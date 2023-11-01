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Russischer Proxy

Zuverlässige statische russische IPv4-Proxys — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99,9 % Uptime, unbegrenzter Traffic

Tarif konfigurieren →Proxys für 48 Stunden
UnbegrenztKeine GB-Gebühren
AMD EPYCServer-Hardware der neuesten Generation
Bis zu 80 GbpsUplink pro Server
REST + MCPBereitstellung und Verwaltung per API

Erstellen Sie Ihren Proxy-Plan.

Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.

LandAnzahl der IPs
UDP-Unterstützung
Aus

Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.

Mehrere Länder in einem Paket, zusätzliche Whitelist-IPs oder Verbindungen?Im Dashboard konfigurieren

Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.

Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: Datacenter-Paket.

Hier empfohlenDatacenter-PaketIm Block verkauft, geteiltDedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IPISP-ProxysStatische ISP-registrierte AdressenRotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
Am besten fürBots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Nutzer pro AdresseBis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.Bis zu 5Geteilter Pool
Akzeptanz bei PlattformenBasisDatacenter-ASNHoch — exklusivHoch — ISP-registriertVariiert je nach Pool
Preis ab$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Mindestbestellung100 IPs1 IP100 IPs2,5 Mio. Guthaben
AdresslaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitWechselt pro Request
BandbreiteUnbegrenztUnbegrenztUnbegrenztGuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
UDP / SprachcallsOptionales Add-onOptionales Add-onOptionales Add-onNicht verfügbar
ProtokolleHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentifizierungIP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.API-Key
Tarife ansehenDedicated-Tarife ansehenISP-Tarife ansehenTarife ansehen
Hier empfohlen

Datacenter-Paket

Im Block verkauft, geteilt

Am besten für

Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.

Akzeptanz bei Plattformen

BasisDatacenter-ASN

Preis ab

$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Tarife ansehen

Dedizierte Proxys

Persönlich, ab einer einzelnen IP

Am besten für

Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.

Nutzer pro Adresse

1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — exklusiv

Preis ab

$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.

Mindestbestellung

1 IP

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Dedicated-Tarife ansehen

ISP-Proxys

Statische ISP-registrierte Adressen

Am besten für

Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — ISP-registriert

Preis ab

$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

ISP-Tarife ansehen

Rotierende Proxys

Abgerechnet in API-Guthaben

Am besten für

Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.

Nutzer pro Adresse

Geteilter Pool

Akzeptanz bei Plattformen

Variiert je nach Pool

Preis ab

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Mindestbestellung

2,5 Mio. Guthaben

Adresslaufzeit

Wechselt pro Request

Bandbreite

GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.

UDP / Sprachcalls

Nicht verfügbar

Protokolle

HTTP, SOCKS5

Authentifizierung

API-Key

Tarife ansehen

Proxys für 48 Stunden

Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.

Proxys für 48 Stunden

Top-Proxy-Standorte

Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.

Alle Standorte ansehen

Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.

FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.

Dann einfach sagen

  • Kaufen Sie 100 Datacenter-IPs in Russland und setzen Sie 203.0.113.7 auf die Allowlist
  • Zeigen Sie die heutige Erfolgsrate für meinen russischen Proxy-Traffic
  • Verlängern Sie jeden Dienst, der diese Woche ausläuft, unter 200 $
  • Rotieren Sie meine IPs, sobald der nächste Refresh kostenlos ist
  • Exportieren Sie die aktuelle Proxy-Liste als JSON
Mehr erfahren API-Key erstellen
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.

Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage

Ihr Guthaben ausgeben

Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.

Mehr zahlen als angeboten

Jeder Kauf enthält expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.

Willkürlich kündigen

Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.

Zweifach belasten

Zahlungsaufrufe verlangen einen idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.

MCP: 49 Tools · 9 Berechtigungs-ScopesJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · zustandslosREST API: 49 Operationen · OpenAPI 3.1

Manuelles Setup

Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

ALLE INTEGRATIONEN

Systeme

Browser

Apps

Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.

FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.

Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.

500 Mbps

pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern

99,97 %

der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt

96

gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation

0

Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif

Dedizierte AMD EPYC

Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.

Eigene Subnetze

IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.

80 Gbps Uplink

Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.

Tier III / IV

Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.

Testhinweise

Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.

Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.

Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.

