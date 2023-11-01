Proxys für Arbitrage
IPv4-Pakete für skalierbare Aufgaben. Unterstützt HTTP/HTTPS/SOCKS5, automatische Bereitstellung nach Zahlung, unbegrenzter Traffic und API-Zugang.
Erstellen Sie Ihren Proxy-Plan.
Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.
Aktuelle Tarife werden geladen…
Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.
Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.
Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: Datacenter-Paket.
|Hier empfohlenDatacenter-PaketIm Block verkauft, geteilt
|Dedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IP
|ISP-ProxysStatische ISP-registrierte Adressen
|Rotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
|Am besten für
|Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.
|Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.
|Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.
|Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
|Nutzer pro Adresse
|Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.
|1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.
|Bis zu 5
|Geteilter Pool
|Akzeptanz bei Plattformen
|BasisDatacenter-ASN
|Hoch — exklusiv
|Hoch — ISP-registriert
|Variiert je nach Pool
|Preis ab
|$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich
|$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.
|$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Mindestbestellung
|100 IPs
|1 IP
|100 IPs
|2,5 Mio. Guthaben
|Adresslaufzeit
|Statisch für die Laufzeit
|Statisch für die Laufzeit
|Statisch für die Laufzeit
|Wechselt pro Request
|Bandbreite
|Unbegrenzt
|Unbegrenzt
|Unbegrenzt
|GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
|UDP / Sprachcalls
|Optionales Add-on
|Optionales Add-on
|Optionales Add-on
|Nicht verfügbar
|Protokolle
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Authentifizierung
|IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
|IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
|IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
|API-Key
|Tarife ansehen
|Dedicated-Tarife ansehen
|ISP-Tarife ansehen
|Tarife ansehen
Datacenter-Paket
Im Block verkauft, geteilt
Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.
Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.
BasisDatacenter-ASN
$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich
100 IPs
Statisch für die Laufzeit
Unbegrenzt
Optionales Add-on
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
Dedizierte Proxys
Persönlich, ab einer einzelnen IP
Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.
1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.
Hoch — exklusiv
$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.
1 IP
Statisch für die Laufzeit
Unbegrenzt
Optionales Add-on
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
ISP-Proxys
Statische ISP-registrierte Adressen
Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.
Bis zu 5
Hoch — ISP-registriert
$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich
100 IPs
Statisch für die Laufzeit
Unbegrenzt
Optionales Add-on
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
Rotierende Proxys
Abgerechnet in API-Guthaben
Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Geteilter Pool
Variiert je nach Pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 Mio. Guthaben
Wechselt pro Request
GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
Nicht verfügbar
HTTP, SOCKS5
API-Key
Proxys für 48 Stunden
Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.
Top-Proxy-Standorte
Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.
Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.
FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.
Dann einfach sagen
- Kaufen Sie 5.000 Datacenter-IPs für Traffic-Arbitrage
- Setzen Sie 203.0.113.7 für meinen Proxy-Dienst auf die Allowlist
- Exportieren Sie meine Proxy-Listen als JSON
- Zeigen Sie, welche Dienste heute die höchste Fehlerrate hatten
- Verlängern Sie jeden Proxy-Dienst, der diese Woche ausläuft
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.
Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage
Ihr Guthaben ausgeben
Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen
wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.
Mehr zahlen als angeboten
Jeder Kauf enthält
expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.
Willkürlich kündigen
Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne
confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.
Zweifach belasten
Zahlungsaufrufe verlangen einen
idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.
Manuelles Setup
Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.
Systeme
Browser
Apps
Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.
FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.
Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.
500 Mbps
pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern
99,97 %
der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt
96
gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation
0
Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif
Dedizierte AMD EPYC
Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.
Eigene Subnetze
IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.
80 Gbps Uplink
Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.
Tier III / IV
Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.
Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.
Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.
Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.
Geschwindigkeit unter Last
„Absolut der beste Proxy-Dienst, den ich je benutzt habe! Die Geschwindigkeiten sind blitzschnell, und ich kann meine Lieblingsserien ohne Puffern streamen. Die Benutzeroberfläche ist benutzerfreundlich und macht es einfach, sich mit verschiedenen Servern zu verbinden. Sehr zu empfehlen für alle, die zuverlässigen Zugriff benötigen!“
Ich kann keinen besseren Service finden, besonders im Bereich unbegrenzte Residential-Proxys. Ich dachte, die Qualität würde nachlassen, sobald ich sie benutze, aber verdammt, die gesamte Zeit, in der ich sie genutzt habe, blieb sie über 99%, es ist einfach großartig. Viel Glück und ich hoffe, dass es so bleibt.
Traffic nie limitiert
Während andere Anbieter pro GB oder sogar pro Anfrage berechnen, bleiben diese Jungs ihrer Mission treu, das Internet frei und sicher zu halten. Ihre Datacenter-Optionen sind günstig und kommen mit unbegrenztem Datenvolumen.
Wir nutzen FineProxy seit zwei Jahren. Die unbegrenzte Bandbreite und die Verbindung sind einfach hervorragend und stabil. Sehr zu empfehlen.
