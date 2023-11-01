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Proxy Ukraina

Proxy statis Ukraina IPv4 yang andal — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99,9% uptime, traffic tanpa batas

Konfigurasikan paket Anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa batas pemakaianTanpa biaya per GB
AMD EPYCPerangkat keras server generasi terbaru
Hingga 80 GbpsUplink per server
REST + MCPSediakan dan kelola melalui API

Susun paket proxy.

Susun paket sesuai kebutuhan kerja Anda. Pilih jenis proxy, lokasi, jumlah IP, periode penagihan, dan dukungan UDP opsional—harga akan langsung diperbarui.

NegaraJumlah IP
Dukungan UDP
Nonaktif

Menambahkan 50% ke harga dasar paket. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — untuk game, VoIP, dan streaming.

Beberapa negara dalam satu paket, IP daftar putih tambahan, atau koneksi tambahan?Atur di dasbor

Empat cara membeli proxy.
Satu pilihan sesuai dengan beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proxy pusat data, khusus, dan ISP tetap statis selama masa paket; proxy berputar berubah pada setiap permintaan. Paket statis mencakup trafik tanpa batas. Opsi yang disorot sesuai dengan penggunaan utama halaman ini: Paket pusat data.

Direkomendasikan di siniPaket pusat dataDijual dalam blok, digunakan bersamaKhususPribadi, mulai dari satu IPISPAlamat statis terdaftar ISPBerputarDitagih dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
Pengguna per alamatUp to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.Up to 5Kumpulan bersama
Kepercayaan platformStandarASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — terdaftar sebagai ISPBervariasi menurut kumpulan
Harga mulai$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2,5 juta kredit
Masa penggunaan alamatStatis selama masa layananStatis selama masa layananStatis selama masa layananBerubah setiap permintaan
BandwidthTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianKreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
UDP / panggilan suaraTambahan opsionalTambahan opsionalTambahan opsionalTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentikasiDaftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Kunci API
Lihat paketLihat paket khususLihat paket ISPLihat paket
Direkomendasikan di sini

Paket pusat data

Dijual dalam blok, digunakan bersama

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.

Pengguna per alamat

Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.

Kepercayaan platform

StandarASN pusat data

Harga mulai

$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket

Khusus

Pribadi, mulai dari satu IP

Terbaik untuk

Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.

Pengguna per alamat

1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga mulai

$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.

Pesanan minimum

1 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket khusus

ISP

Alamat statis terdaftar ISP

Terbaik untuk

Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.

Pengguna per alamat

Up to 5

Kepercayaan platform

Tinggi — terdaftar sebagai ISP

Harga mulai

$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket ISP

Berputar

Ditagih dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.

Pengguna per alamat

Kumpulan bersama

Kepercayaan platform

Bervariasi menurut kumpulan

Harga mulai

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2,5 juta kredit

Masa penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Bandwidth

KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Autentikasi

Kunci API

Lihat paket

Proksi untuk 48 jam

Susun paket sesuai kebutuhan Anda dan uji proksi dalam penggunaan nyata. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dihitung saat penyiapan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi proxy teratas

Delapan lokasi proxy yang paling sering dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Hubungkan sekali.
Lalu, cukup tanyakan.

FineProxy menjalankan server asli Server MCP: tempel satu URL ke agen Anda dan agen tersebut mendapatkan 49 alat kabinet — pembelian, perpanjangan, rotasi IP, daftar izin, analitik penggunaan, faktur, dan dukungan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika Anda lebih suka menulis panggilannya sendiri.

Lalu, cukup katakan

  • Beli 100 IP pusat data di Ukraina dan tambahkan ke daftar yang diizinkan 203.0.113.7
  • Tampilkan tingkat keberhasilan hari ini untuk Ukraina lalu lintas proxy
  • Perpanjang setiap layanan yang berakhir minggu ini, di bawah $200
  • Rotasikan IPs saat penyegaran berikutnya gratis
  • Ekspor latest daftar proxy sebagai JSON
Pelajari lebih lanjut Buat kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulai ulang Claude setelah menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, 49 alat FineProxy akan muncul dalam daftar alat yang tersedia.

Hal yang tidak akan dilakukan agen — apa pun permintaan Anda

Membelanjakan uang Anda

Enam alat memengaruhi saldo dan semuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan cakupan itu pada kunci agar agen tetap dapat menjalankan operasi lainnya.

Membayar lebih dari harga yang ditawarkan

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents dari penawaran. Selisih satu sen saja membuat panggilan ditolak tanpa biaya apa pun.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak dapat dibatalkan tidak akan berjalan tanpa confirm=true. Penghentian tidak dapat terjadi sebagai efek samping.

Menagih Anda dua kali

Panggilan finansial menggunakan idempotency_key. Percobaan ulang setelah waktu habis menyelesaikan tagihan yang sama, bukan tagihan kedua.