2011liefert Proxys seit

Standorte und Bestand

Die Vielfalt der von FineProxy angebotenen Standorte ist fantastisch. Sie ermöglicht mir den Zugriff auf Inhalte und das Simulieren von Browsing aus verschiedenen Regionen ohne Probleme. Dies war besonders nützlich für das Testen lokalisierter Websites.

Asad JanDieg, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Günstiger Preis. Niedrige Rate an defekten Proxies <10%. Viele Geo- und Subnetze. Stabile Verbindung, statische IPs und wöchentlicher kostenloser Poolwechsel.

Denis ZadneprovskiyTrustpilot, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Geschwindigkeit unter Last

Früher habe ich einen anderen Service genutzt. Aber dank der Tipps von Kollegen habe ich diesen Service gefunden. Geschwindigkeit und unbegrenzter Traffic sind beeindruckend (im Vergleich zu anderen Diensten). Ich nutze es seit sechs Monaten, während keine Probleme aufgetreten sind. Der Kundensupport ist immer verfügbar. Sogar das Bedienfeld hat mich erfreut. Ich werde es den übrigen Bekannten empfehlen. Danke!

Ирина КоваленкоInterne FineProxy-PlattformAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Ich habe viele Proxy-Dienste ausprobiert, aber keiner hat mich so beeindruckt wie FineProxy. Die Qualität, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit ihrer Proxies ist herausragend. Außerdem ist ihr Support-Team immer im Chat verfügbar und bereit zu helfen. Es ist ein fantastischer Service!

nikhil patidarSaasHub, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Traffic nie limitiert

Während andere Anbieter pro GB oder sogar pro Anfrage berechnen, bleiben diese Jungs ihrer Mission treu und bieten preisgünstige Rechenzentrums-Proxies mit unbegrenzter Bandbreite an. Ich habe das ganze Internet nach einem solchen Dienst durchsucht und bin sehr froh, dass ich sie gefunden habe.

bhwowsersNorton Safe Web, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Sie bieten Hochgeschwindigkeits- und sichere Proxys mit unbegrenzter Bandbreite, erschwinglichen Preisen und einer benutzerfreundlichen Erfahrung für alle Nutzer. Es ist ein wirklich guter Service, ich empfehle FineProxy.org zu 100%.

DJInterne FineProxy-PlattformAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bewertungen werden vollständig zitiert. Wenn ein Kunde etwas angesprochen hat, das wir beantworten konnten, zeigen wir unsere Antwort von der ursprünglichen Plattform dazu.

Alle Kundenbewertungen
Wie scrappe ich Wildberries, ohne alle 50 Anfragen gesperrt zu werden?WB blockiert Cloud

WB setzt Cloud-ASNs sofort auf die Blacklist – kommt Ihre IP von AWS, Hetzner oder GCloud, ist es vorbei, bevor es anfängt. FineProxys Rechenzentrum läuft auf einem eigenen AS und steht daher nicht auf dieser Liste. Darüber hinaus gilt: Begrenzen Sie sich auf 30–40 Anfragen pro Minute, rotieren Sie den User-Agent bei jeder Session, übergeben Sie Cookies zwischen den Anfragen und behalten Sie Accept-Language: ru-RU bei. WB prüft die JavaScript-Ausführung, daher funktioniert Playwright mit dem Stealth-Plugin für Produktseiten besser als einfaches HTTP. Für das Scraping auf Katalog-Ebene – Suchergebnisse, Kategorie-Listings – hält HTTP mit korrekten Headern stand, solange Sie das Tempo anpassen.

Ozon wirft ständig CAPTCHAs. Soll ich Rechenzentrums- oder ISP-Proxys verwenden?Ozons Cloudflare ist

Ozons Cloudflare ist restriktiver als bei WB. Rechenzentrums-Proxys funktionieren für öffentliche API-Endpunkte und Kategorie-Feeds, aber Produktseiten lösen schnell CAPTCHAs aus. ISP-Proxys halten länger durch – Ozon behandelt ISP-registrierte IPs nachsichtiger, da sie wie normale Breitbandverbindungen aussehen. Wenn Sie täglich Tausende von Produkten abrufen, kombinieren Sie beides: ISP mit Sticky Sessions für Produktkarten, Rechenzentrums-Proxys für alles andere.

