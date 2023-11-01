FineProxy adalah layanan penyewaan server proxy yang beroperasi di infrastruktur milik sendiri. Kami menggunakan perangkat keras server modern berbasis AMD yang tersebar di puluhan pusat data di seluruh dunia. Jaringan kami dibangun dengan uplink berkapasitas tinggi hingga 80 Gbps, memastikan performa stabil bahkan saat beban tinggi. Semua proxy disediakan dari kumpulan IP milik kami sendiri (kami beroperasi sebagai penyedia langsung) dan tetap aktif selama seluruh periode sewa yang telah dibayar.
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FAQ FineProxy
Jawaban praktis tentang layanan proxy, pemesanan, pengelolaan dasbor, akses API, batasan, pemecahan masalah, dan dukungan.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Telusuri pertanyaan umum tentang layanan FineProxy, pemesanan, konfigurasi, batasan, dan dukungan.
Tentang FineProxy3 jawaban
Kami menawarkan proxy pusat data dalam bentuk paket, proxy khusus yang dialokasikan kepada satu pelanggan, proxy ISP statis, dan produk proxy berotasi.
Protokol yang didukung adalah HTTP, HTTPS, SOCKS4, dan SOCKS5. UDP dapat ditambahkan ke paket apa pun kecuali proxy berotasi, baik saat memesan maupun kemudian melalui halaman layanan aktif. Jika ditambahkan kemudian, tagihan akan diprorata untuk sisa hari layanan.
Dalam sebagian besar kasus, alamat IP tidak akan tumpang tindih, karena setiap pesanan diproses secara terpisah.
Namun, pada proxy paket, sedikit tumpang tindih secara teoritis mungkin terjadi, karena IP dapat digunakan bersama oleh sejumlah terbatas pelanggan. Kemungkinan tumpang tindih bisa meningkat pada paket berukuran besar, tetapi dalam praktiknya hal ini jarang terjadi.
Jika Anda membutuhkan jaminan keunikan IP, proxy khusus adalah pilihan yang tepat.
Jenis Proxy dan Pemilihan Lokasi7 jawaban
Pesanan pusat data paket dapat mencakup satu atau beberapa negara selama total pesanan berisi sedikitnya 100 alamat IP. Proxy khusus tidak termasuk dalam ketentuan minimum paket ini.
Paket Campuran Negara memungkinkan Anda mengecualikan negara yang tidak diinginkan dan menyesuaikan jumlah alamat IP setiap negara sebelum atau setelah pembelian, tergantung pada paket dan inventaris yang tersedia.
Proxy khusus adalah alamat IP yang ditetapkan secara eksklusif untuk satu pelanggan selama seluruh periode sewa. Proxy ini tidak digunakan oleh pelanggan lain selama masa sewa dan tetap tidak berubah sepanjang periode yang telah dibayar, kecuali Anda meminta penggantian atau perpanjangan. Proxy khusus sangat cocok jika Anda membutuhkan IP statis yang benar-benar eksklusif.
Proxy paket dikirimkan dalam bundel dengan jumlah alamat IP yang tetap. Tergantung pada paket yang dipilih, IP individual dalam satu paket dapat digunakan oleh sejumlah terbatas pelanggan (biasanya hingga 3–5) secara bersamaan. Model ini dirancang untuk skenario di mana volume IP lebih penting daripada eksklusivitas per-IP.
Semua proxy paket tetap merupakan alamat IP milik kami sendiri yang berjalan di infrastruktur kami. Ini bukan proxy gratis dan bukan berasal dari daftar pihak ketiga yang dikumpulkan otomatis — melainkan IP terkontrol yang hanya tersedia dalam layanan proxy kami.
Perbedaan utamanya terletak pada model eksklusivitasnya.
Dengan proxy khusus, IP ditetapkan untuk satu pelanggan saja dan tidak dibagikan selama periode sewa. IP tersebut tetap terikat pada pesanan Anda.
Dengan proxy paket, IP disediakan dalam bentuk bundel dan dapat digunakan bersama oleh sejumlah terbatas pelanggan (biasanya hingga 3–5). Hal ini memungkinkan kami menawarkan volume IP yang lebih besar dengan harga lebih terjangkau, tetapi tidak menjamin penggunaan eksklusif untuk setiap IP. Model ini sangat cocok ketika skala lebih penting daripada memiliki IP yang sepenuhnya khusus.
