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Партнёрская программа

Партнёрская программа FineProxy

Приводите клиентов в FineProxy и получайте комиссию с первых заказов и продлений в прозрачном партнёрском кабинете.

Комиссиядо 30 %
Атрибуция60 дней
ВыплатыUSDT TRC20

Зарабатывайте вместе с FineProxy

Высокая комиссия, прозрачные правила атрибуции, удобные и быстрые выплаты по всему миру.

Стать партнеромВойти в кабинет
До 30% комиссии
Срок отслеживания — 60 дней
Выплаты USDT TRC20
01
КомиссияДо 30% с каждой покупки

Высокий процент вознаграждения для всех тарифов.

02
НачисленияЗа каждую покупку реферала

Комиссия начисляется каждый раз, когда ваш клиент оплачивает услуги.

03
УсловияМаксимально прозрачно

Сделали модель простой: честно, прозрачно, выгодно партнеру.

Почему с нами удобно зарабатывать

Три вещи, которые важны для партнера: контроль, корректная атрибуция и понятные выплаты.

01
Личный кабинет

Удобный и многофункциональный личный кабинет - возможность кастомизировать множество параметров, расширенная статистика и промокоды для клиентов.

02
Атрибуция

Используется модель атрибуции последнего перехода. Срок отслеживания — 60 дней, учёт полностью автоматизирован. Вам будут засчитаны даже те заказы, которые требуют времени для принятия решения.

03
Выплаты USDT TRC20

Быстрые и удобные выплаты в USDT TRC20 из личного кабинета — универсальный способ, доступный во всем мире. Минимальная выплата — всего 100 USDT.

Первые продажи уже рядом

Всего три простых шага, чтобы подключиться к партнерской программе и начать зарабатывать.

  1. Шаг 1Регистрация

    Станьте партнером FineProxy, зарегистрировавшись сегодня. После одобрения вы получите доступ в личный кабинет партнера для отслеживания продаж и создания уникальных партнерских ссылок на любой продукт.

  2. Шаг 2Продвижение

    Продвигайте прокси от FineProxy среди своей аудитории, используя предоставленные материалы. Будьте в курсе своей эффективности через панель управления и корректируйте свою стратегию на основе данных.

  3. Шаг 3Первый заработок

    Получайте неограниченную комиссию до 30% со всех продаж, совершенных вашими рефералами. Стройте свою сеть субрефералов и зарабатывайте с них — ваш потенциальный доход не ограничен.

Готовы начать?

Зарегистрируйтесь, получите доступ в кабинет партнера и начните зарабатывать с FineProxy уже сегодня.

Стать партнеромСрок отслеживания — 60 дней • Последний переход • Выплаты от 100 USDT

Как это выглядит в цифрах

Ниже приведен пример расчета дохода партнера на основе одного из самых продаваемых тарифов на FineProxy.

Один из самых популярных тарифов — 1000 IP за $111. Если вы привлечете всего 5 клиентов, которые оформят этот тариф и будут регулярно его продлевать, ваша комиссия составит:

$166.50 / месяц

Главное преимущество нашей партнерской программы — комиссия за продления. Вы получаете выплаты каждый раз, когда привлеченный вами клиент продлевает услугу. Если клиент работает с прокси долго, вы получаете комиссию столько же — без необходимости каждый месяц начинать с нуля. Вместо бесконечного поиска новых покупателей вы постепенно наращиваете пул рефералов и увеличиваете регулярный доход.

Интерактивный калькулятор дохода
Комиссия30%
Средний чекПопулярные суммы$111
$36$111$200
КлиентыС ежемесячными продлениями5
150
Оценка месячного дохода$166.50

1. Общие положения

Партнёрская программа FineProxy предназначена для физических и юридических лиц, привлекающих клиентов на платные услуги прокси-серверов FineProxy.

Регистрируясь в партнёрской программе, партнёр подтверждает, что ознакомился с настоящими условиями и принимает их в полном объёме.