Warum ist Avito so viel schwieriger zu scrapen als Wildberries oder Ozon?Avito fingerprintet Ihre

Avito analysiert Ihren TLS-Handshake (JA3/JA4-Hash), Canvas, WebGL-Renderer, Schriftarten und Zeitzone als Fingerabdruck. Das Rotieren der IP ändert nichts, wenn der Fingerabdruck identisch bleibt. Playwright mit Firefox (nicht Chromium) bietet von Haus aus eine bessere Fingerabdruck-Diversität. Halten Sie einen Abstand von 10–15 Sekunden zwischen den Listings ein. Achten Sie auf stille Shadowbans: Antworten kommen weiterhin zurück, aber die Daten sind veraltet oder unvollständig. Wenn Preise über mehrere Listings hinweg eingefroren wirken, ist Ihre Session geflaggt.

Yandex sperrt mich schon nach wenigen Suchanfragen. Was mache ich falsch?SmartCAPTCHA ist verhaltensbasiert

SmartCAPTCHA ist verhaltensbasiert – es prüft Bildschirmauflösung, Sprache, Zeitzone, Mausbewegungen und Scroll-Muster, noch bevor die eigentliche Challenge erscheint. Mindest-Setup: UTC+3, Accept-Language: ru-RU, reale Bildschirmabmessungen, simulierte Mausbewegungen. Verwenden Sie undetected-chromedriver oder Playwright stealth. Selbst dann erreicht Yandex Search ein Limit von 5–10 Anfragen pro Minute pro IP. Yandex Maps und die internen APIs von 2GIS sind weniger restriktiv.

Auto.ru zeigt 404 für Inserate an, von denen ich weiß, dass sie existieren. Liegt das an meinem Proxy?Es ist still

Das ist ein stiller Block. Sowohl Auto.ru als auch Drom.ru liefern bei vermutlich automatisierten Anfragen eine 404 zurück – statt eines CAPTCHAs. Ihr Scraper protokolliert „Inserat nicht gefunden", obwohl das Inserat aktiv ist. Überprüfen Sie dies, indem Sie dieselbe URL im Browser öffnen. Auto.ru (im Besitz von Yandex) nutzt SmartCAPTCHA-Logik. Drom.ru ist einfacher gestrickt – korrekte Header, eine russische IP und Pausen von 3–5 Sekunden zwischen den Anfragen reichen meist aus. Bei beiden gilt: IP bei Sperren rotieren, nicht bei jeder einzelnen Anfrage.

Benötige ich Proxys auch für kleinere russische Websites?Je nach Volumen

Das hängt vom Volumen ab. HeadHunter (hh.ru) greift nach ca. 100 Anfragen auf Rate-Limiting zurück. CIAN blockiert ausländische IPs vollständig und begrenzt auch inländische. DNS-Shop, M.Video und Eldorado haben einen leichteren Schutz – ein Rechenzentrums-Proxy mit moderater Geschwindigkeit funktioniert problemlos. Regionale Kleinanzeigenportale (Farpost, IRR, Youla) benötigen meistens nur eine russische IP für korrekte lokale Einträge. Behördenregister (EGRUL, Rosreestr) unterliegen einem Rate-Limit, setzen jedoch keine ausgefeilte Bot-Erkennung ein – langsam und gleichmäßig kommt man durch.

Spielt es eine Rolle, aus welcher russischen Region mein Proxy stammt?Ja

Bei manchen Zielen – ja. WB und Ozon passen Lieferzeiten, Lagerbestände und teils auch Preise je nach erkannter Region an. CIAN ist vollständig regional ausgerichtet – Moskauer Inserate erscheinen bei einer Krasnodar-Abfrage nicht. Die russischen IPs von FineProxy sind auf Länderebene vergeben, ohne Stadtauswahl; die meisten werden geografisch Moskau zugeordnet. Das deckt die Mehrheit der Anwendungsfälle ab. Für Daten aus Sibirien oder dem Fernen Osten übergeben Sie die Regionsparameter direkt im Request.

Welche Arten russischer Proxys bietet FineProxy an?Datacenter-IPv4 —

Datacenter IPv4 — eigenes ASN, kein Cloud-Hosting, Pauschalpreis pro IP, unbegrenzter Traffic. Nicht wie AWS oder Hetzner auf Blacklists vorgemerkt. ISP IPv4 — bei russischen Consumer-ISPs (Rostelecom, Beeline, MTS) registriert, für Ziele, die den Verbindungstyp prüfen. Rotierend mit RU im Pool — neue IP pro Anfrage. Auf Länderebene. HTTP/HTTPS und SOCKS5.

