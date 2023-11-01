Kostenloser Online-Proxy-Checker

Der häufigste Grund ist IP-Whitelisting. Der Check läuft über unseren Server in den USA. Wenn Ihr Proxy nur Verbindungen von Ihrer eigenen IP-Adresse akzeptiert, wird er unsere ablehnen und als offline angezeigt — obwohl er bei Ihnen einwandfrei funktioniert. Um Proxys mit Whitelisting zu testen, verwenden Sie die Authentifizierung per Zugangsdaten (Benutzername/Passwort) oder prüfen Sie sie direkt von der freigeschalteten Maschine aus.