Proxy ISP adalah alamat IP residensial statis milik penyedia internet rumahan biasa, tetapi di-hosting di server pusat data.
Dengan begitu Anda mendapatkan keunggulan kedua jenis proxy. Dari pusat data: kecepatan tinggi, alamat IP statis yang tidak berubah, dan uptime yang stabil. Dari proxy residensial: kepercayaan. Situs web melihat ASN penyedia internet biasa, bukan perusahaan hosting, sehingga IP ini jauh lebih jarang ditandai atau diblokir.
Lihat paket dan harga di halaman proxy ISP.
Kredit API adalah unit penagihan internal yang digunakan untuk mengukur seberapa besar beban yang dihasilkan oleh permintaan Anda. Setiap paket dilengkapi dengan jumlah kredit tetap, dan setiap permintaan keluar akan mengurangi sejumlah kredit tertentu berdasarkan tingkat kompleksitas halaman web target.
Permintaan sederhana yang hanya memuat HTML atau JSON biasanya menghabiskan 1 kredit. Permintaan yang memicu banyak aset paralel — seperti script, gambar, file CSS, font, API, dan tracking request — mengonsumsi lebih banyak kredit. Setiap aset dihitung sebagai downstream request terpisah.
Angka-angka berikut bersifat perkiraan dan bervariasi tergantung situs web:
- 1 kredit — request sederhana gaya API, tanpa browser, tanpa JS
- 2–3 kredit — permintaan browser tanpa JS (DOM dasar, tanpa rendering)
- ≈10 kredit — headless browser penuh dengan rendering JS, beban proxy DC tipikal
- 10–15+ kredit — halaman berat dengan banyak skrip, tracker, iklan, analitik, atau bundel aset berukuran besar
Setiap situs web memiliki struktur DOM, bundel JS, dan rantai aset yang berbeda. Satu situs mungkin hanya memuat beberapa file; situs lain bisa memicu 30+ permintaan downstream per halaman.
Bagaimana cara menghitung konsumsi Anda yang sebenarnya?
Anda dapat dengan mudah memperkirakan penggunaan kredit sebelum memilih paket:
- Buka halaman yang ingin Anda scrape.
- Periksa berapa banyak permintaan paralel yang dibuat menggunakan tool seperti RequestMap
- Jumlah aset yang dimuat ≈ jumlah kredit per pemuatan halaman.
Ini memberi Anda prediksi akurat tentang berapa banyak kredit API yang akan dikonsumsi workflow Anda. Setiap request yang mencapai infrastruktur kami mengonsumsi kredit — termasuk respons seperti 404, 429, 503, atau timeout. Meskipun situs target mengembalikan error, kami tetap memproses dan merutekan request tersebut.
Tidak. Pemilihan lokasi hanya tersedia pada tingkat negara. Penargetan tingkat kota dalam suatu negara tidak didukung. Alamat IP ditetapkan secara otomatis dari jaringan dengan beban terendah dalam infrastruktur kami.
Pemesanan, Dompet, dan Pembayaran6 jawaban
Anda dapat menambah saldo dasbor Anda dengan kartu kredit, Apple Pay, atau mata uang kripto — BTC, ETH, LTC, USDT TRC20, dan USDT ERC20. Pembayaran kartu dan Apple Pay diproses oleh Paddle dan Stripe.
Semua isi ulang hanya melalui pemroses pembayaran; kami tidak menerima transfer mata uang kripto langsung. Opsi yang tersedia bergantung pada wilayah Anda.
Proxy dikirimkan secara otomatis segera setelah pembayaran berhasil. Pada paket standar, akses ke proxy langsung muncul di akun pribadi Anda tanpa menunggu dan tanpa proses manual. Kami tidak mengirimkan detail proxy melalui surel.
Satu-satunya pengecualian adalah pesanan khusus atau non-standar yang diajukan melalui sistem tiket. Dalam kasus tersebut, pengiriman proxy dapat memakan waktu hingga 24 jam.
Masa sewa standar minimal 30 hari. Masa berbayar 48 jam juga tersedia untuk semua produk kecuali proksi berotasi.
Pilih produk proksi nonrotasi, atur negara, jumlah IP, dan add-on, lalu pilih 48 jam. Katalog menghitung dan menampilkan harga penuh konfigurasi yang dipilih sebelum pembayaran.
