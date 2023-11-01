FineProxy ist ein Proxy-Server-Mietservice, der auf eigener Infrastruktur betrieben wird. Wir setzen auf moderne AMD-basierte Server-Hardware, die in Dutzenden von Rechenzentren weltweit im Einsatz ist. Unser Netzwerk verfügt über Hochleistungs-Uplinks von bis zu 80 Gbps und gewährleistet so eine stabile Performance – auch unter hoher Last. Alle Proxys stammen aus unseren eigenen IP-Pools (wir sind Direktanbieter) und bleiben während der gesamten bezahlten Mietlaufzeit aktiv.
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FineProxy FAQ
Praxisnahe Antworten zu Proxy-Diensten, Bestellungen, Dashboard-Verwaltung, API-Zugriff, Limits, Fehlerbehebung und Support.
Häufig gestellte Fragen
Durchsuchen Sie häufige Fragen zu FineProxy-Diensten, Bestellung, Konfiguration, Einschränkungen und Support.
Über FineProxy3 Antworten
Wir bieten Rechenzentrums-Proxys in Paketen, dedizierte, einem Kunden zugewiesene Proxys, statische ISP-Proxys und rotierende Proxy-Produkte an.
Unterstützte Protokolle sind HTTP, HTTPS, SOCKS4 und SOCKS5. UDP kann zu jedem Plan mit Ausnahme rotierender Proxys hinzugefügt werden, entweder während der Bestellung oder später über die aktive Serviceseite. Bei späterer Hinzufügung wird die Gebühr anteilig für die verbleibenden Servicetage berechnet.
In den meisten Fällen überschneiden sich die IP-Adressen nicht, da jede Bestellung separat bereitgestellt wird.
Bei Paket-Proxys ist eine geringe Überschneidung theoretisch möglich, da IPs unter einer begrenzten Anzahl von Kunden geteilt werden können. Die Wahrscheinlichkeit einer Überschneidung kann bei größeren Paketgrößen steigen, ist in der Praxis jedoch selten.
Wenn Sie eine garantierte IP-Einzigartigkeit benötigen, sind dedizierte Proxys die richtige Wahl.
Proxy-Typen und Standortauswahl7 Antworten
Eine Paket-Rechenzentrumsbestellung kann ein oder mehrere Länder umfassen, solange die Gesamtbestellung mindestens 100 IP-Adressen enthält. Dedizierte Proxys sind von diesem Mindestpaket ausgenommen.
Mit Country-Mix-Plänen können Sie unerwünschte Länder ausschließen und die Anzahl der IP-Adressen jedes Landes vor oder nach dem Kauf anpassen, abhängig vom Plan und dem verfügbaren Inventar.
Dedizierte Proxys sind IP-Adressen, die für die gesamte Mietdauer exklusiv einem Kunden zugewiesen werden. Diese Proxys werden während der Laufzeit von keinem anderen Kunden genutzt und bleiben unverändert, solange Sie keine Ersetzung oder Verlängerung anfordern. Dedizierte Proxys sind die richtige Wahl, wenn Sie eine strikt exklusive, statische IP benötigen.
Paket-Proxys werden in Bundles mit einer festen Anzahl an IP-Adressen bereitgestellt. Je nach Tarif können einzelne IPs in einem Paket von einer begrenzten Anzahl an Kunden (typischerweise bis zu 3–5) gleichzeitig genutzt werden. Dieses Modell eignet sich für Szenarien, bei denen das IP-Volumen wichtiger ist als die Exklusivität einzelner IPs.
Alle Paket-Proxys sind unsere eigenen IP-Adressen, die auf unserer Infrastruktur betrieben werden. Es handelt sich weder um kostenlose Proxys noch um IPs aus gescrapten Drittanbieter-Listen — es sind kontrollierte IP-Adressen, die ausschließlich über unseren Proxy-Service verfügbar sind.
Der wesentliche Unterschied liegt im Exklusivitätsmodell.
Bei dedizierten Proxys werden die IPs einem einzigen Kunden zugewiesen und während der Mietdauer nicht geteilt. Die IPs bleiben fest an Ihre Bestellung gebunden.
Bei Paket-Proxys werden IPs als Bundle bereitgestellt und können von einer begrenzten Anzahl an Kunden (typischerweise bis zu 3–5) genutzt werden. Das ermöglicht es uns, größere IP-Volumina zu einem günstigeren Preis anzubieten, garantiert jedoch keine exklusive Nutzung jeder einzelnen IP. Dieses Modell eignet sich gut, wenn Skalierung wichtiger ist als strikt dedizierte IPs.
