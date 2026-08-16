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Прокси для Telegram

Статические серверные и ISP прокси для Telegram: SOCKS5/HTTPS, привязка IP к аккаунту 1:1, безлимитный трафик, созданы для парсинга и управления группами.

Настроить тариф →Прокси на 48 часов
БезлимитБез платы за ГБ
AMD EPYCСерверы последнего поколения
До 80 GbpsКанал на сервер
REST + MCPВыдача и управление по API

Настройте тариф прокси для Telegram.

Соберите тариф под свою нагрузку. Тип прокси, локации, объём IP, срок и опциональный UDP — цена обновляется сразу.

СтранаЧисло IP
Поддержка UDP
Выкл

Добавляет 50 % к базовой цене. Работает через SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — для игр, VoIP и стриминга.

Несколько стран в одном пакете, дополнительные IP для белого списка или подключения?Настроить в кабинете

Четыре способа купить прокси.
Один подходит этой нагрузке.

Все адреса FineProxy работают по IPv4. Пакетные, персональные и ISP-прокси остаются статическими на весь срок тарифа, а ротационные меняются при каждом запросе. Статические тарифы включают безлимитный трафик. Подсвеченный вариант соответствует основному сценарию этой страницы: Персональные прокси.

Пакетные проксиПродаётся общим блокомЛучший выборПерсональные проксиЛичные, от одного IPISP-проксиСтатические адреса в ISPРотационные проксиОплата API-кредитами
Лучше всего дляБоты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.
Пользователей на адресДо 5Репутация частично зависит от соседей.1 — выНикто больше не использует его весь срок.До 5Общий пул
Доверие площадокБазовыйASN датацентраВысокое — эксклюзивные адресаВысокое — ISPЗависит от пула
Цена от$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Минимальный заказ100 IP1 IP100 IP2,5 млн кредитов
Срок адресаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаМеняется на запрос
ПолосаБезлимитБезлимитБезлимитКредитыОплата за запрос, не за гигабайт.
UDP / голосОпцияОпцияОпцияНет
ПротоколыHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
АвторизацияIP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.API-ключ
Смотреть тарифыТарифы персональных проксиТарифы ISPСмотреть тарифы
Лучший выбор

Персональные прокси

Личные, от одного IP

Лучше всего для

Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.

Пользователей на адрес

1 — выНикто больше не использует его весь срок.

Доверие площадок

Высокое — эксклюзивные адреса

Цена от

$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.

Минимальный заказ

1 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы персональных прокси

Пакетные прокси

Продаётся общим блоком

Лучше всего для

Боты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.

Пользователей на адрес

До 5Репутация частично зависит от соседей.

Доверие площадок

БазовыйASN датацентра

Цена от

$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Смотреть тарифы

ISP-прокси

Статические адреса в ISP

Лучше всего для

Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.

Пользователей на адрес

До 5

Доверие площадок

Высокое — ISP

Цена от

$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы ISP

Ротационные прокси

Оплата API-кредитами

Лучше всего для

Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.

Пользователей на адрес

Общий пул

Доверие площадок

Зависит от пула

Цена от

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Минимальный заказ

2,5 млн кредитов

Срок адреса

Меняется на запрос

Полоса

КредитыОплата за запрос, не за гигабайт.

UDP / голос

Нет

Протоколы

HTTP, SOCKS5

Авторизация

API-ключ

Смотреть тарифы

Прокси на 48 часов

Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.

Прокси на 48 часов

Топ локаций прокси

Восемь локаций, которые клиенты FineProxy выбирают чаще всего.

Все локации

Подключитесь один раз.
Дальше просто спрашивайте.

FineProxy поднимает нативный MCP-сервер: вставьте один URL в агента — 49 инструментов кабинета: покупка, продление, ротация IP, allowlist, аналитика, счета и поддержка. Те же операции доступны через REST API если вы хотите писать вызовы сами.

