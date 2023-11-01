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FAQ FineProxy

Jawaban praktis tentang layanan proxy, pemesanan, pengelolaan dasbor, akses API, batasan, pemecahan masalah, dan dukungan.

Topik9 kategori
Basis pengetahuan48 jawaban

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Telusuri pertanyaan umum tentang layanan FineProxy, pemesanan, konfigurasi, batasan, dan dukungan.

01

Tentang FineProxy

3 jawaban

02

Jenis Proxy dan Pemilihan Lokasi

7 jawaban

03

Pemesanan, Dompet, dan Pembayaran

6 jawaban

04

Mengelola Layanan Aktif

8 jawaban

05

Batas Trafik dan Koneksi

10 jawaban

06

Daftar Izin IP dan Akses

4 jawaban

07

API, MCP, dan Webhook

3 jawaban

08

Pengujian Proxy dan Sumber Daya yang Diblokir

5 jawaban

09

Jaminan dan Pengembalian Dana

3 jawaban