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Proxy Kedutan

Proxy IPv4 eksklusif untuk layanan viewer Twitch — SOCKS5, IP bersih yang tidak pernah dibagikan antar pelanggan, lokasi Eropa Timur untuk streaming bebas iklan.

Konfigurasikan paket Anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa batas pemakaianTanpa biaya per GB
AMD EPYCPerangkat keras server generasi terbaru
Hingga 80 GbpsUplink per server
REST + MCPSediakan dan kelola melalui API

Susun paket proxy Twitch.

Susun paket sesuai kebutuhan kerja Anda. Pilih jenis proxy, lokasi, jumlah IP, periode penagihan, dan dukungan UDP opsional—harga akan langsung diperbarui.

NegaraJumlah IP
Dukungan UDP
Nonaktif

Menambahkan 50% ke harga dasar paket. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — untuk game, VoIP, dan streaming.

Beberapa negara dalam satu paket, IP daftar putih tambahan, atau koneksi tambahan?Atur di dasbor

Dibangun untuk kecepatan.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi.

FineProxy mempertahankan hingga 500 Mbps dalam pengujian server jarak jauh standar kami. Pada beban kerja scraping, batas permintaan situs target—bukan proxy—biasanya menjadi batas utama.

Metode pengujian: 1.973.500 percobaan koneksi ditambah uji konkurensi hingga 96 thread melalui satu IP proxy.

500 Mbps

per proxy dalam pengujian server jarak jauh standar

99.97%

koneksi berhasil dibuat dari 1.973.500 permintaan

96

thread serentak pada satu IP tanpa penurunan kinerja

0

batas bandwidth — lalu lintas tak terbatas pada setiap paket

AMD EPYC khusus

Server milik kami sendiri, tanpa pengguna VPS bersama yang berebut port.

Subnet milik sendiri

IP berasal dari rentang milik kami sendiri, bukan dijual kembali dari penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Cadangan kapasitas per server—bukan jaminan untuk satu sesi proxy.

Tier III / IV

Pusat data dengan daya dan pendinginan redundan di seluruh lokasi kami.

Catatan pengujian

Throughput aktual bergantung pada rute, tujuan, kondisi jaringan, serta konfigurasi dan kinerja perangkat pengguna. Laptop dengan koneksi internet rumah 500 Mbps mencapai sekitar 468 Mbps dalam praktik, sedangkan server jarak jauh mencapai hingga 500 Mbps dalam pengujian standar. Dalam pengujian khusus dari server berkinerja tinggi yang dikonfigurasi dengan benar di Eropa dan AS, throughput mencapai hingga 700 Mbps; ini bukan hasil umum per sesi.

Empat cara membeli proxy.
Satu pilihan sesuai dengan beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proxy pusat data, khusus, dan ISP tetap statis selama masa paket; proxy berputar berubah pada setiap permintaan. Paket statis mencakup trafik tanpa batas. Opsi yang disorot sesuai dengan penggunaan utama halaman ini: Paket pusat data.

Direkomendasikan di siniPaket pusat dataDijual dalam blok, digunakan bersamaKhususPribadi, mulai dari satu IPISPAlamat statis terdaftar ISPBerputarDitagih dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
Pengguna per alamatUp to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.Up to 5Kumpulan bersama
Kepercayaan platformStandarASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — terdaftar sebagai ISPBervariasi menurut kumpulan
Harga mulai$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2,5 juta kredit
Masa penggunaan alamatStatis selama masa layananStatis selama masa layananStatis selama masa layananBerubah setiap permintaan
BandwidthTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianKreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
UDP / panggilan suaraTambahan opsionalTambahan opsionalTambahan opsionalTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentikasiDaftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Kunci API
Lihat paketLihat paket khususLihat paket ISPLihat paket
Direkomendasikan di sini

Paket pusat data

Dijual dalam blok, digunakan bersama

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.

Pengguna per alamat

Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.

Kepercayaan platform

StandarASN pusat data

Harga mulai

$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket

Khusus

Pribadi, mulai dari satu IP

Terbaik untuk

Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.

Pengguna per alamat

1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga mulai

$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.

Pesanan minimum

1 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket khusus

ISP

Alamat statis terdaftar ISP

Terbaik untuk

Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.

Pengguna per alamat

Up to 5

Kepercayaan platform

Tinggi — terdaftar sebagai ISP

Harga mulai

$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket ISP

Berputar

Ditagih dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.