Jika Anda puas dengan hasilnya, Anda dapat memperpanjang layanan yang sama menjadi 30 hari: login, kata sandi, dan daftar alamat IP tetap sama, jadi tidak ada yang perlu dikonfigurasi ulang.
Harap diperhatikan: pesanan 48 jam tidak dapat dikembalikan dananya.
Dasbor Anda memiliki satu dompet internal. Isi ulang secara manual atau aktifkan isi ulang otomatis — setiap layanan dan fitur tambahan dibayar dari saldo ini, tanpa faktur terpisah untuk mendanai setiap pembelian.
Semua isi ulang dasbor hanya diproses melalui pemroses pembayaran. Kami tidak menerima transfer mata uang kripto langsung.
Memesan layanan untuk 3 bulan di muka memberi Anda diskon 10%, 6 bulan — diskon 15%, dan 12 bulan — diskon 20%. Diskon diterapkan secara otomatis ketika Anda memilih jangka waktu saat proses pembayaran.
Mengelola Layanan Aktif8 jawaban
Semua proxy tetap aktif selama seluruh periode sewa berbayar dan tidak memerlukan penggantian wajib. Alamat IP tetap aktif selama Anda terus memperbarui layanan Anda.
Ya. Penggantian daftar IP terjadwal adalah gratis: Anda dapat menjalankannya sendiri di dasbor setiap 8 hari sekali.
Jika Anda tidak ingin menunggu penggantian terjadwal, tersedia penggantian tidak terjadwal — penuh atau sebagian. Ini adalah opsi berbayar: $10 per operasi, dipotong dari saldo dasbor Anda.
Proxy berotasi tidak perlu diganti: alamatnya berubah secara otomatis.
Buka layanan aktif → Tindakan Lainnya (kanan atas) → Perbarui IP. Di sini Anda dapat memperbarui seluruh daftar, mengganti hanya alamat yang dipilih, atau mengganti alamat dari negara tertentu.
Jika paket dan persediaan yang tersedia memungkinkan, Anda juga dapat menambah atau mengurangi porsi suatu negara dalam paket Anda saat melakukan pembaruan. Penggantian terjadwal setiap 8 hari sekali gratis; penggantian tidak terjadwal dikenai biaya $10 — lihat “Bisakah saya mengganti alamat IP sebelum masa sewa berakhir?” untuk detailnya.
Semua alamat di layanan Anda tercantum pada halaman layanan aktif di bawah Alamat IP. Anda melihat daftar lengkap dengan masing-masing negara alamat, dan filter negara membantu Anda dengan cepat memilih alamat yang Anda perlukan.
Anda dapat mengekspor daftar dengan dua cara:
- File TXT biasa — pilih negara yang Anda perlukan dan unduh hanya alamatnya, satu proxy per baris.
- Pembuat khusus — tentukan format baris Anda sendiri dengan variabel {ip}, {port}, {login}, {password}, dan {scheme} sehingga file sesuai dengan perangkat lunak Anda tanpa pengeditan manual.
Untuk detail port dan pembuatnya, lihat “Port dan format daftar proxy apa saja yang tersedia?”.
Gunakan port yang sesuai dengan protokol dan metode autentikasi Anda:
|Protokol
|Port kredensial
|Port daftar izin IP
|Kemampuan
|SOCKS5
|1080
|1085
|UDP
|HTTP
|8080
|8085
|Proxy HTTP standar
|HTTPS (HTTP/2)
|8443
|8444
|HTTP/2
|SOCKS4
|—
|1087
|Hanya autentikasi IP
|HTTP/2 (port 993, bypass DPI)
|—
|993
|HTTP/2
Variabel pembuat:
- {ip} — alamat IP proxy
- {port} — port koneksi
- {login} — login layanan
- {password} — kata sandi layanan
- {scheme} — protokol proxy
Aturlah dengan pemisah atau teks apa pun untuk format keluaran sesuai kebutuhan.
Ini adalah kredensial layanan, bukan login dasbor Anda. Ubah login pada Koneksi dan kata sandi di bawah Manajemen → Kata Sandi.
Ini membantu ketika memigrasikan skema penamaan atau memperbarui banyak file konfigurasi yang ada; perbarui file tersebut dengan nilai baru sebelum mengalihkan beban kerja.
Buka layanan aktif → Manajemen → IP tambahan. Tambahkan alamat IP untuk satu atau beberapa negara tanpa membatalkan.