ISP-Proxys sind statische Residential-IP-Adressen, die gewöhnlichen Heim-Internetanbietern gehören, aber auf Servern in einem Rechenzentrum laufen.
So vereinen sie die Stärken beider Proxy-Typen. Vom Rechenzentrum bekommen Sie hohe Geschwindigkeit, eine statische IP-Adresse, die sich nie ändert, und eine stabile Verfügbarkeit. Von Residential-Proxys bekommen Sie Vertrauen: Websites sehen die ASN eines normalen Internetanbieters statt eines Hosting-Unternehmens, deshalb werden diese IPs deutlich seltener markiert oder gesperrt.
Tarife und Preise finden Sie auf der Seite für ISP-Proxys.
API-Credits sind die internen Abrechnungseinheiten, mit denen gemessen wird, wie viel Last Ihre Anfragen erzeugen. Jeder Tarif enthält eine feste Anzahl an Credits, und jede ausgehende Anfrage zieht einen bestimmten Betrag ab – abhängig davon, wie komplex die Zielseite ist.
Eine einfache Anfrage, die nur HTML oder JSON lädt, kostet in der Regel 1 Credit. Anfragen, die mehrere parallele Assets auslösen – wie Skripte, Bilder, CSS-Dateien, Schriftarten, APIs und Tracking-Anfragen – verbrauchen mehr Credits. Jedes Asset zählt als separate nachgelagerte Anfrage.
Diese Werte sind Richtwerte und variieren je nach Website:
- 1 Credit — einfache API-Anfrage, kein Browser, kein JS
- 2–3 Credits — Browser-Anfrage ohne JS (einfaches DOM, kein Rendering)
- ≈10 Credits — vollständiger Headless-Browser mit JS-Rendering, typische Rechenzentrums-Proxy-Last
- 10–15+ Credits — schwere Seiten mit vielen Skripten, Trackern, Werbung, Analytics oder großen Asset-Bundles
Verschiedene Websites haben unterschiedliche DOM-Strukturen, JS-Bundles und Asset-Ketten. Eine Website lädt möglicherweise nur wenige Dateien; eine andere löst über 30 nachgelagerte Anfragen pro Seite aus.
Wie berechnen Sie Ihren tatsächlichen Verbrauch?
Den Credit-Verbrauch können Sie einfach abschätzen, bevor Sie sich für einen Tarif entscheiden:
- Öffnen Sie die Seite, die Sie scrapen möchten.
- Prüfen Sie, wie viele parallele Requests ausgeführt werden – nutzen Sie dazu ein Tool wie RequestMap
- Die Anzahl der geladenen Assets ≈ Anzahl der Credits pro Seitenaufruf.
So erhalten Sie eine genaue Prognose, wie viele API-Credits Ihr Workflow verbrauchen wird. Jeder Request, der unsere Infrastruktur erreicht, verbraucht Credits – einschließlich Antworten wie 404, 429, 503 oder Timeouts. Auch wenn die Zielseite einen Fehler zurückgibt, haben wir den Request bereits verarbeitet und weitergeleitet.
Nein. Die Standortauswahl ist ausschließlich auf Länderebene verfügbar. Targeting auf Stadtebene innerhalb eines Landes wird nicht unterstützt. IP-Adressen werden automatisch aus den am wenigsten ausgelasteten Netzwerken unserer Infrastruktur zugewiesen.
Bestellungen, Guthaben und Zahlung6 Antworten
Sie können Ihr Dashboard-Guthaben per Kreditkarte, Apple Pay oder Kryptowährung aufladen – BTC, ETH, LTC, USDT TRC20 und USDT ERC20. Karten- und Apple Pay-Zahlungen werden von Paddle und Stripe abgewickelt.
Alle Aufladungen erfolgen ausschließlich über Zahlungsabwickler; wir akzeptieren keine direkten Kryptowährungsübertragungen. Die verfügbaren Optionen hängen von Ihrer Region ab.
Proxys werden unmittelbar nach erfolgreicher Zahlung automatisch bereitgestellt. Bei Standardtarifen erscheint der Zugang zu den Proxys sofort in Ihrem Kundenkonto – ohne Wartezeit und ohne manuelle Bearbeitung. Proxy-Zugangsdaten werden nicht per E-Mail versandt.
