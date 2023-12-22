Высокий процент вознаграждения для всех тарифов.
Партнёрская программа
Партнёрская программа FineProxy
Приводите клиентов в FineProxy и получайте комиссию с первых заказов и продлений в прозрачном партнёрском кабинете.
Зарабатывайте вместе с FineProxy
Высокая комиссия, прозрачные правила атрибуции, удобные и быстрые выплаты по всему миру.
Комиссия начисляется каждый раз, когда ваш клиент оплачивает услуги.
Сделали модель простой: честно, прозрачно, выгодно партнеру.
Почему с нами удобно зарабатывать
Три вещи, которые важны для партнера: контроль, корректная атрибуция и понятные выплаты.
Удобный и многофункциональный личный кабинет - возможность кастомизировать множество параметров, расширенная статистика и промокоды для клиентов.
Используется модель атрибуции последнего перехода. Срок отслеживания — 60 дней, учёт полностью автоматизирован. Вам будут засчитаны даже те заказы, которые требуют времени для принятия решения.
Быстрые и удобные выплаты в USDT TRC20 из личного кабинета — универсальный способ, доступный во всем мире. Минимальная выплата — всего 100 USDT.
Первые продажи уже рядом
Всего три простых шага, чтобы подключиться к партнерской программе и начать зарабатывать.
- Шаг 1Регистрация
Станьте партнером FineProxy, зарегистрировавшись сегодня. После одобрения вы получите доступ в личный кабинет партнера для отслеживания продаж и создания уникальных партнерских ссылок на любой продукт.
- Шаг 2Продвижение
Продвигайте прокси от FineProxy среди своей аудитории, используя предоставленные материалы. Будьте в курсе своей эффективности через панель управления и корректируйте свою стратегию на основе данных.
- Шаг 3Первый заработок
Получайте неограниченную комиссию до 30% со всех продаж, совершенных вашими рефералами. Стройте свою сеть субрефералов и зарабатывайте с них — ваш потенциальный доход не ограничен.
Зарегистрируйтесь, получите доступ в кабинет партнера и начните зарабатывать с FineProxy уже сегодня.
Как это выглядит в цифрах
Ниже приведен пример расчета дохода партнера на основе одного из самых продаваемых тарифов на FineProxy.
Один из самых популярных тарифов — 1000 IP за $111. Если вы привлечете всего 5 клиентов, которые оформят этот тариф и будут регулярно его продлевать, ваша комиссия составит:$166.50 / месяц
Главное преимущество нашей партнерской программы — комиссия за продления. Вы получаете выплаты каждый раз, когда привлеченный вами клиент продлевает услугу. Если клиент работает с прокси долго, вы получаете комиссию столько же — без необходимости каждый месяц начинать с нуля. Вместо бесконечного поиска новых покупателей вы постепенно наращиваете пул рефералов и увеличиваете регулярный доход.
1. Общие положения
Партнёрская программа FineProxy предназначена для физических и юридических лиц, привлекающих клиентов на платные услуги прокси-серверов FineProxy.
Регистрируясь в партнёрской программе, партнёр подтверждает, что ознакомился с настоящими условиями и принимает их в полном объёме.
2. Вознаграждение партнёра
- Партнёр получает комиссионное вознаграждение до 30% с оплаченных услуг, приобретённых привлечёнными клиентами.
- Вознаграждение начисляется за первую и повторные оплаты услуг, приобретённых клиентом.
- Если один и тот же клиент приобретает несколько различных услуг FineProxy, комиссия рассчитывается отдельно по каждой услуге.
- Смена тарифа или пакета рассматривается как приобретение новой услуги, и для неё применяется отдельный счётчик выплат.
- Комиссия начисляется только с фактически оплаченных заказов, за вычетом возвратов, чарджбеков, отменённых и мошеннических транзакций.
Размер комиссии может зависеть от типа партнёра, качества трафика, объёма продаж и определяется настройками партнёрской системы FineProxy.
3. Учёт клиентов и атрибуция
- Учёт переходов, регистраций и оплат осуществляется автоматически через партнёрскую систему FineProxy.
- Используется модель атрибуции последнего перехода, основанная на файлах отслеживания.
- Срок жизни файлов отслеживания составляет 60 (шестьдесят) календарных дней с момента последнего партнёрского перехода.
- Если в течение срока действия файлов отслеживания клиент совершает регистрацию и/или оплату услуг, такой клиент считается привлечённым соответствующим партнёром.
4. Холдирование и выплаты
- Все начисленные комиссии подлежат обязательному холдированию сроком 30 (тридцать) календарных дней с момента поступления каждой отдельной транзакции.
- Каждая транзакция учитывается отдельно и становится доступной к выводу только после завершения индивидуального холд-периода.
- Минимальная сумма для вывода средств составляет 100 (сто) USDT TRC20.
- Выплаты осуществляются исключительно в USDT TRC-20 на криптовалютный кошелёк партнёра, указанный в партнёрском аккаунте.
- FineProxy вправе запросить подтверждающие документы партнёра.
- Заморозка средств возможна в случае выявления нарушений условий настоящей партнёрской программы или условий использования сервиса FineProxy.
5. Разрешённые способы продвижения
Партнёрам разрешается использовать следующие каналы продвижения:
- сайты, лендинги, блоги и обзоры;
- Telegram-каналы, форумы, профессиональные сообщества;
- образовательный, технический и аналитический контент;
- платную рекламу без использования бренда FineProxy, доменных имён FineProxy и их вариаций в объявлениях, если иное не согласовано отдельно с FineProxy.
6. Запрещённые действия
Партнёру запрещается:
- использовать бренд FineProxy, доменные имена и их вариации в контекстной рекламе, доменах и объявлениях;
- выдавать себя за официального представителя FineProxy без письменного согласования;
- вводить клиентов в заблуждение (ложные гарантии, фиктивные скидки, искажённые условия);
- использовать спам и массовые рассылки без согласия получателей;
- использовать партнёрские ссылки для собственных покупок;
- ривлекать трафик, нарушающий законодательство или условия использования сервиса FineProxy.
7. Субпартнёрство
Партнёр вправе привлекать других партнёров и выстраивать собственную партнёрскую структуру.
FineProxy не несёт ответственности за расчёты и взаимоотношения между партнёрами внутри таких структур.
8. Аннулирование комиссий и блокировка аккаунта
FineProxy оставляет за собой право:
- аннулировать начисленные комиссии при выявлении нарушений условий партнёрской программы;
- удерживать выплаты до завершения проверки;
- в случае грубых или системных нарушений — закрыть партнёрский аккаунт без выплаты начисленного вознаграждения.
9. Изменение условий программы
FineProxy вправе вносить изменения в условия партнёрской программы в одностороннем порядке без предварительного уведомления партнеров.
Актуальная версия условий всегда доступна в партнёрской панели.
Продолжение участия в программе означает согласие партнёра с обновлёнными условиями.
10. Ограничение ответственности
FineProxy не несёт ответственности за:
- убытки партнёра;
- упущенную выгоду;
- действия третьих лиц и внешних сервисов.
Партнёр самостоятельно несёт ответственность за способы продвижения и соблюдение применимого законодательства.