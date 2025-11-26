Comment configurer les paramètres du serveur proxy dans Microsoft Edge

Microsoft Edge est basé sur Chromium, il s'appuie donc généralement sur les paramètres proxy de votre système d'exploitation (comme Google Chrome). Cela signifie que la méthode « proxy système » fonctionne, mais elle peut être limitée selon le type de proxy et les exigences d»authentification.

Dans ce guide, nous aborderons deux options pratiques pour Edge : 1. Configurez le proxy au niveau du système (Windows/macOS). Edge ne gère pas les proxies de manière autonome : il hérite des paramètres proxy de votre système d'exploitation. Cela peut fonctionner correctement sous macOS, mais les paramètres proxy système de Windows sont limités et souvent peu fiables pour les proxies avec authentification et les configurations non-HTTP. 2. Utilisez une extension de navigateur pour une gestion simplifiée des proxies (profils, changement rapide). C'est généralement la meilleure option si vous avez uniquement besoin d'un proxy pour la navigation web dans Edge.

Guides proxy système : Windows 10/11 : https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS : https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux : https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/

Proxy Switcher and Manager (Edge Add-ons). Vous pouvez également installer des extensions depuis le Chrome Web Store dans Edge (il vous faudra peut-être d'abord activer « Autoriser les extensions provenant d»autres magasins » dans Edge).

Ci-dessous, nous allons nous concentrer sur la configuration de Proxy Switcher and Manager, car c'est l'un des moyens les plus simples et les plus stables pour gérer vos proxies dans Microsoft Edge.

Extension recommandée pour Edge

Step 1 Installer l'extension ProxySwitcher Cliquez sur l'icône du menu (☰) → Extensions → Obtenir des extensions pour Microsoft Edge Recherchez Proxy Switcher et accédez à sa page. Cliquez sur Obtenir Confirmez l'installation pour ajouter l'extension à votre barre d'outils. Click the image to view it in full size.

Step 2 Configurer un proxy Accédez à l'onglet “Manual” → Activez “Manual proxy” Saisissez l'adresse de votre proxy et le port (8080 pour HTTP) Activez l'authentification et saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre service proxy actif (et non le mot de passe de votre compte). Vous pouvez retrouver vos services ici. Click the image to view it in full size.