Die einzige Ausnahme bilden individuelle oder nicht standardisierte Bestellungen, die über das Ticket-System aufgegeben werden. In solchen Fällen kann die Proxy-Lieferung bis zu 24 Stunden dauern.
Die Standardmietdauer beträgt mindestens 30 Tage. Eine kostenpflichtige 48-Stunden-Laufzeit ist ebenfalls für alle Produkte außer rotierenden Proxys verfügbar.
Wählen Sie ein beliebiges nicht rotierendes Proxy-Produkt, konfigurieren Sie Länder, IP-Anzahl und Add-ons und wählen Sie anschließend 48 Stunden. Der Katalog berechnet und zeigt vor der Zahlung den vollständigen Preis der gewählten Konfiguration.
Wenn Sie mit den Ergebnissen zufrieden sind, erweitern Sie den gleichen Dienst auf 30 Tage: Der Benutzername, das Passwort und die IP-Adressliste bleiben gleich, sodass nichts neu konfiguriert werden muss.
Bitte beachten Sie: Bestellungen für 48 Stunden sind von der Rückerstattung ausgeschlossen.
Ihr Dashboard verfügt über ein einziges internes Guthaben. Laden Sie Ihr Guthaben manuell auf oder aktivieren Sie automatische Aufladungen – alle Dienste und Add-ons werden aus diesem Guthaben bezahlt, ohne dass für jeden Einkauf separate Rechnungen anfallen.
Alle Dashboard-Aufladungen werden nur über Zahlungsabwickler abgewickelt. Wir akzeptieren keine direkten Kryptowährungstransfers.
Wenn Sie einen Service für 3 Monate im Voraus bestellen, erhalten Sie 10% Rabatt, 6 Monate – 15% Rabatt und 12 Monate – 20% Rabatt. Der Rabatt wird automatisch angewendet, wenn Sie an der Kasse die Laufzeit auswählen.
Aktiven Dienst verwalten8 Antworten
Alle Proxys bleiben während der gesamten bezahlten Mietdauer aktiv und müssen nicht zwingend ausgetauscht werden. IP-Adressen bleiben aktiv, solange Sie Ihren Dienst verlängern.
Ja. Ein planmäßiger Austausch der IP-Liste ist kostenlos: Sie können es einmal alle 8 Tage selbst im Dashboard ausführen.
Wenn Sie nicht auf den geplanten Ersatz warten möchten, ist ein außerplanmäßiger Ersatz – vollständig oder teilweise – möglich. Dies ist eine kostenpflichtige Option: $10 pro Vorgang, die von Ihrem Dashboard-Guthaben abgezogen wird.
Rotierende Proxys müssen nicht ersetzt werden: Ihre Adressen ändern sich automatisch.
Öffnen Sie den aktiven Dienst → Weitere Aktionen (oben rechts) → IPs aktualisieren. Hier können Sie die gesamte Liste aktualisieren, nur ausgewählte Adressen ersetzen oder Adressen aus einem bestimmten Land ersetzen.
Sofern Ihr Tarif und der verfügbare Bestand dies zulassen, können Sie beim Aktualisieren auch den Anteil eines Landes in Ihrem Paket erhöhen oder verringern. Ein planmäßiger Austausch alle 8 Tage ist kostenlos; ein außerplanmäßiger Austausch kostet $10 – siehe „Kann ich IP-Adressen vor Ablauf der Mietdauer ersetzen?“ für weitere Informationen.
Alle Adressen in Ihrem Dienst werden auf der Seite des aktiven Dienstes unter IP-Adressen aufgeführt. Sie sehen die vollständige Liste mit dem Land jeder Adresse und der Länderfilter hilft Ihnen, schnell die Adressen auszuwählen, die Sie benötigen.
Sie können die Liste auf zwei Arten exportieren:
- Einfache TXT-Datei— Wählen Sie die gewünschten Länder aus und laden Sie nur deren Adressen herunter, einen Proxy pro Zeile.
- Benutzerdefinierter Builder— Definieren Sie Ihr eigenes Zeilenformat mit den Variablen {ip}, {port}, {login}, {password} und {scheme}, damit die Datei ohne manuelle Bearbeitung in Ihre Software passt.