Live-Russland-Proxys
alle 15 Minuten aktualisiert

Kostenlose öffentliche Russland-Proxys, regelmäßig von uns auf Geschwindigkeit und Uptime geprüft. Kopieren Sie eine einzelne IP oder exportieren Sie die aktuelle Liste — ohne Registrierung.

Protokoll
Anonymität
Port
Letzter Check
28 online·Mehr benötigt? →
185.50.202.185:1080
IP : Portnummer Score ProtokolleAnonymitätStadtSpeed Uptime Letzter Check Aktion
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Hohe AnonymitätWeltweit
500 Mbps
99.97%
Gerade eben
Kaufen
185.50.202.185:1080
Cloud.ru· 175 ms		87
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
9.00 Mbps
84.5%
1 Std. her
81.177.215.51:8080
Global Connectivity Solutions· 256 ms		80
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
7.03 Mbps
86.0%
8 Std. her
46.47.197.210:3128
PJSC MegaFon· 885 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
2.03 Mbps
100.0%
1 Std. her
176.106.241.50:80
NPF SOFTVIDEO Ltd.· 77 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentMytishchi
9.00 Mbps
90.3%
2 T. her
45.147.179.118:3213
Beget LLC· 846 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnonymSt Petersburg
2.13 Mbps
100.0%
12 Std. her
46.148.234.53:8120
JSC Selectel· 312 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
5.77 Mbps
15.5%
2 Std. her
176.99.134.183:8090
Inetcom Carrier LLC· 3803 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätMoscow
473 Kbps
93.6%
1 Std. her
5.143.25.125:10808
Rostelecom· 2558 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätVladivostok
704 Kbps
91.0%
12 Std. her
31.12.75.183:80
Cloudflare London, LLC· 1160 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.55 Mbps
100.0%
1 Std. her
2.56.178.88:808
UFO Hosting LLC· 189 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentMoscow
9.00 Mbps
17.6%
1 Std. her
95.66.138.21:8880
Limited Liability Company· 1365 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentVladimir
1.32 Mbps
100.0%
1 Std. her
195.19.217.200:3128
MTS PJSC· 1282 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.40 Mbps
93.5%
1 T. her
46.39.251.233:1080
Iskratelecom JSC· 1139 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
1.58 Mbps
36.0%
1 Std. her
5.129.254.129:8888
Jsc timeweb· 1224 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentMoscow
1.47 Mbps
86.1%
10 Std. her
31.12.75.145:80
Cloudflare London, LLC· 1615 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.11 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.148.105.13:80
Cloudflare London, LLC· 2279 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
790 Kbps
100.0%
1 Std. her
178.140.3.161:5678
Rostelecom· 2209 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentMoscow
815 Kbps
98.5%
2 T. her
195.191.158.128:8080
Intelsc Ltd.· 4980 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
361 Kbps
96.4%
2 T. her
91.202.185.69:80
Globalcom Ltd.· 2573 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
700 Kbps
92.8%
2 T. her
176.114.203.165:10809
Annet Ltd.· 4902 ms		13
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätVologda
367 Kbps
41.0%
1 Std. her
188.73.182.140:10808
LLC KomTehCentr· 1985 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
907 Kbps
28.6%
1 Std. her
51.250.99.247:1080
Yandex.Cloud LLC· 6859 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
262 Kbps
62.7%
1 Std. her
109.191.153.43:10808
Intersvyaz-2 JSC· 2088 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätChelyabinsk
862 Kbps
17.3%
20 Std. her
5.101.232.194:10808
LLC Real-net· 5882 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
306 Kbps
16.6%
1 Std. her
176.49.190.206:2080
Rostelecom· 6478 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätZapasnoy Imbezh
278 Kbps
19.0%
17 Std. her
176.114.203.165:10808
Annet Ltd.· 2479 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätVologda
726 Kbps
10.9%
1 Std. her
94.247.244.120:3128
JSC ER-Telecom Holding· 8615 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentSt Petersburg
209 Kbps
18.1%
1 Std. her
194.87.104.62:3128
Jsc timeweb· 5256 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentMoscow
342 Kbps
13.1%
14 Std. her
Anzeige 15 von 28

Leitfaden

Warum russische Websites Cloud-IPs blockieren – und was beim Scraping wirklich funktioniert

3 Min. LesezeitFineProxy-Netzwerkteam

Bitte beachten Sie: Die unten aufgeführten Proxys sind keine unserer Premium-Server-Proxys. Dies ist eine öffentliche Gratis-Liste aus offenen Quellen gesammelt – nützlich zum Testen oder für einfache Anwendungsfälle.

