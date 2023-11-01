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Proxys für Arbitrage

IPv4-Pakete für skalierbare Aufgaben. Unterstützt HTTP/HTTPS/SOCKS5, automatische Bereitstellung nach Zahlung, unbegrenzter Traffic und API-Zugang.

Tarif konfigurieren →Proxys für 48 Stunden
UnbegrenztKeine GB-Gebühren
AMD EPYCServer-Hardware der neuesten Generation
Bis zu 80 GbpsUplink pro Server
REST + MCPBereitstellung und Verwaltung per API

Erstellen Sie Ihren Proxy-Plan.

Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.

LandAnzahl der IPs
UDP-Unterstützung
Aus

Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.

Mehrere Länder in einem Paket, zusätzliche Whitelist-IPs oder Verbindungen?Im Dashboard konfigurieren

Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.

Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: Datacenter-Paket.

Hier empfohlenDatacenter-PaketIm Block verkauft, geteiltDedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IPISP-ProxysStatische ISP-registrierte AdressenRotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
Am besten fürBots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Nutzer pro AdresseBis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.Bis zu 5Geteilter Pool
Akzeptanz bei PlattformenBasisDatacenter-ASNHoch — exklusivHoch — ISP-registriertVariiert je nach Pool
Preis ab$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Mindestbestellung100 IPs1 IP100 IPs2,5 Mio. Guthaben
AdresslaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitWechselt pro Request
BandbreiteUnbegrenztUnbegrenztUnbegrenztGuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
UDP / SprachcallsOptionales Add-onOptionales Add-onOptionales Add-onNicht verfügbar
ProtokolleHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentifizierungIP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.API-Key
Tarife ansehenDedicated-Tarife ansehenISP-Tarife ansehenTarife ansehen
Hier empfohlen

Datacenter-Paket

Im Block verkauft, geteilt

Am besten für

Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.

Akzeptanz bei Plattformen

BasisDatacenter-ASN

Preis ab

$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Tarife ansehen

Dedizierte Proxys

Persönlich, ab einer einzelnen IP

Am besten für

Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.

Nutzer pro Adresse

1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — exklusiv

Preis ab

$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.

Mindestbestellung

1 IP

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Dedicated-Tarife ansehen

ISP-Proxys

Statische ISP-registrierte Adressen

Am besten für

Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — ISP-registriert

Preis ab

$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

ISP-Tarife ansehen

Rotierende Proxys

Abgerechnet in API-Guthaben

Am besten für

Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.

Nutzer pro Adresse

Geteilter Pool

Akzeptanz bei Plattformen

Variiert je nach Pool

Preis ab

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Mindestbestellung

2,5 Mio. Guthaben

Adresslaufzeit

Wechselt pro Request

Bandbreite

GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.

UDP / Sprachcalls

Nicht verfügbar

Protokolle

HTTP, SOCKS5

Authentifizierung

API-Key

Tarife ansehen

Proxys für 48 Stunden

Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.

Proxys für 48 Stunden

Top-Proxy-Standorte

Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.

Alle Standorte ansehen

Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.

FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.

Dann einfach sagen

  • Kaufen Sie 5.000 Datacenter-IPs für Traffic-Arbitrage
  • Setzen Sie 203.0.113.7 für meinen Proxy-Dienst auf die Allowlist
  • Exportieren Sie meine Proxy-Listen als JSON
  • Zeigen Sie, welche Dienste heute die höchste Fehlerrate hatten
  • Verlängern Sie jeden Proxy-Dienst, der diese Woche ausläuft
Mehr erfahren API-Key erstellen
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.

Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage

Ihr Guthaben ausgeben

Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.

Mehr zahlen als angeboten

Jeder Kauf enthält expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.

Willkürlich kündigen

Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.

Zweifach belasten

Zahlungsaufrufe verlangen einen idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.

MCP: 49 Tools · 9 Berechtigungs-ScopesJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · zustandslosREST API: 49 Operationen · OpenAPI 3.1

Manuelles Setup

Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

ALLE INTEGRATIONEN

Systeme

Browser

Apps

Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.

FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.

Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.

500 Mbps

pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern

99,97 %

der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt

96

gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation

0

Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif

Dedizierte AMD EPYC

Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.

Eigene Subnetze

IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.

80 Gbps Uplink

Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.

Tier III / IV

Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.

Testhinweise

Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.

Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.

Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.

2011liefert Proxys seit

Geschwindigkeit unter Last

„Absolut der beste Proxy-Dienst, den ich je benutzt habe! Die Geschwindigkeiten sind blitzschnell, und ich kann meine Lieblingsserien ohne Puffern streamen. Die Benutzeroberfläche ist benutzerfreundlich und macht es einfach, sich mit verschiedenen Servern zu verbinden. Sehr zu empfehlen für alle, die zuverlässigen Zugriff benötigen!“

Nadeem KhanInterne FineProxy-PlattformAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Ich kann keinen besseren Service finden, besonders im Bereich unbegrenzte Residential-Proxys. Ich dachte, die Qualität würde nachlassen, sobald ich sie benutze, aber verdammt, die gesamte Zeit, in der ich sie genutzt habe, blieb sie über 99%, es ist einfach großartig. Viel Glück und ich hoffe, dass es so bleibt.

ZainDieg, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Traffic nie limitiert

Während andere Anbieter pro GB oder sogar pro Anfrage berechnen, bleiben diese Jungs ihrer Mission treu, das Internet frei und sicher zu halten. Ihre Datacenter-Optionen sind günstig und kommen mit unbegrenztem Datenvolumen.