Harga diprorata untuk hari-hari yang tersisa.
Buka layanan aktif → Manajemen dan pilih “Batalkan layanan ini” di bagian bawah. Nilai yang tidak terpakai dikembalikan ke dompet Anda.
Jika dibatalkan dalam waktu 24 jam, Anda dapat meminta pengembalian dana ke metode pembayaran semula melalui tiket, sesuai dengan kebijakan pengembalian dana.
Batas Trafik dan Koneksi10 jawaban
Kami tidak memberlakukan batasan kecepatan buatan di tingkat paket. Performa aktual sangat bergantung pada faktor eksternal, termasuk keterbatasan di sisi klien, konfigurasi perangkat lunak, kualitas jaringan, dan perilaku situs web target.
Dalam kondisi nyata, kecepatan pada server jarak jauh dapat mencapai hingga 700 Mbps. Pada pengaturan jaringan rumahan biasa, kecepatan umumnya berkisar 200–300 Mbps. Namun, kami tidak menjamin kecepatan minimum karena kecepatannya tidak dapat konsisten di semua jaringan dan skenario penggunaan.
Kami tidak menggunakan format proxy usang yang terbatas pada 10–20 Mbps. Parameter kecepatan ditetapkan per alamat IP individu, bukan dirata-ratakan pada seluruh paket.
Transfer data tidak terbatas. Untuk bandwidth, kami sarankan untuk tetap mengikuti pedoman berikut, yang bergantung pada ukuran paket:
- Paket dengan alamat IP hingga 300 — hingga 100 Mbps
- Paket dengan alamat IP hingga 3,000 — hingga 500 Mbps
- Paket dengan alamat IP 3,001 hingga 5,000 — hingga 1 Gbps
- Paket dengan alamat IP 5,001 hingga 15,000 — hingga 1.5 Gbps
- Paket dengan alamat IP 15,001 hingga 25,000 — hingga 2.5 Gbps
- Paket dengan alamat IP 25,001+ — hingga 5 Gbps
Ini bukan batasan otomatis — secara teknis tidak ada yang membatasi kecepatan Anda. Kami meminta Anda untuk tetap berada dalam nilai-nilai ini: jika Anda terus-menerus melampauinya, dukungan mungkin akan meminta Anda untuk mengurangi beban.
Batas koneksi proxy aktif secara bersamaan (istilah teknisnya adalah “koneksi bersamaan”) bergantung pada ukuran paket:
- Paket hingga 999 alamat IP — 1,500 koneksi bersamaan
- Paket dengan 1,000 hingga 4,999 alamat IP — 3× jumlah alamat IP
- Paket dengan 5,000 hingga 14,999 alamat IP — 2× jumlah alamat IP
- Paket dengan 15,000+ alamat IP — jumlah koneksi sama dengan jumlah alamat IP
Tutup koneksi ketika setiap tugas selesai. Jika tidak, koneksi dapat tetap aktif hingga batas waktu 120 detik, sehingga mengurangi kapasitas permintaan efektif.
Jika beban kerja Anda tidak sesuai dengan statistik, mintalah pengembang perangkat lunak Anda untuk memverifikasi cara penanganan koneksi.
Koneksi bersamaan menjelaskan jumlah koneksi proxy yang dapat bekerja pada saat yang sama.
Setiap kali browser, aplikasi, atau skrip Anda mengirimkan permintaan melalui proxy, koneksi dibuka. Saat permintaan ini sedang diproses, koneksi tetap aktif dan dihitung sebagai koneksi bersamaan. Setelah permintaan selesai dan koneksi ditutup, koneksi tersebut tidak lagi dihitung.
Penting untuk dipahami bahwa membuka situs web tidak selalu berarti satu koneksi.
Saat halaman dimuat, browser terlebih dahulu meminta file HTML utama. Setelah itu, browser dapat memuat banyak sumber daya tambahan seperti gambar, skrip, stylesheet, font, dan permintaan API. Masing-masing permintaan ini dapat membuka koneksinya sendiri saat sedang diproses.
Akibatnya, satu kunjungan situs web dapat membuat beberapa koneksi bersamaan secara bersamaan. Jumlah sebenarnya bergantung pada struktur situs web, jumlah aset yang dimuat, dan cara permintaan ini ditangani oleh browser atau aplikasi.
