlässiger als Rechenzentrums-Proxys. Die Erkennung bei TSN ist weniger streng, Sportsnet ist strikter.

CBC Gem und Crave von außerhalb des Landes?Beide geo-gesperrt

Beide geo-gesperrt. CBC Gem zeigt kostenlosen Content mit Werbung ausschließlich für inländische IPs – Auslandskanadier und Reisende sind daher die Hauptzielgruppe. Crave (Bell Media) funktioniert genauso. ISP-Proxys funktionieren zuverlässiger; Rechenzentrums-Proxys werden speziell bei Crave schneller erkannt. CBCs eigene Support-Seite empfiehlt, VPN oder Proxy zur Fehlerbehebung zu deaktivieren – der Anbieter weiß, dass sie genutzt werden.

Ist das Scraping lokaler Websites nach PIPEDA legal?PIPEDA behandelt öffentlich

PIPEDA stuft öffentlich zugängliche personenbezogene Daten als schutzwürdig ein. Der Privacy Commissioner veröffentlichte 2024 eine gemeinsame Erklärung: Organisationen müssen mehrstufige Anti-Scraping-Maßnahmen einsetzen; das massenhafte Scraping personenbezogener Daten kann eine meldepflichtige Datenpanne darstellen. Bei nicht-personenbezogenen Daten – Produktpreisen, Metadaten von Anzeigen, Stellenausschreibungen ohne Namen – ist das rechtliche Risiko geringer. Allerdings setzen hiesige Websites ihre Regeln tendenziell strenger durch als amerikanische.

Kann ich realtor.ca nach MLS-Inseraten durchsuchen?Technisch gegen deren

Das verstößt technisch gesehen gegen die Nutzungsbedingungen. Das offizielle DDF von CREA deckt nur 60–65 % der nationalen Inserate ab – Saskatchewan und Quebec sind ausgeschlossen, und nicht alle Maklerbüros nehmen teil. Der API-Zugang setzt eine CREA-Mitgliedschaft und eine Maklerlizenz voraus. Scraping-Tools für öffentliche Inseratedaten existieren, aber realtor.ca überwacht unbefugte Zugriffe. Um vollständige Inserate einzusehen, ist eine lokale IP erforderlich.

Was unterscheidet FineProxy von anderen Anbietern?Als Kanada-

Als Canada-(CA-)Proxy-Dienst betreibt FineProxy ein eigenes ASN – Rechenzentrums-IPs sind nicht cloud-gehostet, Pauschalpreis pro IP, unbegrenzter Traffic. Für Shopify-Monitoring, Kijiji und Websites ohne IP-Typ-Prüfungen. ISP-IPv4 bei Rogers, Bell, Telus für Streaming und Plattformen, die nach Verbindungstyp filtern. Rotierend mit CA im Pool. Auf Länderebene. Als bester Anbieter kanadischer IP-Adressen für Volumenarbeiten – keine GB-basierte Abrechnung.

Live-Kanada-Proxys
alle 15 Minuten aktualisiert

Kostenlose öffentliche Kanada-Proxys, regelmäßig von uns auf Geschwindigkeit und Uptime geprüft. Kopieren Sie eine einzelne IP oder exportieren Sie die aktuelle Liste — ohne Registrierung.