Pengguna per alamat

Kumpulan bersama

Kepercayaan platform

Bervariasi menurut kumpulan

Harga mulai

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2,5 juta kredit

Masa penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Bandwidth

KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Autentikasi

Kunci API

Lihat paket

Proksi untuk 48 jam

Susun paket sesuai kebutuhan Anda dan uji proksi dalam penggunaan nyata. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dihitung saat penyiapan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi proxy teratas

Delapan lokasi proxy yang paling sering dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Hubungkan sekali.
Lalu, cukup tanyakan.

FineProxy menjalankan server asli Server MCP: tempel satu URL ke agen Anda dan agen tersebut mendapatkan 49 alat kabinet — pembelian, perpanjangan, rotasi IP, daftar izin, analitik penggunaan, faktur, dan dukungan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika Anda lebih suka menulis panggilannya sendiri.

Lalu, cukup katakan

  • Beli 5,000 Campuran Eropa IP pusat data untuk serentak Twitch sesi penonton
  • Tambahkan ke daftar IP yang diizinkan 203.0.113.7 untuk layanan proxy
  • Ekspor daftar proxy saya sebagai JSON
  • Tampilkan lokasi yang tersedia untuk layanan proxy
  • Tampilkan status dan detail penagihan untuk layanan proxy
Pelajari lebih lanjut Buat kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulai ulang Claude setelah menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, 49 alat FineProxy akan muncul dalam daftar alat yang tersedia.

Hal yang tidak akan dilakukan agen — apa pun permintaan Anda

Membelanjakan uang Anda

Enam alat memengaruhi saldo dan semuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan cakupan itu pada kunci agar agen tetap dapat menjalankan operasi lainnya.

Membayar lebih dari harga yang ditawarkan

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents dari penawaran. Selisih satu sen saja membuat panggilan ditolak tanpa biaya apa pun.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak dapat dibatalkan tidak akan berjalan tanpa confirm=true. Penghentian tidak dapat terjadi sebagai efek samping.

Menagih Anda dua kali

Panggilan finansial menggunakan idempotency_key. Percobaan ulang setelah waktu habis menyelesaikan tagihan yang sama, bukan tagihan kedua.

MCP: 49 alat · 9 cakupan izinJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa statusAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Penyiapan manual

Pilih sistem operasi, browser, atau aplikasi proxy Anda untuk panduan penyiapan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Browser

Aplikasi

Setiap pernyataan di halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Ulasan pelanggan yang relevan, dipilih dari satu kumpulan ulasan terverifikasi dan ditautkan ke sumber aslinya.

2011menyediakan proxy sejak

Kecepatan saat dibebani

Proxy yang sangat baik. Saya telah menggunakan layanan ini selama sekitar sebulan sekarang. Saya tidak menyesal tentang langganan. relatif cepat, tidak ada keterlambatan, nyaman digunakan, konsultan menjawab dengan cepat, sangat berguna untuk pekerjaan dan hanya untuk surfing internet biasa. Bagi saya, harga sedikit terlalu mahal, tapi setidaknya kualitasnya sangat baik. Saya menempatkan proxy proyek 9 dari 10

KembyPlatform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Proxy yang sangat cepat dan pengalaman yang baik Juga respon cepat dukungan pelanggan yang membantu segera

Omar ElhaqTrustpilot, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Lokasi dan ketersediaan

Proxy Eropa yang sangat terjangkau. Saya pikir ini adalah satu-satunya penyedia proxy yang tetap setia pada Internet gratis dan aman. Sementara yang lain mengenakan biaya per GB atau bahkan per permintaan, orang-orang ini masih menawarkan rencana bandwidth tak terbatas.

NemanjaDieg, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Saya telah menggunakan FineProxy selama beberapa bulan, dan ini dengan mudah salah satu layanan proxy terbaik yang pernah saya temui! Koneksi ini stabil, cepat, dan aman, yang membuat browsing dan mengakses konten yang dibatasi geo lancar. FineProxy menawarkan berbagai macam IP, dan beralih antara mereka cepat dan bebas kerumitan. Dukungan pelanggan mereka responsif dan membantu, selalu siap membantu setiap kali saya memiliki pertanyaan. Plus, harga sangat kompetitif untuk tingkat layanan yang diberikan. Sangat merekomendasikan FineProxy untuk siapa saja yang membutuhkan proxy yang dapat diandalkan dan efisien!

madisyncoleman81404Norton Safe Web, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Pengalaman pelanggan