Layanan secara otomatis memasuki Slow Mode — mode pembatasan koneksi bersamaan. Saat aktif, tidak boleh lebih dari satu koneksi per alamat IP.
Durasinya tergantung pada pelanggaran dalam 24 jam:
- Hingga 2 pelanggaran — 5 menit
- 3 hingga 6 pelanggaran — 15 menit
- 7 hingga 10 pelanggaran — 30 menit
- Lebih dari 10 pelanggaran — 60 menit
Ketika periode pembatasan berakhir, layanan secara otomatis kembali beroperasi normal.
Utas adalah tugas perangkat lunak paralel; koneksi adalah sesi jaringan aktif yang tugas-tugasnya dibuka melalui proxy. Satu utas dapat menggunakan beberapa koneksi secara bersamaan.
Contoh umum:
- Permintaan API — biasanya 1 koneksi
- Permintaan HTTP sederhana (HTML atau JSON) — biasanya 1 koneksi
- Permintaan browser tanpa JavaScript — 2–3 koneksi
- Browser headless dengan rendering JavaScript — rata-rata sekitar 10 koneksi
- Halaman berat dengan iklan, analitik, pelacakan, dan banyak aset — 10–15+ koneksi
Setiap skrip, stylesheet, gambar, font, panggilan API, atau pelacak yang dimuat dapat membuat koneksi hilir terpisah.
Untuk memahami berapa banyak koneksi yang sebenarnya Anda perlukan, ukur bebannya sebelum memilih paket:
- Buka situs web yang ingin Anda gunakan di Chrome atau Firefox.
- Tekan F12 (atau klik kanan → Inspeksi) untuk membuka alat pengembang dan beralih ke tab Jaringan. Ini menunjukkan setiap permintaan yang dikirim halaman saat memuat.
- Muat ulang halaman dan periksa berapa banyak permintaan yang dijalankan secara bersamaan. Jumlah sumber daya yang dimuat secara paralel — gambar, skrip, stylesheet, font, panggilan API — kira-kira merupakan jumlah koneksi per pemuatan halaman. Alat daring Request Map juga memberikan gambaran visual yang bermanfaat.
- Lipat gandakan angka tersebut dengan jumlah utas paralel atau tugas di perangkat lunak Anda, dan tambahkan margin 20–30% untuk beban puncak.
Situs web dibuat secara berbeda: satu memuat beberapa file, yang lain mengirimkan 30 atau lebih permintaan per pemuatan halaman. Itu sebabnya Anda harus mengukur situs target Anda yang sebenarnya daripada mengandalkan rata-rata.
Buka halaman layanan aktif → Statistik. Pada grafik, beralihlah ke tab Koneksi: tab ini menunjukkan batas Anda, penggunaan saat ini, dan penanda Slow Mode jika diterapkan.
Ya. Jika batas koneksi paket Anda tidak cukup, Anda dapat membeli koneksi bersamaan tambahan — baik saat membuat pesanan maupun kapan saja saat layanan aktif.
Semuanya dilakukan di dasbor pada halaman layanan aktif: pilih jumlah yang Anda butuhkan, dan setelah dibayar dari saldo Anda, batasnya meningkat secara otomatis, tanpa memerlukan tiket dukungan.
Harganya $30 per 1,000 koneksi untuk 30 hari. Jika Anda menambahkan koneksi ke layanan yang sudah berjalan, biayanya dihitung secara prorata untuk hari-hari yang tersisa — Anda hanya membayar untuk sisa periode tersebut.
Batas koneksi bersamaan berlaku untuk layanan secara keseluruhan, bukan untuk setiap alamat IP dalam daftar izin. Jika beberapa alamat dimasukkan ke daftar izin — misalnya, kantor Anda, PC di rumah, dan server — alamat tersebut berbagi batas yang sama secara default.
Agar satu pengaitan tidak menghabiskan koneksi milik pengaitan lain, Anda dapat menentukan berapa banyak koneksi yang akan dialokasikan ke setiap pengaitan saat menambahkan atau mengeditnya di bawah Manajemen → Daftar Izin IP. Misalnya, dengan batas 1,500: 1,000 untuk server, 300 untuk kantor, dan 200 untuk PC rumahan.
Total seluruh kuota tidak boleh melebihi batas layanan. Anda dapat mengubah kuota nanti dengan mengedit pengaitan.