Nemanja DuricSaasHub, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Wir nutzen FineProxy seit zwei Jahren. Die unbegrenzte Bandbreite und die Verbindung sind einfach hervorragend und stabil. Sehr zu empfehlen.

David RhodesTrustpilot, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Standorte und Bestand

FineProxy war ein zuverlässiges Werkzeug für meine geschäftlichen Bedürfnisse. Die Proxys sind schnell, stabil und von vielen Standorten aus zugänglich. Es ist erschwinglich, und das Kundenserviceteam ist reaktionsschnell und kompetent. Sehr empfehlenswert für jeden, der eine Proxy-Lösung benötigt.

W3sazzadProxyRate, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

FineProxy hat meine Erwartungen übertroffen! Ihre Proxys sind schnell, sicher und unglaublich zuverlässig. Die große Auswahl an IPs und Standorten erleichtert die Anpassung an meine Bedürfnisse. Das Support-Team ist reaktionsschnell und hilfsbereit, wodurch Probleme schnell gelöst werden. Sehr zu empfehlen für jeden, der einen vertrauenswürdigen Proxy-Dienst sucht!

tan55633035gNorton Safe Web, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bewertungen werden vollständig zitiert. Wenn ein Kunde etwas angesprochen hat, das wir beantworten konnten, zeigen wir unsere Antwort von der ursprünglichen Plattform dazu.

Alle Kundenbewertungen
Welche Proxys sollte man für Ad-Arbitrage wählen?Statische ISP-IPs

Statische ISP-IPs, die für die gesamte Mietdauer fest zugewiesen sind. Das Prinzip: ein Konto = eine stabile IP. Sie legen Land, Zeitzone und Sprache fest, während Cookies und 2FA über Sessions hinweg bestehen bleiben. Das reduziert Plattform-Prüfungen und sorgt für ein berechenbares Kontoverhalten.

Und was wird für Traffic-Arbitrage benötigt?Große DC-Pakete

Große Pakete von Rechenzentrums-IPs (DC) mit hoher Bandbreite: Zehntausende Adressen, zufällige Zuweisung aus den am wenigsten belasteten Subnetzen, Verteilung nach /24 und Ländern. So können Sie Streams parallelisieren, ohne an die Limits einer einzelnen IP oder Region zu stoßen.

Welche Geschwindigkeit ist realistisch und wovon hängt sie ab?400–500 Mbps

Auf Remote-Servern (VPS/Dedicated) sehen wir bei korrekter Konfiguration (Keep-Alive, Connection-Pools, kurze geografische Distanz) Spitzenwerte von 400–500 Mbps. Der entscheidende Faktor: Ihr Gesamtdurchsatz wird durch das langsamste Glied in der Kette begrenzt — in der Regel Ihr eigenes Netzwerk oder Routing. Auf unserer Seite stellen wir einen stabilen, leistungsstarken Kanal bereit; der Proxy selbst liefert keine zusätzliche Geschwindigkeit über das hinaus, was Ihre Verbindung ermöglicht.

Wie funktioniert die Preisgestaltung bei großen Traffic-Paketen?Großhandelspreise

Wir arbeiten mit einem Großhandelsmodell und automatisierter Bereitstellung. Bei großen Volumen sinkt der Preis pro IP auf unter $0.10 (der genaue Tarif hängt vom gewählten Plan ab). Die Adressen werden zufällig über die am wenigsten ausgelasteten Subnetze verteilt, und problematische Bereiche können gemäß den Bedingungen Ihres Tarifs schnell ausgetauscht werden.

Können ISP- und DC-Proxys in einem Projekt kombiniert werden?Ja

Ja, und das ist ein gängiges Vorgehen. Verwenden Sie statische ISP-Proxys für Logins, Authentifizierung und sensible Aktionen, bei denen Vertrauen entscheidend ist. Leiten Sie umfangreiche Uploads, Massen-Runs und Tests über den DC-Pool. Halten Sie Domains und Rollen getrennt, damit sich die beiden Szenarien nicht gegenseitig beeinträchtigen.

Welche Protokolle und Zugriffsmethoden werden unterstützt?HTTP HTTPS SOCKS5

HTTP, HTTPS und SOCKS5 (TCP). Die Autorisierung erfolgt per Login/Passwort oder über eine Allowlist (Bindung Ihrer externen IPs). Für Discord/RTC-Szenarien bieten wir eine UDP-Option an (separat erhältlich), aber für die meisten Arbitrage-Aufgaben reicht TCP aus.

Wie vermeiden Sie Aufgabenüberschneidungen mit anderen Kunden auf denselben IPs?Zufällige Zuteilung

Wir vergeben Adressen zufällig aus den am wenigsten ausgelasteten Subnetzen, mit einer Obergrenze von etwa fünf Kunden pro IP. Die Wahrscheinlichkeit einer Überschneidung ist gering. Sollten Sie bei bestimmten Adressen eine Verschlechterung feststellen, melden Sie diese — wir schlagen Ihnen im Rahmen Ihrer Tarifbedingungen Ersatz vor.

Welche Limits sind bei der Planung zu berücksichtigen?Gleichzeitige Verbindungen

Die wichtigste Einschränkung sind die gleichzeitigen Verbindungen pro Dienst. Innerhalb dieser Verbindungen hängt die Request-Rate von den Schwellenwerten der jeweiligen Zielplattform ab. Best Practice: Verteilen Sie die Last gleichmäßig über Ihre gesamte IP-Liste und orientieren Sie sich an einem menschenähnlichen Modell — randomisierte Pausen, Caching wo möglich und exponentielles Backoff bei Fehlern.