Или просто скажите

  • Купите один выделенный IP в Германии для Telegram и добавьте IP-адрес 203.0.113.7 в список разрешённых
  • Покажите, у каких прокси сегодня самая высокая доля ошибок
  • Продлите все прокси, срок которых истекает на этой неделе, если стоимость не превышает $200
  • Замените IP европейской группы аккаунтов, когда снова будет доступна бесплатная замена
  • Экспортируйте текущие списки прокси в JSON
Подробнее Создать API-ключ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Перезапустите Claude после сохранения конфига. 49 инструментов FineProxy появятся в списке.

Чего агент не сделает — что бы вы ни попросили

Не потратит ваши деньги

Шесть инструментов трогают баланс, всем нужен wallet:spend. Не дайте scope — агент сделает всё остальное.

Точно не заплатит больше

Каждая покупка несёт expected_total_cents из котировки. Расхождение на цент — вызов отклонён, списания нет.

Не отменит без подтверждения

Два необратимых инструмента не запустятся без confirm=true. Удаление не случится побочным эффектом.

Не спишет деньги дважды

Денежные вызовы требуют idempotency_key. Повтор после таймаута закрывает тот же платёж, а не второй.

MCP: 49 инструментов · 9 областей разрешенийJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · без состоянияREST API: 49 операций · OpenAPI 3.1

Ручная настройка

Выберите ОС, браузер или прокси-приложение — откроется пошаговый гайд.

ВСЕ ИНТЕГРАЦИИ

Системы

Браузеры

Приложения

Сделано для скорости.
Трафик без лимита.

FineProxy держал до 500 Mbps в стандартных тестах на удалённых серверах. В парсинге потолок обычно ставит rate-limit цели, а не прокси.

Метод: 1 973 500 попыток соединения и до 96 потоков через один IP.

500 Mbps

на прокси в стандартных тестах на удалённом сервере

99.97%

успешных соединений из 1 973 500 запросов

96

параллельных потоков на одном IP без деградации

0

лимитов трафика — безлимит в каждом тарифе

Выделенные AMD EPYC

Собственные серверы без соседей на общих VPS, использующих тот же порт.

Свои подсети

IP из диапазонов, которые держим сами, не перепродажа чужого провайдера.

Канал 80 Гбит/с

Запас ёмкости на сервер — не обещание для одной сессии.

Tier III / IV

Датацентры с резервным питанием и охлаждением во всех локациях.

Заметки о тестах

Фактическая скорость зависит от маршрута, цели, состояния сети и конфигурации оборудования пользователя. Ноутбук на домашнем канале 500 Mbps на практике давал около 468 Mbps, а удалённые серверы в стандартных тестах — до 500 Mbps. В исключительных тестах с правильно настроенных высокопроизводительных серверов в Европе и США пропускная способность доходила до 700 Mbps; это не типичный результат одной сессии.

Каждое утверждение на этой странице — словами клиентов.

Релевантные отзывы из одного проверенного пула, со ссылкой на исходную публикацию.

2011отдаём прокси с

Рабочие аккаунты

Начал использовать fineproxy для работы с несколькими аккаунтами в соцсетях. Разобрался с настройками благодаря подробным инструкциям на сайте. За полгода использования сервис ни разу меня не подвел. Соотношение цены и качества полностью устраивает.

Антон М.Dieg, В прошлом годуК источнику

Я использую прокси-серверы от fineproxy.org для работы в социальных сетях, что помогает эффективно избегать блокировки аккаунтов. Это отличный инструмент для обеспечения анонимности и стабильной работы. Единственное, чего не хватает, – это бесплатного пробного периода для новых пользователей.

Aleksander123Dieg, Более 2 лет назадК источнику

Минимальные заказы

Спасибо сервису за качественные прокси. работают . Все хорошо без срывов. долго искал качественные прокси. Хотелось бы побольше прокси за 19 долларов. Удачи в работе.

josedaniel.89Внутренняя платформа FineProxyК источнику

Прокси с fineproxy.org помогли мне получить доступ к API, которые были недоступны с моего обычного IP-адреса. Порадовал широкий выбор протоколов и высокая скорость соединения. Однозначно буду пользоваться этими прокси в дальнейшем. Взял пакет на 500 адресов, все работают.

VladimirВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Поддержка

Отличный сервис! Пользуюсь прокси от fineproxy.org больше месяца — скорость стабильная, перебоев не было. Поддержка отвечает быстро, всегда помогает. Цены вполне адекватные для такого качества.

kirillDieg, В прошлом годуК источнику

Пользуюсь этим прокси-сервисом уже месяц и очень доволен. Скорость стабильная, никаких сбоев или разрывов соединения. IP-адреса чистые, нигде не забанили. Поддержка отвечает быстро и по делу. Цена адекватная, управление через личный кабинет удобное. Реально помогает в работе и экономит время. Рекомендую!

OpinВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Отзывы цитируем целиком. Если клиент поднял вопрос, на который мы ответили, ответ с исходной площадки показан рядом.

Все отзывы клиентов
В чём разница между SOCKS5 и MTProto прокси?SOCKS5 — универсальный

SOCKS5 — универсальный протокол, который направляет весь трафик через прокси-сервер. MTProto прокси, который использует Telegram, — это собственный протокол шифрования мессенджера, созданный специально для безопасной передачи сообщений. SOCKS5 работает со всеми приложениями и инструментами, включая Telegram, браузеры и ботов, тогда как MTProto функционирует только внутри клиентов Telegram. MTProto прокси обрабатывают исключительно трафик Telegram и включают оптимизированный для него слой шифрования. Эти протоколы не взаимозаменяемы: SOCKS5 даёт больше гибкости, MTProto ограничен одним приложением.

Предоставляете ли вы MTProto прокси для Telegram?FineProxy предлагает SOCKS5

FineProxy предлагает SOCKS5 и полностью зашифрованные HTTPS прокси вместо MTProto. Высокоскоростные SOCKS5 прокси с авторизацией по логину и паролю отлично работают с Telegram и другими платформами, тогда как MTProto ограничен только мессенджером. Соединения SOCKS5 и HTTPS шифруются сквозным образом и легче интегрируются в инструменты автоматизации, API-клиенты и десктопные приложения. Кроме того, один прокси можно использовать сразу для нескольких платформ, а не только для одного приложения. В большинстве реальных сценариев качественный SOCKS5 прокси стабильнее и безопаснее публичного MTProto сервера.

То есть я могу использовать ваши прокси вместо MTProto?Да

Да, безусловно. SOCKS5- и HTTPS-прокси FineProxy полностью совместимы с Telegram и могут заменить MTProto в любом практическом сценарии. Соединение остаётся зашифрованным из конца в конец, а производительность зачастую выше, поскольку трафик идёт через оптимизированную датацентровую инфраструктуру. Кроме того, тот же прокси можно использовать в браузерах, ботах и других инструментах автоматизации — чего MTProto не поддерживает. Это делает SOCKS5 и HTTPS более гибким и надёжным вариантом как для Telegram, так и для мультиплатформенных рабочих процессов.

Работают ли ваши прокси с ботами Telegram?Да

Да, SOCKS5 прокси FineProxy работают со всеми популярными Telegram-ботами и фреймворками автоматизации. Для разработчиков, которым нужен быстрый прокси для запросов к Telegram API, наша серверная инфраструктура обеспечивает низкую задержку и стабильное время отклика. Списки прокси можно генерировать в любом удобном формате через конструктор — CSV, TXT, JSON или через API. Каждый прокси работает на собственной IPv4-инфраструктуре FineProxy с безлимитным трафиком и стабильным аптаймом, гарантируя надёжную работу ботов даже при масштабных задачах.

