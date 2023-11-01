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Kostenloser Online-Proxy-Checker

Nutzen Sie unseren browserbasierten Proxy-Checker, um Ihre IP-Adresse, Verbindungsgeschwindigkeit und Anonymität zu testen – ganz ohne Registrierung.

Schluss mit dem Rätselraten, welche Proxys noch funktionieren

Fügen Sie Ihre Liste ein und erhalten Sie eine Live-Tabelle mit dem Status jedes Proxys — online, schnell und wirklich anonym. So filtern Sie tote Proxys heraus, bevor sie Ihren Scraper ausbremsen. Kostenlos, ohne Registrierung, ohne Installation.

Was Sie für jeden Proxy erhalten

  • Status & ProtokolleOnline oder offline – plus welche Protokolle tatsächlich funktionieren: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5.
  • LatenzAntwortzeit in Millisekunden für das funktionierende Protokoll des Proxys.
  • Exit-IP & StandortDie im Internet sichtbare IP-Adresse über den Proxy – inklusive Land und ISP.
  • AnonymitätsstufeTransparent, anonym oder elite – basierend auf den HTTP-Headern, die der Proxy sendet.
  • Filter & ExportNur funktionierende Proxys oder ein bestimmtes Protokoll anzeigen; Ergebnisse als TXT oder CSV herunterladen.

So funktioniert es

  1. Fügen Sie Ihre Proxy-Liste ein in das Feld oben — Klartext, ein Eintrag pro Zeile.
  2. Klicken Sie auf Prüfung starten. Die Ergebnisse erscheinen Zeile für Zeile, während der Test läuft.
  3. Prüfen, filtern und exportieren. Behalten Sie nur die online verfügbaren Proxys oder ein bestimmtes Protokoll und laden Sie die Liste herunter.
UDP-Proxy-Checker

Erstellen Sie Ihren Proxy-Plan.

Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.

LandAnzahl der IPs
UDP-Unterstützung
Aus

Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.

Mehrere Länder in einem Paket, zusätzliche Whitelist-IPs oder Verbindungen?Im Dashboard konfigurieren

Bewertungen

Sehr gutes Produkt, es gefällt mir. Alles funktioniert gut – unbegrenzter Datenverkehr, Spitzen-Geschwindigkeit und der niedrigste Preis auf dem Markt. Immer verfügbarer und reaktionsschneller technischer Support. Und ich werde es meinen Freunden empfehlen.

Anna Fletcher
Interne FineProxy-PlattformAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Schneller und zuverlässiger Proxy-Dienst mit hervorragender Betriebszeit, tollem Support und erschwinglichen Preisen. Perfekt für sicheres Surfen und Automatisierungsaufgaben!

Margaret
SaasHubAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Ich arbeite seit über zwei Jahren mit FineProxy.org zusammen, und ich kann sie ehrlich gesagt als den stabilsten Anbieter bezeichnen, mit dem ich je zu tun hatte. Ich verwalte über ein Dutzend Social-Media-Konten, und jedes benötigt eine dedizierte IP. Nicht einmal habe ich eine Sperre aufgrund einer „geblacklisteten“ Adresse erlebt. Die Serververfügbarkeit liegt bei etwa 99,9 %, was während automatisierter Marketingkampagnen entscheidend ist. Die Geschwindigkeit ist mehr als zufriedenstellend, Daten fließen reibungslos, ohne nervige Verlangsamungen in Stoßzeiten. Das Verwaltungs-Panel ist intuitiv und die Proxy-Liste wird in Echtzeit aktualisiert. FineProxy ist ein Synonym für Seelenfrieden.

zapierdalamwbewie
Norton Safe WebAus dem Englischen übersetztZur Quelle
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