2. Вознаграждение партнёра

  • Партнёр получает комиссионное вознаграждение до 30% с оплаченных услуг, приобретённых привлечёнными клиентами.
  • Вознаграждение начисляется за первую и повторные оплаты услуг, приобретённых клиентом.
  • Если один и тот же клиент приобретает несколько различных услуг FineProxy, комиссия рассчитывается отдельно по каждой услуге.
  • Смена тарифа или пакета рассматривается как приобретение новой услуги, и для неё применяется отдельный счётчик выплат.
  • Комиссия начисляется только с фактически оплаченных заказов, за вычетом возвратов, чарджбеков, отменённых и мошеннических транзакций.

Размер комиссии может зависеть от типа партнёра, качества трафика, объёма продаж и определяется настройками партнёрской системы FineProxy.

3. Учёт клиентов и атрибуция

  • Учёт переходов, регистраций и оплат осуществляется автоматически через партнёрскую систему FineProxy.
  • Используется модель атрибуции последнего перехода, основанная на файлах отслеживания.
  • Срок жизни файлов отслеживания составляет 60 (шестьдесят) календарных дней с момента последнего партнёрского перехода.
  • Если в течение срока действия файлов отслеживания клиент совершает регистрацию и/или оплату услуг, такой клиент считается привлечённым соответствующим партнёром.

4. Холдирование и выплаты

  • Все начисленные комиссии подлежат обязательному холдированию сроком 30 (тридцать) календарных дней с момента поступления каждой отдельной транзакции.
  • Каждая транзакция учитывается отдельно и становится доступной к выводу только после завершения индивидуального холд-периода.
  • Минимальная сумма для вывода средств составляет 100 (сто) USDT TRC20.
  • Выплаты осуществляются исключительно в USDT TRC-20 на криптовалютный кошелёк партнёра, указанный в партнёрском аккаунте.
  • FineProxy вправе запросить подтверждающие документы партнёра.
  • Заморозка средств возможна в случае выявления нарушений условий настоящей партнёрской программы или условий использования сервиса FineProxy.

5. Разрешённые способы продвижения

Партнёрам разрешается использовать следующие каналы продвижения:

  • сайты, лендинги, блоги и обзоры;
  • Telegram-каналы, форумы, профессиональные сообщества;
  • образовательный, технический и аналитический контент;
  • платную рекламу без использования бренда FineProxy, доменных имён FineProxy и их вариаций в объявлениях, если иное не согласовано отдельно с FineProxy.

6. Запрещённые действия

Партнёру запрещается:

  • использовать бренд FineProxy, доменные имена и их вариации в контекстной рекламе, доменах и объявлениях;
  • выдавать себя за официального представителя FineProxy без письменного согласования;
  • вводить клиентов в заблуждение (ложные гарантии, фиктивные скидки, искажённые условия);
  • использовать спам и массовые рассылки без согласия получателей;
  • использовать партнёрские ссылки для собственных покупок;
  • ривлекать трафик, нарушающий законодательство или условия использования сервиса FineProxy.

7. Субпартнёрство

Партнёр вправе привлекать других партнёров и выстраивать собственную партнёрскую структуру.

FineProxy не несёт ответственности за расчёты и взаимоотношения между партнёрами внутри таких структур.

8. Аннулирование комиссий и блокировка аккаунта

FineProxy оставляет за собой право:

  • аннулировать начисленные комиссии при выявлении нарушений условий партнёрской программы;
  • удерживать выплаты до завершения проверки;
  • в случае грубых или системных нарушений — закрыть партнёрский аккаунт без выплаты начисленного вознаграждения.

9. Изменение условий программы

FineProxy вправе вносить изменения в условия партнёрской программы в одностороннем порядке без предварительного уведомления партнеров.

Актуальная версия условий всегда доступна в партнёрской панели.

Продолжение участия в программе означает согласие партнёра с обновлёнными условиями.

10. Ограничение ответственности

FineProxy не несёт ответственности за:

  • убытки партнёра;
  • упущенную выгоду;
  • действия третьих лиц и внешних сервисов.

Партнёр самостоятельно несёт ответственность за способы продвижения и соблюдение применимого законодательства.