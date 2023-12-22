Programme d'affiliation FineProxy

Ce que ça donne en chiffres

Voici un exemple de calcul basé sur l'une des offres les plus populaires de FineProxy.

L'une de nos offres les plus populaires est 1 000 IP pour 111 $. Si vous parrainez seulement 5 clients qui choisissent cette formule et la renouvellent, votre commission serait de :

L'avantage clé de notre programme d'affiliation réside dans la commission récurrente sur les renouvellements. Vous gagnez à chaque fois qu'un client parrainé renouvelle son service proxy. S'il continue à utiliser des proxies pendant des mois — voire des années — vous continuez à percevoir des revenus sur toute la période. Inutile de repartir de zéro chaque mois : il vous suffit d'élargir votre base de filleuls pour augmenter progressivement vos revenus mensuels récurrents.