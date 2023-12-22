Партнёрская программа FineProxy

Как это выглядит в цифрах

Ниже приведен пример расчета дохода партнера на основе одного из самых продаваемых тарифов на FineProxy.

Один из самых популярных тарифов — 1000 IP за $111. Если вы привлечете всего 5 клиентов, которые оформят этот тариф и будут регулярно его продлевать, ваша комиссия составит:

Главное преимущество нашей партнерской программы — комиссия за продления. Вы получаете выплаты каждый раз, когда привлеченный вами клиент продлевает услугу. Если клиент работает с прокси долго, вы получаете комиссию столько же — без необходимости каждый месяц начинать с нуля. Вместо бесконечного поиска новых покупателей вы постепенно наращиваете пул рефералов и увеличиваете регулярный доход.