Совместимы ли ваши прокси с Telethon, Pyrogram и другими библиотеками автоматизации Telegram?Да

Да, SOCKS5- и HTTPS-прокси FineProxy бесшовно интегрируются с Telethon, Pyrogram, Aiogram и другими популярными Python-библиотеками для Telegram. Эти фреймворки нативно поддерживают SOCKS5 через пакеты python-socks или PySocks — вы просто передаёте хост, порт и учётные данные прокси в конструктор клиента. Для Telethon используйте параметр proxy в TelegramClient(); для Pyrogram настройте словарь proxy в Client(). Статические серверные или ISP прокси здесь подходят лучше всего, поскольку поддерживают постоянные сессии и сокращают циклы повторной аутентификации. Назначьте один статический IP на аккаунт, поддерживайте зависимости в актуальном состоянии — и ваш конвейер автоматизации будет надёжно работать на нужных объемах.

Можно ли использовать один прокси для нескольких аккаунтов Telegram?Технически можно, но

Технически можно, но мы рекомендуем придерживаться принципа «один аккаунт — один IP», чтобы избежать сбоев сессий и частых запросов подтверждения входа. Такая схема изолирует активность между аккаунтами и сохраняет чистую репутацию IP-адресов. При работе с большим количеством профилей удобно распределять их по разным подсетям или спискам прокси.

Есть ли риск блокировки со стороны Telegram?Да, определённый

Да, определённый риск есть при любом типе прокси. FineProxy выдаёт чистые IPv4-адреса, но многое зависит от вашего стиля работы: избегайте спама, слишком быстрой автоматизации и частой смены стран. Как правило, вероятность блокировки определяется действиями пользователя, а не качеством прокси.

Нужно ли что-то настраивать в самом Telegram?Да

Да, откройте раздел «Сеть и прокси» в Telegram, выберите SOCKS5 и введите IP, порт и учётные данные вашего прокси. Вы также можете использовать любое ПО с поддержкой прокси — фреймворки автоматизации или браузерные клиенты. После подключения Telegram направляет весь трафик через выбранный вами сервер FineProxy с полной поддержкой IPv4.

Гайд

Прокси для Telegram: практическое руководство мультиаккаунтинга и парсинга

Обновлено 16 Aug 2026 · 3 мин чтения · Команда сети FineProxy

Масштабная работа с Telegram — парсинг аудитории, сбор публичных данных, приглашения пользователей, ведение множества групп — требует надёжной инфраструктуры и последовательных рабочих процессов. Тем, кто ищет лучший прокси сервер для Telegram, FineProxy предлагает статические серверные прокси, статические ISP прокси и ротационные датацентр прокси на собственных IPv4-диапазонах и оборудовании. Все узлы работают на AMD Threadripper в датацентрах уровня Tier-III/IV с каналами 10–40 Гбит/с, 99,9% аптаймом и безлимитным трафиком; тарифы отличаются только по количеству одновременных соединений, что позволяет точно прогнозировать пропускную способность.

Типы прокси под задачи Telegram

Статические серверные прокси Оптимальны по цене и задержкам при контролируемой частоте запросов. Такие прокси для Telegram подходят для стабильных админ-сессий, модерации и лёгкой автоматизации, привязанной к большому количеству аккаунтов. Придерживайтесь схемы «один статический IP на аккаунт/админа» для поддержания устойчивых сессий и чистой репутации IP. Также они отлично работают как прокси для звонков в Telegram.

Статические ISP-прокси Настоящие живые подсети, как у резидентских прокси и более стабильные долгоживущие сессии. Полезны для критически важного администрирования, верифицированных организаций и региональных сценариев, где статичность IP важна. Эти прокси серверы для Telegram особенно хорошо подходят для долгосрочной работы, включая управление каналами, группами и чат-ботами.