Standorte und Bestand
FineProxy war ein zuverlässiges Werkzeug für meine geschäftlichen Bedürfnisse. Die Proxys sind schnell, stabil und von vielen Standorten aus zugänglich. Es ist erschwinglich, und das Kundenserviceteam ist reaktionsschnell und kompetent. Sehr empfehlenswert für jeden, der eine Proxy-Lösung benötigt.
FineProxy hat meine Erwartungen übertroffen! Ihre Proxys sind schnell, sicher und unglaublich zuverlässig. Die große Auswahl an IPs und Standorten erleichtert die Anpassung an meine Bedürfnisse. Das Support-Team ist reaktionsschnell und hilfsbereit, wodurch Probleme schnell gelöst werden. Sehr zu empfehlen für jeden, der einen vertrauenswürdigen Proxy-Dienst sucht!
Welche Proxys sollte man für Ad-Arbitrage wählen?Statische ISP-IPs
Statische ISP-IPs, die für die gesamte Mietdauer fest zugewiesen sind. Das Prinzip: ein Konto = eine stabile IP. Sie legen Land, Zeitzone und Sprache fest, während Cookies und 2FA über Sessions hinweg bestehen bleiben. Das reduziert Plattform-Prüfungen und sorgt für ein berechenbares Kontoverhalten.
Und was wird für Traffic-Arbitrage benötigt?Große DC-Pakete
Große Pakete von Rechenzentrums-IPs (DC) mit hoher Bandbreite: Zehntausende Adressen, zufällige Zuweisung aus den am wenigsten belasteten Subnetzen, Verteilung nach /24 und Ländern. So können Sie Streams parallelisieren, ohne an die Limits einer einzelnen IP oder Region zu stoßen.
Welche Geschwindigkeit ist realistisch und wovon hängt sie ab?400–500 Mbps
Auf Remote-Servern (VPS/Dedicated) sehen wir bei korrekter Konfiguration (Keep-Alive, Connection-Pools, kurze geografische Distanz) Spitzenwerte von 400–500 Mbps. Der entscheidende Faktor: Ihr Gesamtdurchsatz wird durch das langsamste Glied in der Kette begrenzt — in der Regel Ihr eigenes Netzwerk oder Routing. Auf unserer Seite stellen wir einen stabilen, leistungsstarken Kanal bereit; der Proxy selbst liefert keine zusätzliche Geschwindigkeit über das hinaus, was Ihre Verbindung ermöglicht.
Wie funktioniert die Preisgestaltung bei großen Traffic-Paketen?Großhandelspreise
Wir arbeiten mit einem Großhandelsmodell und automatisierter Bereitstellung. Bei großen Volumen sinkt der Preis pro IP auf unter $0.10 (der genaue Tarif hängt vom gewählten Plan ab). Die Adressen werden zufällig über die am wenigsten ausgelasteten Subnetze verteilt, und problematische Bereiche können gemäß den Bedingungen Ihres Tarifs schnell ausgetauscht werden.
Können ISP- und DC-Proxys in einem Projekt kombiniert werden?Ja
Ja, und das ist ein gängiges Vorgehen. Verwenden Sie statische ISP-Proxys für Logins, Authentifizierung und sensible Aktionen, bei denen Vertrauen entscheidend ist. Leiten Sie umfangreiche Uploads, Massen-Runs und Tests über den DC-Pool. Halten Sie Domains und Rollen getrennt, damit sich die beiden Szenarien nicht gegenseitig beeinträchtigen.
Welche Protokolle und Zugriffsmethoden werden unterstützt?HTTP HTTPS SOCKS5
HTTP, HTTPS und SOCKS5 (TCP). Die Autorisierung erfolgt per Login/Passwort oder über eine Allowlist (Bindung Ihrer externen IPs). Für Discord/RTC-Szenarien bieten wir eine UDP-Option an (separat erhältlich), aber für die meisten Arbitrage-Aufgaben reicht TCP aus.
Wie vermeiden Sie Aufgabenüberschneidungen mit anderen Kunden auf denselben IPs?Zufällige Zuteilung
Wir vergeben Adressen zufällig aus den am wenigsten ausgelasteten Subnetzen, mit einer Obergrenze von etwa fünf Kunden pro IP. Die Wahrscheinlichkeit einer Überschneidung ist gering. Sollten Sie bei bestimmten Adressen eine Verschlechterung feststellen, melden Sie diese — wir schlagen Ihnen im Rahmen Ihrer Tarifbedingungen Ersatz vor.
Welche Limits sind bei der Planung zu berücksichtigen?Gleichzeitige Verbindungen
Die wichtigste Einschränkung sind die gleichzeitigen Verbindungen pro Dienst. Innerhalb dieser Verbindungen hängt die Request-Rate von den Schwellenwerten der jeweiligen Zielplattform ab. Best Practice: Verteilen Sie die Last gleichmäßig über Ihre gesamte IP-Liste und orientieren Sie sich an einem menschenähnlichen Modell — randomisierte Pausen, Caching wo möglich und exponentielles Backoff bei Fehlern.