Kostenloser Online-Proxy-Checker
Nutzen Sie unseren browserbasierten Proxy-Checker, um Ihre IP-Adresse, Verbindungsgeschwindigkeit und Anonymität zu testen – ganz ohne Registrierung.
Schluss mit dem Rätselraten, welche Proxys noch funktionieren
Fügen Sie Ihre Liste ein und erhalten Sie eine Live-Tabelle mit dem Status jedes Proxys — online, schnell und wirklich anonym. So filtern Sie tote Proxys heraus, bevor sie Ihren Scraper ausbremsen. Kostenlos, ohne Registrierung, ohne Installation.
Was Sie für jeden Proxy erhalten
- Status & ProtokolleOnline oder offline – plus welche Protokolle tatsächlich funktionieren: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5.
- LatenzAntwortzeit in Millisekunden für das funktionierende Protokoll des Proxys.
- Exit-IP & StandortDie im Internet sichtbare IP-Adresse über den Proxy – inklusive Land und ISP.
- AnonymitätsstufeTransparent, anonym oder elite – basierend auf den HTTP-Headern, die der Proxy sendet.
- Filter & ExportNur funktionierende Proxys oder ein bestimmtes Protokoll anzeigen; Ergebnisse als TXT oder CSV herunterladen.
So funktioniert es
- Fügen Sie Ihre Proxy-Liste ein in das Feld oben — Klartext, ein Eintrag pro Zeile.
- Klicken Sie auf Prüfung starten. Die Ergebnisse erscheinen Zeile für Zeile, während der Test läuft.
- Prüfen, filtern und exportieren. Behalten Sie nur die online verfügbaren Proxys oder ein bestimmtes Protokoll und laden Sie die Liste herunter.
Wir leiten einen Request über den Proxy an unseren eigenen Check-Endpoint weiter – nicht an eine Drittanbieter-Website – und bestätigen, dass ein echter, funktionierender Tunnel aufgebaut wird und eine Antwort zurückkommt, nicht nur, dass ein Port offen ist. Da wir nicht von einer bestimmten Zielseite abhängig sind, werden die Ergebnisse nicht dadurch verfälscht, dass eine Zieladresse die jeweilige IP blockiert.
Jeder Proxy erhält ein Timeout von 10 Sekunden und bis zu 3 Versuche. Ein Proxy wird erst als offline gemeldet, wenn alle Versuche fehlschlagen — so werden Fehlalarme bei langsamen, aber funktionierenden Proxys vermieden.
Von einem dedizierten Server auf unserer Seite (Standort USA) – niemals über Ihren Browser. Ihre eigene IP-Adresse und Ihr Gerät werden für den Test nicht verwendet, sodass das Ergebnis den Proxy selbst widerspiegelt und nicht Ihr lokales Netzwerk. Beachten Sie: Proxys, die auf Ihre IP beschränkt sind, werden den Check nicht bestehen — siehe die obige Frage zum Whitelisting.
Nein. Wir sehen Ihre Listen nicht und speichern keinerlei Protokolle darüber – derselbe Datenschutzansatz, den wir im gesamten Dienst verfolgen.
Nein. Die Erkennung erfolgt vollautomatisch – wir testen HTTP, HTTPS, SOCKS4 und SOCKS5 für jeden Eintrag und melden, welche Protokolle tatsächlich funktionieren. Fügen Sie einfach einen Proxy pro Zeile im Format ein, das über dem Eingabefeld angegeben ist.
Anhand der Header, die der Proxy an unseren Check-Endpoint weiterleitet:
Beachten Sie, dass dies ein Test auf Header-Ebene ist: Er erkennt keine Leaks außerhalb des HTTP-Requests selbst, wie z. B. WebRTC- oder DNS-Leaks in Ihrem Browser.
- Transparent – der Proxy gibt Ihre echte IP an das Ziel weiter (z. B. über X-Forwarded-For, Forwarded oder X-Real-IP). Kein Datenschutz.
- Anonym – Ihre echte IP-Adresse wird verborgen, aber der Request verrät weiterhin, dass ein Proxy im Einsatz ist (Header wie Via oder Proxy-Connection sind vorhanden).
- Elite (hohe Anonymität) — es werden keinerlei Proxy-Header gesendet; der Request sieht aus wie eine gewöhnliche Direktverbindung.
Bis zu 10 Proxys werden parallel geprüft – die Ergebnisse erscheinen Zeile für Zeile, sobald die jeweilige Prüfung abgeschlossen ist.
Wir verwenden die MaxMind-GeoIP-Datenbank, die wöchentlich aktualisiert wird, und ermitteln den Standort auf Länderebene. Die Genauigkeit auf Länderebene liegt in der Regel bei ca. 99 %, allerdings handelt es sich bei Geolocation-Datenbanken um Drittanbieterquellen – eine bestimmte Website kann eine andere Datenbank nutzen und dieselbe IP einem anderen Standort zuordnen.
Der häufigste Grund ist IP-Whitelisting. Der Check läuft über unseren Server in den USA. Wenn Ihr Proxy nur Verbindungen von Ihrer eigenen IP-Adresse akzeptiert, wird er unsere ablehnen und als offline angezeigt — obwohl er bei Ihnen einwandfrei funktioniert. Um Proxys mit Whitelisting zu testen, verwenden Sie die Authentifizierung per Zugangsdaten (Benutzername/Passwort) oder prüfen Sie sie direkt von der freigeschalteten Maschine aus.
Ein Proxy pro Zeile, in einem der folgenden Formate: host:port, host:port:user:pass oder protocol://user:pass@host:port. Sie müssen das Protokoll nicht angeben — wir erkennen es automatisch.
Wie viele Proxys kann ich in einem Durchlauf prüfen? Bis zu 200 pro Durchlauf, wobei 10 parallel geprüft werden. Die Ergebnisse erscheinen Zeile für Zeile in Echtzeit — Sie müssen also nicht warten, bis die gesamte Liste abgearbeitet ist.
Erstellen Sie Ihren Proxy-Plan.
Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.
Aktuelle Tarife werden geladen…
Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.
Bewertungen
Sehr gutes Produkt, es gefällt mir. Alles funktioniert gut – unbegrenzter Datenverkehr, Spitzen-Geschwindigkeit und der niedrigste Preis auf dem Markt. Immer verfügbarer und reaktionsschneller technischer Support. Und ich werde es meinen Freunden empfehlen.
Schneller und zuverlässiger Proxy-Dienst mit hervorragender Betriebszeit, tollem Support und erschwinglichen Preisen. Perfekt für sicheres Surfen und Automatisierungsaufgaben!
Ich arbeite seit über zwei Jahren mit FineProxy.org zusammen, und ich kann sie ehrlich gesagt als den stabilsten Anbieter bezeichnen, mit dem ich je zu tun hatte. Ich verwalte über ein Dutzend Social-Media-Konten, und jedes benötigt eine dedizierte IP. Nicht einmal habe ich eine Sperre aufgrund einer „geblacklisteten“ Adresse erlebt. Die Serververfügbarkeit liegt bei etwa 99,9 %, was während automatisierter Marketingkampagnen entscheidend ist. Die Geschwindigkeit ist mehr als zufriedenstellend, Daten fließen reibungslos, ohne nervige Verlangsamungen in Stoßzeiten. Das Verwaltungs-Panel ist intuitiv und die Proxy-Liste wird in Echtzeit aktualisiert. FineProxy ist ein Synonym für Seelenfrieden.