MCP: 49 alat · 9 cakupan izinJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa statusAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Penyiapan manual

Pilih sistem operasi, browser, atau aplikasi proxy Anda untuk panduan penyiapan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Browser

Aplikasi

Dibangun untuk kecepatan.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi.

FineProxy mempertahankan hingga 500 Mbps dalam pengujian server jarak jauh standar kami. Pada beban kerja scraping, batas permintaan situs target—bukan proxy—biasanya menjadi batas utama.

Metode pengujian: 1.973.500 percobaan koneksi ditambah uji konkurensi hingga 96 thread melalui satu IP proxy.

500 Mbps

per proxy dalam pengujian server jarak jauh standar

99.97%

koneksi berhasil dibuat dari 1.973.500 permintaan

96

thread serentak pada satu IP tanpa penurunan kinerja

0

batas bandwidth — lalu lintas tak terbatas pada setiap paket

AMD EPYC khusus

Server milik kami sendiri, tanpa pengguna VPS bersama yang berebut port.

Subnet milik sendiri

IP berasal dari rentang milik kami sendiri, bukan dijual kembali dari penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Cadangan kapasitas per server—bukan jaminan untuk satu sesi proxy.

Tier III / IV

Pusat data dengan daya dan pendinginan redundan di seluruh lokasi kami.

Catatan pengujian

Throughput aktual bergantung pada rute, tujuan, kondisi jaringan, serta konfigurasi dan kinerja perangkat pengguna. Laptop dengan koneksi internet rumah 500 Mbps mencapai sekitar 468 Mbps dalam praktik, sedangkan server jarak jauh mencapai hingga 500 Mbps dalam pengujian standar. Dalam pengujian khusus dari server berkinerja tinggi yang dikonfigurasi dengan benar di Eropa dan AS, throughput mencapai hingga 700 Mbps; ini bukan hasil umum per sesi.

Setiap pernyataan di halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Ulasan pelanggan yang relevan, dipilih dari satu kumpulan ulasan terverifikasi dan ditautkan ke sumber aslinya.

2011menyediakan proxy sejak

Lokasi dan ketersediaan

FineProx adalah layanan proxy yang sangat baik yang mengesankan dengan stabilitas koneksi dan kecepatan tinggi. Mudah digunakan, menawarkan berbagai lokasi dan dukungan pelanggan yang responsif. Pilihan yang bagus untuk pekerjaan dan kebutuhan pribadi!

BeilihoDieg, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Saya sangat puas dengan layanan FineProxy. Jaringan proxy mereka besar dan kuat, menyediakan koneksi yang stabil dan cepat. Situs mereka mudah untuk menavigasi, dan dukungan teknis responsif dan membantu. Ini adalah pilihan yang solid bagi mereka yang ingin mengamankan browsing mereka atau melewati pembatasan geo.

ammar ghezaliPlatform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Kecepatan saat dibebani

Saya telah menguji penyedia ini dan ini adalah apa yang saya pikirkan: sangat mudah untuk digunakan dan berbagi thanks karena kredensial atau IP auth, cepat dan stabil untuk kasus saya, dan terakhir tapi tidak kalah penting harga yang baik

Yomi DrogoTrustpilot, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Saya telah menggunakan FineProxy selama beberapa bulan dan sangat terkesan dengan layanan mereka. Server proxy cepat, andal, dan memberikan cakupan yang sangat baik di beberapa negara. Tim dukungan responsif dan membantu. Nilai besar untuk uang dan sangat direkomendasikan untuk siapa saja yang membutuhkan layanan proxy.

AntonSaasHub, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Lalu lintas tidak pernah dibatasi

Sementara penyedia lain mengenakan biaya per GB atau bahkan per permintaan, orang-orang ini tetap setia pada misi mereka dan menawarkan proxy pusat data dengan harga yang wajar dengan bandwidth tak terbatas.

bhwowsersNorton Safe Web, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Layanan yang layak bagi mereka yang peduli dengan keselamatan mereka online. Saya telah menggunakannya selama 10 hari dan benar-benar puas dengan kecepatan. Dan hal yang paling menyenangkan adalah bahwa tidak ada batasan lalu lintas untuk harga yang rendah.

Alex D.Platform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Ulasan dikutip secara lengkap. Jika pelanggan menyampaikan hal yang dapat kami jawab, balasan kami dari platform asal ditampilkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Rozetka, OLX.ua — datacenter atau ISP?Rozetka tidak menjalankan

Rozetka tidak menjalankan anti-bot agresif seperti Allegro atau Amazon. IP datacenter cukup untuk price monitoring dan scraping katalog. OLX.ua serupa — rate limiting standar, tidak ada yang memerlukan ISP. Untuk scraping real estate di OLX (data GPS, harga per meter persegi), datacenter dengan rotasi yang tepat sudah cukup. Prom.ua paling minim proteksi di antara ketiganya.