Einzelheiten zu Ports und Buildern finden Sie unter„Welche Ports und Proxy-Listenformate sind verfügbar?“.
Verwenden Sie den Port, der zu Ihrem Protokoll und Ihrer Authentifizierungsmethode passt:
|Protokoll
|Port für Zugangsdaten
|IP-Freigabelisten-Port
|Funktionen
|SOCKS5
|1080
|1085
|UDP
|HTTP
|8080
|8085
|Standard-HTTP-Proxy
|HTTPS (HTTP/2)
|8443
|8444
|HTTP/2
|SOCKS4
|—
|1087
|Nur IP-Authentifizierung
|HTTP/2 (Port 993, DPI-Bypass)
|—
|993
|HTTP/2
Builder-Variablen:
- {ip}— Proxy-IP-Adresse
- {port}— Verbindungsport
- {login}— Dienst-Login
- {password}— Dienstpasswort
- {scheme}— Proxy-Protokoll
Ordnen Sie sie mit beliebigen Trennzeichen oder Text für ein beliebiges Ausgabeformat an.
Dabei handelt es sich um Dienstanmeldeinformationen, nicht um Ihre Dashboard-Anmeldung. Ändern Sie den Login bei Connection und das Passwort unter Verwaltung → Passwort.
Dies hilft bei der Migration von Benennungsschemata oder der Aktualisierung vieler vorhandener Konfigurationsdateien; Aktualisieren Sie diese Dateien mit den neuen Werten, bevor Sie die Arbeitslast wechseln.
Gehen Sie zu aktivem Dienst → Verwaltung → Zusätzliche IPs. Fügen Sie IP-Adressen für ein oder mehrere Länder hinzu, ohne zu kündigen.
Der Preis wird für die restlichen Tage anteilig berechnet.
Gehen Sie zu Aktiver Dienst → Verwaltung und wählen Sie unten „Diesen Dienst kündigen“. Der ungenutzte Betrag wird Ihrem Guthaben gutgeschrieben.
Wenn Sie innerhalb von 24 Stunden kündigen, können Sie gemäß der Rückerstattungsrichtlinie über das Ticket-System eine Rückerstattung auf die ursprüngliche Zahlungsmethode beantragen.
Traffic- und Verbindungslimits10 Antworten
Wir setzen auf Tarifebene keine künstlichen Geschwindigkeitsbegrenzungen durch. Die tatsächliche Performance hängt in erster Linie von externen Faktoren ab, darunter clientseitige Einschränkungen, Software-Konfiguration, Netzwerkqualität und das Verhalten der Ziel-Websites.
Unter realen Bedingungen können auf Remote-Servern Geschwindigkeiten von bis zu 700 Mbps erreicht werden. In typischen Heimnetzwerk-Setups liegen die Geschwindigkeiten üblicherweise bei 200–300 Mbps. Eine Mindestgeschwindigkeit garantieren wir jedoch nicht, da diese über alle Netzwerke und Nutzungsszenarien hinweg nicht einheitlich gewährleistet werden kann.
Wir setzen keine veralteten Proxy-Formate mit einer Begrenzung auf 10–20 Mbps ein. Die Geschwindigkeitsparameter sind pro einzelner IP-Adresse angegeben – nicht als Durchschnittswert über ein gesamtes Paket.
Die Datenübertragung ist unbegrenzt. Für die Bandbreite empfehlen wir, die folgenden Richtlinien einzuhalten, die von der Paketgröße abhängen:
- Pakete mit bis zu 300 IP-Adressen – bis zu 100 Mbps
- Pakete mit bis zu 3,000 IP-Adressen – bis zu 500 Mbps
- Pakete mit IP-Adressen 3,001 bis 5,000 – bis zu 1 Gbps
- Pakete mit IP-Adressen 5,001 bis 15,000 – bis zu 1.5 Gbps
- Pakete mit IP-Adressen 15,001 bis 25,000 – bis zu 2.5 Gbps
- Pakete mit 25,001+ IP-Adressen – bis zu 5 Gbps
Dies sind keine automatischen Grenzwerte – technisch gesehen drosselt nichts Ihre Geschwindigkeit. Wir bitten Sie, diese Werte einzuhalten: Wenn Sie diese dauerhaft überschreiten, kann der Support ein Ticket eröffnen, in dem Sie aufgefordert werden, die Last zu reduzieren.
