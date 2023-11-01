Harap diperhatikan: Proxy yang tercantum di bawah ini adalah bukan proxy server premium kami. Ini adalah daftar publik gratis dikumpulkan dari sumber terbuka — cocok untuk pengujian atau penggunaan dasar.
Sekitar seperempat populasi Ukraina meninggalkan negara tersebut sejak 2022. Aplikasi perbankan (PrivatBank, Monobank), layanan pemerintah melalui Diia, dan platform lokal — beberapa fitur memeriksa IP Anda. Jika Anda berada di luar negeri dan perlu mengakses layanan Ukraina yang tidak bisa dimuat tanpa IP lokal, proxy server Ukraina menyelesaikan masalah ini tanpa mengalihkan seluruh koneksi Anda seperti VPN.
Untuk riset pasar: Rozetka adalah platform e-commerce terbesar di Ukraina — lebih dari 1,5 juta SKU mencakup elektronik, kebutuhan sehari-hari, dan fashion. OLX.ua menangani iklan baris (properti, mobil, lowongan kerja). Prom.ua adalah marketplace besar lainnya. Ketiganya menampilkan harga dan ketersediaan yang dilokalkan berdasarkan IP. Scraper berbasis Apify tersedia untuk masing-masing platform ($2 per 1.000 hasil untuk OLX, $2 per 1.000 produk untuk Prom.ua). Jika Anda membutuhkan IP address Ukraina terbaik untuk price monitoring — IP Ukraina adalah satu-satunya cara untuk melihat apa yang dilihat pembeli lokal.
Proxy Ukraina dari FineProxy
Untuk membeli akses proxy Ukraina, FineProxy menawarkan datacenter IPv4 dan proxy ISP dari Ukraina. Datacenter menggunakan ASN sendiri, tarif tetap per IP, traffic tanpa batas. Proxy IP UKR berfungsi sebagai anonim — tanpa forwarding header, sertifikat SSL individual per IP. HTTP/HTTPS dan SOCKS5, hingga 500 Mbps.
Ukraina memiliki 4.200+ ISP terdaftar dan 52 datacenter aktif meskipun ada tantangan infrastruktur yang sedang berlangsung. IP Ukraina dari FineProxy terhubung melalui routing yang tangguh — operasi scraping Anda tidak bergantung pada satu titik kegagalan. Setelah pembayaran, IP muncul di dashboard Anda — whitelist IP kerja Anda, ekspor sebagai IP:port atau API. Minimum order: 100 IP.