Ротационные серверные прокси Оптимальны для сбора публичного HTML/HTTP-контента, когда разнообразие IP на запрос уменьшает неудачные попытки сбора данных. Используются для инвентаризации публичных сведений о группах, доступных списков участников, мониторинга постов и кратких профилей в веб-интерфейсах. Ротация повышает устойчивость потока; важны корректные интервалы и лимиты. При этом такие прокси также обеспечивают стабильную передачу данных и не влияют на качество связи, что делает их универсальным инструментом для любых Telegram-задач.

MTProto против SOCKS5 — почему универсальные протоколы выгоднее

Telegram поддерживает SOCKS5 и MTProto. MTProto прокси — собственный транспортный протокол Telegram, работающий только внутри клиентов мессенджера. SOCKS5 и полностью зашифрованные HTTPS прокси работают с Telegram и любым другим софтом — браузерами, фреймворками автоматизации, API-клиентами. При одинаковой цене SOCKS5/HTTPS дают более широкие возможности, проще интегрируются с инструментами и легче поддаются аудиту.

Надёжный прокси сервер с высокой пропускной способностью важен при скачивании медиа из групп и каналов. SOCKS5 или HTTPS с широким каналом передают большие файлы без троттлинга, тогда как публичные MTProto-эндпоинты часто работают нестабильно. Пользователи в регионах с ограничениями также могут полностью разблокировать Telegram через правильно настроенные SOCKS5 или HTTPS-прокси, восстановив доступ к чатам, звонкам и медиа.

Практические примеры для реальных задач

A) Парсинг аудитории групп

  • Для парсеров используйте ротационные серверные прокси; добавьте случайные задержки 400–900 мс.
  • Лимитируйте количество соединений на каждый тип страниц (публичная страница группы, поисковая выдача), чтобы избежать резких пиков нагрузки с IP.
  • Фиксируйте идентификаторы сессий (юзерагент, куки — где применимо) и не переключайтесь между группами слишком быстро в одной сессии.

Метрики проблем: рост 429/5xx, увеличение таймаутов, ухудшение качества выборок — снизить количество соединений на IP и расширьте диапазон задержек.

B) Сбор публичной информации групп

  • Ротационный пул для массового парсинга не авторизованным пользователем; статические серверные IP для личных кабинетов.
  • Храните данные помодульно по группам и фиксируйте изменения по времени; избегайте повторных запросов к неизменившимся страницам.
  • Соблюдайте пагинацию, используйте экспоненциальный backoff на временные ошибки. Для таких сценариев отлично подходит платный список хороших, быстрых прокси для Телеграм, позволяющий масштабировать сбор данных без потери скорости и устойчивости соединений.

C) Приглашение пользователей в группы

  • Статические прокси (серверные или ISP) с привязкой 1:1 к админ-аккаунтам (один прокси на один аккаунт).
  • Держите стабильную локацию и часовой пояс для аккаунта.
  • Плавный прогрев, равномерные интервалы действий, мониторинг challenge-промптов.

Риски: определяются поведением, а не типом прокси. При росте запросов подтверждения — пауза, снижение дневных лимитов, увеличение интервалов и количества IP. Использование стабильных прокси серверов для Telegram позволяет снизить количество ошибок авторизации и поддерживать предсказуемую работу аккаунтов.

D) Ведение большого количества групп (модерация, планирование, аналитика)

  • Привяжите отдельный статический IP к каждому админу группы или сервисному аккаунту.
  • Держите отдельные списки прокси по командам или проектам; краулеры не должны использовать IP-адреса админов.
  • Сохраняйте стабильные отпечатки клиентов; не мешайте headless и «полные» браузеры без нужды. Использование прокси для Telegram на ПК в таких сценариях помогает равномерно распределять нагрузку и гарантировать стабильную работу инструментов автоматизации.

Как начать

Готовы купить рабочие прокси для Telegram? Выберите тариф исходя из количества одновременных соединений: статические IP для привязки к аккаунтам, ротационные пулы для сбора данных. Все тарифы включают безлимитный трафик, авторизацию по IP или логину/паролю и поддержку HTTP/HTTPS + SOCKS5.