Layanan viewership Twitch bergantung pada satu hal: IP bersih yang belum pernah dilihat platform sebelumnya. Setelah pembaruan deteksi Agustus 2025, jumlah view di seluruh platform turun 5-22% dalam semalam — sebagian besar layanan yang menggunakan IP datacenter daur ulang terhapus dalam satu gelombang. Yang bertahan memiliki alamat baru.

Mengapa kualitas IP menentukan segalanya

Platform kini memeriksa jauh lebih dari sekadar alamat Anda. TLS fingerprint (JA3), pola durasi session, timing koneksi, sinyal perilaku — semua ini dianalisis. Namun filter pertama tetaplah reputasi IP. Jika alamat tersebut sudah pernah digunakan untuk boosting oleh orang lain, alamat itu langsung ditandai bahkan sebelum koneksi pertama Anda selesai.

Di sinilah sebagian besar penyedia proxy gagal. Mereka menjual shared pool — IP yang sama dirotasi ke puluhan pelanggan yang mengakses platform yang sama. Saat Anda mendapatkan alamat tersebut, seseorang sudah membakarnya lebih dulu.

FineProxy bekerja secara berbeda. Kami adalah provider, bukan reseller. IP kami hanya ada di jaringan kami sendiri — Anda tidak akan menemukannya di layanan proxy mana pun. Saat Anda membeli paket untuk Twitch, alamat tersebut dikunci secara eksklusif untuk Anda selama seluruh periode sewa. Tidak ada pengguna lain di platform kami yang bisa menggunakannya di Twitch selama Anda menyewa. Ini bukan klaim pemasaran — begitulah cara sistemnya dibangun.

Twitch meluncurkan deteksi bot baru pada akhir Agustus 2025. Dampak langsungnya: jumlah viewer turun di seluruh platform. Pada 25 Agustus, angka tersebut kembali normal — artinya layanan dengan infrastruktur yang tepat mampu beradaptasi dengan cepat.

Yang diperiksa platform sekarang:

Reputasi dan tipe IP (range datacenter langsung ditandai)

TLS fingerprint — ill handshake ill koneksi Anda memiliki signature unik

Perilaku session — berapa lama viewer bertahan, kapan mereka bergabung dan keluar, serta apakah polanya terlihat organik

Korelasi aktivitas chat — viewer yang tidak pernah berinteraksi terlihat berbeda dari yang asli

IP datacenter saja tidak lagi cukup untuk layanan viewer. Proxy ISP membawa alamat residential yang lolos pengecekan tipe IP, tetapi biayanya lebih mahal per unit. Proxy datacenter tetap berfungsi jika IP-nya benar-benar bersih dan belum pernah digunakan di platform tersebut — dan itulah yang disediakan oleh alokasi eksklusif FineProxy.

Scaling layanan viewer

Untuk layanan yang menjalankan ratusan atau ribuan ill viewer ill bersamaan, perhitungannya sederhana: semakin banyak IP unik berarti distribusi traffic semakin meyakinkan. Satu IP per session viewer adalah baseline. Menggunakan ulang alamat di berbagai session dalam stream yang sama berisiko — platform melacak ini.

Kami merekomendasikan:

Rotasi IP antar stream, bukan di dalam satu stream

Variasikan durasi sesi — jangan buat setiap “penonton” terhubung dengan durasi yang persis sama

Atur waktu bergabung secara bertahap — 500 viewer yang muncul di detik yang sama adalah pola yang jelas terdeteksi

Sisipkan beberapa session dengan aktivitas chat jika setup Anda mendukungnya

Membeli paket besar (500-1000+ IP) dari FineProxy memberi Anda ukuran pool yang cukup untuk mendistribusikan traffic secara natural. Karena setiap alamat eksklusif untuk akun Anda di Twitch, Anda mengendalikan reputasinya — tidak ada orang lain yang bisa merusak IP Anda di platform tersebut.

SOCKS5 di atas HTTP — selalu

Stream Twitch menggunakan protokol HLS. Proxy HTTP sering merusak pengiriman chunk video dan terdeteksi. SOCKS5 bekerja di level lebih rendah dan melewatkan semua jenis traffic dengan bersih. Untuk layanan viewer, ini berarti koneksi stabil yang tidak putus di tengah stream.

Mengurangi iklan melalui lokasi proxy

Sejak akhir 2023, Twitch menggunakan Server-Side Ad Injection (SSAI) — iklan digabungkan langsung ke dalam video stream. Ad blocker tidak bisa menangkapnya. Namun frekuensi iklan bervariasi menurut wilayah: koneksi melalui Polandia, Serbia, Ukraina, dan Romania secara konsisten mendapatkan lebih sedikit atau nol mid-roll ads. Proxy untuk Twitch dari lokasi yang tepat mengatasi masalah iklan lebih baik daripada ekstensi browser mana pun.

Akses stream dari wilayah yang diblokir