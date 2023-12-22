Des rémunérations compétitives sur tous les forfaits.
Programme d’affiliation
Programme d'affiliation FineProxy
Recommandez FineProxy à des clients et percevez une commission sur leurs premières commandes et leurs renouvellements grâce à un tableau de bord partenaire transparent.
Gagnez avec FineProxy
Commissions élevées, attribution transparente et paiements rapides dans le monde entier.
Vous gagnez une commission à chaque renouvellement du forfait proxy de votre filleul.
Des règles simples qui facilitent la montée en puissance.
Pourquoi nos partenaires aiment travailler avec nous
Trois éléments essentiels : le contrôle, une attribution précise et des paiements fiables.
Un tableau de bord partenaire complet avec des paramètres flexibles, des statistiques avancées et des codes promo pour vos clients.
Nous utilisons un modèle d'attribution au dernier clic avec un cookie de 60 jours et un suivi entièrement automatisé — vous êtes ainsi crédité même lorsque vos clients prennent le temps de réfléchir.
Retraits rapides en USDT TRC20 depuis votre tableau de bord partenaire — disponibles dans le monde entier. Paiement minimum : 100 USDT.
Vos premières ventes sont plus proches que vous ne le pensez
Trois étapes simples pour rejoindre le programme et commencer à gagner.
- Étape 1S'inscrire
Rejoignez le programme partenaire FineProxy dès aujourd'hui. Une fois approuvé, vous accédez à votre tableau de bord partenaire pour suivre vos ventes et générer des liens d'affiliation uniques vers n'importe quel forfait proxy.
- Étape 2Promouvoir
Partagez FineProxy avec votre audience grâce à nos supports prêts à l'emploi. Suivez vos performances dans votre tableau de bord et affinez votre stratégie à partir de données réelles.
- Étape 3Commencez à gagner
Gagnez jusqu'à 30 % sur chaque commande passée par vos filleuls. Constituez une base de clients récurrents (et de sous-affiliés, si vous le souhaitez) pour développer des revenus mensuels durables.
Inscrivez-vous, accédez à votre tableau de bord partenaire et commencez à gagner avec FineProxy dès aujourd'hui.
Ce que ça donne en chiffres
Voici un exemple de calcul basé sur l'une des offres les plus populaires de FineProxy.
L'une de nos offres les plus populaires est 1 000 IP pour 111 $. Si vous parrainez seulement 5 clients qui choisissent cette formule et la renouvellent, votre commission serait de :$166.50 / mois
L'avantage clé de notre programme d'affiliation réside dans la commission récurrente sur les renouvellements. Vous gagnez à chaque fois qu'un client parrainé renouvelle son service proxy. S'il continue à utiliser des proxies pendant des mois — voire des années — vous continuez à percevoir des revenus sur toute la période. Inutile de repartir de zéro chaque mois : il vous suffit d'élargir votre base de filleuls pour augmenter progressivement vos revenus mensuels récurrents.
1. Dispositions générales
Le Programme Partenaire FineProxy s'adresse aux personnes physiques et morales qui orientent des clients vers les services de serveurs proxy payants de FineProxy.
En s'inscrivant au Programme Partenaire, le Partenaire confirme avoir pris connaissance des présentes conditions et les accepter dans leur intégralité.
2. Commission du Partenaire
- Le Partenaire perçoit une commission pouvant atteindre 30 % sur les services payants achetés par les clients référés.
- La commission est créditée aussi bien sur l'achat initial que sur l'ensemble des renouvellements ultérieurs effectués par le client.
- Si un même client souscrit à plusieurs services FineProxy différents, la commission est calculée séparément pour chaque service.
- Un changement de formule ou de forfait est considéré comme l'achat d'un nouveau service, et un compteur de commission distinct s'y applique.
- La commission est créditée uniquement sur les commandes effectivement réglées, déduction faite des remboursements, des rétrofacturations, des commandes annulées et des transactions frauduleuses.
Le taux de commission peut varier en fonction du type de partenaire, de la qualité du trafic et du volume de ventes. Il est déterminé par les paramètres du système d'affiliation FineProxy.
3. Suivi des clients et attribution
- Les clics, inscriptions et paiements sont suivis automatiquement via le système d'affiliation FineProxy.
- FineProxy utilise un modèle d'attribution au dernier clic basé sur les cookies.
- La durée de vie du cookie est de 60 (soixante) jours calendaires à compter du dernier clic affilié.
- Si un client s'inscrit et/ou règle des services pendant la période de validité du cookie, ce client est attribué au Partenaire concerné.
4. Période de rétention et versements
- Toutes les commissions créditées sont soumises à une période de rétention obligatoire de 30 (trente) jours calendaires à compter de la date de chaque transaction individuelle.
- Chaque transaction est suivie séparément et ne devient éligible au retrait qu'à l'issue de sa propre période de rétention.
- Le montant minimum de versement est de 100 (cent) USDT (TRC-20).
- Les versements sont effectués exclusivement en USDT (TRC-20) sur le portefeuille de cryptomonnaie du Partenaire renseigné dans son compte affilié.
- FineProxy peut demander au Partenaire des documents justificatifs et/ou des informations de vérification.
- Les fonds peuvent être gelés en cas de manquement aux conditions du Programme Partenaire ou aux Conditions Générales d'Utilisation de FineProxy.
5. Méthodes de promotion autorisées
Les Partenaires peuvent utiliser les canaux de promotion suivants :
- sites web, pages destination, blogs et avis ;
- canaux Telegram, forums et communautés professionnelles ;
- contenu éducatif, technique et analytique ;
- publicité payante, à condition que le nom de marque FineProxy, les noms de domaine FineProxy et toute variation ne soient pas utilisés dans les annonces, sauf accord écrit préalable de FineProxy.
6. Actions interdites
Il est interdit aux Partenaires de :
- utiliser le nom de marque FineProxy, les noms de domaine ou toute variation dans des annonces de recherche payante, des domaines ou des créations publicitaires ;
- se présenter comme représentant officiel de FineProxy sans accord écrit préalable ;
- induire les clients en erreur (y compris fausses garanties, remises fictives ou conditions déformées) ;
- recourir au spam ou à l'envoi massif de messages/e-mails sans le consentement destinataires ;
- utiliser les liens d'affiliation pour les propres achats du Partenaire ;
- générer du trafic en violation des lois applicables ou des Conditions d'utilisation de FineProxy.
7. Sous-affiliés
Le Partenaire peut parrainer d'autres partenaires et développer sa propre structure de sous-affiliation.
FineProxy n'est pas responsable des règlements, paiements ou relations entre partenaires au sein de telles structures.
8. Annulation des commissions et suspension de compte
FineProxy se réserve le droit de :
- annuler les commissions créditées en cas de violation des conditions du Programme Partenaire ;
- suspendre les versements jusqu'à la conclusion d'une enquête ;
- en cas de violations graves ou répétées, résilier le compte Partenaire sans versement des commissions accumulées.
9. Modifications des conditions du Programme
FineProxy peut modifier unilatéralement les conditions du Programme Partenaire, sans préavis.
La version en vigueur des conditions est consultable à tout moment dans le tableau de bord affilié.
La poursuite de la participation au programme vaut acceptation par le Partenaire des conditions mises à jour.
10. Limitation de responsabilité
FineProxy décline toute responsabilité en cas de :
- pertes subies par le Partenaire ;
- manque à gagner ;
- actions de tiers et de services externes.
Le Partenaire est seul responsable de ses méthodes de promotion et du respect de la législation en vigueur.