Russische Websites setzen keine westlichen Anti-Bot-Lösungen ein, wie es .com- oder .de-Seiten tun. Der entscheidende Unterschied: Russische Marktplätze und Kleinanzeigenportale pflegen Blacklists nicht nur allgemein für „Rechenzentrums-IPs", sondern gezielt für die ASNs bestimmter Cloud-Anbieter – AWS, Google Cloud, Hetzner, DigitalOcean. Ihre IP muss sich nicht einmal verdächtig verhalten. Gehört sie einem bekannten Cloud-AS, wird die Verbindung getrennt, noch bevor die Seite geladen wird.

Die RU-Proxy-Server-IPs von FineProxy sind zwar Rechenzentrums-IPs, aber dem eigenen AS von FineProxy zugewiesen – nicht dem eines Cloud-Hosting-Unternehmens. Dieser Unterschied macht sich bei Wildberries, Ozon, Avito und Dutzenden kleinerer russischer Zielseiten bemerkbar. Die IP steht von Tag eins an nicht auf einer vorkompilierten Blacklist.

Russland betreibt ein eigenes Internet-Ökosystem. Yandex statt Google, VK statt Facebook, Wildberries und Ozon statt Amazon, Avito statt Craigslist, CIAN statt Zillow, Drom statt AutoTrader. Jede Plattform verfügt über ihren eigenen Anti-Bot-Stack, und sie lizenzieren nicht dieselben westlichen Lösungen – Yandex hat SmartCAPTCHA intern entwickelt, Avito setzt auf proprietäres TLS-Fingerprinting. Wer sich mit Cloudflare auskennt, ist damit noch lange nicht auf das Scraping hier vorbereitet.

Das universelle Minimum für jedes russische Ziel: Moskauer Zeitzone (UTC+3), Accept-Language: ru-RU, ein konsistenter Browser-Fingerprint und eine russische IP. Fehlt auch nur einer dieser vier Faktoren, sinkt das Anfragevolumen vor einer Sperrung drastisch. Die meisten russischen Anti-Bot-Systeme prüfen alle vier zusammen — eine Diskrepanz, etwa zwischen einer russischen IP und einem englischsprachigen Header, ist selbst bereits ein Signal.

Neben den Top-5 (WB, Ozon, Avito, Yandex, Auto.ru) gibt es eine lange Reihe weiterer Plattformen: HeadHunter für Jobs, 2GIS für Unternehmensverzeichnisse, DNS-Shop und M.Video für Elektronik, Farpost und IRR für regionale Kleinanzeigen sowie staatliche Register wie EGRUL. Der Schutz reicht von aggressiv bis nahezu nicht vorhanden — doch fast alle erfordern eine russische IP, um korrekte Daten zurückzugeben. Wenn Sie russischen Proxy-Zugang von FineProxy erwerben, stehen Ihnen Rechenzentrums- und ISP-Optionen zur Verfügung: Rechenzentrums-Proxys für hohes Volumen bei leichteren Zielen, ISP-Proxys (Rostelecom, Beeline, MTS) für Seiten, die den Verbindungstyp prüfen. Jede IP ist ein russischer anonymer Proxy: keine Weiterleitungs-Header, individuelles SSL-Zertifikat, HTTP/HTTPS und SOCKS5.

Eine Einschränkung: Russische Proxy-IPs von FineProxy sind auf Länderebene. Kein Stadt- oder Region-Targeting. Die meisten werden auf Moskau geolokalisiert. Russland erstreckt sich über 11 Zeitzonen, und einige Websites — insbesondere Ozon, WB, CIAN — liefern je nach Region unterschiedliche Preise, Lagerbestände und Lieferoptionen. Wenn Sie diese Granularität benötigen, übergeben Sie die Regionsparameter im Request-Body, anstatt sich auf die IP zu verlassen.