Bisakah saya mengakses aplikasi perbankan Ukraina dari luar negeri?Aplikasi PrivatBank dan

Aplikasi PrivatBank dan Monobank sendiri berfungsi di luar negeri — memang dirancang untuk itu karena jutaan pengguna meninggalkan Ukraina. Diia juga berfungsi di luar Ukraina dengan otorisasi yang tepat. Namun beberapa layanan memicu verifikasi tambahan saat mendeteksi IP non-Ukraina. Proxy Ukraina mengurangi hambatan: lebih sedikit konfirmasi SMS, tanpa peringatan “aktivitas tidak biasa”. Ini tidak wajib untuk perbankan dasar, tetapi membuat pengalaman lebih lancar.

Internet Ukraina — apakah cukup stabil untuk operasi proxy?4.200+ ISP, 52

4.200+ ISP, 52 datacenter aktif, 24 Internet Exchange Point. Broadband tetap: 74–84 Mbps. Sekitar 25% infrastruktur tetap mengalami kerusakan, tetapi operator menginvestasikan miliaran untuk backup power dan redundansi. IP datacenter FineProxy diarahkan melalui jalur yang tangguh. Uptime konsisten — yang menjadi perhatian lebih pada infrastruktur fisik di zona konflik, bukan konektivitas di level IP.

Proxy Ukraina aktif
diperbarui setiap 15 menit

Proxy publik Ukraina gratis yang kami validasi secara rutin untuk kecepatan dan waktu aktif. Salin satu IP atau ekspor daftar saat ini — tanpa perlu mendaftar.

Protokol
Anonimitas
Port
Pemeriksaan terakhir
2 online·Butuh lebih banyak? →
159.224.232.194:8888
IP : Port Skor ProtokolAnonimitasKotaKecepatan Waktu aktif Pemeriksaan terakhir Tindakan
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteSeluruh dunia
500 Mbps
99.97%
Baru saja
Beli
159.224.232.194:8888
Content Delivery Network· 211 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanDnipro
8.53 Mbps
99.8%
1 jam lalu
193.41.4.211:3128
NetCrafters OU· 2703 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
666 Kbps
100.0%
2 jam lalu
Menampilkan 2 dari 2

Panduan

IP Ukraina — siapa yang membutuhkan dan mengapa

2 mnt bacaTim jaringan FineProxy

Harap diperhatikan: Proxy yang tercantum di bawah ini adalah bukan proxy server premium kami. Ini adalah daftar publik gratis dikumpulkan dari sumber terbuka — cocok untuk pengujian atau penggunaan dasar.

Sekitar seperempat populasi Ukraina meninggalkan negara tersebut sejak 2022. Aplikasi perbankan (PrivatBank, Monobank), layanan pemerintah melalui Diia, dan platform lokal — beberapa fitur memeriksa IP Anda. Jika Anda berada di luar negeri dan perlu mengakses layanan Ukraina yang tidak bisa dimuat tanpa IP lokal, proxy server Ukraina menyelesaikan masalah ini tanpa mengalihkan seluruh koneksi Anda seperti VPN.

Untuk riset pasar: Rozetka adalah platform e-commerce terbesar di Ukraina — lebih dari 1,5 juta SKU mencakup elektronik, kebutuhan sehari-hari, dan fashion. OLX.ua menangani iklan baris (properti, mobil, lowongan kerja). Prom.ua adalah marketplace besar lainnya. Ketiganya menampilkan harga dan ketersediaan yang dilokalkan berdasarkan IP. Scraper berbasis Apify tersedia untuk masing-masing platform ($2 per 1.000 hasil untuk OLX, $2 per 1.000 produk untuk Prom.ua). Jika Anda membutuhkan IP address Ukraina terbaik untuk price monitoring — IP Ukraina adalah satu-satunya cara untuk melihat apa yang dilihat pembeli lokal.

Proxy Ukraina dari FineProxy

Untuk membeli akses proxy Ukraina, FineProxy menawarkan datacenter IPv4 dan proxy ISP dari Ukraina. Datacenter menggunakan ASN sendiri, tarif tetap per IP, traffic tanpa batas. Proxy IP UKR berfungsi sebagai anonim — tanpa forwarding header, sertifikat SSL individual per IP. HTTP/HTTPS dan SOCKS5, hingga 500 Mbps.

Ukraina memiliki 4.200+ ISP terdaftar dan 52 datacenter aktif meskipun ada tantangan infrastruktur yang sedang berlangsung. IP Ukraina dari FineProxy terhubung melalui routing yang tangguh — operasi scraping Anda tidak bergantung pada satu titik kegagalan. Setelah pembayaran, IP muncul di dashboard Anda — whitelist IP kerja Anda, ekspor sebagai IP:port atau API. Minimum order: 100 IP.