Das Limit für gleichzeitige aktive Proxy-Verbindungen (der Fachbegriff lautet „gleichzeitige Verbindungen“) hängt von der Paketgröße ab:
- Pakete bis zu 999 IP-Adressen – 1,500 gleichzeitige Verbindungen
- Pakete von 1,000 bis 4,999 IP-Adressen – 3× die Anzahl der IP-Adressen
- Pakete von 5,000 bis 14,999 IP-Adressen – 2× die Anzahl der IP-Adressen
- Pakete mit 15,000+ IP-Adressen – die gleiche Anzahl von Verbindungen wie IP-Adressen
Schließen Sie die Verbindungen, wenn jede Aufgabe abgeschlossen ist. Andernfalls kann eine Verbindung bis zum 120-Sekunden-Timeout aktiv bleiben, wodurch die effektive Anforderungskapazität verringert wird.
Wenn Ihre Arbeitslast nicht mit den Statistiken übereinstimmt, bitten Sie Ihren Softwareentwickler, zu überprüfen, wie Verbindungen gehandhabt werden.
Gleichzeitige Verbindungen geben an, wie viele Proxy-Verbindungen gleichzeitig aktiv sein können.
Jedes Mal, wenn Ihr Browser, Ihre Anwendung oder Ihr Skript eine Anfrage über einen Proxy sendet, wird eine Verbindung geöffnet. Während diese Anfrage verarbeitet wird, bleibt die Verbindung aktiv und wird als gleichzeitige Verbindung gezählt. Sobald die Anfrage abgeschlossen und die Verbindung geschlossen ist, zählt sie nicht mehr.
Es ist wichtig zu verstehen, dass das Öffnen einer Website nicht immer eine einmalige Verbindung bedeutet.
Beim Laden einer Seite fordert der Browser zunächst die Haupt-HTML-Datei an. Danach werden möglicherweise viele zusätzliche Ressourcen wie Bilder, Skripte, Stylesheets, Schriftarten und API-Anfragen geladen. Jede dieser Anfragen kann während der Bearbeitung eine eigene Verbindung öffnen.
Daher kann ein Website-Besuch mehrere gleichzeitige Verbindungen gleichzeitig herstellen. Die tatsächliche Anzahl hängt von der Struktur der Website, der Anzahl der geladenen Assets und der Art und Weise ab, wie diese Anfragen vom Browser oder der Anwendung verarbeitet werden.
Der Dienst wechselt automatisch in den Slow Mode – einen Modus zur Begrenzung für gleichzeitige Verbindungen. Während dieser aktiv ist, ist nicht mehr als eine Verbindung pro IP-Adresse zulässig.
Die Dauer hängt von Verstößen innerhalb von 24 Stunden ab:
- Bis zu 2 Verstöße – 5 Minuten
- 3 bis 6 Verstöße – 15 Minuten
- 7 bis 10 Verstöße – 30 Minuten
- Mehr als 10 Verstöße – 60 Minuten
Nach Ablauf der Sperrfrist kehrt der Dienst automatisch zum Normalbetrieb zurück.
Threads sind parallele Softwareaufgaben; Verbindungen sind aktive Netzwerksitzungen, deren Aufgaben über Proxys geöffnet werden. Ein Thread kann mehrere gleichzeitige Verbindungen verwenden.
Typische Beispiele:
- API-Anfrage – normalerweise 1 Verbindung
- Einfache HTTP-Anfrage (HTML oder JSON) – normalerweise 1 Verbindung
- Browseranfrage ohne JavaScript – 2–3 Verbindungen
- Headless-Browser mit JavaScript-Rendering – durchschnittlich etwa 10 Verbindungen
- Umfangreiche Seite mit Anzeigen, Analysen, Tracking und vielen Assets – 10–15+ Verbindungen
Jedes geladene Skript, Stylesheet, Bild, Schriftart, API-Aufruf oder Tracker kann eine separate Downstream-Verbindung erstellen.
Um zu verstehen, wie viele Verbindungen Sie tatsächlich benötigen, messen Sie die Auslastung, bevor Sie einen Plan auswählen:
- Öffnen Sie die Website, mit der Sie arbeiten möchten, in Chrome oder Firefox.
- Drücken Sie F12 (oder klicken Sie mit der rechten Maustaste → Prüfen), um die Entwicklertools zu öffnen und zur Registerkarte „Netzwerk“ zu wechseln. Es zeigt jede Anfrage, die die Seite beim Laden sendet.
