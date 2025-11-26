Guide d'intégration
Paramètres proxy de Microsoft Edge
Configurez votre proxy dans Edge facilement en quelques étapes simples
Comment configurer les paramètres du serveur proxy dans Microsoft Edge
Microsoft Edge est basé sur Chromium, il s'appuie donc généralement sur les paramètres proxy de votre système d'exploitation (comme Google Chrome). Cela signifie que la méthode « proxy système » fonctionne, mais elle peut être limitée selon le type de proxy et les exigences d»authentification.
Dans ce guide, nous aborderons deux options pratiques pour Edge : 1. Configurez le proxy au niveau du système (Windows/macOS). Edge ne gère pas les proxies de manière autonome : il hérite des paramètres proxy de votre système d'exploitation. Cela peut fonctionner correctement sous macOS, mais les paramètres proxy système de Windows sont limités et souvent peu fiables pour les proxies avec authentification et les configurations non-HTTP. 2. Utilisez une extension de navigateur pour une gestion simplifiée des proxies (profils, changement rapide). C'est généralement la meilleure option si vous avez uniquement besoin d'un proxy pour la navigation web dans Edge.
Guides proxy système : Windows 10/11 : https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS : https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux : https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/
Proxy Switcher and Manager (Edge Add-ons). Vous pouvez également installer des extensions depuis le Chrome Web Store dans Edge (il vous faudra peut-être d'abord activer « Autoriser les extensions provenant d»autres magasins » dans Edge).
Ci-dessous, nous allons nous concentrer sur la configuration de Proxy Switcher and Manager, car c'est l'un des moyens les plus simples et les plus stables pour gérer vos proxies dans Microsoft Edge.
Extension recommandée pour Edge
Installer l'extension ProxySwitcher
Cliquez sur l'icône du menu (☰) → Extensions → Obtenir des extensions pour Microsoft Edge Recherchez Proxy Switcher et accédez à sa page. Cliquez sur Obtenir Confirmez l'installation pour ajouter l'extension à votre barre d'outils.
Configurer un proxy
Accédez à l'onglet “Manual” → Activez “Manual proxy” Saisissez l'adresse de votre proxy et le port (8080 pour HTTP) Activez l'authentification et saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre service proxy actif (et non le mot de passe de votre compte). Vous pouvez retrouver vos services ici.
Vérifiez le résultat
Vérifiez si l'IP de votre proxy est bien détectée.
Où trouver mes identifiants FineProxy pour Paramètres proxy de Microsoft Edge ?
Ouvrez votre service actif dans le tableau de bord FineProxy. Utilisez l'hôte du proxy, le port, le nom d'utilisateur et le mot de passe indiqués pour ce service.
Dois-je saisir le mot de passe de mon compte FineProxy ?
Non. Utilisez le mot de passe d'authentification du proxy associé à votre service actif, et non celui qui vous permet de vous connecter à votre compte FineProxy.
Comment vérifier que la configuration du proxy pour Paramètres proxy de Microsoft Edge fonctionne ?
Après avoir activé le proxy, ouvrez un site de vérification d'adresse IP. L'adresse IP et la localisation détectées doivent correspondre au proxy que vous avez configuré.
Que dois-je vérifier si Paramètres proxy de Microsoft Edge ne parvient pas à se connecter via le proxy ?
Vérifiez d'abord l'hôte, le port, le protocole et les informations d'authentification. Désactivez ensuite tout VPN ou profil de proxy susceptible de créer un conflit, puis reconnectez-vous.
Proxys pour 48 heures
Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.