Saya mencoba layanan proxy ini beberapa kali dan menemukan bahwa mereka benar-benar baik akan menjamin untuk mereka

nasSaasHub, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Ulasan dikutip secara lengkap. Jika pelanggan menyampaikan hal yang dapat kami jawab, balasan kami dari platform asal ditampilkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Berapa banyak proxy yang saya butuhkan untuk layanan viewer?Satu IP per

Satu IP per session viewer bersamaan, minimum. Untuk 500 viewer simultan, Anda membutuhkan 500 IP. Pool yang lebih besar memberi ruang untuk rotasi antar stream tanpa menggunakan ulang alamat terlalu cepat. Paket datacenter FineProxy dapat diskalakan hingga ribuan IP — dan setiap alamat adalah milik Anda secara eksklusif di Twitch selama periode sewa.

Proxy datacenter atau ISP untuk viewer?Keduanya bisa digunakan

Keduanya bisa digunakan, tetapi dengan cara berbeda. Proxy ISP lolos pemeriksaan IP residential secara otomatis — lebih aman tetapi lebih mahal per IP. IP datacenter bersih yang belum pernah digunakan di platform juga efektif, terutama dalam jumlah besar di mana keunggulan biaya sangat berpengaruh. IP FineProxy unik untuk jaringan kami (kami adalah provider, bukan reseller), sehingga belum pernah dibakar oleh pelanggan layanan proxy lain.

Mengapa proxy datacenter begitu cepat diblokir di layanan lain?Karena penyedia

Karena penyedia tersebut menjual kembali shared pool. IP yang sama digunakan oleh banyak pelanggan di platform yang sama. Saat IP tersebut sampai ke Anda, alamatnya sudah ditandai. IP kami bersifat eksklusif — jika Anda menyewanya untuk Twitch, tidak ada klien lain di layanan kami yang dapat menggunakannya di sana.

Apakah SOCKS5 benar-benar membuat perbedaan?Ya

Ya. Protokol streaming HLS Twitch mengirim video dalam potongan kecil. HTTP proxy mengganggu pengiriman ini, menyebabkan buffering atau memicu deteksi. SOCKS5 menanganinya tanpa masalah. Untuk semua pekerjaan terkait Twitch — viewing, boosting, monitoring — selalu gunakan SOCKS5.

Bisakah proxy untuk konten Twitch yang tidak diblokir mengurangi iklan?Iklan tertanam

Iklan tertanam langsung di stream, jadi tidak bisa diblokir. Namun volumenya bergantung pada lokasi koneksi Anda. Melalui proxy Eropa Timur (Polandia, Romania, Serbia), pengguna secara konsisten melihat lebih sedikit atau nol iklan. Ini bukan jaminan, tetapi perbedaannya cukup signifikan sehingga banyak orang sengaja memilih lokasi ini untuk sesi menonton yang panjang.

Panduan

Proxy Twitch: Layanan Viewer, Akses Stream, dan Manajemen Akun

4 mnt bacaTim jaringan FineProxy

Layanan viewership Twitch bergantung pada satu hal: IP bersih yang belum pernah dilihat platform sebelumnya. Setelah pembaruan deteksi Agustus 2025, jumlah view di seluruh platform turun 5-22% dalam semalam — sebagian besar layanan yang menggunakan IP datacenter daur ulang terhapus dalam satu gelombang. Yang bertahan memiliki alamat baru.

Mengapa kualitas IP menentukan segalanya

Platform kini memeriksa jauh lebih dari sekadar alamat Anda. TLS fingerprint (JA3), pola durasi session, timing koneksi, sinyal perilaku — semua ini dianalisis. Namun filter pertama tetaplah reputasi IP. Jika alamat tersebut sudah pernah digunakan untuk boosting oleh orang lain, alamat itu langsung ditandai bahkan sebelum koneksi pertama Anda selesai.

Di sinilah sebagian besar penyedia proxy gagal. Mereka menjual shared pool — IP yang sama dirotasi ke puluhan pelanggan yang mengakses platform yang sama. Saat Anda mendapatkan alamat tersebut, seseorang sudah membakarnya lebih dulu.

FineProxy bekerja secara berbeda. Kami adalah provider, bukan reseller. IP kami hanya ada di jaringan kami sendiri — Anda tidak akan menemukannya di layanan proxy mana pun. Saat Anda membeli paket untuk Twitch, alamat tersebut dikunci secara eksklusif untuk Anda selama seluruh periode sewa. Tidak ada pengguna lain di platform kami yang bisa menggunakannya di Twitch selama Anda menyewa. Ini bukan klaim pemasaran — begitulah cara sistemnya dibangun.