- Laden Sie die Seite neu und prüfen Sie, wie viele Anfragen gleichzeitig ausgeführt werden. Die Anzahl der parallel geladenen Ressourcen – Bilder, Skripte, Stylesheets, Schriftarten, API-Aufrufe – entspricht ungefähr der Anzahl der Verbindungen pro Seitenladevorgang. Das Online-Tool Request Map bietet ebenfalls einen hilkostenloschen visuellen Überblick.
- Multiplizieren Sie diese Zahl mit der Anzahl der parallelen Threads oder Aufgaben in Ihrer Software und fügen Sie einen Spielraum von 20–30% für die Spitzenlast hinzu.
Websites sind unterschiedlich aufgebaut: Eine lädt eine Handvoll Dateien, eine andere sendet 30 oder mehr Anfragen pro Seitenladevorgang. Deshalb sollten Sie Ihre tatsächliche Zielseite messen, anstatt sich auf Durchschnittswerte zu verlassen.
Öffnen Sie die Seite des aktiven Dienstes → Statistiken. Wechseln Sie im Diagramm zur Registerkarte „Verbindungen“: Dort werden Ihr Limit, die aktuelle Nutzung und eine Slow Mode-Markierung angezeigt, falls diese angewendet wurde.
Ja. Wenn das Verbindungslimit Ihres Pakets nicht ausreicht, können Sie zusätzliche gleichzeitige Verbindungen kaufen – entweder bei der Bestellung oder jederzeit, während der Dienst aktiv ist.
Alles wird im Dashboard auf der Seite des aktiven Dienstes erledigt: Wählen Sie den Betrag aus, den Sie benötigen, und sobald er von Ihrem Guthaben bezahlt wird, erhöht sich das Limit automatisch, ohne dass ein Support-Ticket erforderlich ist.
Der Preis beträgt $30 pro 1,000 Verbindungen für 30 Tage. Wenn Sie Verbindungen zu einem bereits laufenden Dienst hinzufügen, wird der Betrag anteilig für die verbleibenden Tage berechnet – Sie zahlen nur für den Rest des Zeitraums.
Das Limit für gleichzeitige Verbindungen gilt für den gesamten Dienst und nicht für jede einzelne IP-Adresse auf der Freigabeliste. Wenn mehrere Adressen auf der Freigabeliste stehen – zum Beispiel Ihr Büro, ein Heim-PC und ein Server – nutzen sie standardmäßig den gemeinsamen Grenzwert.
Um zu verhindern, dass eine Bindung die Verbindungen der anderen verbraucht, können Sie beim Hinzufügen oder Bearbeiten unter Verwaltung → IP-Freigabeliste angeben, wie viele Verbindungen jeder Bindung zugewiesen werden sollen. Beispielsweise mit einem Limit von 1,500: 1,000 für den Server, 300 für das Büro und 200 für den Heim-PC.
Die Summe aller Kontingente darf das Dienstlimit nicht überschreiten. Sie können die Kontingente später ändern, indem Sie die Bindung bearbeiten.
IP-Freigabeliste und Zugriff4 Antworten
Durch die IP-Freigabeliste wird gesteuert, welche Quell-IP-Adressen auf Ihre Proxys zugreifen dürfen. Andere Quelladressen werden abgelehnt.
Der Zugriff von einer neu hinzugefügten Quell-IP-Adresse wird normalerweise in etwa 10 Sekunden aktiviert.
Ja. Verwalten Sie sie auf der aktiven Dienstseite unter Verwaltung → IP-Freigabeliste.
Bis 5 Bindungen sind kostenlos. Jede zusätzliche Bindung kostet $1 pro Monat und wird von Ihrem Dashboard-Guthaben abgebucht.
Nein. Die Nutzung von Proxys ohne IP-Freigabeliste wird nicht unterstützt. Um auf die Proxys zugreifen zu können, muss Ihre IP-Adresse in der Freigabeliste eingetragen sein.
Wenn Ihr ISP Ihre IP-Adresse innerhalb desselben Subnetzes ändert, funktionieren die Proxys weiterhin ohne ständige Aktualisierungen der Freigabeliste.
Fügen Sie Ihre aktuelle IP-Adresse in den Diensteinstellungen hinzu und verwenden Sie die Anmelde- und Passwortauthentifizierung. Das System ermittelt automatisch den zulässigen Subnetzbereich.
