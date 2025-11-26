Panduan integrasi
Pengaturan proxy Microsoft Edge
Konfigurasikan proxy Anda di Edge dengan mudah dalam beberapa langkah sederhana
Cara menyiapkan pengaturan proxy server di Microsoft Edge
Microsoft Edge dibangun di atas Chromium, sehingga biasanya mengandalkan pengaturan proxy sistem operasi Anda (mirip dengan Google Chrome). Artinya, metode «system proxy» bisa digunakan, tetapi mungkin terbatas tergantung jenis proxy dan kebutuhan autentikasi Anda.
Dalam panduan ini, kami akan membahas dua opsi praktis untuk Edge: 1. Konfigurasikan proxy di level sistem (Windows/macOS). Edge tidak mengelola proxy secara mandiri—browser ini mengikuti pengaturan proxy sistem operasi Anda. Cara ini bisa berfungsi baik di macOS, tetapi pengaturan proxy sistem Windows terbatas dan sering tidak andal untuk proxy dengan autentikasi serta konfigurasi non-HTTP. 2. Gunakan extension browser untuk manajemen proxy yang lebih mudah (profil, perpindahan cepat). Ini biasanya opsi terbaik jika Anda hanya memerlukan proxy untuk browsing web di Edge.
Panduan proxy sistem: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux: https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/
Proxy Switcher and Manager (Edge Add-ons). Anda juga dapat menginstal extension dari Chrome Web Store di Edge (Anda mungkin perlu mengaktifkan «Allow extensions from other stores» di Edge terlebih dahulu).
Di bawah ini, kami akan fokus pada cara mengatur Proxy Switcher and Manager, karena ini adalah salah satu cara paling sederhana dan stabil untuk mengelola proxy di Microsoft Edge.
Ekstensi yang direkomendasikan untuk Edge
Instal Ekstensi ProxySwitcher
Klik ikon menu (☰) → Extensions → Get Extensions for Microsoft Edge Cari Proxy Switcher dan buka halamannya. Klik Get Konfirmasi instalasi untuk menambahkan ekstensi ke toolbar Anda.
Konfigurasi proxy
Buka tab “Manual” → Aktifkan “Manual proxy” Masukkan alamat proxy dan port Anda (8080 untuk HTTP) Aktifkan Authentication dan masukkan username serta password untuk layanan proxy aktif Anda (bukan password akun Anda). Anda dapat menemukan layanan Anda di sini.
Periksa hasilnya
Periksa apakah IP proxy Anda terdeteksi.
Di mana saya dapat menemukan kredensial FineProxy untuk Pengaturan proxy Microsoft Edge?
Buka layanan aktif Anda di dasbor FineProxy. Gunakan host proksi, port, nama pengguna, dan kata sandi yang ditampilkan untuk layanan tersebut.
Apakah saya harus memasukkan kata sandi akun FineProxy?
Tidak. Gunakan kata sandi autentikasi proksi dari layanan aktif Anda, bukan kata sandi yang digunakan untuk masuk ke akun FineProxy.
Bagaimana cara memastikan bahwa konfigurasi proksi Pengaturan proxy Microsoft Edge berfungsi?
Buka situs web pemeriksa IP setelah mengaktifkan proksi. IP dan lokasi yang terdeteksi harus sesuai dengan proksi yang Anda konfigurasi.
Apa yang harus saya periksa jika Pengaturan proxy Microsoft Edge tidak dapat terhubung melalui proksi?
Pastikan terlebih dahulu bahwa host, port, protokol, dan detail autentikasi sudah benar. Kemudian nonaktifkan profil VPN atau proksi yang berpotensi menimbulkan konflik, lalu hubungkan kembali.
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