Daftar Izin IP dan Akses4 jawaban
Daftar izin IP mengontrol alamat IP sumber mana yang dapat mengakses proxy Anda. Alamat sumber lain ditolak.
Akses dari alamat IP sumber yang baru ditambahkan biasanya aktif dalam sekitar 10 detik.
Ya. Kelola alamat tersebut di halaman layanan aktif di bawah Manajemen → Daftar Izin IP.
Hingga 5 pengaitan tersedia gratis. Setiap pengaitan tambahan dikenai biaya $1 per bulan dan dipotong dari dompet dasbor Anda.
Tidak. Penggunaan proxy tanpa daftar izin IP tidak didukung. Untuk mengakses proxy, alamat IP Anda harus ditambahkan ke daftar izin.
Jika ISP Anda mengubah alamat IP Anda dalam subnet yang sama, proxy akan terus bekerja tanpa perlu terus-menerus memperbarui daftar izin.
Tambahkan alamat IP Anda saat ini di pengaturan layanan dan gunakan autentikasi login dan kata sandi. Sistem secara otomatis menentukan rentang subnet yang diizinkan.
Untuk koneksi berbasis kredensial, gunakan:
- HTTP — port 8080
- SOCKS5 — port 1080
Misalnya, dengan 85.249.3.145, sistem mungkin mengizinkan 85.249.0.0–85.249.7.255. Akses tetap tersedia jika alamat Anda berubah dalam rentang tersebut. Anda dapat memeriksa rentangnya dengan kalkulator CIDR apa pun, tetapi Anda tidak perlu memasukkannya secara manual.
API, MCP, dan Webhook3 jawaban
API memungkinkan perangkat lunak menggunakan fungsi akun FineProxy yang didukung. MCP memberi alat AI yang kompatibel cara standar untuk menggunakannya.
Buat kunci di Pengaturan → Kunci API. Rahasianya ditampilkan satu kali; salin dan simpan dengan aman. Gunakan kunci terpisah dengan hak akses minimum untuk integrasi.
Berikan hanya izin yang diperlukan:
- customer:read — membaca informasi pelanggan.
- customer:write — memperbarui informasi pelanggan.
- wallet:read — melihat data dompet.
- wallet:deposit — mengelola setoran dompet.
- services:read — melihat layanan.
- services:write — membuat atau mengubah layanan.
- tickets:read — lihat tiket.
- tickets:write — membuat atau memperbarui tiket.
- catalog:read — melihat produk dan opsi.
- usage:read — melihat data penggunaan.
- wallet:spend — memungkinkan otomatisasi menghabiskan dana dompet.
- webhooks — mengelola webhook.
wallet:spend adalah izin finansial: otomatisasi dengannya dapat menghabiskan dana dompet.
Webhook adalah pemberitahuan otomatis yang dikirimkan FineProxy ke alamat yang Anda tentukan (URL HTTPS) setiap kali peristiwa penagihan terjadi di akun Anda — misalnya, aktivitas dompet atau perubahan pembayaran layanan. Anda tidak perlu masuk ke dasbor atau terus melakukan polling pada API: sistem akan memberi tahu layanan Anda tentang peristiwa tersebut dengan sendirinya.
Apa manfaatnya dalam praktik:
- Akuntansi — secara otomatis mencatat pembayaran dan pengisian saldo di CRM atau sistem pembukuan Anda.
- Pemantauan layanan — dapatkan sinyal saat layanan dibayar atau diperpanjang dan segera picu proses Anda sendiri, seperti memperbarui daftar proxy di perangkat lunak Anda.
- Peringatan — meneruskan pemberitahuan ke Telegram, Slack, atau email sehingga tim Anda mengetahui peristiwa tanpa membuka dasbor.
- Pengendalian saldo — hubungkan peristiwa dompet dengan pemeriksaan Anda sendiri dan isi ulang tepat waktu sehingga layanan tidak pernah terganggu.
Pengaturan: Pengaturan → Webhook → masukkan alamat HTTPS tempat layanan Anda menerima permintaan. Rahasia ditampilkan satu kali saat webhook dibuat — simpan: layanan Anda menggunakannya untuk memverifikasi bahwa notifikasi benar-benar datang dari FineProxy dan bukan dari pihak ketiga.
Jika Anda tidak menjalankan server Anda sendiri, Anda dapat menerima webhook melalui alat tanpa kode seperti Zapier, Make, atau n8n.