Für anmeldeinformationsbasierte Verbindungen verwenden Sie:
- HTTP – Port 8080
- SOCKS5 – Port 1080
Bei 85.249.3.145 kann das System beispielsweise 85.249.0.0–85.249.7.255 zulassen. Der Zugriff bleibt verfügbar, wenn sich Ihre Adresse innerhalb dieses Bereichs ändert. Sie können den Bereich mit jedem CIDR-Rechner überprüfen, müssen ihn jedoch nicht manuell eingeben.
API, MCP und Webhooks3 Antworten
Über die API kann Software unterstützte Funktionen des FineProxy-Kontos nutzen. MCP bietet kompatiblen KI-Tools eine standardisierte Möglichkeit, diese Funktionen zu verwenden.
Erstellen Sie Schlüssel unter Einstellungen → API-Schlüssel. Das Geheimnis wird einmal gezeigt; kopieren und sicher aufbewahren. Verwenden Sie für Integrationen separate Schlüssel mit den geringsten Rechten.
Gewähren Sie nur die erforderlichen Berechtigungen:
- customer:read— Kundeninformationen lesen.
- customer:write— Kundeninformationen aktualisieren.
- wallet:read — Guthabendaten anzeigen.
- wallet:deposit— Guthaben-Einzahlungen verwalten.
- services:read— Dienste anzeigen.
- services:write— Dienste erstellen oder ändern.
- tickets:read— Tickets ansehen.
- tickets:write— Tickets erstellen oder aktualisieren.
- catalog:read— Produkte und Optionen anzeigen.
- usage:read— Nutzungsdaten anzeigen.
- wallet:spend — ermöglicht Automatisierungen, Guthaben auszugeben.
- webhooks — Webhooks verwalten.
wallet:spend ist eine finanzielle Berechtigung: Automatisierungen mit dieser Berechtigung können Guthaben ausgeben.
Ein Webhook ist eine automatische Benachrichtigung, die FineProxy an eine von Ihnen angegebene Adresse (eine HTTPS-URL) sendet, sobald in Ihrem Konto ein Abrechnungsereignis eintritt – etwa eine Guthabenbewegung oder eine Änderung bei Dienstzahlungen. Sie müssen sich weder im Dashboard anmelden noch die API ständig abfragen: Das System informiert Ihren Dienst selbstständig über das Ereignis.
Wozu das in der Praxis nützlich ist:
- Buchhaltung— Erfassen Sie Zahlungen und Aufladungen automatisch in Ihrem CRM- oder Buchhaltungssystem.
- Dienstüberwachung– Erhalten Sie ein Signal, wenn ein Dienst bezahlt oder erneuert wird, und lösen Sie sofort Ihre eigenen Prozesse aus, z. B. die Aktualisierung der Proxy-Liste in Ihrer Software.
- Warnungen– Leiten Sie Benachrichtigungen an Telegram, Slack oder per E-Mail weiter, damit Ihr Team über Ereignisse informiert wird, ohne das Dashboard öffnen zu müssen.
- Guthabenkontrolle — Verknüpfen Sie Guthabenereignisse mit eigenen Prüfungen und laden Sie rechtzeitig Guthaben auf, damit Dienste nicht unterbrochen werden.
Einrichtung: Einstellungen → Webhooks → Geben Sie die HTTPS-Adresse ein, an der Ihr Dienst Anfragen entgegennimmt. Beim Erstellen des Webhooks wird einmal ein Geheimnis angezeigt – speichern Sie es: Ihr Dienst verwendet es, um zu überprüfen, ob eine Benachrichtigung tatsächlich von FineProxy und nicht von einem Dritten stammt.
Wenn Sie keinen eigenen Server betreiben, können Sie Webhooks über No-Code-Tools wie Zapier, Make oder n8n empfangen.
Proxy-Tests und gesperrte Ressourcen5 Antworten
Die Ursache ist das IP-Freigabeliste. Die IP-Adresse, die der Online-Checker verwendet, unterscheidet sich von der in Ihrem Kundenkonto hinterlegten Freigabeliste-IP – daher kann der Checker nicht auf die Proxys zugreifen. Unsere Proxys funktionieren ausschließlich von der kostenlosgegebenen IP-Adresse aus.