Apa yang sebenarnya berubah di update Agustus 2025

Twitch meluncurkan deteksi bot baru pada akhir Agustus 2025. Dampak langsungnya: jumlah viewer turun di seluruh platform. Pada 25 Agustus, angka tersebut kembali normal — artinya layanan dengan infrastruktur yang tepat mampu beradaptasi dengan cepat.

Yang diperiksa platform sekarang:

  • Reputasi dan tipe IP (range datacenter langsung ditandai)
  • TLS fingerprint — ill handshake ill koneksi Anda memiliki signature unik
  • Perilaku session — berapa lama viewer bertahan, kapan mereka bergabung dan keluar, serta apakah polanya terlihat organik
  • Korelasi aktivitas chat — viewer yang tidak pernah berinteraksi terlihat berbeda dari yang asli

IP datacenter saja tidak lagi cukup untuk layanan viewer. Proxy ISP membawa alamat residential yang lolos pengecekan tipe IP, tetapi biayanya lebih mahal per unit. Proxy datacenter tetap berfungsi jika IP-nya benar-benar bersih dan belum pernah digunakan di platform tersebut — dan itulah yang disediakan oleh alokasi eksklusif FineProxy.

Scaling layanan viewer

Untuk layanan yang menjalankan ratusan atau ribuan ill viewer ill bersamaan, perhitungannya sederhana: semakin banyak IP unik berarti distribusi traffic semakin meyakinkan. Satu IP per session viewer adalah baseline. Menggunakan ulang alamat di berbagai session dalam stream yang sama berisiko — platform melacak ini.

Kami merekomendasikan:

  • Rotasi IP antar stream, bukan di dalam satu stream
  • Variasikan durasi sesi — jangan buat setiap “penonton” terhubung dengan durasi yang persis sama
  • Atur waktu bergabung secara bertahap — 500 viewer yang muncul di detik yang sama adalah pola yang jelas terdeteksi
  • Sisipkan beberapa session dengan aktivitas chat jika setup Anda mendukungnya

Membeli paket besar (500-1000+ IP) dari FineProxy memberi Anda ukuran pool yang cukup untuk mendistribusikan traffic secara natural. Karena setiap alamat eksklusif untuk akun Anda di Twitch, Anda mengendalikan reputasinya — tidak ada orang lain yang bisa merusak IP Anda di platform tersebut.

SOCKS5 di atas HTTP — selalu

Stream Twitch menggunakan protokol HLS. Proxy HTTP sering merusak pengiriman chunk video dan terdeteksi. SOCKS5 bekerja di level lebih rendah dan melewatkan semua jenis traffic dengan bersih. Untuk layanan viewer, ini berarti koneksi stabil yang tidak putus di tengah stream.

Mengurangi iklan melalui lokasi proxy

Sejak akhir 2023, Twitch menggunakan Server-Side Ad Injection (SSAI) — iklan digabungkan langsung ke dalam video stream. Ad blocker tidak bisa menangkapnya. Namun frekuensi iklan bervariasi menurut wilayah: koneksi melalui Polandia, Serbia, Ukraina, dan Romania secara konsisten mendapatkan lebih sedikit atau nol mid-roll ads. Proxy untuk Twitch dari lokasi yang tepat mengatasi masalah iklan lebih baik daripada ekstensi browser mana pun.

Akses stream dari wilayah yang diblokir

Jika Anda perlu menonton Twitch dari jaringan atau negara yang dibatasi, pengaturannya sederhana — tetapi detailnya penting. Beberapa jaringan memblokir platform di level DNS, yang lain menggunakan deep packet inspection, dan negara tertentu membatasi akses sepenuhnya. Satu private proxy di lokasi yang didukung mampu menangani ketiga skenario: konfigurasikan di browser atau di level sistem, dan stream akan dimuat seolah-olah Anda terhubung secara lokal. SOCKS5 adalah pilihan yang lebih baik di sini, karena tunnel seluruh traffic termasuk chunk HLS tanpa gangguan. Untuk panduan pengaturan langkah demi langkah di berbagai browser, sistem operasi, dan perangkat streaming, kunjungi Integration Hub kami — mencakup semuanya mulai dari Windows dan macOS hingga Android dan konfigurasi di level router.