Protokoll
Anonymität
Port
Letzter Check
505 online·Mehr benötigt? →
23.227.39.78:80
IP : Portnummer Score ProtokolleAnonymitätStadtSpeed Uptime Letzter Check Aktion
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Hohe AnonymitätWeltweit
500 Mbps
99.97%
Gerade eben
Kaufen
23.227.39.78:80
Cloudflare, Inc.· 196 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.52:80
Cloudflare, Inc.· 174 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.106:80
Cloudflare, Inc.· 204 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
8.82 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.115:80
Cloudflare, Inc.· 96 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.60:80
Cloudflare, Inc.· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
8.61 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.197:80
Cloudflare, Inc.· 216 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
8.33 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.60:80
Cloudflare, Inc.· 231 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
7.79 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.217:80
Cloudflare, Inc.· 226 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
7.96 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.6:80
Cloudflare, Inc.· 256 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
7.03 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.245:80
Cloudflare, Inc.· 325 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
5.54 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.21:80
Cloudflare, Inc.· 413 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
4.36 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.39:80
Cloudflare, Inc.· 464 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
3.88 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.192:80
Cloudflare, Inc.· 464 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
3.88 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.205:80
Cloudflare, Inc.· 460 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
3.91 Mbps
100.0%
1 Std. her
184.75.221.82:3118
Amanah Tech Inc.· 1145 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonym
1.57 Mbps
99.9%
1 Std. her
23.227.39.40:80
Cloudflare, Inc.· 544 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
3.31 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.201:80
Cloudflare, Inc.· 541 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
3.33 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.15:80
Cloudflare, Inc.· 616 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
2.92 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.3:80
Cloudflare, Inc.· 634 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
2.84 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.168:80
Cloudflare, Inc.· 626 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
2.88 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.65:80
Cloudflare, Inc.· 565 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
3.19 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.189:80
Cloudflare, Inc.· 621 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
2.90 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.12:80
Cloudflare, Inc.· 618 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
2.91 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.148:80
Cloudflare, Inc.· 568 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
3.17 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.123:80
Cloudflare, Inc.· 589 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
3.06 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.23:80
Cloudflare, Inc.· 595 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
3.02 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.82:80
Cloudflare, Inc.· 668 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
2.69 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.204:80
Cloudflare, Inc.· 738 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
2.44 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.135:80
Cloudflare, Inc.· 691 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
2.60 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.247:80
Cloudflare, Inc.· 747 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
2.41 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.154:80
Cloudflare, Inc.· 725 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
2.48 Mbps
100.0%
1 Std. her
38.49.210.79:40000
Rica Web Services· 453 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätMontreal
3.97 Mbps
18.8%
1 Std. her
159.203.61.169:3128
DigitalOcean, LLC· 287 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentToronto
6.27 Mbps
46.8%
1 Std. her
23.227.38.102:80
Cloudflare, Inc.· 1251 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.44 Mbps
99.6%
1 Std. her
23.227.38.246:80
Cloudflare, Inc.· 1254 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.169:80
Cloudflare, Inc.· 1259 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.43 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.45:80
Cloudflare, Inc.· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.43 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.140:80
Cloudflare, Inc.· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.55:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.33:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.110:80
Cloudflare, Inc.· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.180:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.155:80
Cloudflare, Inc.· 1354 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.33 Mbps
99.6%
1 Std. her
23.227.39.63:80
Cloudflare, Inc.· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.181:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.252:80
Cloudflare, Inc.· 1328 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.0:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.139:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.118:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.5:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.40 Mbps
99.0%
1 Std. her
23.227.38.90:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.166:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.46:80
Cloudflare, Inc.· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.185:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.137:80
Cloudflare, Inc.· 1358 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.5:80
Cloudflare, Inc.· 1357 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.242:80
Cloudflare, Inc.· 1383 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.73:80
Cloudflare, Inc.· 1368 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.88:80
Cloudflare, Inc.· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.159:80
Cloudflare, Inc.· 1365 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.173:80
Cloudflare, Inc.· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.8:80
Cloudflare, Inc.· 1400 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.49:80
Cloudflare, Inc.· 1406 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.207:80
Cloudflare, Inc.· 1405 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.54:80
Cloudflare, Inc.· 1407 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.12:80
Cloudflare, Inc.· 1176 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.53 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.94:80
Cloudflare, Inc.· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.179:80
Cloudflare, Inc.· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.248:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.135:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.187:80
Cloudflare, Inc.· 1161 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.55 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.109:80
Cloudflare, Inc.· 1379 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.239:80
Cloudflare, Inc.· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.222:80
Cloudflare, Inc.· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.11:80
Cloudflare, Inc.· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.206:80
Cloudflare, Inc.· 1407 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.159:80
Cloudflare, Inc.· 1466 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.23 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.121:80
Cloudflare, Inc.· 1428 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.119:80
Cloudflare, Inc.· 1372 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.31 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.30:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.88:80
Cloudflare, Inc.· 1300 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.14:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.153:80
Cloudflare, Inc.· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.83:80
Cloudflare, Inc.· 1307 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.51:80
Cloudflare, Inc.· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.141:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.212:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.9:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.22:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.240:80
Cloudflare, Inc.· 1222 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.147:80
Cloudflare, Inc.· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.50 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.37:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.127:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.230:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.189:80