Testen Sie in derselben Umgebung und Software, die Sie verwenden möchten:
- Konfigurieren Sie Proxys inFirefox mit der Erweiterung FoxyProxy.
- Verwenden Sie SOCKS5 mit Authentifizierung.
- Testen Sie mehrere Websites.
- Wenn sie immer noch fehlschlagen, überprüfen Sie die Quell-IP-Adresse unter IP-Freigabeliste.
Testen Sie mit minimaler Last und überprüfen Sie die IP-Freigabeliste, insbesondere wenn sich Ihre Quell-IP-Adresse oder Ihr Subnetz geändert hat.
Probieren Sie andere Websites aus. Wenn nur eine davon nicht funktioniert, überprüfen Sie dieRichtlinie für blockierte Websites und Dienste. Davon abgedeckte Ressourcen können nicht entsperrt werden.
Wenn die Ressource nicht blockiert ist, senden Sie dem Support den Fehlercode, Protokolle und einen Screenshot Ihrer Proxy-Einstellungen.
Alle Anfragen zu technischen Problemen, Proxy-Prüfungen und besonderen Situationen werden ausschließlich über das Ticket-System bearbeitet. So können wir jeden Fall präzise nachverfolgen und eine genaue Antwort geben. Die durchschnittliche Antwortzeit beträgt bis zu 1–2 Stunden; die offizielle Reaktionszeit laut SLA beträgt bis zu 24 Stunden.
Unsere Proxys arbeiten mit Einschränkungen auf Infrastrukturebene, die für alle Benutzer und alle Pläne gelten. Wenn eine Ressource unter diese Einschränkungen fällt, ist der Zugriff über unsere Proxys nicht möglich und eine Entsperrung ist nicht möglich.
- E-Mail-Dienste und E-Mail-Protokolle (SMTP, IMAP, POP3) werden unabhängig vom Anwendungsfall vollständig blockiert.
- Regierungsressourcen, einschließlich aller .gov-Domains, sind für alle Länder und Pläne gesperrt.
- Die Google-Suchergebnisse werden blockiert (andere Google-Dienste bleiben verfügbar).
Die vollständige Liste der gesperrten Websites und Dienste finden Sie hier
Wenn eine Ressource dort aufgeführt ist, funktioniert sie nicht über unsere Proxys.
Garantien und Rückerstattungen3 Antworten
Wir garantieren die Proxy-Verfügbarkeit während des gesamten bezahlten Zeitraums, sofern die Dienstbedingungen und -beschränkungen eingehalten werden.
Wir garantieren nicht den Zugriff auf jede Website oder die Kompatibilität mit einem bestimmten Dienst. Die Ergebnisse können von der Änderung von Zielregeln, Anti-Bot-Systemen, Browserprofilen, Headern, Headless-Einstellungen und anderen Softwarekonfigurationen abhängen.
Wenn bestimmte Adressen für Sie ungeeignet sind, können Sie sie ersetzen – die Optionen finden Sie unter „Kann ich IP-Adressen vor Ablauf der Mietdauer ersetzen?“.
Ja. Wir bieten innerhalb von 24 Stunden nach dem Kauf des Dienstes eine unkomplizierte Rückerstattung. Rückerstattungen erfolgen über dieselbe Zahlungsmethode, die für den Kauf verwendet wurde. Bei einer Zahlung in Kryptowährung müssen Sie eine Wallet-Adresse und den Namen des Netzwerks angeben. Alle Rückerstattungsanträge müssen ausschließlich über das Ticket-System in Ihrem Kundenkonto eingereicht werden. Bevor Sie eine Rückerstattung auf Ihr Kontoguthaben beantragen, müssen Sie den aktiven Dienst im Kundenkonto manuell kündigen. Dies ist zur Einhaltung verfahrensrechtlicher und regulatorischer Anforderungen erforderlich.
Eine Rückerstattung kann abgelehnt werden, wenn:
- Der Dienst wurde unter Verstoß gegen die Dienstregeln genutzt.
- Seit der Zahlung sind mehr als 24 Stunden vergangen.
- Der Dienst wurde für 48 Stunden gekauft; Bestellungen für 48 Stunden sind von der Rückerstattung ausgeschlossen.
Nach 24 Stunden können Sie einen aktiven Dienst immer noch kündigen. Der ungenutzte Wert wird Ihrem Dashboard-Guthaben für zukünftige Einkäufe gutgeschrieben.