Pengujian Proxy dan Sumber Daya yang Diblokir5 jawaban
Hal ini disebabkan oleh daftar izin IP. Alamat IP yang digunakan oleh pemeriksa daring berbeda dari alamat IP dalam daftar izin di akun pribadi Anda, sehingga pemeriksa tidak dapat mengakses proxy. Proxy kami hanya akan berfungsi dari alamat IP yang telah dimasukkan ke daftar izin.
Uji di lingkungan dan perangkat lunak yang sama dengan yang Anda rencanakan untuk digunakan:
- Konfigurasikan proxy di Firefox dengan ekstensi FoxyProxy.
- Gunakan SOCKS5 dengan autentikasi.
- Uji beberapa situs web.
- Jika masih gagal, verifikasi alamat IP sumber di bawah Daftar Izin IP.
Uji dengan beban minimal dan verifikasi Daftar Izin IP, terutama jika alamat IP sumber atau subnet Anda berubah.
Coba situs web lain. Jika hanya satu yang gagal, periksa situs web yang diblokir dan kebijakan layanan. Sumber daya yang tercakup di dalamnya tidak dapat dibuka blokirnya.
Jika sumber daya tidak diblokir, kirimkan kode kesalahan, log, dan tangkapan layar pengaturan proxy Anda ke dukungan.
Semua permintaan terkait masalah teknis, pemeriksaan proxy, dan situasi non-standar ditangani secara eksklusif melalui sistem tiket. Hal ini memungkinkan kami melacak setiap kasus dengan baik dan memberikan respons yang akurat. Waktu respons rata-rata adalah hingga 1–2 jam, sedangkan SLA respons resmi adalah hingga 24 jam.
Proxy kami beroperasi dengan batasan tingkat infrastruktur yang berlaku untuk semua pengguna dan semua paket. Jika suatu sumber daya termasuk dalam batasan ini, akses melalui proxy kami tidak dapat dilakukan, dan pembukaan blokir tidak tersedia.
- Layanan email dan protokol email (SMTP, IMAP, POP3) diblokir sepenuhnya, apa pun kasus penggunaannya.
- Sumber daya pemerintah, termasuk semua domain .gov, diblokir untuk semua negara dan paket.
- Hasil Google Search diblokir (layanan Google lainnya tetap tersedia).
Daftar lengkap situs web dan layanan yang diblokir tersedia di sini
Jika sumber daya tercantum di sana, sumber daya tersebut tidak akan berfungsi melalui proxy kami.
Jaminan dan Pengembalian Dana3 jawaban
Kami menjamin ketersediaan proxy selama periode yang telah dibayar apabila ketentuan dan batasan layanan dipatuhi.
Kami tidak menjamin akses ke setiap situs web atau kompatibilitas dengan layanan tertentu. Hasil dapat bergantung pada perubahan aturan situs tujuan, sistem antibot, profil browser, header, pengaturan headless, dan konfigurasi perangkat lunak lainnya.
Jika alamat tertentu tidak sesuai dengan kebutuhan Anda, alamat tersebut dapat diganti — opsinya dijelaskan dalam “Bisakah saya mengganti alamat IP sebelum masa sewa berakhir?”.
Ya. Kami memberikan pengembalian dana tanpa kerumitan dalam 24 jam setelah pembelian layanan. Pengembalian dana diproses menggunakan metode pembayaran yang sama yang digunakan untuk pembelian. Jika pembayaran dilakukan dalam mata uang kripto, Anda perlu memberikan alamat dompet dan nama jaringan. Semua permintaan pengembalian dana harus diajukan secara eksklusif melalui sistem tiket di akun pribadi Anda. Sebelum meminta pengembalian dana dari saldo akun, Anda harus membatalkan layanan aktif secara manual di akun pribadi Anda. Hal ini diperlukan untuk memenuhi persyaratan prosedural dan peraturan.
Pengembalian dana dapat ditolak jika:
- Layanan digunakan dengan melanggar aturan layanan.
- Lebih dari 24 jam telah berlalu sejak pembayaran.
- Layanan dibeli untuk 48 jam; pesanan 48 jam tidak dapat dikembalikan dananya.
Setelah 24 jam, Anda masih dapat membatalkan layanan aktif. Nilai yang belum digunakan dikreditkan ke dompet dasbor Anda untuk pembelian berikutnya.