Cloudflare, Inc.· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.194:80
Cloudflare, Inc.· 1172 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.236:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.116:80
Cloudflare, Inc.· 1495 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.20 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.111:80
Cloudflare, Inc.· 1442 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.25 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.48:80
Cloudflare, Inc.· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.69:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.7:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.20:80
Cloudflare, Inc.· 1406 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.223:80
Cloudflare, Inc.· 1475 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.22 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.50:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.64:80
Cloudflare, Inc.· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.1:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.211:80
Cloudflare, Inc.· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.48 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.52:80
Cloudflare, Inc.· 1412 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.220:80
Cloudflare, Inc.· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.60.161:80
Cloudflare, Inc.· 1083 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.66 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.93:80
Cloudflare, Inc.· 1123 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.60 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.155:80
Cloudflare, Inc.· 1151 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.56 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.53:80
Cloudflare, Inc.· 1104 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.63 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.195:80
Cloudflare, Inc.· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.150:80
Cloudflare, Inc.· 1167 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.151:80
Cloudflare, Inc.· 1167 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.61:80
Cloudflare, Inc.· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.79:80
Cloudflare, Inc.· 1297 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.227:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.80:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.184:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.14:80
Cloudflare, Inc.· 1319 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.197:80
Cloudflare, Inc.· 1105 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.63 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.178:80
Cloudflare, Inc.· 1211 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.83:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.40 Mbps
99.8%
1 Std. her
23.227.38.95:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.254:80
Cloudflare, Inc.· 1366 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.147:80
Cloudflare, Inc.· 1420 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.70:80
Cloudflare, Inc.· 1404 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.236:80
Cloudflare, Inc.· 1392 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.163:80
Cloudflare, Inc.· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.167:80
Cloudflare, Inc.· 1396 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.19:80
Cloudflare, Inc.· 1377 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.31 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.156:80
Cloudflare, Inc.· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.56 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.110:80
Cloudflare, Inc.· 1351 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.244:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.96:80
Cloudflare, Inc.· 1174 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.53 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.152:80
Cloudflare, Inc.· 1206 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.98:80
Cloudflare, Inc.· 1202 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.50 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.42:80
Cloudflare, Inc.· 1182 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.196:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.157:80
Cloudflare, Inc.· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.2:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.130:80
Cloudflare, Inc.· 1483 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.190:80
Cloudflare, Inc.· 1455 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.240:80
Cloudflare, Inc.· 1452 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.100:80
Cloudflare, Inc.· 1490 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.244:80
Cloudflare, Inc.· 1449 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.103:80
Cloudflare, Inc.· 1404 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.226:80
Cloudflare, Inc.· 1415 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.27:80
Cloudflare, Inc.· 1386 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.164:80
Cloudflare, Inc.· 1499 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.20 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.228:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.177:80
Cloudflare, Inc.· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.105:80
Cloudflare, Inc.· 1305 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.38 Mbps
98.5%
1 Std. her
23.227.39.233:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.133:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.81:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.21:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.153:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.136:80
Cloudflare, Inc.· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.25 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.98:80
Cloudflare, Inc.· 1311 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.17:80
Cloudflare, Inc.· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.28 Mbps
98.8%
1 Std. her
23.227.38.51:80
Cloudflare, Inc.· 1405 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.138:80
Cloudflare, Inc.· 1421 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.204:80
Cloudflare, Inc.· 1394 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.8:80
Cloudflare, Inc.· 1385 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.170:80
Cloudflare, Inc.· 1368 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.229:80
Cloudflare, Inc.· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.108:80
Cloudflare, Inc.· 1289 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.95:80
Cloudflare, Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.119:80
Cloudflare, Inc.· 1247 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.16:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.74:80
Cloudflare, Inc.· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.114:80
Cloudflare, Inc.· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.82:80
Cloudflare, Inc.· 1209 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.67:80
Cloudflare, Inc.· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.44:80
Cloudflare, Inc.· 1305 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.56:80
Cloudflare, Inc.· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.243:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.42 Mbps
99.6%
1 Std. her
23.227.39.156:80
Cloudflare, Inc.· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.199:80
Cloudflare, Inc.· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.38 Mbps
99.9%
1 Std. her
23.227.38.202:80
Cloudflare, Inc.· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.174:80
Cloudflare, Inc.· 1248 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.10:80
Cloudflare, Inc.· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.84:80
Cloudflare, Inc.· 1190 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.214:80
Cloudflare, Inc.· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.80:80
Cloudflare, Inc.· 1181 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.190:80
Cloudflare, Inc.· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.210:80
Cloudflare, Inc.· 1493 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.26:80
Cloudflare, Inc.· 1464 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.23 Mbps
96.1%
1 Std. her
23.227.39.137:80
Cloudflare, Inc.· 1443 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.25 Mbps
98.5%
1 Std. her
23.227.38.224:80
Cloudflare, Inc.· 1953 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
922 Kbps
99.4%
1 Std. her
23.227.38.129:80
Cloudflare, Inc.· 1940 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
928 Kbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.231:80
Cloudflare, Inc.· 1727 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.04 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.57:80
Cloudflare, Inc.· 1702 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.06 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.77:80
Cloudflare, Inc.· 1663 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.08 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.54:80
Cloudflare, Inc.· 1636 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.10 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.97:80
Cloudflare, Inc.· 1631 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.10 Mbps
100.0%
1 Std. her
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Leitfaden

