Cara menyiapkan pengaturan proxy server di Microsoft Edge

Microsoft Edge dibangun di atas Chromium, sehingga biasanya mengandalkan pengaturan proxy sistem operasi Anda (mirip dengan Google Chrome). Artinya, metode «system proxy» bisa digunakan, tetapi mungkin terbatas tergantung jenis proxy dan kebutuhan autentikasi Anda.

Dalam panduan ini, kami akan membahas dua opsi praktis untuk Edge: 1. Konfigurasikan proxy di level sistem (Windows/macOS). Edge tidak mengelola proxy secara mandiri—browser ini mengikuti pengaturan proxy sistem operasi Anda. Cara ini bisa berfungsi baik di macOS, tetapi pengaturan proxy sistem Windows terbatas dan sering tidak andal untuk proxy dengan autentikasi serta konfigurasi non-HTTP. 2. Gunakan extension browser untuk manajemen proxy yang lebih mudah (profil, perpindahan cepat). Ini biasanya opsi terbaik jika Anda hanya memerlukan proxy untuk browsing web di Edge.

Proxy Switcher and Manager (Edge Add-ons). Anda juga dapat menginstal extension dari Chrome Web Store di Edge (Anda mungkin perlu mengaktifkan «Allow extensions from other stores» di Edge terlebih dahulu).

Di bawah ini, kami akan fokus pada cara mengatur Proxy Switcher and Manager, karena ini adalah salah satu cara paling sederhana dan stabil untuk mengelola proxy di Microsoft Edge.

Ekstensi yang direkomendasikan untuk Edge

Step 1 Instal Ekstensi ProxySwitcher Klik ikon menu (☰) → Extensions → Get Extensions for Microsoft Edge Cari Proxy Switcher dan buka halamannya. Klik Get Konfirmasi instalasi untuk menambahkan ekstensi ke toolbar Anda. Click the image to view it in full size.

Step 2 Konfigurasi proxy Buka tab “Manual” → Aktifkan “Manual proxy” Masukkan alamat proxy dan port Anda (8080 untuk HTTP) Aktifkan Authentication dan masukkan username serta password untuk layanan proxy aktif Anda (bukan password akun Anda). Anda dapat menemukan layanan Anda di sini. Click the image to view it in full size.