Was eine kanadische IP wirklich verändert – von Shopify-Preisen bis zu NHL-Blackouts

2 Min. LesezeitFineProxy-Netzwerkteam

Bitte beachten Sie: Die unten aufgeführten Proxys sind keine unserer Premium-Server-Proxys. Dies ist eine öffentliche Gratis-Liste aus offenen Quellen gesammelt – nützlich zum Testen oder für einfache Anwendungsfälle.

Shopify betreibt über 1,7 Millionen Stores, ein großer Teil davon in Kanada. Shopifys integriertes GeoIP leitet Besucher anhand ihrer IP weiter – eine lokale IP sieht CAD-Preise, inländische Versandoptionen und manchmal eine andere Produktverfügbarkeit. Eine US-IP im selben Store bekommt USD, US-Versand und womöglich einen anderen Katalog angezeigt. Wer Mitbewerberpreise, Lagerbestände oder Lieferzeiten in CA-Stores überwacht, benötigt einen kanadischen Proxy-Server – sonst vergleicht man schlicht die falschen Daten.

Regionale NHL-Blackouts sind ein weiterer Grund, warum viele nach CA-Proxys suchen. Die Liga schreibt vor, dass die Spiele jedes Teams in ihrer lokalen Übertragungsregion auf bestimmten Streams gesperrt sind. Sportsnet+ Standard, TSN – alle setzen das durch. Toronto kann bestimmte Leafs-Spiele nicht über einen nationalen Feed sehen, Vancouver dasselbe für die Canucks. Eine IP aus einer anderen Provinz umgeht den lokalen Blackout, ohne für Sportsnet+ Premium 34,99 $ pro Monat zu zahlen.

Lokale IPs sind auch für die Datenerfassung entscheidend. Kijiji (das kanadische Craigslist, im Besitz von Adevinta) filtert Inserate nach Region anhand der IP. Realtor.ca schränkt MLS-Daten über CREAs DDF ein – über die offizielle API sind nur 60–65 % der Inserate verfügbar, Saskatchewan und Quebec vollständig ausgeschlossen. PIPEDA (das bundesweite Datenschutzgesetz) stuft öffentlich zugängliche personenbezogene Daten als weiterhin schutzwürdig ein – der Privacy Commissioner veröffentlichte 2024 eine gemeinsame Erklärung zum Scraping. Das massenhafte Scraping personenbezogener Daten kann eine meldepflichtige Datenpanne darstellen. Strenger als in den USA, näher an EU-Standards.

Wer bei FineProxy einen Canada-Proxy-Zugang erwirbt, erhält Rechenzentrums- und ISP-IPv4. Rechenzentrums-IPs im eigenen ASN, Pauschalpreis pro IP, unbegrenzter Traffic. ISP – bei Anbietern wie Rogers, Bell, Telus registriert – besteht IP-Typ-Prüfungen beim Streaming. Jede IP funktioniert als anonymer Proxy in Kanada: keine Weiterleitungs-Header, individuelles SSL-Proxy-Zertifikat. HTTP/HTTPS und SOCKS5, auf Länderebene.